Сэм Беннетт и Саймон Йейтс о 12-м этапе Джиро д’Италия-2018

Дубль Сэма Беннетта на Джиро д’Италия-2018

Сэм Беннетт (Sam Bennett), 27-летний ирландский гонщик команды BORA – hansgrohe, сделал дубль, после победы на 7-м этапе выиграл 12-й этап Джиро д’Италия-2018. В последний раз два этапа в одном выпуске Джиро ирландский гонщик выигрывал в 1987 году – это был Стивен Роч.

Этап, финишировавший на гоночной трассе в Имоле, проходил в сложных погодных условиях, финальную часть дистанции гонщики ехали под проливным дождём. Единственный категорийный подъём этапа и подступы к нему стали трамплином для многочисленных атак, но ни одна из не была успешной. Матей Мохорич (Bahrain-Merida) и Карлос Бетанкур (Movistar) были пойманы группой на последнем километре дистанции. Как только группа их настигла, Сэм Беннетт атаковал за 400 м до финиша и не дал соперникам себя обойти.

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) финишировал в общей группе, сохранив розовую майку лидера.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Сэм Беннетт: «На подъёме я подвинулся вперёд, потому что хотел находиться в голове группы на спуске на случай завалов. Мне не хотелось отходить на дальние позиции, где был риск поскользнуться. Ребята команды очень много работали весь день с самого старта, приоритетом для нас был финальный спринт. Я сказал им, что, если необходимо, я смогу спринтовать в одиночку, но этап должен завершиться спринтом. Я спринтовал рано, как только закрыли просвет до Мохорича и Карлоса Бетанкура.

Сложно сказать, но может быть, я не решился бы так уверенно спуртовать заранее, если бы уже не выиграл этап. Возможно, я бы колебался. Но когда я на что-то решаюсь, просто делаю

На данный момент я борюсь за победы на этапах. Если бы тратил энергию на промежуточных спринтах, то проиграл бы финальный, и не простил бы себе этого. Но потом, на следующих этапах Джиро д’Италия, если появится возможность, я отвечу на вызов цикламеновой майки».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Саймон Йейтс: «Отличная погода для ирландца Сэма Беннетта! Финал получился очень трудным. Думаю, некоторые, и я в том числе, недооценили его. Но мы прошли этап без потерь времени, так что всё в порядке.

Я видел, как гонщики атаковали, а по такой погоде трудно понять, кто уезжает, поэтому я реагировал. Лучше находиться ближе, чем позади.

Когда пелотон порвался, моя команда повезла меня в голову группы, просто на всякий случай. По радио я слышал, что появился просвет, но не знал, как много гонщиков остались во второй группе и насколько та группа велика. Я уже находился в голове пелотона, когда услышал, что Доменико Поццовиво оказался сзади. Но к тому времени он уже возвращался в первую группу.

Сложно сказать, можно ли вообще восстановиться во время Гран-тура – каждый день трудный по-своему, лёгких этапов на Джиро не бывает.

Никому не нравится выступать в дождь, но когда ты из Великобритании, к дождю привыкаешь. Для меня такая погода – не проблема».