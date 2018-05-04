Энрико Баттальин – победитель 5 этапа Джиро д’Италия-2018

Энрико Баттальин, Джованни Висконти, Роан Деннис, Максимилиан Шахманн о 5-м этапе Джиро д’Италия-2018

28-летний итальянский гонщик команды LottoNL-Jumbo Энрико Баттальин (Enrico Battaglin) одержал победу на 5-м этапе Джиро д’Италия-2018, взяв реванш за поражение на предыдущем этапе, где финишировал 3-м.

Энрико Баттальин ответил на атаку Джованни Висконти (Bahrain-Merida) за 400 м до финиша и опередил своего соотечественника, взяв третью в карьере победу на этапе итальянского Гран-тура (первые два этапа Баттальин выиграл в 2013 и 2014 годах).

Впервые с 2009 года три из пяти первых этапов Джиро д’Италия выиграли итальянские гонщики. Тогда в 2009 Алессандро Петакки выиграл 2-й и 3-й этапы, а Стефано Гардзелли взял победу на 4-м.

Роан Деннис (BMC) удержал розовую майку лидера.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Энрико Баттальин: «Финиш в отличие от вчерашнего не был настолько силовым. Сегодня мне было легче. Я невероятно счастлив, что снова стал победителем этапа.

У меня была масса проблем со здоровьем, когда в 2013 упал на Джиро д’Италия и сломал четыре ребра. После моей второй победы на этапе Джиро д’Италия в 2014 я выступал не так стабильно, как хотел. В 2016 году я хорошо проехал Джиро, помогая Стевену Крёйсвейку, который лидировал в гонке за два дня до финала. За последние 4 года каждый итальянский Гран-тур проходил хорошо, не хватало только личной победы.

Я приложил усилия, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Вчера совершил небольшую ошибку в финале, но нога шла отлично, что подтвердилось сегодня.

11-й этап до Озимо похож на сегодняшний. Будут также горные этапы, где постараюсь побороться за победу из отрыва».

Джованни Висконти: «Сегодняшний результат хорош для морального настроя и команды, но я не могу быть полностью им доволен. Домашняя победа стала бы воплощением мечты. Но предпочитаю считать стакан наполовину полным, потому что не ожидал, что у меня настолько хорошо пойдёт нога. Я помог Доменико (Поццовиво) вернуться в пелотон, и на финише пришлось заплатить за те усилия».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Роан Деннис: «Сегодня был хороший день, ехали довольно медленно из-за встречного ветра. Немного нервничали, потому что не знали, будут ли боковые ветра.

Завтра очень важный день в моём четырёхлетнем плане превращения в генеральщика, тест, который покажет, правильно ли я готовился к гонке на тренировках. Мы узнаем, придётся ли что-то поменять в работе в будущем или продолжить так, как сейчас.

Каждый этап Джиро д’Италия чем-то отличается. В Израиле главным фактором был ветер, вчера – позиция и очень долгий спринт в подъём. Сегодня ехали немного более спокойно. За 2 км до финиша на подъёме сегодня чувствовал себя отлично, был уверен, что если возникнет просвет, смогу его закрыть.

Завтра в основном будем поступать так, как на Туре Романдии. Если попаду в затруднительное положение, пойму, что не отвечать на ускорения, то просто поеду своей скоростью, надеюсь, что это поможет вернуться. Я знаю Этну. В тренировочном лагере отработал каждый подъём. На той дороге, по которой поедем завтра, самая сложная часть – у подножия, а потом пойдёт легче. Надеюсь удержать розовую майку».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) защитил позицию лучшего молодого гонщика и финишировал 4-м. За 15 км до финиша Шахманн был остановлен завалом, но с помощью товарищей по команде добрал пелотон за 7 км до финиша, а затем боролся за победу в спринте.

Максмилиан Шахманн: «Думаю, вчера была моя ошибка, а не неудача. Но сегодня мне действительно не повезло, потому что я видел поворот, понимал, что группа идёт очень быстро. Я предвидел, что может случиться, но они упали так внезапно, что избежать завала не смог. Моя левая нога застряла среди 10 велосипедов, поэтому потерял полминуты. Команда же сработала великолепно, построили поезд Quick Step. Когда увидел, что меня ждут ребята в синих майках, почувствовал уверенность, что смогу догнать пелотон до подъёма.

Я боролся, чтобы вернуться вперёд, и ошибся в финале, вышел из поворота не на лучшей позиции. Нога сегодня шла отлично, но я в процессе обучения, всё, что было, поможет мне в будущем. Постараюсь защитить белую майку на Этне, готов к борьбе, к тому, что придётся помучиться».