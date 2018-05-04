VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Элиа Вивиани - победитель 3 этапа Джиро д’Италия-2018

Элиа Вивиани, Саша Модоло, Сэм Беннетт, Роан Деннис о 3-м этапе Джиро д’Италия-2018

 

 

  Элиа Вивиани сделал дубль на Джиро д’Италия-2018, выиграв второй по протяжённости в этом выпуске гонки этап, завершившийся общим спринтом. Это 77-я победа на этапе Гран-тура в истории команды Quick Step Floors.

 

  В последний раз на Джиро д’Италия итальянский гонщик выигрывал два этапа подряд в 2009 году (это был Алессандро Петакки, выигравший 2-й и 3-й этапы). В прошлом году лишь один этап Джиро выиграл итальянский гонщик – победу на 16-м этапе до Бормио взял Винченцо Нибали.

 

  Со старта 3-го этапа в отрыв уехали три гонщика: Гийом Буаван (Guillaume Boivin) из команды Israel Cycling Academy,  Марко Фраппорти (Marco Frapporti) из Androni Giocattoli-Sidermec и Энрико Барбин (Enrico Barbin) из Bardiani-CSF. В общей сложности они провели в отрыве 223 км и были настигнуты пелотоном за 6 км до финиша.

 

  За 5 км до финиша в голову группы вышли помощники Элиа Вивиани – Зденек Штыбар и Макс Шахманн, который взвинтили скорость, растянув пелотон. Сам Вивиани держался на пятой  - шестой позиции. Поздний прокол Фабио Сабатини не помешал Вивиани, который в итоге обошёл Сашу Модоло (EF Education First) и Сэма Беннетта (Bora – hansgrohe).

 

Роан Деннис (BMC) сохранил розовую майку лидера перед первым днём отдыха на Джиро д’Италия-2018.

 

 

 

 

 

 

 

 Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Элиа Вивиани: «Сегодня был тяжёлый день, набор высоты составил где-то 2000 метров. Пелотон нервничал, потому что многие боялись боковых ветров. Первые два часа гонки чувствовал себя плохо, но чем дальше ехали, тем лучше мне становилось. Я знал, что являюсь фаворитом на спринт. Мы вышли вперёд перед тем, как пошла первая круговая развязка, и удержались в голове группы несмотря на прокол Сабы. Так как там был встречный ветер и в группе начался хаос, я решил пропустить Беннетта вперёд после финального поворота.

 

  Сэм Беннетт резко изменил траекторию, но оставил пространство, где я мог проехать. Это мне помогло. Когда возникает настолько узкий просвет, может быть контакт, но в этот раз всё было в границах правил. Я коснулся, чтобы дать ему понять, что я рядом. Я так провёл спринт, потому что хотел выиграть. Вчера я доказал, что могу побеждать, и сегодня мне хотелось повторить это. Спринтеры немного сходят с ума в финале. Я видел, что у меня есть шанс удержаться, обойти его и выиграть.

 

  Это был невероятный уик-энд в Израиле, где мы наслаждались не только отличным стартом гонки, но и прекрасной организацией, а также потрясающей поддержкой болельщиков, которые показали, как сильно они любят велоспорт. Завтра день отдыха, но мы с нетерпением ждём приезда в Италию, чтобы и там себя проявить. Эти победы подтверждают, что я могу выступать на высоком уровне на Гран-турах. Нашей целью были победы на этапах и очки в классификацию, и мы выполнили задачу, что даёт мне уверенность перед следующими тремя неделями гонки».

 

  Саша Модоло: «Меня заблокировали. Всё шло великолепно, но на финальных 200 метрах ситуация стала ужасной. Вчера я слишком долго ждал спринта, сегодня поехал именно тогда, когда нужно. Но потом Элиа Вивиани спуртовал слева, а я оказался зажат между ребятами из Lotto. Пришлось резко тормозить, иначе я бы всё потерял. Потом я снова ускорился, хорошо выходил вперёд. Но после такой задержки победить не получится. Я финишировал вторым, это самый лучший результат, который я мог показать».

 

  Сэм Беннетт: «Я поехал слишком рано, особенно, когда так медленно выходишь из поворота. Фактически я дал Вивиани выиграть. Мы снова развезли Quick Step, такое происходит уже в пятый или шестой раз на Джиро д’Италия. Мне надоело. Сколько раз я был на подиуме? Шесть или около того? Но если продолжать стучаться в дверь, она откроется».

 

 Роан Деннис: «Я нацелен идти гонку день за днём. Мы с тренером и командой решили, что не будем смотреть на результат в общем зачёте. Мне главное узнать свои потенциально слабые стороны и понять, как от них избавиться. Буду ли я проигрывать час или нет, я продолжу ехать гонку так, как если бы сражался за победу. С точки зрения психологии это лучшая стратегия.

