Команда UAE Team Emirates объявила состав на Джиро д'Италия-2018

27-летний итальянский гонщик Фабио Ару стартует на Джиро д’Италия-2018 в качестве лидера команды UEA Team Emirates. Ару дважды поднимался на подиум итальянского Гран-тура (3-й в 2014 и 2-й в 2015), он вновь намерен бороться за генеральную классификацию.

В этом ему помогут 30-летний колумбийский гонщик Дарвин Атапума, 28-летний итальянский гонщик Диего Улисси, 25-летний итальянский гонщик Валерио Конти, 29-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген, 34-летний итальянский гонщик Марко Маркато, 37-летний итальянский гонщик Мануэле Мори, 25-летний словенский гонщик Ян Поланк.

Джузеппе Саронни, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «У Фабио большое желание проехать Джиро д’Италия ярко, потому что испытывает к этой гонке сильные чувства, что позволяет ему выступать на максимуме в любой ситуации. С ним рядом будут товарищи по команде, разделяющие те же эмоции, способные справиться с любым сценарием развития гонки. В составе пятеро итальянцев, включая действующего чемпиона Италии Фабио Ару, для участие в домашнем Гран-туре – особая честь. Трое неитальянских гонщиков – Атапума, Ланген и Поланк показали, что любят эту гонку и готовы с воодушевлением вносить свой вклад в работу команды.

Также не забудем, что эти гонщики уже ощущали вкус успеха. Диего Улисси – победитель шести этапов Джиро д’Италия, у Яна Поланка две победы на этапах, Фабио Ару является победителем трёх этапов, а также дважды поднимался на подиум».

Состав команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2018:

Fabio Aru, (Италия)

Darwin Atapuma, (Колумбия)

Valerio Conti, (Италия)

Vegard Stake Laengen, (Норвегия)

Marco Marcato, (Италия)

Manuele Mori, (Италия)

Jan Polanc, (Словения)

Diego Ulissi, (Италия)