Тибо Пино доставлен в больницу после финиша 20 этапа Джиро д'Италия-2018

Тибо Пино (Thibaut Pinot) потерял место в тройке призёров на заключительном горном этапе Джиро д’Италия-2018, финишировав через 45 минут 32 секунды после победителя этапа Микеля Ниеве.

Сразу после финиша 27-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ был отправлен в больницу. Об этом через Твиттер сообщила его команда: «У него обезвоживание и высокая температура, но за ним хороший уход. Вместе с Тибо в больницу поехал врач команды Жаки Майо. Более подробную информацию он предоставит завтра утром, 27 мая».

На данный момент неизвестно, сможет ли капитан команды Groupama-FDJ выйти на старт финального этапа Джиро д’Италия-2018.

Вчера Тибо Пино смог удержаться в первой группе преследователей атаковавшего Криса Фрума (Sky), сегодня, на 20-м этапе выпал из группы розовой майки у подножия подъёма 1-й категории Коль Сен-Панталеон.

Товарищи по команде Стив Морабито, Себастьян Рейхенбах, Жереми Руа вернулись к своему капитану и помогали ему добраться до финиша.

Жереми Руа: «Мы знали, что уже какое-то время Тибо с трудом справляется. Всю прошедшую неделю он выходил за пределы своего лимита. Когда тело говорит «стоп», нельзя постоянно доводить себя до предела. На него было страшно смотреть, он невыносимо страдал, это было чистое мучение, но мы уважаем его за то, что он финишировал на этапе. Перед стартом у меня было плохое предчувствие. Но таков спорт. Есть взлёты и падения. Сегодня был плохой день».

Себастьян Рейхенбах: «Мы с Тибо почти не разговаривали, просто помогали ему добраться до финиша, вот и всё».

Марк Мадьо, генеральный менеджер команды: «Мы вместе выигрываем, вместе проигрываем. Знаем, что велоспорт – тяжёлый вид спорта, жестокий и выматывающий. Надо принимать неудачные моменты, чтобы потом ярче чувствовать моменты радости».