Крис Фрум вернулся в гонку после падения на 8-м этапе Джиро д’Италия-2018

Тут такое ещё дело (немного "офф-топа" к 8 этапу)

Некоторые велогонщики в пелотоне после окончания спритерского этапа №7 были недовольны тем, что орги Джиро поставили на финальные километры столько туннелей, когда пелотон валил уже на полную, тем самым поставив безопасность и здоровье спортсменов "на свое усмотрение, так сказать. Особенно об этом выразился В.Пулс (дословно):



Still can’t believe we did this tunnel in yesterday’s final with 70km/h with no extra lights! Why always speaking about safety but give permission for this?

А орги Джиро в свою очередь просто подСунули протокольное правило, которое гласит:

Вот такие "подводные камни" уже на этой Джиро.