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Состав команды Katusha-Alpecin на Джиро д’Италия-2018

Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Джиро д’Италия-2018

 

 

 

  Швейцарская команда Katusha-Alpecin объявила состав на Джиро д’Италия-2018. На старт 101-го выпуска итальянского Гран-тура выйдут: два российских гонщка – 33-летний Максим Бельков и 28-летний Вячеслав Кузнецов; 29-летний британский гонщик Алекс Даусетт, 29-летний португальский гонщик Жозе Гонсальвеш, 27-летний нидерландский гонщик Мауритс Ламмертинк, 33-летний немецкий гонщик Тони Мартин, 29-летний бельгийский гонщик Баптист Планкарт и 24-летний датский гонщик Мадс Вюртс Шмидт.

 

  Баптист Планкарт и Мадс Вюртс Шмидт впервые в карьере поедут Гран-тур. Самый опытный гонщик команды – Тони Мартин, победитель пяти этапов Тур де Франс,  стартует на Гран-туре в 15-й раз в карьере. Однако Джиро д’Италия немецкий гонщик поедет лишь второй раз, впервые в 2008 года.  

 

Победы на этапах Джиро д’Италия одерживали Максим Бельков (9-й этап в 2013 году), Алекс Даусетт (8-й этап в 2013 году). Вячеслав Кузнецов стартует на Джиро д’Италия третий раз в карьере, его лучшим результатом было попадание в топ-10 на этапе в прошлом году.

 

 Состав команды Katusha-Alpecin на Джиро д’Италия-2018:

 

Maxim Belkov, (Россия)

Alex Dowsett, (Великобритания)

Jose Goncalves, (Португалия)

Vyacheslav Kuznetsov, (Россия)

Maurits Lammertink, (Голландия)

Tony Martin, (Германия)

Baptiste Planckaert, (Бельгия)

Mads Wurtz Schmidt, (Дания)

 

Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Katusha-Alpecin Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:04 | Регистрация: 30.06.2017

    Статистический тур Катюши.

    Бабок в команде валом, а мозгов нет.

  2. Бакеша

    Вчера, 19:33 | Регистрация: 1.02.2018

    Отдельные этапы могут взят Гонсалвиш или Мартин.

  3. Имя: Антоний

    Kreo69

    Вчера, 20:04 | Регистрация: 13.04.2016

    Будет битва за волосы ))) Но чудеса бывают, может кто-то и выстрелит, все-таки команда протура.

  4. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 21:07 | Регистрация: 20.05.2010

    Если за этапами то нет ниодного финишера. С отрыва нереально победить если Скай поедет так как ездит всегда. Реально слив гранд-тура. 

  5. Имя: Василий

    ayahuasca

    Вчера, 22:41 | Регистрация: 9.06.2017

    Непонятно зачем вообще едут, Мартин уже не выиграет разделку, 3-5 место потолок, "битва за волосы" как отметил коллега выше, засветят красивые маечки и все.

  6. Имя: Николай

    marketbk

    Вчера, 23:06 | Регистрация: 24.12.2010

    Цитата: error
    Если за этапами то нет ниодного финишера. С отрыва нереально победить если Скай поедет так как ездит всегда. Реально слив гранд-тура. 

     

    Ваш вариант состава что бы не было слива. Закарин не в счет.

    Мой вариант- только Киттель вместо кого-то. А так вполне приемлемыйй состав.



    Вполне соответсвует общему г...составу.

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24 - 29 апреля 2018

Tour de Romandie

1 мая 2018

Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    VeloVelo-Фото
    Плюсую вам.
  • VeloVelo
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    VeloVelo-Фото
    Вернут.
  • VeloVelo
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    VeloVelo-Фото
    Я бы тоже ))
  • VeloVelo
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    VeloVelo-Фото
    "Не сдюжил" - значит не смог, не сумел.
    "Сдюжил" - смог, сумел.
  • marketbk
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    marketbk-Фото

    Цитата: error
    Если за этапами то нет ниодного финишера. С отрыва нереально победить если Скай поедет так как ездит всегда. Реально слив гранд-тура. 

     

    Ваш вариант состава что бы не было слива. Закарин не в счет.

    Мой вариант- только Киттель вместо кого-то. А так вполне приемлемыйй состав.



    Вполне соответсвует общему г...составу.

  • ayahuasca
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    ayahuasca-Фото

    Непонятно зачем вообще едут, Мартин уже не выиграет разделку, 3-5 место потолок, "битва за волосы" как отметил коллега выше, засветят красивые маечки и все.

  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ай да Примош, ну маладцом; идёт на вторую генералку 1 места за сезон...ужержать(ся) бы ему в майке, в воскресенье на последнем этапе

  • kimi
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    kimi-Фото
    а чего их убрали, жалко что ли. так писать меньше, места занимает меньше и вообще, альтернатива в основном удобна. а потом мне цифры и статистика нравятся
  • старт-шоссе 82
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    старт-шоссе 82-Фото

    Меня не перестает удивлять Роглич. С какого теста он сделан? В вики уже пишут о нем в графе специализация =горняк= , если он и дальше будет так прогрессировать ,то в ближайшем будущем и на гранд тур замахнется. Насчет Берналя, не было на этапе изматывающего развоза и большинство гонщиков подошли к финальной горе достаточно бодрыми, от этого и атаки Берналя выглядели такими резкими и в то же время =беззубыми=

  • Camel
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Тем не менее Роглич заявлен на Тур, Мохорич - на Джиро, а Берналя нет ни на Джиро, ни в планах на Тур.

     

    А я Вам скажу, почему так произошло. Вы когда-нибудь видели Берналя хотя бы в отрыве? Вряд ли. Его не видели даже в разделках. Думаю, что Дюмолин, Фрум и Мартин смотрят на него квадратными глазами, потому что этот парень является сейчас для них МОНСТРОМ. Они понятия не имеют, откуда он взялся, такой, видите ли грамотный, хорошо едущий разделки, причём в гору.

     

    Так что с Берналем необходимо будет считаться. Более того, разбираться целой командой.

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