Крис Фрум - победитель Джиро д'Италия-2018

Крис Фрум: "Пятый титул Тур де Франс - моя следующая цель"

Крис Фрум стал первым в истории британским велогонщиком, выигравшим Джиро д’Италия. Он надел розовую майку лидера после 19-го королевского горного этапа Джиро д’Италия-2018, на котором атаковал в одиночку за 80 км до финиша, сумев не только взять этап, но и компенсировать отставание в общем зачёте. На заключительном горном 20-м этапе 33-летний капитан команды Sky защитил свою позицию в генеральной классификации, отразив атаки ближайшего соперника, нидерландского гонщика Тома Дюмулина (Sunweb) и увеличив преимущество над ним с 40 до 46 секунд.

На финальном 21-м этапе на первых кругах, проложенных по улицам Рима, Крис Фрум по просьбе пелотона переговорил с организаторами и судьями гонки, указав им на опасность маршрута, и попросил нейтрализовать положение в генеральной классификации. Таким образом капитану команды Sky оставалось лишь спокойно доехать до финиша, что он и сделал, выпав из пелотона, где шла борьба за победу на этапе.

Победа на Джиро д’Италия-2018 позволила Крису Фруму пополнить ряд гонщиков, побеждавших на всех трёх Гран-турах . Теперь в истории велоспорта есть 7 таких победителей – Жак Анкетиль, Феличе Джимонди, Эдди Меркс, Бернар Ино, Альберто Контадор, Винченцо Нибали и Крис Фрум.

Кроме того, Крис Фрум поставил новый рекорд, выиграв три Гран-тура подряд – Тур де Франс, Вуэльту Испании в 2017 и Джиро д’Италию в 2018.

До Фрума три Гран-тура подряд выигрывали лишь три гонщика, при том, что тогда Вуэльта Испании была первым Гран-туром календаря и проводилась в апреле-мая перед Джиро д’Италия: Фаусто Коппи выиграл Джиро и Тур де Франс в 1952 и ещё одну Джиро д’Италия в 1953 (в 1953 Вуэльта Испании не проводилась); Эдди Меркс выигрывал 4 Гран-тура подряд – Джиро д’Италия и Тур де Франс в 1972, Вуэльту и Джиро в 1973; Бернар Ино выигрывал Джиро и Тур в 1982 и Вуэльту в 1983.

По итогам Джиро д’Италия-2018, где Крис Фрум выиграл два этапа помимо общего зачёта и горной классификации, он поднялся с 278 позиции на 7 в индивидуальном рейтинге Мирового Тура.

Впервые со времён Марко Пантани на Джиро д’Италия в 1998 году победитель общего зачёта итальянского Гран-тура выиграл также классификацию лучшего горного гонщика.

Также британский гонщик стал обладателем почётного приза «Трофей Бонакосса» (Trofeo Bonacossa), которым жюри журналистов награждает гонщика, одержавшего самую яркую победу. Крис Фрум после победы на вершине легендарного Дзонколана выиграл королевский горный этап с финишем на Бардонеккье и прохождением вышей точки этой Джиро – вершины Колле-делле-Финестре) из одиночной атаки, которую долгие годы будут вспоминать болельщики и гонщики.

Британская команды Sky, помогавшая своему капитану войти в историю, одержала победу в командной классификации.

Следующей целью Криса Фрума в этом году является борьба за пятый титул победителя Тур де Франс.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Крис Фрум: «Мне надо время, чтобы осознать, насколько эта Джиро д’Италия была невероятной. Каждый велогонщик мечтает выиграть лидерские майки на всех трёх Гран-турах. Я всё ещё хочу себя ущипнуть, потому что не могу поверить, что я в розовой майке. В течение последних 10 месяцев у меня все три майки.

Должен сказать, что всегда немного опасался приезжать и ставить целью итальянский Гран-тур из-за его сложности. Он сильно отличается от других Гран-туров.

Неделю назад я бы не поверил, что финиширую в Риме в розовой майке. Отыграть более трёх минут казалось нереально. 19-й этап с Колле-делле-Финестре повернул гонку в мою пользу. В моём понимании именно такой должны быть велогонка.

На 20-м этапе были атаки, которые мне надо было закрывать, но я чувствовал, что гонка под контролем. Эта Джиро была в высшей степени жестокой. Я имею в виду, что когда у кого-то случался плохой день, он терял не полминуты, а 10 – 15 минут. Гонка была зверски жестокой. Том Дюмулин не сдавался, продолжал борьбу, атаковал меня несколько раз. К счастью, я смог ответить, что вновь сделало гонку интересной. Я уважаю всех своих соперников.

Мне жаль, что так получилось с Саймоном Йейтсом и Тибо Пино.

На финише (20 этапа) я просто остался впереди, потому что разыгрывались горные очки, а у меня была горная майка.

После того, как мы начали проходить круги 21 этапа, многие гонщики подъезжали ко мне, чтобы обсудить, как сделать гонку безопаснее. Это фантастическое спортивное событие, атмосфера необыкновенная. Великолепно впитывать её в Риме.

Джиро д’Италия была самым трудным вызовом в моей карьере, поэтому настолько потрясающе находиться здесь в розовой майке. Выиграть три Гран-тура подряд, Тур де Франс, Вуэльту Испании и теперь Джиро д’Италии = величайшая награда для профессионального велогонщика.

У меня всегда отлично получилось блокировать мешающие мне мысли. Думаю, это часть моего характера. Я всегда сфокусирован на том, что мне необходимо достичь, и знаю, чего хочу добиться.

Конечно, следующий вызов – Тур де Франс. Сегодня мы будем наслаждаться и праздновать потрясающую победу, но я не буду нарушать режим и продолжу думать о восстановлении.

В этом году между Джиро и Тур де Франс дополнительная неделя, что сыграло не последнюю роль в том, что я приехал на итальянский Гран-тур. Я на самом деле считаю, что возможно выиграть Джиро д’Италия и одержать пятую победу на Тур де Франс. Это моя следующая цель.

Главная сложность для меня – войти в правильную форму к старту Тур де Франс, а потом надеюсь набрать форму во время гонки, не потерять её на третьей неделе».