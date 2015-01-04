19-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея и события этапа

19-й королевский горный этап Джиро д’Италия-2018 с прохождением самой высокой точки этого выпуска итальянского Гран-тура – Чима Коппи и финишем в подъём 1-й категории Бардонеккья, второй из связки трёх решающих горных этапов, перевернул генеральную классификацию. На первом же подъёме 2-й категории Коль-дел-Лис начались атаки, на этом же подъёме с гонки сошли Фабио Ару (UAE Team Emirates), Василий Кириенко (Sky), Мирко Маэстри (Bardiani – CSF).

Сформировавшийся после спуска с Коль дель Лис отрыв просуществовал недолго, его добрали уже в начале следующего подъёма к вершине Колле-делле-Финестре. Последним из отрыва сдался испанский гонщик команды Astana Луис-Леон Санчес.

На этом же подъёме стало ясно, что лидировавший в общем зачёте Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) не может удерживать скорость группы, которую начали задавать гонщики команды Sky. Обладатель розовой майки выпал, и с каждым километром терял всё больше и больше.

Крис Фрум атаковал за 80 км до финиша, когда началась гравийная секция подъёма Колле-делле-Финестре. Капитан команды Sky в одиночку преодолел большую часть дистанции этапа, собрав все горные премии. На финише он опередил группу ближайших преследователей на 3 минуты. Благодаря бонусным секундам, собранным на промежуточном спринте и финише Крис Фрум прибавил к своим трём минутам преимущества ещё 13 секунд, что позволило ему обойти в общем зачёте Тома Дюмулина на 40 секунд.

Защищающий свой титул победителя итальянского Гран-тура прошлого года Том Дюмулин (Sunweb) остался без помощников после развоза, устроенного командой Sky. Всю оставшуюсся часть этапа Дюмулин преследовал британского гонщика. Через 2 км после атаки Фрума вокруг Дюмулина сформировалась группа в составе Тибо Пино (Groupama-FDJ), Ричарда Карапаса (Movistar), добравшего группу Мигеля Лопеса (Astana). После спуска с Колле-делле-Финестре группу Дюмулина добрал помощник Тибо Пино Себастьян Рейхенбах.

Третью группу преследователя составляли Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Сэм Омен (Sunweb), Джордж Беннетт (LottoNL-Jumbo), Давиде Формоло и Патрик Конрад (Bora-hansgrohe), Пельо Бильбао (Astana).

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), с которым остались его товарищи по команде, финишировал через 38 минут 51 секунду после Криса Фрума, потеряв розовую майку и все шансы борьбы за подиум.

Вторым на этапе финишировал эквадорский гонщик команды Movistar Ричард Карапас, атаковавший из группы Тома Дюмулина на финальных метрах и опередивший на 7 секунд Тибо Пино (Groupama-FDJ), замкнувшего на этапе тройку лучших.

Мигель Лопес (Astana), финишировавший 4-м, сохранил на плечах белую майку лидера классификации лучшего молодого гонщика, где опережает Ричарда Карапаса на 47 секунд.

По итогам этапа Крис Фрум облачился в розовую майку лидера, а также возглавил горную классификацию, где набрал 123 очка и опережает Саймона Йейтса на 32 очка.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi