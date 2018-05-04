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Состав команды BMC на Джиро д’Италия-2018

Состав команды BMC на Джиро д’Италия-2018

 

 

    Первой целью команды BMC на Джиро д’Италия-2018 является борьба за победу на открывающей Гран-тур разделке, что позволит команде взять первую розовую майку лидера. Кроме того, Николас Роч будет бороться за высокое место в общем зачёте.

 

4 июня на старт итальянского Гран-тура выйдут: 27-летний австралийский гонщик Роан Деннис, 31-летний итальянский гонщик Алессандро Де Марки, 31-летний люксембургский гонщик Жан-Пьер Друкер, 24-летний швейцарский гонщик Килиан Франкини, 33-летний ирландский гонщик Николас Роч, 32-летний бельгийский гонщик Юрген Руландтс, 35-летний испанский гонщик Франсиско Вентозо, 24-летний бельгийский гонщик Луи Влежан.

 

 

  Максимилиан Шиандри, спортивный директор команды BMC: «Наша первая цель – открывающая гонку разделка. Дистанция технически сложная, со множеством поворотов, но её профиль подходит Роану Деннису. Мы хотим начать Джиро д’Италия с хорошего результата на разделке, а затем двигаться к другим целям.

 

  Что касается генеральной классификации, Роан хочет посмотреть, насколько далеко сможет продвинуться, поэтому планируем идти гонку неделя за неделей. В первые 10 дней будет несколько финишей в подъём, там узнаем, насколько у него получается. Кроме того, индивидуальная гонка на время в Тренто тоже ему подходит.

 

 Николас Роч тоже настроен на генеральную классификацию, посмотрим, как высоко он окажется в итоге. Уже на первой неделе после финиша на Этне увидим, как пойдёт гонка у Николаса.

 

  Важная для нас цель - победы на этапах. У нас есть гонщики на разные типы этапов. Юрген Руландтс и Жампи Друкер – быстрые спринтеры, они могут отлично отфинишировать из небольшой группы или из отрыва. Алессандро Де Марки – опытный специалист отрывов, после Арденнских классик находится в отличной форме.  Франсиско Вентозо в течение трёх недель будет нашим «дорожным» капитаном, его огромный опыт поможет команде.

 

  Молодые гонщики Луи Влежан и Килиан Франкини уже принимали участие в Вуэльте Испании в прошлом году. Джиро д’Италия даст им шанс набраться опыта, они будут стараться использовать любую возможность. В целом у нас универсальный состав, с которым достижимы наши многочисленные цели».

 

 

  Роан Деннис: «Было бы великолепно победить на открывающей Джиро д’Италия-2018 разделке, но я не хочу слишком давить на себя. Не так много австралийцев надевали майки лидеров на Гран-турах. Поэтому розовая майка имеет особое значение. Но если не получится взять её в первый день, то, надеюсь, будут ещё шансы в гонке. Я всегда неплохо выступал в разделках, но никогда к ним специально не тренировался. Я нацелен постараться лучше, чем раньше, проходить подъёмы после четырёх – пяти часов гонки.

 

  В прошлые годы понял, что даже в первые два дня в гонке может произойти что угодно. Так что в этом году не слишком беспокоюсь о результатах. Хочу идти гонку день за днём. Если с первыми двумя неделями я могу справиться, то третья неделя для меня пока загадка. На Джиро д’Италия увижу, что дали мне тренировки, как поеду гонку».

 

  Николас Роч: «С нетерпением жду старта. Хочу ехать гонку агрессивно, интересно, как высоко мне удастся подняться в генеральной клссификации. Мы всегда говорим, что пойдём гонку день за днём. Но в моём случае это не просто слова. Обычно я лучше выступаю во второй части сезона, поэтому мне самому хочется понять, как получится проехать».

                                

Состав команды BMC на Джиро д’Италия-2018:

 

Rohan Dennis, (Австралия)

Loic Vliegen, (Бельгия)

Alessandro De Marchi, (Италия)

Jean-Pierre Drucker, (Люксембург)

Kilian Frankiny, (Швейцария)

Nicolas Roche, (Ирландия)

Jurgen Roelandts, (Бельгия)

Francisco Ventoso, (Испания)

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Теги к статье: BMC Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • close2you
    Оливано Локателли покидает ком ... (11)
    close2you-Фото
    тренеров с локо зовите
  • svenfischer
    Джиро д'Италия-2018. Альтимет ... (25)
    svenfischer-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    2 категория по регламенту гонки.
    Исправьте тогда альтиметрический рисунок
  • paziz
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (42)
    paziz-Фото
    Поццовиво и Ару хорошо ездят разделки на многодневках.. Рука- лицо.. Ещё напишите что они лучшие разлельщики современности
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Альтимет ... (25)
    VeloVelo-Фото

    Хороший, сбалансированный маршрут. Сложный и красивый. 
    Проходных этапов почти нет. Почти каждый этап имеет изюминку. 
    Хорошо что нет "много супер-гор". 

    Оргам Джиро Зачёт.

  • Astanaforever
    Eschborn-Frankfurt-2018. Резул ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Видимо Буани потерял все. И команду точно. Его предупреждали. Проект с кофидисом накрывается. Нужен новый контракт с другой командой.Может там оживет.
  • Astanaforever
    Состав команды Astana на Джиро ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Что-то Чернецкий потерялся напрочь.Не видно, не слышно.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (42)
    Sezar-Фото
    Не, не согласен. Что технического в 34 км. Разделке с минимумом поворотов и длинными прямыми? Без подъемов, где привезти Пуличино практически не получится и спусков, где много привезти нельзя? Но поскольку он очень легкий, то как бы он не "умел" ездить разделку, сопротивление воздуха будет е у мешать сильнее, чем Тому. Думаю будет 2.30+.
    Ару действительно в запале заходит в красную зону (ибо азартен), но опыт выносливость с возрастом растут и недостаток стремится к минимуму. Это видно по результатам Ару на ТДФ 2016 и 2017 гг. Посмотрим.
  • byvshiy
    Оливано Локателли покидает ком ... (11)
    byvshiy-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Даёшь в Газпромовской команде отечественных тренеров!
    Прекратить тратить народное достояние - газ - на забугорных!
     
     
    правильно-не перевелись и у нас специалисты ,только дайте им возможность...

  • ДимаЛел
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (42)
    ДимаЛел-Фото
    Пример показывает, что "никогда" бывало и Поццовиво. А что будет на 16 этапе, посмотрим 22 мая.
  • Camel
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (42)
    Camel-Фото
    О! "Классный" пример! )) Поц приехал третьим на разделке с хорошим тягуном, когда равнинные раздельщики, Канчеллара и Мартин, дали ему полторы минуты.
    И это было пять лет назад. Спустя пять лет Поццовиво в разделке не добавил. Поццовиво постарел на пять лет. И, в конце концов, Поццовиво перенёс травму.
    Откуда у него появится ход на разделку? Тем более на ту разделку, где идут Фрум и Дюмолин?

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