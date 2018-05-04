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20-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 20-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

 

  Заключительный горный этап Джиро д’Италия-2018, 20-й по счёту, завершился победой гонщика из отрыва. Микель Ниеве выиграл этап в свой 34-й день рождения, атаковав в одиночку за 32 км до финиша. Испанский гонщик команды  Mitchelton-Scott отобрался в многочисленный отрыв дня, а затем атаковал, уехав от  своего попутчик по отрыву Феликса Гроссшартнера (Bora-hansgrohe), с которым оставался впереди после того, как отрыв просеялся на втором подъёме дня Коль Сен-Панталеон.

 

В то время как Микель Ниеве шёл к своей третьей в карьере победе на этапе Джиро д’Италия, за его спиной произошёл один из самых драматичный моментов этого выпуска итальянского Гран-тура. Тибо Пино (Groupama-FDJ), поднявшийся на 19-м этапе на третью позицию в общем зачёте, не смог выдерживать темп группы. Французский гонщик, претендовавший на тройку призёров, выпал у подножия подъёма 1-й категории Коль Сен-Панталеон и в итоге финишировал через 45 минут 32 секунды после победителя этапа.  В группе отставших вместе с Пино финишировал и  Роан Деннис (BMC), также выпавший на Коль Сен-Панталеон.  

 

Крис Фрум (Sky) защитил розовую майку лидера, которую надел после 19 этапа. Его основной соперник в генеральной классификации Том Дюмулин (Sunweb) несколько раз атаковал  британского гонщика на финальном подъёме Червиния, но не смог застать Фрума врасплох и остался на 2-м месте в общем зачёте.

 

Колумбийский гонщик Мигель Лопес (Astana) защитил белую майку лучшего молодого гонщика, закрывая на финальном подъёме атаки своего ближайшего соперника Ричарда Карапаса (Movistar).

 

Лидирующей в очковой классификации Элиа Вивиани (Quick Strep Floors) укрепил свою позицию. Он атаковал с самого старта этапа, отобрался в отрыв и первым прошёл два промежуточных спринта, которые организаторы поставили до начала трёх финальных подъёмов дня. Это позволило итальянскому спринтеру  довести количество очков до 306, в то время как у его ближайшего соперника Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe) 232 очка.

 

  Крис Фрум (Sky) после 20-го этапа стал обладателем синей майки лучшего горного гонщика, где на 17 очков опередил итальянского гонщика команды Bardiani – CSF Джулио Чикконе.

 

 

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур фотогалерея

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Student
    Тибо Пино доставлен в больницу ... (6)
    Student-Фото
    Получается Райшенбах был готов лучше своего капитана.
  • Starch27
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    Starch27-Фото
    Как раз именно африканские клещи
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (11)
    VeloVelo-Фото
    бедолага )
  • Vladkozlov1986
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    Vladkozlov1986-Фото
    Не проще ли вернуть времена Меркса ? Зачем все эти лукавства и хитрости. Колитесь, дышите чем угодно. Окопытился, твои проблемы. А то получается все шифруются, потом находят козла отпущения и все по новой. Хочется уже простоты и честности. Интересно что будет делать WADA если весь пелотон сознается в применении запрещенных веществ или злоупотреблении дозволенных ?
  • VeloVelo
    Крис Фрум о победе на 19-м эта ... (15)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Если сзади нет большой группы, а у других лидеров нет помощников, то генеральщики должны были прилагать те же усилия, что и я..."

    Ключевой момент.



    ЦИТАТА:
    "...Джиро д’Италия – непредсказуемая. Гонка может перевернуться с ног на голову без видимых причин, она больше похожа на Гран-тур, построенный по схеме классик. На Тур де Франс выше уровень, все сильнейшие гонщики и команды, но гонка более контролируемая. А вот на Джиро случится может что угодно..."

    Интересный взгляд.

  • VeloVelo
    Тибо Пино доставлен в больницу ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Это не мужество. Это глупость. Надо было сходить сегодня.
    Здоровья Тибо!

  • Kreo69
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    Kreo69-Фото

    Цитата: alinadahlia
    Фрум сейчас под особым контролем. О каком обжорстве может идти речь?

     

    Ну астма у него ведь не прошла? ))) Значит и TUE до сих пор он использует.

     

    А если серьезно, то после дела Армстронга, как-то к доминаторам в велоспорте относишься с осторожностью (особенно если еще и TUE используются). И когда кто-то на фоне кризисов других гонщиков, ярко доминирует это вызывает сомнения.

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    M-07-Фото
    Контадора же дисквалифицировали, тоже дали выиграть Джиро, которого лишили. Ничего, новый бизнес-проект сделают, был Ленс (на счёт раньше очень мало знаю, не могу сказать), потом Контадор, Уиггинс, Фрум, будет кто-то и дальше.
  • Tomer
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    Tomer-Фото

    Время покажет ))

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (118)
    M-07-Фото
    Не, лучше, конечно, верить различным спортивным организациям и функционерам. Они почти никогда не врут и реально борются с допингом, ага.
    Полный ноунемище в 26 лет ничего и нигде не показавший, не в состоянии даже в отрывах отдержаться, ни разу не бывший на подиуме даже на второсортных гонках вдруг чуть не выигрывает Вуэльту и потом несколько лет на ГТ всех деклассирует. Ну да, всё чисто, никто этому не способствовал. Если хотите - верьте в это, вера - она такая, кто-то верит каким-то политическим деятелям (неважно, откуда они и что говорят и делают), кто-то в Бога и в религии, кто-то в справедливость (ни Бога, ни справедливости ни разу не видевши), а кто-то в борьбу с допингом.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063
8 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
9 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
10 Импи Д. (RSA) (MTS) 941

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