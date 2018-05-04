Микель Ниеве выигрывает 20-й этап Джиро д’Италия-2018 в день своего рождения

Микель Ниеве – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2018

В день своего 34-летия Микель Ниеве одержал победу на заключительном горном этапе Джиро д’Италия-2018. Это третий в карьере баскского гонщика выигранный этап итальянского Гран-тура и первая победа в цветах команды Mitchelton-Scott, где Ниеве выступает первый сезон. Все 19 этапов гонки Микель Ниеве работал на лидеров Mitchelton-Scott Саймона Йейтса и Эстебана Чавеса.

После того, как оба лидера команды потеряли шансы бороться за общий зачёт, на 20-м этапе Микель Ниеве воспользовался своей единственной оставшейся возможностью побороться за победу на этапе. Вместе с товарищем по команде Романом Кройцигером он отобрался в многочисленный отрыв, который у первого из трёх подъёмов дня опережал пелотон на 5 минут. Кройцигер помог Микелю Ниеве, возглавив отрыв на первом подъёме и проредив группу, в которой осталось 8 гонщиков.

За 34 км до финиша с Микелем Ниеве впереди держались лишь Феликс Гроссшартнер (Bora-Hansgrohe) и Джанлука Брамбилла (Trek-Segafredo). В этот момент Ниеве атаковал, и только Гроссшартнер смог за ним усидеть. Но вторая атака Микеле Ниеве позволила ему уехать в одиночку и взять победу на этапе с преимуществом в 2 минуты 17 секунд над ближайшим соперником.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Микель Ниеве: «Сегодня был идеальный день, я провёл его именно так, как мечтал, очень рад за себя и команду. После вчерашнего этапа нам было важно вернуться и проявить себя. Этот этап мне подходил. Роман Кройцигер поехал со мной в отрыв и проложил мне дорогу к победе. В отрыве были и другие горняки, поэтому мы осложнили им гонку. На Червинии есть тяжёлые сектора, есть лёгкие. Поэтому я предпочёл уехать заранее в одиночку. Не часто мне предоставляется такой шанс.

Теперь мы можем быть довольны тем, что достигли на Джиро д’Италия-2018. С пятью победами на этапах и столькими днями в розовой майке этот выпуск Джиро мы провели отлично и теперь можем наслаждаться завтрашним финальным днём гонки.

Свой первый этап на Джиро д’Италия я выиграл семь лет назад, в 2011. Для меня очень важно, что смог выиграть ещё раз. Это доказывает, что я всё ещё среди лучших гонщиков. Я очень счастлив.

Трудно сказать, какую из трёх побед на этапах Джиро считаю лучшей. Первая в Гардеччье в 2011 была одержана с большим трудом. А сегодня у меня день рождения, поэтому победа тоже особенная».