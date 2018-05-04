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Микель Ниеве выигрывает 20-й этап Джиро д’Италия-2018 в день своего рождения

Микель Ниеве – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2018

 

 

   В день своего 34-летия Микель Ниеве одержал победу на заключительном горном этапе Джиро д’Италия-2018. Это третий в карьере баскского гонщика выигранный этап итальянского Гран-тура и первая победа в цветах команды Mitchelton-Scott, где Ниеве выступает первый сезон. Все 19 этапов гонки Микель Ниеве работал на лидеров Mitchelton-Scott Саймона Йейтса и Эстебана Чавеса.  

 

  После того, как оба лидера команды потеряли шансы бороться за общий зачёт, на 20-м этапе Микель Ниеве воспользовался своей единственной оставшейся возможностью побороться за победу на этапе. Вместе с товарищем по команде Романом Кройцигером он отобрался в многочисленный отрыв, который у первого из трёх подъёмов дня опережал пелотон на 5 минут. Кройцигер помог Микелю Ниеве, возглавив отрыв на первом подъёме и проредив группу, в которой осталось 8 гонщиков.

 

  За 34 км до финиша с Микелем Ниеве впереди держались лишь Феликс Гроссшартнер (Bora-Hansgrohe) и Джанлука Брамбилла (Trek-Segafredo). В этот момент Ниеве атаковал, и только Гроссшартнер смог за ним усидеть. Но вторая атака Микеле Ниеве позволила ему уехать в одиночку и взять победу на этапе с преимуществом в 2 минуты 17 секунд над ближайшим соперником.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Микель Ниеве: «Сегодня был идеальный день, я провёл его именно так, как мечтал, очень рад за себя и команду. После вчерашнего этапа нам было важно вернуться и проявить себя. Этот этап мне подходил. Роман Кройцигер поехал со мной в отрыв и проложил мне дорогу к победе. В отрыве были и другие горняки, поэтому мы осложнили им гонку. На Червинии есть тяжёлые сектора, есть лёгкие. Поэтому я предпочёл уехать заранее в одиночку. Не часто мне предоставляется такой шанс.

 

  Теперь мы можем быть довольны тем, что достигли на Джиро д’Италия-2018. С пятью победами на этапах и столькими днями в розовой майке этот выпуск Джиро мы провели отлично и теперь можем наслаждаться завтрашним финальным днём гонки.

 

  Свой первый этап на Джиро д’Италия я выиграл семь лет назад, в 2011. Для меня очень важно, что смог выиграть ещё раз. Это доказывает, что я всё ещё среди лучших гонщиков. Я очень счастлив.

 

Трудно сказать, какую из трёх побед на этапах Джиро считаю лучшей. Первая в Гардеччье в 2011 была одержана с большим трудом. А сегодня у меня день рождения, поэтому победа тоже особенная».

 

Результаты 20 этапа Джиро д'Италия-2018

 

Фотогалерея 20 этапа Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Микель Ниеве Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Student
    Тибо Пино доставлен в больницу ... (6)
    Student-Фото
    Получается Райшенбах был готов лучше своего капитана.
  • Starch27
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    Starch27-Фото
    Как раз именно африканские клещи
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (11)
    VeloVelo-Фото
    бедолага )
  • Vladkozlov1986
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    Vladkozlov1986-Фото
    Не проще ли вернуть времена Меркса ? Зачем все эти лукавства и хитрости. Колитесь, дышите чем угодно. Окопытился, твои проблемы. А то получается все шифруются, потом находят козла отпущения и все по новой. Хочется уже простоты и честности. Интересно что будет делать WADA если весь пелотон сознается в применении запрещенных веществ или злоупотреблении дозволенных ?
  • VeloVelo
    Крис Фрум о победе на 19-м эта ... (15)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Если сзади нет большой группы, а у других лидеров нет помощников, то генеральщики должны были прилагать те же усилия, что и я..."

    Ключевой момент.



    ЦИТАТА:
    "...Джиро д’Италия – непредсказуемая. Гонка может перевернуться с ног на голову без видимых причин, она больше похожа на Гран-тур, построенный по схеме классик. На Тур де Франс выше уровень, все сильнейшие гонщики и команды, но гонка более контролируемая. А вот на Джиро случится может что угодно..."

    Интересный взгляд.

  • VeloVelo
    Тибо Пино доставлен в больницу ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Это не мужество. Это глупость. Надо было сходить сегодня.
    Здоровья Тибо!

  • Kreo69
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    Kreo69-Фото

    Цитата: alinadahlia
    Фрум сейчас под особым контролем. О каком обжорстве может идти речь?

     

    Ну астма у него ведь не прошла? ))) Значит и TUE до сих пор он использует.

     

    А если серьезно, то после дела Армстронга, как-то к доминаторам в велоспорте относишься с осторожностью (особенно если еще и TUE используются). И когда кто-то на фоне кризисов других гонщиков, ярко доминирует это вызывает сомнения.

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    M-07-Фото
    Контадора же дисквалифицировали, тоже дали выиграть Джиро, которого лишили. Ничего, новый бизнес-проект сделают, был Ленс (на счёт раньше очень мало знаю, не могу сказать), потом Контадор, Уиггинс, Фрум, будет кто-то и дальше.
  • Tomer
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    Tomer-Фото

    Время покажет ))

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    M-07-Фото
    Не, лучше, конечно, верить различным спортивным организациям и функционерам. Они почти никогда не врут и реально борются с допингом, ага.
    Полный ноунемище в 26 лет ничего и нигде не показавший, не в состоянии даже в отрывах отдержаться, ни разу не бывший на подиуме даже на второсортных гонках вдруг чуть не выигрывает Вуэльту и потом несколько лет на ГТ всех деклассирует. Ну да, всё чисто, никто этому не способствовал. Если хотите - верьте в это, вера - она такая, кто-то верит каким-то политическим деятелям (неважно, откуда они и что говорят и делают), кто-то в Бога и в религии, кто-то в справедливость (ни Бога, ни справедливости ни разу не видевши), а кто-то в борьбу с допингом.

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