Эстебан Чавес потерял шансы на борьбу за общий зачёт на 10-м этапе Джиро д'Италия-2018

Starch27

Эстебан Чавес потерял шансы на ... (2) Просто кто-то проблемы с горлом сальбутамолом не лечит

Cyclisme

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32) Цитата: старт-шоссе 82 Спасибо большое. Не за что)))



Цитата: Earl57 23-летний Мохорич после многочисленных попыток наконец одержал свою первую победу на Джиро.

У 24-летнего Денца лучший результат в карьере.

Но кому интересны успехи молодых гонщиков? Главное, что "Акела промахнулся!".

Причем вариант, что Чавес мог простудиться в воскресенье и заболеть, никем не рассматривается.

Где-то читал, что Мэтт Уайт говорил, что у Чавито сильно болело горло перед стартом, от этого и все проблемы. Как же часто день отдыха выбивает гонщиков на другой день из колеи. Родригес, Ланда, теперь Чавес и много кого нюеще можно в пример привести. Бегу очень порадовал, отличный этап для него, может ещё зацепит этап на этой Джиро. Мохорич шел к этой победе несколько дней, молодец словенец, для полной коллекции не хватает теперь только этапа на Туре))) И главный вопрос дня, которым никто не задался - как Бора могла упустить отрыв, везя в пелотоне Беннета к почти стопроцентной победе, ну как?! Мало того, в случае победы он приближался вплотную к Вивиани в спринтерской номинации. Сэм не перестает удивлять, посмотреть где он и где Элиа, а по характеристикам почти равны))) Не за что)))Где-то читал, что Мэтт Уайт говорил, что у Чавито сильно болело горло перед стартом, от этого и все проблемы. Как же часто день отдыха выбивает гонщиков на другой день из колеи. Родригес, Ланда, теперь Чавес и много кого нюеще можно в пример привести. Бегу очень порадовал, отличный этап для него, может ещё зацепит этап на этой Джиро. Мохорич шел к этой победе несколько дней, молодец словенец, для полной коллекции не хватает теперь только этапа на Туре))) И главный вопрос дня, которым никто не задался - как Бора могла упустить отрыв, везя в пелотоне Беннета к почти стопроцентной победе, ну как?! Мало того, в случае победы он приближался вплотную к Вивиани в спринтерской номинации. Сэм не перестает удивлять, посмотреть где он и где Элиа, а по характеристикам почти равны)))

Rokka

Эстебан Чавес потерял шансы на ... (2) У орики как всегда - вслед за стремительным взлетом такое же стремительное пикирование. Нет баланса, нет постоянства.

veloster

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32) Логичней если будет последним колесом Саймона. Когда есть шанс выиграть розовую, про синюю можно смело наплевать.

Patriotkz

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32) Цитата: Patriotkz Что творится с Лопесом? Как он умудрился опять время потерять? Или падал или прокол? Таким образом с такой формой за Дзонколлан опасян. У Чавито джорнатто но? Хорошо что Дюмолен не упал. Не люблю победы одного человека над другим таким способом. Лучше в гонке победить и поставить точки над и. Йетс хорош. Вообщем, будем посмотреть. Хотя там была нейтрализация и дали одно время всем. Может это было осознано?



И вообще, не понимаю, зачем такие длинные этапы? Они наоборот убивают интригу. Бедные велогонщики приезжают в гору уже без сил, а тут ещё и атаковать надо. Лучше 100 км , хотя бы 150. Тогда имея больше сил была бы заруба. Но не 220 или 250. Прям Классические гонки. Это тупое решение организаторов. Венья прежде чем решать о будущем Фруми, лучше бы о гонке позаботился. Хотя там была нейтрализация и дали одно время всем. Может это было осознано?И вообще, не понимаю, зачем такие длинные этапы? Они наоборот убивают интригу. Бедные велогонщики приезжают в гору уже без сил, а тут ещё и атаковать надо. Лучше 100 км , хотя бы 150. Тогда имея больше сил была бы заруба. Но не 220 или 250. Прям Классические гонки. Это тупое решение организаторов. Венья прежде чем решать о будущем Фруми, лучше бы о гонке позаботился.

Николай Н.

Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (1) Хороший тарчёк перед финишем, как раз для Карапаза.

Earl57

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32) 23-летний Мохорич после многочисленных попыток наконец одержал свою первую победу на Джиро. У 24-летнего Денца лучший результат в карьере. Но кому интересны успехи молодых гонщиков? Главное, что "Акела промахнулся!". Причем вариант, что Чавес мог простудиться в воскресенье и заболеть, никем не рассматривается.

старт-шоссе 82

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32) Спасибо большое.

Patriotkz

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32) Что творится с Лопесом? Как он умудрился опять время потерять? Или падал или прокол? Таким образом с такой формой за Дзонколлан опасян. У Чавито джорнатто но? Хорошо что Дюмолен не упал. Не люблю победы одного человека над другим таким способом. Лучше в гонке победить и поставить точки над и. Йетс хорош. Вообщем, будем посмотреть.

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (32) Неплохой (даже отличный) этап вышел после дня отдыха. И отрывы, и догонялки, и падение, и проколы (не в последних лиц генерала), ещё и клёвый финиш устроили Мохорич и Денз под конец.

Чавес, увы( очень неожиданно и к его не его синей майке горного короля все больше велогонщиков заострило внимание