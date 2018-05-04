20-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

Заключительный горный этап Джиро д’Италия-2018, 20-й по счёту, завершился победой гонщика из отрыва. Микель Ниеве выиграл этап в свой 34-й день рождения, атаковав в одиночку за 32 км до финиша. Испанский гонщик команды Mitchelton-Scott отобрался в многочисленный отрыв дня, а затем атаковал, уехав от своего попутчик по отрыву Феликса Гроссшартнера (Bora-hansgrohe), с которым оставался впереди после того, как отрыв просеялся на втором подъёме дня Коль Сен-Панталеон.

В то время как Микель Ниеве шёл к своей третьей в карьере победе на этапе Джиро д’Италия, за его спиной произошёл один из самых драматичный моментов этого выпуска итальянского Гран-тура. Тибо Пино (Groupama-FDJ), поднявшийся на 19-м этапе на третью позицию в общем зачёте, не смог выдерживать темп группы. Французский гонщик, претендовавший на тройку призёров, выпал у подножия подъёма 1-й категории Коль Сен-Панталеон и в итоге финишировал через 45 минут 32 секунды после победителя этапа. В группе отставших вместе с Пино финишировал и Роан Деннис (BMC), также выпавший на Коль Сен-Панталеон.

Крис Фрум (Sky) защитил розовую майку лидера, которую надел после 19 этапа. Его основной соперник в генеральной классификации Том Дюмулин (Sunweb) несколько раз атаковал британского гонщика на финальном подъёме Червиния, но не смог застать Фрума врасплох и остался на 2-м месте в общем зачёте.

Колумбийский гонщик Мигель Лопес (Astana) защитил белую майку лучшего молодого гонщика, закрывая на финальном подъёме атаки своего ближайшего соперника Ричарда Карапаса (Movistar).

Лидирующей в очковой классификации Элиа Вивиани (Quick Strep Floors) укрепил свою позицию. Он атаковал с самого старта этапа, отобрался в отрыв и первым прошёл два промежуточных спринта, которые организаторы поставили до начала трёх финальных подъёмов дня. Это позволило итальянскому спринтеру довести количество очков до 306, в то время как у его ближайшего соперника Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe) 232 очка.

Крис Фрум (Sky) после 20-го этапа стал обладателем синей майки лучшего горного гонщика, где на 17 очков опередил итальянского гонщика команды Bardiani – CSF Джулио Чикконе.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi