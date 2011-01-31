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Константин Сивцов не стартовал на Джиро д’Италия-2018 из-за травмы

Константин Сивцов получил травму во время разведки 1 этапа Джиро д’Италия-2018

 

 

  35-летний белорусский гонщик Константин Сивцов не смог стартовать на Джиро д'Италия-2018, получив травму спины во время разведки дистанции 1-го этапа. Как сообщает команда Bahrain-Merida, Константин Сивцов упал на одном из поворотов. Он перелетел через руль, попав передним колесом на опасно неровную поверхность дороги. Машина скорой помощи быстро увезла гонщика в ближайшую больницу.

 

Константин Сивцов не стартовал на Джиро д’Италия-2018 из-за травмы

Photo © Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto

 

  Врач команды Bahrain-Merida Карло Гуардашионе: «У Константина Сивцова множественный перелом третьего шейного позвонка. На следующей неделе в Италии ему будет проведена операция».

  Белорусского гонщика уже доставили из больницы в отель Тель-Авива, вскоре его повезут в Италию, где лечением займётся врач, специализирующийся на травмах такого рода.

 

По материалам пресс-релиза команды Bahrain-Merida

 

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Теги к статье: Константин Сивцов Kanstantsin Siutsou Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Rokka

    Сегодня, 22:44 | Регистрация: 23.01.2016

    Как же так, такую травму на повороте.. скорейшего и безболезненного восстановления!

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 23:21 | Регистрация: 24.12.2017

    Костя ,скорейшего тебе выздоровления и возвращение в строй.

  3. Имя: Владимир

    hodorik

    Сегодня, 23:30 | Регистрация: 31.01.2011

    Костя держись мы с тобой !!! Скорого выздоровления тебе ...

    Greg Hodorini
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