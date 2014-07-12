Состав команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д'Италия-2018:

Команда Mitchelton-SCOTT будет бороться за общий зачёт Джиро д’Италия-2018 с двумя капитанами

Австралийская команда Mitchelton-SCOTT назвала состав на Джиро д’Италия-2018. Целью команды является борьба за генеральную классификацию с двумя лидерами – 28-летним колумбийским гонщиком Эстебаном Чавесом (Esteban Chaves) и 25-летним британским гонщиком Саймоном Йейтсом (Simon Yates).

Двум капитанам Mitchelton-SCOTT будут помогать горняки: 31-летний чешский гонщик Роман Кройцигер (Roman Kreuziger), 24-летний австралийский гонщик Джек Хейг (Jack Haig), 33-летний испанский гонщик Микелль Ниеве (Mikel Nieve), а также универсалы: 28-летний датский гонщик Крис Юл-Йенсен (Chris Juul-Jensen), 30-летний новозеландский гонщик Сэм Бьюли (Sam Bewley) и опытный 40-летний канадский гонщк Свейн Тафт (Svein Tuft).

За последние шесть лет гонщики австралийской команды Mitchelton-SCOTT выиграли на Джиро д’Италия 8 этапов, пять разных гонщиков команды удерживали розовую майку лидера в общей сложности 12 дней.

Лучший результат команды в общем зачёте итальянского Гран-тура – 2-е место, которое Эстебан Чавес занял в 2016 году.

Мэтт Уайт, главный спортивный директор: «Мы не делаем секрета из того, что наша цель на Джиро д’Италия-2018 – генеральная классификация, за которую будут бороться наши лидеры Саймон Йейтс и Эстебан Чавес. Раньше они прекрасно справлялись с ролью лидеров, ждём того же на Джиро д’Италия-2018.

Мы не фавориты, но два наших парня собираются бросить вызов фаворитам при малейшей возможности. У нас очень сильный состав, каждый из гонщиков подходит к старту в той форме, которая необходима.

Маршрут довольно интересный, потому что уже на 6-м этапе с финишем на Этне будет видна первая расстановка сил в общем зачёте. Кроме того, на трёх этапах подряд, с 18-го по 20-й, генеральщикам придётся приложить огромные усилия. Это сделает гонку более агрессивной».

Эстебан Чавес: «Я очень счастлив вернуться в Италию. Когда я только стал профессионалом, то жил в этой стране, в ней пережил самые трудные и самые прекрасные моменты карьеры. Как и всегда, Джиро д’Италия будет трудной. Но моя подготовка прошла хорошо. Последние несколько недель я тренировался в Колумбии. Надеюсь, моя форма будет примерно на том же уровне, что и в 2016 году. Мы стартуем сильным составом, собираемся бороться и выступить на максимуме наших возможностей».

Саймон Йейтс: «С нетерпением жду моего дебюта на Джиро д’Италия. В прошлом году не удалось стартовать на итальянском Гран-туре, как планировалось. Поэтому мы решили попробовать в этом сезоне. Хотя я не ездил этот Гран-тур раньше, понятно, что Джиро - одна из трудных, если не самая тяжёлая, гонок календаря. Думаю, мы собрали один из лучших составов на Гран-туры, я рад, что могу присоединиться к ребятам, чтобы команда добилась как можно более высокого результата».

Состав команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д'Италия-2018:

Esteban Chavez (Колумбия);

Sam Bewley (Новая Зеландия);

Jack Haig (Австралия);

Christopher Juul Jensen (Дания);

Roman Kreuziger (Чехия);

Mikel Nieve (Испания);

Svein Tuft (Канада);

Simon Yates (Великобритания).