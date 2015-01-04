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19-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 19-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея и события этапа

 

 

  19-й королевский горный этап Джиро д’Италия-2018 с прохождением самой высокой точки этого выпуска итальянского Гран-тура – Чима Коппи и финишем в подъём 1-й категории Бардонеккья,  второй из связки трёх решающих горных этапов, перевернул генеральную классификацию. На первом же подъёме   2-й категории Коль-дел-Лис начались атаки, на этом же подъёме с гонки сошли Фабио Ару (UAE Team Emirates), Василий Кириенко (Sky), Мирко Маэстри (Bardiani – CSF).

 

Сформировавшийся после спуска с Коль дель Лис отрыв просуществовал недолго, его добрали уже в начале следующего подъёма к вершине Колле-делле-Финестре. Последним из отрыва сдался испанский гонщик команды Astana Луис-Леон Санчес.

 

На этом же подъёме стало ясно, что лидировавший в общем зачёте Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) не может удерживать скорость группы, которую начали задавать гонщики команды Sky. Обладатель розовой майки выпал, и с каждым километром терял всё больше и больше.

 

Крис Фрум атаковал за 80 км до финиша, когда началась гравийная секция подъёма Колле-делле-Финестре. Капитан команды Sky в одиночку преодолел большую часть дистанции этапа, собрав все горные премии. На финише он опередил группу ближайших преследователей на 3 минуты. Благодаря  бонусным секундам, собранным на промежуточном спринте и финише Крис Фрум прибавил к своим трём минутам преимущества ещё 13 секунд, что позволило ему обойти в общем зачёте Тома Дюмулина на 40 секунд.

 

Защищающий свой титул победителя итальянского Гран-тура прошлого года Том Дюмулин (Sunweb) остался без помощников после развоза, устроенного командой Sky. Всю оставшуюсся часть этапа Дюмулин преследовал британского гонщика. Через 2 км после атаки Фрума вокруг Дюмулина сформировалась группа в составе Тибо Пино (Groupama-FDJ), Ричарда Карапаса (Movistar), добравшего группу Мигеля Лопеса (Astana). После спуска с Колле-делле-Финестре группу Дюмулина добрал помощник Тибо Пино Себастьян Рейхенбах.

 

Третью группу преследователя составляли Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Сэм Омен (Sunweb), Джордж Беннетт (LottoNL-Jumbo), Давиде Формоло и Патрик Конрад (Bora-hansgrohe), Пельо Бильбао (Astana).

 

 Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), с которым остались его товарищи по команде, финишировал через 38 минут 51 секунду после Криса Фрума, потеряв розовую майку и все шансы борьбы за подиум.

 

Вторым на этапе финишировал эквадорский гонщик команды Movistar Ричард Карапас, атаковавший из группы Тома Дюмулина на финальных метрах и опередивший на 7 секунд Тибо Пино (Groupama-FDJ), замкнувшего на этапе тройку лучших.

 

Мигель Лопес (Astana), финишировавший 4-м, сохранил на плечах белую майку лидера классификации лучшего молодого гонщика, где опережает Ричарда Карапаса на 47 секунд.

 

По итогам этапа Крис Фрум облачился в розовую майку лидера, а также возглавил горную классификацию, где набрал 123 очка и опережает Саймона Йейтса на 32 очка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур фотогалерея

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 22:53 | Регистрация: 4.01.2015

    epic stage, epic photos, спасибо ok

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Shega
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Shega-Фото

    Пробежала глазами по восхищенным одам Фруму и Скай. И вспомнились все похоронные комментарии про "не тот" и "не та", аналогии комментатора между тогдашними Фрумом и Виггинсом и нынешними Ваутом и Фрумом и хочется сказать: "Поторопились, однако, ... господа!"
    Как-то не получается ни у кого (кроме  болельщиков Скай и Фрума, для которых они всегда самые лучшие) более ли менее точно оценить тактику, стратегию и силы Скай и их капитана). Помятуя о "Машине Скай" пора бы уж к этой команде подходить с какими-то индивидуальными мерками, которые для других команд явно не подходят. Равно как и наоборот. Да и капитан у них не "Фруми", а - Фрум! Без фамильярности, но с уважением.
    P.S. Порадовали сегодня комментарии Р. Хамидулина - четко, профессионально, взвешенно и грамотно. Без заполошности и излишней трагедизации. Спасибо!

  • Tom_Boonen
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    Tom_Boonen-Фото

    Сегодня уже после половины Финестре ни у кого не осталось никакой команды. Разве что Пино немного помог швейцарец. Завтра от подножия первой горы до самого финиша не будет ни одного участка, где от команды будет хоть какая-то физическая помощь, кроме небольших участков на финальном подъеме. И если Том хочет выиграть, то он сам должен позаботиться о том, чтобы у Фрума к этому моменту не осталось помощников. И в этом ему опять же не поможет даже самая сильная команда, лишь только сильная нога. Так что все шансы отыграться есть, но после 19-го этапа, кажется, что у Фрума ещё больше шансов нарастить свой отрыв.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Александра-Фото
    "Два - лучше одного".
    Да, с этим не поспоришь.)
  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Александра-Фото
    Нет, я ничего не ждала от Чавеса. Я просто за него болела.И болею.) Поэтому я не разочарована. Этап взял - молодец!
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    VeloVelo-Фото

    Жаль Семён Филипыча. Надеюсь, это поражение его закалит.

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Адриен-Фото
    = На Поццовиво, Ару, Бетанкура... кто там еще?, могли расчитывать только их преданные болельщики. Неужели от этих гонщиков можно было ожидать чего-то серьезного в генерале =
    Но вы же САМИ ожидали подобного от Чавеса ? Чем он лучше Ару или Бетанкура ? И в чем вы ПРАВЕЕ их болельщиков ?
  • explosiveua
    Том Дюмулин, Тибо Пино, Ричард ... (1)
    explosiveua-Фото

    До сегоднешнего дня лишь Контадора считал безумцем.. но черт возьми, сегодня Фрумитатор утер нос всем хейтерам!

    Это было Божественно:))

  • Khan
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Khan-Фото
    Два - лучше одного. И так к 20 этапу гонка еще не решена (шуткую я так).

    Сколько было таких гонок, которые выигрывались уже на второй неделе, а то и раньше. Ну там Джиро-13, Тур-13, Джиро-14, Тур-14, Джиро-15 и это я сильно не углублялся

    Подобие интриги к последнему дню это скорее исключение из правил для современных гонок, так что в этом плане даже несколько повезло
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: kwwk
    После того, как схлынули эмоции становится понятно, что в сегоднешнем спектакле участвовало не так уж и много актеров:
    - трио Ская - Пуччио, де ла Круз, Элисонд разметали всю велотруппу на начальном отрезке Финестре;
    - главный герой шоу - Фруминатор, индивидуальная разделка в три горы;
    - Том - актер второго плана, бился и не сдавался;
    - два малыша-плохиша: Карапас и Лопес;
    - Йетц - антигерой.
    И все, остальные массовка.

    Что тут можно сказть или добавить, только одно ЗАНАВЕС. Спекталь удался на на славу (может завтрабудет второй акт). А такие этапы нужно и надо сКачать чтобы потом было что вспомнить и детям не просто расказать, а ещё и показать.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Александра-Фото
    С одной стороны, вы правы, а с другой, всего два гонщика на первое место - это как-то жидковато.

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5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063
8 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
9 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
10 Импи Д. (RSA) (MTS) 941

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