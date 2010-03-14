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Тибо Пино доставлен в больницу после финиша 20 этапа Джиро д’Италия-2018

Тибо Пино доставлен в больницу после финиша 20 этапа Джиро д'Италия-2018

 

 

  Тибо Пино (Thibaut Pinot) потерял место в тройке призёров на заключительном горном этапе Джиро д’Италия-2018, финишировав через 45 минут 32 секунды после победителя этапа Микеля Ниеве.

 

  Сразу после финиша 27-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ был отправлен в больницу. Об этом через Твиттер сообщила его команда: «У него обезвоживание и высокая температура, но за ним хороший уход. Вместе с Тибо в больницу поехал врач команды Жаки Майо. Более подробную информацию он предоставит завтра утром, 27 мая».

 

  На данный момент неизвестно, сможет ли капитан команды Groupama-FDJ выйти на старт финального этапа Джиро д’Италия-2018.

 

  Вчера Тибо Пино смог удержаться в первой группе преследователей атаковавшего Криса Фрума (Sky), сегодня, на 20-м этапе выпал из группы розовой майки у подножия подъёма 1-й категории Коль Сен-Панталеон.

 

 Товарищи по команде Стив Морабито, Себастьян Рейхенбах, Жереми Руа вернулись к своему капитану и помогали ему добраться до финиша.

 

 

Тибо Пино доставлен в больницу после финиша 20 этапа Джиро д’Италия-2018

 

Тибо Пино доставлен в больницу после финиша 20 этапа Джиро д’Италия-2018

 

Тибо Пино доставлен в больницу после финиша 20 этапа Джиро д’Италия-2018

 

  Жереми Руа: «Мы знали, что уже какое-то время Тибо с трудом справляется. Всю прошедшую неделю он выходил за пределы своего лимита. Когда тело говорит «стоп», нельзя постоянно доводить себя до предела. На него было страшно смотреть, он невыносимо страдал, это было чистое мучение, но мы уважаем его за то, что он финишировал на этапе. Перед стартом у меня было плохое предчувствие. Но таков спорт. Есть взлёты и падения. Сегодня был плохой день».

 

  Себастьян Рейхенбах: «Мы с Тибо почти не разговаривали, просто помогали ему добраться до финиша, вот и всё».

 

  Марк Мадьо, генеральный менеджер команды: «Мы вместе выигрываем, вместе проигрываем. Знаем, что велоспорт – тяжёлый вид спорта, жестокий и выматывающий. Надо принимать неудачные моменты, чтобы потом ярче чувствовать моменты радости».

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:32 | Регистрация: 30.06.2017

    Бедолага и мужественный человек. Красава!

  2. Имя: Елена

    Shega

    Вчера, 23:49 | Регистрация: 16.09.2013

    Преклоняюсь перед таким мужеством! Искренне. И команда прекрасная. До сих пор вспоминаю, как они все вместе ехали...

     

  3. Имя: Сергей

    APXEOLOG

    Вчера, 23:55 | Регистрация: 14.03.2010

    Героические подвиги совершают гонщики на этой Джиро!

  4. M-07

    Сегодня, 00:37 | Регистрация: 27.05.2017

    Какая же эта Джиро вышла суровая, столько лидеров не просто вырубало, чтобы несколько минут ловили, как обычно на ГТ бывает, а просто жесточайше, что несколько десятков минут на этапе ловили. Жаль Пино и Йейтса, удачи им в будущем.

  5. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:19 | Регистрация: 4.07.2013

    Это не мужество. Это глупость. Надо было сходить сегодня.
    Здоровья Тибо!

  6. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 03:08 | Регистрация: 1.10.2012

    Получается Райшенбах был готов лучше своего капитана.

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Criterium du Dauphine


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Student
    Тибо Пино доставлен в больницу ... (6)
    Student-Фото
    Получается Райшенбах был готов лучше своего капитана.
  • Starch27
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    Starch27-Фото
    Как раз именно африканские клещи
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (11)
    VeloVelo-Фото
    бедолага )
  • Vladkozlov1986
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    Vladkozlov1986-Фото
    Не проще ли вернуть времена Меркса ? Зачем все эти лукавства и хитрости. Колитесь, дышите чем угодно. Окопытился, твои проблемы. А то получается все шифруются, потом находят козла отпущения и все по новой. Хочется уже простоты и честности. Интересно что будет делать WADA если весь пелотон сознается в применении запрещенных веществ или злоупотреблении дозволенных ?
  • VeloVelo
    Крис Фрум о победе на 19-м эта ... (15)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Если сзади нет большой группы, а у других лидеров нет помощников, то генеральщики должны были прилагать те же усилия, что и я..."

    Ключевой момент.



    ЦИТАТА:
    "...Джиро д’Италия – непредсказуемая. Гонка может перевернуться с ног на голову без видимых причин, она больше похожа на Гран-тур, построенный по схеме классик. На Тур де Франс выше уровень, все сильнейшие гонщики и команды, но гонка более контролируемая. А вот на Джиро случится может что угодно..."

    Интересный взгляд.

  • VeloVelo
    Тибо Пино доставлен в больницу ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Это не мужество. Это глупость. Надо было сходить сегодня.
    Здоровья Тибо!

  • Kreo69
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    Kreo69-Фото

    Цитата: alinadahlia
    Фрум сейчас под особым контролем. О каком обжорстве может идти речь?

     

    Ну астма у него ведь не прошла? ))) Значит и TUE до сих пор он использует.

     

    А если серьезно, то после дела Армстронга, как-то к доминаторам в велоспорте относишься с осторожностью (особенно если еще и TUE используются). И когда кто-то на фоне кризисов других гонщиков, ярко доминирует это вызывает сомнения.

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    M-07-Фото
    Контадора же дисквалифицировали, тоже дали выиграть Джиро, которого лишили. Ничего, новый бизнес-проект сделают, был Ленс (на счёт раньше очень мало знаю, не могу сказать), потом Контадор, Уиггинс, Фрум, будет кто-то и дальше.
  • Tomer
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    Tomer-Фото

    Время покажет ))

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    M-07-Фото
    Не, лучше, конечно, верить различным спортивным организациям и функционерам. Они почти никогда не врут и реально борются с допингом, ага.
    Полный ноунемище в 26 лет ничего и нигде не показавший, не в состоянии даже в отрывах отдержаться, ни разу не бывший на подиуме даже на второсортных гонках вдруг чуть не выигрывает Вуэльту и потом несколько лет на ГТ всех деклассирует. Ну да, всё чисто, никто этому не способствовал. Если хотите - верьте в это, вера - она такая, кто-то верит каким-то политическим деятелям (неважно, откуда они и что говорят и делают), кто-то в Бога и в религии, кто-то в справедливость (ни Бога, ни справедливости ни разу не видевши), а кто-то в борьбу с допингом.

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3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
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5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063
8 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
9 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
10 Импи Д. (RSA) (MTS) 941

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