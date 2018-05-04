Роан Деннис и Саймон Йейтс о 16-м этапе Джиро д’Италия-2018

Роан Деннис побеждает в разделке 16 этапа, Саймон Йейтс удерживает розовую майку лидера Джиро д’Италия-2018

Чемпион Австралии в разделке Роан Деннис одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, выиграв 16-й этап, индивидуальную гонку на время протяжённостью 34,2 км. На всех отсечках 27-летний австралийский гонщик команды BMC показал лучшее время, а на финише опередил ближайшего соперника Тони Мартина (Katusha-Alpecin) на 14 секунд.

Выиграв этап, Роан Деннис взял реванш над действующим чемпионом мира в разделке Томом Дюмулином после проигранного ему 1-го этапа Джиро д’Италия-2018, 9,7 км разделки, проходившей по улицам Иерусалима. Там Деннис уступил Тому Дюмулину 2 секунды.

Разделка, которую Роан Деннис проехал со средней скоростью 51,3 км/ч, стала 14-й по скорости за всю историю Джиро д’Италия. Рекорд принадлежит Рику Вербрюгге, проехавшему 7,6 км разделку со средней скоростью 58,874 км/ч в 2001 году.

На дистанции с преимущественно равнинным рельефом лидирующий в общем зачёте 25-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Саймон Йейтс сумел защитить розовую майку лидера. Он финишировал через 1 минуту 37 секунд после победителя этапа. Из 2 минут 11 секунд у Йейтса осталось 56 секунд преимущества над своим ближайшим соперником, защищающим свой титул победителя Джиро д’Италия Томом Дюмулином.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Роан Деннис: «Я очень счастлив. Хотел выиграть на Джиро этап, надеялся, что это получится сделать в Израиле. Там не вышло, утешением послужили несколько дней в розовой майке лидера.

Рад, что у меня получилось отплатить команде за их огромную работу. Хорошо также, что я вернулся в топ-10 общего зачёта, что стало дополнительным подарком. Я продолжаю бороться за топ-10. Хотя сейчас любой гонщик в этой десятке является угрозой, и если у меня будет плохой день, я могу потерять место в десятке лучших.

В основном я хорошо еду разделки, но особенно приятно взять победу на этапе Гран-тура.

На первой отсечке я знал, что опережаю на 15 секунд, на второй было уже 6 секунд. Когда подъехал к финишу, посмотрел на время, его не было. Это обычно означает, что ты показал лучший результат. Я пересёк финишную черту, мне сказали, что я был быстрее всех.

На этой неделе я должен удерживаться как можно дольше. Бывает, что на финальной неделе Гран-тура ребята сходят с ума. Думаю, некоторым будет тяжело, как и мне. Сейчас я вступаю на неизвестную для себя территорию – борьбу за общий зачёт в горах на третьей неделе. Собираюсь идти день за днём, стараясь удержаться в десятке лучших генеральной классификации. Я смотрел, какие этапы ждут впереди. Они все тяжёлые. Не знаю, как смогу пройти эти три важных дня. Психологически самым трудным будет финальный горный этап, потому что после него остаётся только Рим».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Саймон Йейтс: «Из всех длинных разделок на этой я, конечно, выступил лучше всего. Мне больше подходят короткие разделки и прологи. Очень доволен итогом этапа.

Мне говорили, как я иду на отсечках. Конечно, это ничего не меняло в моей скорости, но мне хотелось сравнивать себя с соперниками. На этом этапе не было свежести в ногах. Первые 25 км прошёл в хорошем ритме, а финальные 10 были ужасными, там я умирал тысячу раз.. Думал, что проиграю намного больше, но сумел удержаться, поэтому очень счастлив.

Я довольно сильно устал, а впереди ещё очень тяжёлые этапы. Теперь буду не атаковать, а защищаться. Любой в пределах 10 минут отставания представляет для меня опасность. На Джиро д’Италия случается много необычного. Надеюсь, до Рима у меня не будет плохих дней. Со мной очень хорошая команда, которая будет помогать мне до самого финиша».