Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Джиро д’Италия-2018

Швейцарская команда Katusha-Alpecin объявила состав на Джиро д’Италия-2018. На старт 101-го выпуска итальянского Гран-тура выйдут: два российских гонщка – 33-летний Максим Бельков и 28-летний Вячеслав Кузнецов; 29-летний британский гонщик Алекс Даусетт, 29-летний португальский гонщик Жозе Гонсальвеш, 27-летний нидерландский гонщик Мауритс Ламмертинк, 33-летний немецкий гонщик Тони Мартин, 29-летний бельгийский гонщик Баптист Планкарт и 24-летний датский гонщик Мадс Вюртс Шмидт.

Баптист Планкарт и Мадс Вюртс Шмидт впервые в карьере поедут Гран-тур. Самый опытный гонщик команды – Тони Мартин, победитель пяти этапов Тур де Франс, стартует на Гран-туре в 15-й раз в карьере. Однако Джиро д’Италия немецкий гонщик поедет лишь второй раз, впервые в 2008 года.

Победы на этапах Джиро д’Италия одерживали Максим Бельков (9-й этап в 2013 году), Алекс Даусетт (8-й этап в 2013 году). Вячеслав Кузнецов стартует на Джиро д’Италия третий раз в карьере, его лучшим результатом было попадание в топ-10 на этапе в прошлом году.

Состав команды Katusha-Alpecin на Джиро д’Италия-2018:

Maxim Belkov, (Россия)

Alex Dowsett, (Великобритания)

Jose Goncalves, (Португалия)

Vyacheslav Kuznetsov, (Россия)

Maurits Lammertink, (Голландия)

Tony Martin, (Германия)

Baptiste Planckaert, (Бельгия)

Mads Wurtz Schmidt, (Дания)