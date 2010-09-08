Эстебан Чавес потерял шансы на борьбу за общий зачёт на 10-м этапе Джиро д'Италия-2018

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 19:35
Эстебан Чавес: «У меня просто не было сил»
Эстебан Чавес (Esteban Chaves) на 10-м этапе Джиро д’Италия-2018 финишировал через 25 минут 25 секунд после победителя, Матея Мохорича (Bahrain-Merida). 28-летний колумбийский гонщик команды Mitchelton-Scott выпал на первом подъёме этапа, подъеме 2 категории Фонте делла Крета (Fonte della Creta, 337 - 1254 м, протяжённость 15,7 км, перепад высот 917 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 12%, восхождение в который началось сразу после старта.
Группа, в которой оказался Чавес, пыталась добрать основную, сначала разрыв составлял около полутора минут. Свейн Тафт, Сэм Бьюли, Роман Кройцигер и Кристофер Юл-Йенсен остались вместе с Эстебаном Чавесом. Команда Quick Step Floors также включалась в погоню за основной группой вместе с гонщиками Mitchelton-Scott, но догнать группу розовой майки им не удалось.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
В общем зачёте Эстебан Чавес спустился на 37 позиций, со 2-го на 39-место.
Эстебан Чавес: «Это Джиро ….С Италией у меня сложные отношения, отношения любви-ненависти. Всего лишь несколько дней назад у меня был лучший день в карьере, а теперь мне очень тяжело. Но такова жизнь, нам остаётся лишь делать то, что в наших силах. Самое важное, что майка лидера осталась в команде.
Нам надо понять, что произошло со мной. У меня просто не было сил, не смог удержаться в группе с сильнейшими на первом подъёме. Мы пытались догнать с командой, и в какой-то момент проигрывали не больше минуты, но закрыть его не получилось.
Задача команды не изменилась – мы стартовали с целью победить на Джиро д’Италия, и продолжим придерживаться плана».
В интервью телеканалу RAI Мэтт Уайт, спортивный директор команды сказал: «Конечно, для Чавеса день получился тяжелым. У него аллергия, которая создаёт проблемы с горлом. У многих гонщиков в пелотоне подобные проблемы, в нашей команде, к сожалению, тоже. У Эстебана нет температуры, нет травмы, он продолжит гонку.
Он потерял шансы бороться за общий зачёт. Теперь остаётся возможность у Йейтса, всё ставим на него, он находится в лучшей форме своей жизни».
Результаты 10 этапа Джиро д’Италия-2018
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