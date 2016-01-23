- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 22:44
Команда UAE Team Emirates объявила состав на Джиро д'Италия-2018
27-летний итальянский гонщик Фабио Ару стартует на Джиро д’Италия-2018 в качестве лидера команды UEA Team Emirates. Ару дважды поднимался на подиум итальянского Гран-тура (3-й в 2014 и 2-й в 2015), он вновь намерен бороться за генеральную классификацию.
В этом ему помогут 30-летний колумбийский гонщик Дарвин Атапума, 28-летний итальянский гонщик Диего Улисси, 25-летний итальянский гонщик Валерио Конти, 29-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген, 34-летний итальянский гонщик Марко Маркато, 37-летний итальянский гонщик Мануэле Мори, 25-летний словенский гонщик Ян Поланк.
Джузеппе Саронни, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «У Фабио большое желание проехать Джиро д’Италия ярко, потому что испытывает к этой гонке сильные чувства, что позволяет ему выступать на максимуме в любой ситуации. С ним рядом будут товарищи по команде, разделяющие те же эмоции, способные справиться с любым сценарием развития гонки. В составе пятеро итальянцев, включая действующего чемпиона Италии Фабио Ару, для участие в домашнем Гран-туре – особая честь. Трое неитальянских гонщиков – Атапума, Ланген и Поланк показали, что любят эту гонку и готовы с воодушевлением вносить свой вклад в работу команды.
Также не забудем, что эти гонщики уже ощущали вкус успеха. Диего Улисси – победитель шести этапов Джиро д’Италия, у Яна Поланка две победы на этапах, Фабио Ару является победителем трёх этапов, а также дважды поднимался на подиум».
Состав команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2018:
Fabio Aru, (Италия)
Darwin Atapuma, (Колумбия)
Valerio Conti, (Италия)
Vegard Stake Laengen, (Норвегия)
Marco Marcato, (Италия)
Manuele Mori, (Италия)
Jan Polanc, (Словения)
Diego Ulissi, (Италия)
Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2018
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (2)
- Просмотров
- (169)