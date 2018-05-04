Состав команды BMC на Джиро д’Италия-2018

Первой целью команды BMC на Джиро д’Италия-2018 является борьба за победу на открывающей Гран-тур разделке, что позволит команде взять первую розовую майку лидера. Кроме того, Николас Роч будет бороться за высокое место в общем зачёте.

4 июня на старт итальянского Гран-тура выйдут: 27-летний австралийский гонщик Роан Деннис, 31-летний итальянский гонщик Алессандро Де Марки, 31-летний люксембургский гонщик Жан-Пьер Друкер, 24-летний швейцарский гонщик Килиан Франкини, 33-летний ирландский гонщик Николас Роч, 32-летний бельгийский гонщик Юрген Руландтс, 35-летний испанский гонщик Франсиско Вентозо, 24-летний бельгийский гонщик Луи Влежан.

Максимилиан Шиандри, спортивный директор команды BMC: «Наша первая цель – открывающая гонку разделка. Дистанция технически сложная, со множеством поворотов, но её профиль подходит Роану Деннису. Мы хотим начать Джиро д’Италия с хорошего результата на разделке, а затем двигаться к другим целям.

Что касается генеральной классификации, Роан хочет посмотреть, насколько далеко сможет продвинуться, поэтому планируем идти гонку неделя за неделей. В первые 10 дней будет несколько финишей в подъём, там узнаем, насколько у него получается. Кроме того, индивидуальная гонка на время в Тренто тоже ему подходит.

Николас Роч тоже настроен на генеральную классификацию, посмотрим, как высоко он окажется в итоге. Уже на первой неделе после финиша на Этне увидим, как пойдёт гонка у Николаса.

Важная для нас цель - победы на этапах. У нас есть гонщики на разные типы этапов. Юрген Руландтс и Жампи Друкер – быстрые спринтеры, они могут отлично отфинишировать из небольшой группы или из отрыва. Алессандро Де Марки – опытный специалист отрывов, после Арденнских классик находится в отличной форме. Франсиско Вентозо в течение трёх недель будет нашим «дорожным» капитаном, его огромный опыт поможет команде.

Молодые гонщики Луи Влежан и Килиан Франкини уже принимали участие в Вуэльте Испании в прошлом году. Джиро д’Италия даст им шанс набраться опыта, они будут стараться использовать любую возможность. В целом у нас универсальный состав, с которым достижимы наши многочисленные цели».

Роан Деннис: «Было бы великолепно победить на открывающей Джиро д’Италия-2018 разделке, но я не хочу слишком давить на себя. Не так много австралийцев надевали майки лидеров на Гран-турах. Поэтому розовая майка имеет особое значение. Но если не получится взять её в первый день, то, надеюсь, будут ещё шансы в гонке. Я всегда неплохо выступал в разделках, но никогда к ним специально не тренировался. Я нацелен постараться лучше, чем раньше, проходить подъёмы после четырёх – пяти часов гонки.

В прошлые годы понял, что даже в первые два дня в гонке может произойти что угодно. Так что в этом году не слишком беспокоюсь о результатах. Хочу идти гонку день за днём. Если с первыми двумя неделями я могу справиться, то третья неделя для меня пока загадка. На Джиро д’Италия увижу, что дали мне тренировки, как поеду гонку».

Николас Роч: «С нетерпением жду старта. Хочу ехать гонку агрессивно, интересно, как высоко мне удастся подняться в генеральной клссификации. Мы всегда говорим, что пойдём гонку день за днём. Но в моём случае это не просто слова. Обычно я лучше выступаю во второй части сезона, поэтому мне самому хочется понять, как получится проехать».

Состав команды BMC на Джиро д’Италия-2018:

Rohan Dennis, (Австралия)

Loic Vliegen, (Бельгия)

Alessandro De Marchi, (Италия)

Jean-Pierre Drucker, (Люксембург)

Kilian Frankiny, (Швейцария)

Nicolas Roche, (Ирландия)

Jurgen Roelandts, (Бельгия)

Francisco Ventoso, (Испания)