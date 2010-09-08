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Эстебан Чавес потерял шансы на борьбу за общий зачёт на 10-м этапе Джиро д'Италия-2018

Эстебан Чавес: «У меня просто не было сил»

 

 

  Эстебан Чавес (Esteban Chaves) на 10-м этапе Джиро д’Италия-2018 финишировал через 25 минут 25 секунд после победителя, Матея Мохорича (Bahrain-Merida). 28-летний колумбийский гонщик команды Mitchelton-Scott выпал на первом подъёме этапа, подъеме 2 категории Фонте делла Крета (Fonte della Creta, 337 - 1254 м, протяжённость 15,7 км, перепад высот 917 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 12%, восхождение в который началось сразу после старта.

 

  Группа, в которой оказался Чавес, пыталась добрать основную, сначала разрыв составлял около полутора минут. Свейн Тафт, Сэм Бьюли, Роман Кройцигер и Кристофер Юл-Йенсен остались вместе с Эстебаном Чавесом. Команда Quick Step Floors также включалась в погоню за основной группой вместе с гонщиками Mitchelton-Scott, но догнать группу розовой майки им не удалось.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

 

 

 

 

  В общем зачёте Эстебан Чавес спустился на 37 позиций, со 2-го на 39-место.

 

 

  Эстебан Чавес: «Это Джиро ….С Италией у меня сложные отношения, отношения любви-ненависти. Всего лишь несколько дней назад у меня был лучший день в карьере, а теперь мне очень тяжело. Но такова жизнь, нам остаётся лишь делать то, что в наших силах. Самое важное, что майка лидера осталась в команде.

 

  Нам надо понять, что произошло со мной. У меня просто не было сил, не смог удержаться в группе с сильнейшими на первом подъёме. Мы пытались догнать с командой, и в какой-то момент проигрывали не больше минуты, но закрыть его не получилось.

  Задача команды не изменилась – мы  стартовали с целью победить на Джиро д’Италия, и продолжим придерживаться плана».

 

  В интервью телеканалу RAI Мэтт Уайт, спортивный директор команды сказал: «Конечно, для Чавеса день получился тяжелым. У него аллергия, которая создаёт проблемы с горлом. У многих гонщиков в пелотоне подобные проблемы, в нашей команде, к сожалению, тоже. У Эстебана нет температуры, нет травмы, он продолжит гонку.

Он потерял шансы бороться за общий зачёт. Теперь остаётся возможность у Йейтса, всё ставим на него, он находится в лучшей форме своей жизни».

 

 

Результаты 10 этапа Джиро д’Италия-2018

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Теги к статье: Эстебан Чавес Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Rokka

    Сегодня, 20:01 | Регистрация: 23.01.2016

    У орики как всегда - вслед за стремительным взлетом такое же стремительное пикирование. Нет баланса, нет постоянства.

  2. Имя: Юрий

    Starch27

    Сегодня, 20:16 | Регистрация: 8.09.2010

    Просто кто-то проблемы с горлом сальбутамолом не лечит

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Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Starch27
    Эстебан Чавес потерял шансы на ... (2)
    Starch27-Фото

    Просто кто-то проблемы с горлом сальбутамолом не лечит

  • Cyclisme
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    Cyclisme-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Спасибо большое.
    Не за что)))

    Цитата: Earl57
    23-летний Мохорич после многочисленных попыток наконец одержал свою первую победу на Джиро.
    У 24-летнего Денца лучший результат в карьере.
    Но кому интересны успехи молодых гонщиков? Главное, что "Акела промахнулся!".
    Причем вариант, что Чавес мог простудиться в воскресенье и заболеть, никем не рассматривается.
    Где-то читал, что Мэтт Уайт говорил, что у Чавито сильно болело горло перед стартом, от этого и все проблемы. Как же часто день отдыха выбивает гонщиков на другой день из колеи. Родригес, Ланда, теперь Чавес и много кого нюеще можно в пример привести. Бегу очень порадовал, отличный этап для него, может ещё зацепит этап на этой Джиро. Мохорич шел к этой победе несколько дней, молодец словенец, для полной коллекции не хватает теперь только этапа на Туре))) И главный вопрос дня, которым никто не задался - как Бора могла упустить отрыв, везя в пелотоне Беннета к почти стопроцентной победе, ну как?! Мало того, в случае победы он приближался вплотную к Вивиани в спринтерской номинации. Сэм не перестает удивлять, посмотреть где он и где Элиа, а по характеристикам почти равны)))
  • Rokka
    Эстебан Чавес потерял шансы на ... (2)
    Rokka-Фото
    У орики как всегда - вслед за стремительным взлетом такое же стремительное пикирование. Нет баланса, нет постоянства.
  • veloster
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    veloster-Фото
    Логичней если будет последним колесом Саймона. Когда есть шанс выиграть розовую, про синюю можно смело наплевать.
  • Patriotkz
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    Patriotkz-Фото
    Цитата: Patriotkz
    Что творится с Лопесом? Как он умудрился опять время потерять? Или падал или прокол? Таким образом с такой формой за Дзонколлан опасян. У Чавито джорнатто но? Хорошо что Дюмолен не упал. Не люблю победы одного человека над другим таким способом. Лучше в гонке победить и поставить точки над и. Йетс хорош. Вообщем, будем посмотреть.
    Хотя там была нейтрализация и дали одно время всем. Может это было осознано?

    И вообще, не понимаю, зачем такие длинные этапы? Они наоборот убивают интригу. Бедные велогонщики приезжают в гору уже без сил, а тут ещё и атаковать надо. Лучше 100 км , хотя бы 150. Тогда имея больше сил была бы заруба. Но не 220 или 250. Прям Классические гонки. Это тупое решение организаторов. Венья прежде чем решать о будущем Фруми, лучше бы о гонке позаботился.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Хороший тарчёк перед финишем, как раз для Карапаза.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    Earl57-Фото

    23-летний Мохорич после многочисленных попыток наконец одержал свою первую победу на Джиро.

    У 24-летнего Денца лучший результат в карьере.

    Но кому интересны успехи молодых гонщиков? Главное, что "Акела промахнулся!".

    Причем вариант, что Чавес мог простудиться в воскресенье и заболеть, никем не рассматривается.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо большое.
  • Patriotkz
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    Patriotkz-Фото
    Что творится с Лопесом? Как он умудрился опять время потерять? Или падал или прокол? Таким образом с такой формой за Дзонколлан опасян. У Чавито джорнатто но? Хорошо что Дюмолен не упал. Не люблю победы одного человека над другим таким способом. Лучше в гонке победить и поставить точки над и. Йетс хорош. Вообщем, будем посмотреть.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32)
    EL-Fenomeno-Фото

    Неплохой (даже отличный) этап вышел после дня отдыха. И отрывы, и догонялки, и падение, и проколы (не в последних лиц генерала), ещё и клёвый финиш устроили Мохорич и Денз под конец.
    Чавес, увы( очень неожиданно и к его не его синей майке горного короля все больше велогонщиков заострило внимание

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