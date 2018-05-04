Элиа Вивиани - победитель 3 этапа Джиро д’Италия-2018

Элиа Вивиани, Саша Модоло, Сэм Беннетт, Роан Деннис о 3-м этапе Джиро д’Италия-2018

Элиа Вивиани сделал дубль на Джиро д’Италия-2018, выиграв второй по протяжённости в этом выпуске гонки этап, завершившийся общим спринтом. Это 77-я победа на этапе Гран-тура в истории команды Quick Step Floors.

В последний раз на Джиро д’Италия итальянский гонщик выигрывал два этапа подряд в 2009 году (это был Алессандро Петакки, выигравший 2-й и 3-й этапы). В прошлом году лишь один этап Джиро выиграл итальянский гонщик – победу на 16-м этапе до Бормио взял Винченцо Нибали.

Со старта 3-го этапа в отрыв уехали три гонщика: Гийом Буаван (Guillaume Boivin) из команды Israel Cycling Academy, Марко Фраппорти (Marco Frapporti) из Androni Giocattoli-Sidermec и Энрико Барбин (Enrico Barbin) из Bardiani-CSF. В общей сложности они провели в отрыве 223 км и были настигнуты пелотоном за 6 км до финиша.

За 5 км до финиша в голову группы вышли помощники Элиа Вивиани – Зденек Штыбар и Макс Шахманн, который взвинтили скорость, растянув пелотон. Сам Вивиани держался на пятой - шестой позиции. Поздний прокол Фабио Сабатини не помешал Вивиани, который в итоге обошёл Сашу Модоло (EF Education First) и Сэма Беннетта (Bora – hansgrohe).

Роан Деннис (BMC) сохранил розовую майку лидера перед первым днём отдыха на Джиро д’Италия-2018.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Элиа Вивиани: «Сегодня был тяжёлый день, набор высоты составил где-то 2000 метров. Пелотон нервничал, потому что многие боялись боковых ветров. Первые два часа гонки чувствовал себя плохо, но чем дальше ехали, тем лучше мне становилось. Я знал, что являюсь фаворитом на спринт. Мы вышли вперёд перед тем, как пошла первая круговая развязка, и удержались в голове группы несмотря на прокол Сабы. Так как там был встречный ветер и в группе начался хаос, я решил пропустить Беннетта вперёд после финального поворота.

Сэм Беннетт резко изменил траекторию, но оставил пространство, где я мог проехать. Это мне помогло. Когда возникает настолько узкий просвет, может быть контакт, но в этот раз всё было в границах правил. Я коснулся, чтобы дать ему понять, что я рядом. Я так провёл спринт, потому что хотел выиграть. Вчера я доказал, что могу побеждать, и сегодня мне хотелось повторить это. Спринтеры немного сходят с ума в финале. Я видел, что у меня есть шанс удержаться, обойти его и выиграть.

Это был невероятный уик-энд в Израиле, где мы наслаждались не только отличным стартом гонки, но и прекрасной организацией, а также потрясающей поддержкой болельщиков, которые показали, как сильно они любят велоспорт. Завтра день отдыха, но мы с нетерпением ждём приезда в Италию, чтобы и там себя проявить. Эти победы подтверждают, что я могу выступать на высоком уровне на Гран-турах. Нашей целью были победы на этапах и очки в классификацию, и мы выполнили задачу, что даёт мне уверенность перед следующими тремя неделями гонки».

Саша Модоло: «Меня заблокировали. Всё шло великолепно, но на финальных 200 метрах ситуация стала ужасной. Вчера я слишком долго ждал спринта, сегодня поехал именно тогда, когда нужно. Но потом Элиа Вивиани спуртовал слева, а я оказался зажат между ребятами из Lotto. Пришлось резко тормозить, иначе я бы всё потерял. Потом я снова ускорился, хорошо выходил вперёд. Но после такой задержки победить не получится. Я финишировал вторым, это самый лучший результат, который я мог показать».

Сэм Беннетт: «Я поехал слишком рано, особенно, когда так медленно выходишь из поворота. Фактически я дал Вивиани выиграть. Мы снова развезли Quick Step, такое происходит уже в пятый или шестой раз на Джиро д’Италия. Мне надоело. Сколько раз я был на подиуме? Шесть или около того? Но если продолжать стучаться в дверь, она откроется».

Роан Деннис: «Я нацелен идти гонку день за днём. Мы с тренером и командой решили, что не будем смотреть на результат в общем зачёте. Мне главное узнать свои потенциально слабые стороны и понять, как от них избавиться. Буду ли я проигрывать час или нет, я продолжу ехать гонку так, как если бы сражался за победу. С точки зрения психологии это лучшая стратегия.

Впервые я удерживаю майку лидера на Гран-туре. Одна цель на Джиро д’Италия достигнута, теперь попробуем удержать майку.

Сегодня этап был нервным, но я рад, что прошёл его в целости и сохранности. За 5 км до финиша подумал, что не смогу удержать майку.

Я был приятно удивлён Израилем. Обычно, когда выступаешь за пределами Европы, Австралии и США, на дорогах довольно тихо. Но тут совсем наоборот – болельщики поддерживали нас как в настоящей крупной велосипедной стране. Количество восторженных зрителей иногда пугало, но это лучше, чем абсолютная тишина».