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Состав команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2018

Команда Mitchelton-SCOTT будет бороться за общий зачёт Джиро д’Италия-2018 с двумя капитанами

 

 

  Австралийская команда Mitchelton-SCOTT назвала состав на Джиро д’Италия-2018. Целью команды является борьба за генеральную классификацию с двумя лидерами – 28-летним колумбийским гонщиком Эстебаном Чавесом (Esteban Chaves) и 25-летним британским гонщиком Саймоном Йейтсом (Simon Yates).

 

  Двум капитанам Mitchelton-SCOTT будут помогать горняки: 31-летний чешский гонщик Роман Кройцигер (Roman Kreuziger), 24-летний австралийский гонщик Джек Хейг (Jack Haig), 33-летний испанский гонщик Микелль Ниеве (Mikel Nieve), а также универсалы: 28-летний датский гонщик Крис Юл-Йенсен (Chris Juul-Jensen), 30-летний новозеландский гонщик Сэм Бьюли (Sam Bewley) и опытный 40-летний канадский гонщк Свейн Тафт (Svein Tuft).

 

За последние шесть лет гонщики австралийской команды Mitchelton-SCOTT выиграли на Джиро д’Италия 8 этапов, пять разных гонщиков команды удерживали розовую майку лидера в общей сложности 12 дней.

 

Лучший результат команды в общем зачёте итальянского Гран-тура – 2-е место, которое Эстебан Чавес занял в 2016 году.

 

Состав команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2018

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор: «Мы не делаем секрета из того, что наша цель на Джиро д’Италия-2018 – генеральная классификация, за которую будут бороться наши лидеры Саймон Йейтс и Эстебан Чавес. Раньше они прекрасно справлялись с ролью лидеров, ждём того же на Джиро д’Италия-2018.

 

Мы не фавориты, но два наших парня собираются бросить вызов фаворитам при малейшей возможности. У нас очень сильный состав, каждый из гонщиков подходит к старту в той форме, которая необходима.

 

Маршрут довольно интересный, потому что уже на 6-м этапе с финишем на Этне будет видна первая расстановка сил в общем зачёте. Кроме того, на трёх этапах подряд, с  18-го по 20-й, генеральщикам  придётся приложить огромные усилия. Это сделает гонку более агрессивной».

 

  Эстебан Чавес: «Я очень счастлив вернуться в Италию. Когда я только стал профессионалом, то жил в этой стране, в ней пережил самые трудные и самые прекрасные моменты карьеры. Как и всегда, Джиро д’Италия будет трудной. Но моя подготовка прошла хорошо. Последние несколько недель я тренировался в Колумбии. Надеюсь, моя форма будет примерно на том же уровне, что и в 2016 году. Мы стартуем сильным составом, собираемся бороться и выступить на максимуме наших возможностей».

 

  Саймон Йейтс: «С нетерпением жду моего дебюта на Джиро д’Италия. В прошлом году не удалось стартовать на итальянском Гран-туре, как планировалось. Поэтому мы решили попробовать в этом сезоне. Хотя я не ездил этот Гран-тур раньше, понятно, что Джиро  - одна из трудных, если не самая тяжёлая, гонок календаря. Думаю, мы собрали один из лучших составов на Гран-туры, я рад, что могу присоединиться к ребятам, чтобы команда добилась как можно более высокого результата».

 

Состав команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д'Италия-2018:

 

Esteban Chavez (Колумбия);
Sam Bewley (Новая Зеландия);
Jack Haig (Австралия);
Christopher Juul Jensen (Дания);
Roman Kreuziger (Чехия);
Mikel Nieve (Испания);
Svein Tuft (Канада);
Simon Yates (Великобритания).

 

Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Mitchelton-SCOTT Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2018 Гран-тур

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  1. Rokka

    Сегодня, 19:06 | Регистрация: 23.01.2016

    Очень сильный и сбалансированный состав. Посмотрим как выступит Чавито

  2. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 19:07 | Регистрация: 18.09.2014

    Всегда болею за Чавито. Совершенно не могу делать какие-то прогнозы, но очень надеюсь на то, что настроение, обстоятельства и результаты прошлого сезона остались в прошлом.

  3. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 19:50 | Регистрация: 4.01.2018

    Горный состав в сумме, лучший из всех команд. Но. Саймон едет первый раз на Джиро. А Чавито теперь всегда под большим вопросом, тем более на трех неделях.

  4. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 20:07 | Регистрация: 12.07.2014

    Сомневаюсь, что Чавес тут капитанить будет

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Ближайшие старты

24 - 29 апреля 2018

Tour de Romandie

1 мая 2018

Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Александра
    Предварительные составы команд ... (43)
    Александра-Фото
    Вообще, да, все это было так или иначе озвучено. Но никак не избавиться от ощущения нехватки "тяжеловесов" в составах на Джиро. Не знаю, возможно мне все еще тоскливо без Контадора, или предубеждение против Фрума... Что-то царапает трудноуловимое.)
  • Николай Н.
    Тур Романдии-2018. Этап 2 (4)
    Николай Н.-Фото

    Во, трудяга Томас, столько отпахать и сохранить ещё 2 минуты. Просто молодец.

  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (43)
    Earl57-Фото

    Цитата: Александра
    Думаете, тихий, но демонстративный игнор?

    Зачем искать заговор там, где его не было и нет?

    Кинтана еще летом прошлого года, сразу после Тура, заявил, что в 2018 году из ГТ поедет только Тур де Франс.

    Закарин сразу же после окончания Вуэльты объявил ТДФ своей главной целью.

    Порт, Уран, Барде вариант с Джиро вообще не рассматривали на этот год.

    Дэн Мартин сразу после подписания контракта с UAE заявил: Я поеду Тур, а Ару пусть едет Джиро.

    Нибали объяснял, еще в 2016 году, сразу после его подписания контракта с Бахрейном они договорились, что в первый год в команде он едет Джиро, а во второй - Тур де Франс.

    Ни для кого из них наличие или отсутствие Фрума / Дюмулена значения не имеют. Они все сосредоточены либо на своих собственных желаниях и целях, либо на требованиях руководства команды.

  • Bjoern
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (4)
    Bjoern-Фото

    Сомневаюсь, что Чавес тут капитанить будет

  • veloster
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (4)
    veloster-Фото

    Горный состав в сумме, лучший из всех команд. Но. Саймон едет первый раз на Джиро. А Чавито теперь всегда под большим вопросом, тем более на трех неделях.

  • veloster
    Состав команды Sunweb на Джиро ... (6)
    veloster-Фото
    Не. Это Сэм Оумен.
  • Earl57
    Состав команды Sunweb на Джиро ... (6)
    Earl57-Фото
    Дюмулен сказал, что не знает, поедет он Тур или нет. Решать это будут только после окончания Джиро, не раньше.
    Поэтому вполне естественно, что Санвеб разделил ресурсы на два грантура. Дюмулен на Джиро, Келдерман на Тур. Хороший шанс для Вилко.
  • Александра
    Предварительные составы команд ... (43)
    Александра-Фото
    Думаете, тихий, но демонстративный игнор?
  • Александра
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (4)
    Александра-Фото

    Всегда болею за Чавито. Совершенно не могу делать какие-то прогнозы, но очень надеюсь на то, что настроение, обстоятельства и результаты прошлого сезона остались в прошлом.

  • Rokka
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (4)
    Rokka-Фото
    Очень сильный и сбалансированный состав. Посмотрим как выступит Чавито

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