  Впервые я удерживаю майку лидера на Гран-туре. Одна цель на Джиро д’Италия достигнута, теперь попробуем удержать майку.

 

Сегодня этап был нервным, но я рад, что прошёл его в целости и сохранности. За 5 км до финиша подумал, что не смогу удержать майку.

 

  Я был приятно удивлён Израилем. Обычно, когда выступаешь за пределами Европы, Австралии и США, на дорогах довольно тихо. Но тут совсем наоборот – болельщики поддерживали нас как в настоящей крупной велосипедной стране. Количество восторженных зрителей иногда пугало, но это лучше, чем абсолютная тишина».

 

Результаты 3 этапа Джиро д’Италия-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Quick Step Floors Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia

8 - 13 мая 2018

4 Jours de Dunkerque

13 - 19 мая 2018

Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (16)
    rude_rider-Фото

    не знаю..что то конкуренция на столько мала на этой джире что я скоро буду думать что вивиане достояная замена марселю)))

  • Shega
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (16)
    Shega-Фото

    Вот как-то к минусам отношение неоднозначное... Жили же как-то с одними плюсами и всё было понятно. Написал кто-то один: "Красивая победа!"и все, кто так считает, плюсует, чтобы не повторяться. А кто не согласен, тот писал с чем именно не согласен.  Озвучивались  разные точки зрения.
    Ввели минусы - и что? Они как-то очень быстро стали выражением неприязни к конкретному человеку вне зависимости от того, что он говорит. До абсурда ведь доходило - равное количество минусов под каждым постом человека. Даже под тем, где он задавал обычный вопрос. Кому-то на это было плевать, кого-то задевало. Но - чисто со стороны-  принципы минусования удивляли.
    Хотя... как считают нужным, так и сделают) И это правильно)



    Цитата: Shega
    Вот как-то к минусам отношение неоднозначное... Жили же с одними плюсами и всё было понятно. Написал кто-то один: "Красивая победа!"и все, кто так считает, плюсует, чтобы не повторяться. А кто не согласен, тот писал с чем именно не согласен.  Озвучивались  разные точки зрения.
    Ввели минусы - и что? Они как-то очень быстро стали выражением неприязни к конкретному человеку вне зависимости от того, что он говорит. До абсурда ведь доходило - равное количество минусов под каждым постом человека. Даже под тем, где он задавал обычный вопрос. Кому-то на это было плевать, кого-то задевало. Но - чисто со стороны-  принципы минусования удивляли.
    Хотя... как считают нужным, так и сделают) И это правильно)



    Прошу прощения(( Это я нечаянно((

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Просьба к админам. Минусы тоже верните, пожалуйста )

  • veloQazaQ
    Джиро д'Италия-2018. Альтимет ... (32)
    veloQazaQ-Фото
    и Два больных фаворита.... Один астма другой Диарея
  • veloQazaQ
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (16)
    veloQazaQ-Фото

    Жду Этну

    10.05. Четверг. Этап 6: Кальтаниссетта - Этна, 164 км

  • veloQazaQ
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (16)
    veloQazaQ-Фото
    *Нет, ждем 10.05. Четверг. Этап 6: Кальтаниссетта - Этна, 164 км*
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    хм.., Катюша (она ведь уже по прописке швейцарская, почему Отар все равно называл её российской) после Израильских этапов лучшая команда Джиро, однако, ну уже не зря сколесили).

    А канадец Боввин из Israel Cycling Academy видимо нацелисля на трофей "Фуга", как велогонщимк который больше всго км. провел в отрывах? Или же это по умолячанию представитель израильской команды на домашних этапах должен был быть всегда впереди (что тоже ЗАЧЁТно)

    Спасибо еврику за полные 3 этапа на ТВ, надеюсь горыне в Италии тоже будут по максимуму в прямом эфире.

  • EL-Fenomeno
    Тур Йоркшира-2018. Этап 4 (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    BMCишники поспевают везде: и в Израиле (на Джиро), и в Британии (на ТЙ). А для ГВА очередной трофей-приз в его и так виннерскую колекцию побед явно не будет лишним, отлично все сКонтролировал с комрадами на последнем этапе.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (16)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Беннет не только помешал модоло и Вивиани, но и Марецко педали останавливал, так мог быть чисто итальянский подиум.
  • Walther
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (16)
    Walther-Фото
    Репортаж как раз был очень интересный...но не в спортивном плане.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 мая

Kristian Sbaragli (Israel Cycling Academy)

9 мая

Svein Tuft (Mitchelton-Scott)

10 мая

Mauro Finetto (Delko - Marseille-Provence)

Tim Wellens (Lotto Soudal)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2018 (39)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)