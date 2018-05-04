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Максимилиан Шахман – победитель 18 этапа Джиро д’Италия-2018

Дебютант Джиро д’Италия-2018 Максимилиан Шахман выигрывает этап с горным финишем на Прато Невозо

 

 

  24-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann) принёс команде Quick Step Floors одержал первую в карьере победу, выиграв 18-й  этап Джиро д’Италия-2018 с финишем на Прато Невозо. Благодаря этой победе команда Quick Step Floors вошла в историю современного велоспорта как первая команда, выигравшая по меньшей мере пять этапов на четырёх подряд Гран-турах.

 

  Максимилиан Шахман отобрался в отрыв дня со своим товарищем по команде Михаэлем Мёркёвым. Когда вперёд уехала группа из 10 гонщиков, и пелотон отпустил беглецов, Шахман и Мёркёв стали последними, кому удалось переложиться в отрыв дня.

 

  Перед финальным подъёмом на Прато Невозо у отрыва было в запасе 16 минут. После атаки Рубена Пласы (Israel Cycling Academy) и Маттиа Каттанео (Androni-Sidermec) за  7 км до финиша впереди остались Щахман, Каттанео и Пласа. Максимилиан Шахман несколько раз атаковал, пытаясь сбросить соперников. Потом ему пришлось закрывать атаки Маттиа Каттанео. Рубен Пласа, выпадавший несколько раз, догнал своих попутчиков на финальном километре.Но ускорение Шахмана за 500 м до финиша позволило ему обойти Пласу  и Каттанео, взяв первую в карьере победу на этапе Гран-тура, причём своего дебютного Гран-тура.

 

Также Максимилиан Шахман стал третьим в истории немецким гонщиком, выигравшим горный финиш на Джиро д’Италия после Руди Альтига (1966) и Удо Болтса (1992).

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

  Максимилиан Шахман: «Чувствую себя потрясающе, так здорово выиграть этап на моём первом Гран-туре. Думаю, все согласятся, что этот выпуск Джиро д’Италия очень трудный, поэтому ещё приятнее одержать здесь победу. Конечно, я собираюсь всеми силами помогать Вивиани, не важно, кто побеждает в нашей команде.

 

 Большая часть моей победы принадлежит Михаэлю Мёркёву.  Мы знали, что будет подходящий для отрыва этап, хотя до настоящего времени у отрывов не получалось уехать. Первые девять атаковавших уехали довольно рано. Должен поблагодарить Михаэля Мёркёва, который посадил меня на колесо и перепрыгнул в отрыв, мы стали последними двумя гонщиками, сумевшими переложиться.  Он не в первый раз помогает мне в этой гонке. Михаэль – мой сосед по комнате на этой гонке, а также он великолепный гонщик, у которого я многому учусь.

 

  Я знал, что мои соперники – опытные гонщики. Поэтому я следил за ними и всеми их ускорениями. Нога шла отлично, что придавало мне уверенности в своих силах, позволило хладнокровно разыграть финал.

 

Я старался сберечь силы для финальных метров. Знал, что последние 2 км мне подходили. Когда нас догнал Рубен Пласа, я не стал паниковать. Хотя он опытный гонщик, я подумал, что он снова не сможет удержаться.

 

На этой гонке я уже приобрёл огромный опыт, помогал Элиа в спринтах, наслаждался фантастическими моментами с товарищами по команде. Но выиграть этап на моём первом Гран-туре является подтверждением огромной работы и моего прогресса».

 

 

Результаты 18 этапа Джиро д’Италия-2018

 

 

Фотогалерея 18 этапа Джиро д’Италия-2018

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Теги к статье: Максимилиан Шахман Maximilian Schachmann Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    Адриен-Фото
    Ну а "непривилегированные" что ? Смирились и просто участвуют ни на что не надеясь - как бараны ? Или они не ведают того, о чем ВЫ уверенно осведомлены ? Вот скажите, какая, к примеру, футбольная команда на серьезном чемпионате будет играть против соперника, у которого на одного игрока больше, а ворота на пару метров уже и на метр ниже ? ПОШЛЮТ ПОДАЛЬШЕ ПОДОБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ !.. Ни от одной велокоманды мирового уровня серьезных протестов по поводу "узаконенного допинга для избранных" не наблюдалось. Они что, сами себе враги или англичане всех чем-то держат в узде ? Сомневаюсь... Поэтому "бумажка" НЕОБХОДИМА ! А без нее все эти "теории заговора" - переливание из пустого в порожнее - просто ТРЕП. И победы Фрума и Йейтса (если таковая случится) надо принимать как в известной песне - БЛАГОДАРНО. Хочется того или нет ... Ну а лично мне думается, что и сейчас все едут в РАВНЫХ условиях - как и в "ту эпоху".
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    VeloVelo-Фото

    Поддерживаю и присоединяюсь.

  • VeloVelo
    Тур Бельгии-2018. Этап 2 (1)
    VeloVelo-Фото

    Андре с новой победой.

  • aksbor
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    aksbor-Фото
    А Вам,я вижу,бумажка нужна обязательно. Просто часто (не всегда конечно) видно,что гонец того -объелся. Помню Рикко на Туре 2008 г. Сразу стало понятно: что-то не то. И вот через пару дней снимают и Рикко,и всю его команду. Помню и зубодробительные разделки Шумахера, и чудесные воскрешения Лэндиса, и много еще чего. Сейчас почему-то многие считают,что велоспорт стал чище. Курдюков говорит - это было в "ту эпоху", в "эпоху Симони или Армстронга". Но допинг то остался,просто его узаконили, и появились привилегированные люди,которым на законных основаниях дозволено его принимать. Когда борьбу в генерале иногда решают считанные секунды,такое преимущество становится решающим. И Саймон,и Фрумми - люди конечно подготовленные,много работают,много тренируются,но,как знать,добились ли бы они результата без той малости,которую им дает применение легальных для них, но запрещенных для всех остальных препаратов.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чима Коппи почти аккурат посрединке этапа, просев должен быть жестким. Том Дюма среди генеральщиков больше всего будет в опасности.

    Кроме того важное дело на этапе сИграют коварыне спуски (кто рискнёт? может тот же Фрум), ну и погода - фактор, который поВлияет не только на велогонщиков, но может и на ТВ-трансляцию, что не хотелось бы

    Очень урожайный этап на горыне очки, так что снова большой отрыв с италяьнцами аля Чикконе, Маснада и прочее вплоть до Ару. Может Эстабан Чавес Рубио решит показать всем латино-кубинский класс) покорение горных высот и снова облачиться в синюю майку лучшего горняка

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    Александра-Фото

    Я даже не знаю, что думать. Никаких прогнозов у меня нет. Тем интереснее будет завтра!

    Продолжаю болеть за Тома, раз уж Чавито не смог.

  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    SoulThief-Фото

    Хотелось бы отметить один положительный момент на сайте.

    После того, как удалили возможность поставить минус под комментом, единственным вариантом показать свое негативное отношение к сообщению стало написать гадость в ответ. Это вызывало появление целых простыней с руганью.

    Так вот плюс в том, что администрация удаляет эти дискуссии полностью, и в итоге остаются только более или менее содержательные комментарии. Молодцы. Не знаю, чем мешали минусы, но подобный подход не позволяет скатиться к личным разборкам в каждом обсуждении.

    P. S. Верните минусы, иногда их очень не хватает(

  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    SoulThief-Фото
    Именно что себе. При этом не Фруму и не Дюмолану. Гонец изначально должен быть очень сильным. И если я себе минуты буду кидать, то Ейтс - секунды. Возможности организма не беспредельны.
  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    Tom_Boonen-Фото

    Цитата: SoulThief
    Регулярно таким знатокам предлагают покушать ЭПО, взять с собой десяток ингаляторов и заехать на Дзонколан. Ну, чтобы доказать, что любое дно может стать мегачемпионом используя допинг.

    Крайне неудачные советы. На ЭПО "любое дно" будет кидать огромные минуты самому себе полугодичной давности. Это  действительно доказано многими экспериментами. А вот от ингаляторов дополнительные лёгкие ещё ни у кого не выросли.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото
    Том завтра на Финестре может отвалить и потерять все.

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