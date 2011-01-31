Константин Сивцов не стартовал на Джиро д’Италия-2018 из-за травмы

Константин Сивцов получил травму во время разведки 1 этапа Джиро д’Италия-2018

35-летний белорусский гонщик Константин Сивцов не смог стартовать на Джиро д'Италия-2018, получив травму спины во время разведки дистанции 1-го этапа. Как сообщает команда Bahrain-Merida, Константин Сивцов упал на одном из поворотов. Он перелетел через руль, попав передним колесом на опасно неровную поверхность дороги. Машина скорой помощи быстро увезла гонщика в ближайшую больницу.

Photo © Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto

Врач команды Bahrain-Merida Карло Гуардашионе: «У Константина Сивцова множественный перелом третьего шейного позвонка. На следующей неделе в Италии ему будет проведена операция».

Белорусского гонщика уже доставили из больницы в отель Тель-Авива, вскоре его повезут в Италию, где лечением займётся врач, специализирующийся на травмах такого рода.

По материалам пресс-релиза команды Bahrain-Merida