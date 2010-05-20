- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 16:20
Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Джиро д’Италия-2018
Швейцарская команда Katusha-Alpecin объявила состав на Джиро д’Италия-2018. На старт 101-го выпуска итальянского Гран-тура выйдут: два российских гонщка – 33-летний Максим Бельков и 28-летний Вячеслав Кузнецов; 29-летний британский гонщик Алекс Даусетт, 29-летний португальский гонщик Жозе Гонсальвеш, 27-летний нидерландский гонщик Мауритс Ламмертинк, 33-летний немецкий гонщик Тони Мартин, 29-летний бельгийский гонщик Баптист Планкарт и 24-летний датский гонщик Мадс Вюртс Шмидт.
Баптист Планкарт и Мадс Вюртс Шмидт впервые в карьере поедут Гран-тур. Самый опытный гонщик команды – Тони Мартин, победитель пяти этапов Тур де Франс, стартует на Гран-туре в 15-й раз в карьере. Однако Джиро д’Италия немецкий гонщик поедет лишь второй раз, впервые в 2008 года.
Победы на этапах Джиро д’Италия одерживали Максим Бельков (9-й этап в 2013 году), Алекс Даусетт (8-й этап в 2013 году). Вячеслав Кузнецов стартует на Джиро д’Италия третий раз в карьере, его лучшим результатом было попадание в топ-10 на этапе в прошлом году.
Состав команды Katusha-Alpecin на Джиро д’Италия-2018:
Maxim Belkov, (Россия)
Alex Dowsett, (Великобритания)
Jose Goncalves, (Португалия)
Vyacheslav Kuznetsov, (Россия)
Maurits Lammertink, (Голландия)
Tony Martin, (Германия)
Baptiste Planckaert, (Бельгия)
Mads Wurtz Schmidt, (Дания)
Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2018
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