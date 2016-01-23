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Состав команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2018

Команда UAE Team Emirates объявила состав на Джиро д'Италия-2018

 

 

  27-летний итальянский гонщик Фабио Ару стартует на Джиро д’Италия-2018 в качестве лидера команды UEA Team Emirates. Ару дважды поднимался на подиум итальянского Гран-тура (3-й в 2014 и 2-й в 2015), он вновь намерен бороться за генеральную классификацию.

 

  В этом ему помогут 30-летний колумбийский гонщик Дарвин Атапума, 28-летний итальянский гонщик Диего Улисси, 25-летний итальянский гонщик Валерио Конти, 29-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген, 34-летний итальянский гонщик Марко Маркато, 37-летний итальянский гонщик Мануэле Мори, 25-летний словенский гонщик Ян Поланк.

 

Состав команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2018

 

 

  Джузеппе Саронни, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «У Фабио большое желание проехать Джиро д’Италия ярко, потому что испытывает к этой гонке сильные чувства, что позволяет ему выступать на максимуме в любой ситуации. С ним рядом будут товарищи по команде, разделяющие те же эмоции, способные справиться с любым сценарием развития гонки. В составе пятеро итальянцев, включая действующего чемпиона Италии Фабио Ару, для участие в домашнем Гран-туре – особая честь. Трое неитальянских гонщиков – Атапума, Ланген и Поланк показали, что любят эту гонку и готовы с воодушевлением вносить свой вклад в работу команды.

 

  Также не забудем, что эти гонщики уже ощущали вкус успеха. Диего Улисси – победитель шести этапов Джиро д’Италия, у Яна Поланка две победы на этапах, Фабио Ару является победителем трёх этапов, а также дважды поднимался на подиум».

 

 

Состав команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2018:

 

Fabio Aru, (Италия)

Darwin Atapuma, (Колумбия)

Valerio Conti, (Италия)

Vegard Stake Laengen, (Норвегия)

Marco Marcato, (Италия)

Manuele Mori, (Италия)

Jan Polanc, (Словения)

Diego Ulissi, (Италия)

 

Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: UAE Team Emirates Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2018 Гран-тур

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  1. Rokka

    Вчера, 22:49 | Регистрация: 23.01.2016

    Если с поддержкой Астаны не получилось, то с такой командой тем более, по моему мнению.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Вспоминаем как Ланда тащил Ару и на Джиро и на Вуэльте. Здесь в команде такого Ланды нет, как и команды Астана с их горняками. Не хватает чуть-чуть его на три недели.Не может и не научился он распределять силы на всю гонку. В лучшем случае третье место, не выше.

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Tour de Romandie

1 мая 2018

Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Состав команды UAE Team Emirat ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вспоминаем как Ланда тащил Ару и на Джиро и на Вуэльте. Здесь в команде такого Ланды нет, как и команды Астана с их горняками. Не хватает чуть-чуть его на три недели.Не может и не научился он распределять силы на всю гонку. В лучшем случае третье место, не выше.
  • Astanaforever
    Тур Романдии-2018. Этап 3 (14)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Student
    Берналь, талантище. Нет слов. Кинтане пора задуматься....
    Кинтаны время ушло.Тур ему уже никогда не взять. Слишком много капитанов в мувиках.
  • paziz
    Предварительные составы команд ... (49)
    paziz-Фото
    Кинтана давно не ездец, колесничать только умеет
  • Rokka
    Состав команды UAE Team Emirat ... (2)
    Rokka-Фото
    Если с поддержкой Астаны не получилось, то с такой командой тем более, по моему мнению.
  • Goth13
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    Goth13-Фото

    С одной стороны, жаль что Марка Падуна после хорощих Тура Альп и Итцулии не взяли. Он на Туре Альп последним с Поццовиво в горах оставался.
    Хотелось поскорее его увидеть в Гранд Турах.
    А с другой. В интервью, он говорил, что сейчас нашел свою новую специализацию - короткие горные недельные гонки.
    Видимо пока рано нагрузки Гранд Туров ему переносить. 

  • Student
    Тур Романдии-2018. Этап 3 (14)
    Student-Фото
    Берналь, талантище. Нет слов. Кинтане пора задуматься....
  • Александра
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    Александра-Фото

    Нуууу, не знаааю...

    Цитата: ayahuasca

    Хорош на 4-6 место, с поездом или без, имхо!
    Этапчик горный - да, генерал - нет.

    Плюсую.

  • Yuriy 17
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Посмотрел результаты Доменико Поццовиво в генерале на Джиро с 12 по 17 годы: четыре раза был в 10-ке на местах с 5 по 10-е. 

    Для велогонщика ростом 165 см и не колумбийца, это почти гениально.

    Если правда, что ему уже 35 лет, то вряд ли он претендент на подиум в генерале.

  • close2you
    Вуэльта Астурии-2018. Этап 1 (3)
    close2you-Фото
    не отдавайте Страхова в русвело!!! Дима, не соглашайся, загубят!!!
  • ayahuasca
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    ayahuasca-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Поццовиво хорош, но нет у него поезда в горах.

    Хорош на 4-6 место, с поездом или без, имхо!

    Этапчик горный - да, генерал - нет.

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