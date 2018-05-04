Максимилиан Шахман – победитель 18 этапа Джиро д’Италия-2018

Дебютант Джиро д’Италия-2018 Максимилиан Шахман выигрывает этап с горным финишем на Прато Невозо

24-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann) принёс команде Quick Step Floors одержал первую в карьере победу, выиграв 18-й этап Джиро д’Италия-2018 с финишем на Прато Невозо. Благодаря этой победе команда Quick Step Floors вошла в историю современного велоспорта как первая команда, выигравшая по меньшей мере пять этапов на четырёх подряд Гран-турах.

Максимилиан Шахман отобрался в отрыв дня со своим товарищем по команде Михаэлем Мёркёвым. Когда вперёд уехала группа из 10 гонщиков, и пелотон отпустил беглецов, Шахман и Мёркёв стали последними, кому удалось переложиться в отрыв дня.

Перед финальным подъёмом на Прато Невозо у отрыва было в запасе 16 минут. После атаки Рубена Пласы (Israel Cycling Academy) и Маттиа Каттанео (Androni-Sidermec) за 7 км до финиша впереди остались Щахман, Каттанео и Пласа. Максимилиан Шахман несколько раз атаковал, пытаясь сбросить соперников. Потом ему пришлось закрывать атаки Маттиа Каттанео. Рубен Пласа, выпадавший несколько раз, догнал своих попутчиков на финальном километре.Но ускорение Шахмана за 500 м до финиша позволило ему обойти Пласу и Каттанео, взяв первую в карьере победу на этапе Гран-тура, причём своего дебютного Гран-тура.

Также Максимилиан Шахман стал третьим в истории немецким гонщиком, выигравшим горный финиш на Джиро д’Италия после Руди Альтига (1966) и Удо Болтса (1992).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Максимилиан Шахман: «Чувствую себя потрясающе, так здорово выиграть этап на моём первом Гран-туре. Думаю, все согласятся, что этот выпуск Джиро д’Италия очень трудный, поэтому ещё приятнее одержать здесь победу. Конечно, я собираюсь всеми силами помогать Вивиани, не важно, кто побеждает в нашей команде.

Большая часть моей победы принадлежит Михаэлю Мёркёву. Мы знали, что будет подходящий для отрыва этап, хотя до настоящего времени у отрывов не получалось уехать. Первые девять атаковавших уехали довольно рано. Должен поблагодарить Михаэля Мёркёва, который посадил меня на колесо и перепрыгнул в отрыв, мы стали последними двумя гонщиками, сумевшими переложиться. Он не в первый раз помогает мне в этой гонке. Михаэль – мой сосед по комнате на этой гонке, а также он великолепный гонщик, у которого я многому учусь.

Я знал, что мои соперники – опытные гонщики. Поэтому я следил за ними и всеми их ускорениями. Нога шла отлично, что придавало мне уверенности в своих силах, позволило хладнокровно разыграть финал.

Я старался сберечь силы для финальных метров. Знал, что последние 2 км мне подходили. Когда нас догнал Рубен Пласа, я не стал паниковать. Хотя он опытный гонщик, я подумал, что он снова не сможет удержаться.

На этой гонке я уже приобрёл огромный опыт, помогал Элиа в спринтах, наслаждался фантастическими моментами с товарищами по команде. Но выиграть этап на моём первом Гран-туре является подтверждением огромной работы и моего прогресса».