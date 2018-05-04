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Энрико Баттальин – победитель 5 этапа Джиро д’Италия-2018

Энрико Баттальин, Джованни Висконти, Роан Деннис, Максимилиан Шахманн о 5-м этапе Джиро д’Италия-2018

 

 

  28-летний итальянский гонщик команды LottoNL-Jumbo Энрико Баттальин (Enrico Battaglin) одержал победу на 5-м этапе Джиро д’Италия-2018, взяв реванш за поражение на предыдущем этапе, где финишировал 3-м.

 

Энрико Баттальин ответил на атаку Джованни Висконти (Bahrain-Merida)   за 400 м до финиша и опередил своего соотечественника, взяв третью в карьере победу на этапе итальянского Гран-тура (первые два этапа Баттальин выиграл в 2013 и 2014 годах).

 

Впервые с 2009 года три из пяти первых этапов Джиро д’Италия  выиграли итальянские гонщики. Тогда в 2009 Алессандро Петакки выиграл 2-й и 3-й этапы, а Стефано Гардзелли взял победу на 4-м.

 

Роан Деннис (BMC) удержал розовую майку лидера.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Энрико Баттальин: «Финиш в отличие от вчерашнего не был настолько силовым. Сегодня мне было легче. Я невероятно счастлив, что снова стал победителем этапа.

 У меня была масса проблем со здоровьем, когда в 2013 упал на Джиро д’Италия и сломал четыре ребра. После моей второй победы на этапе Джиро д’Италия в 2014 я выступал не так стабильно, как хотел.  В 2016 году я хорошо проехал Джиро, помогая Стевену Крёйсвейку, который лидировал в гонке за два дня до финала. За последние  4 года каждый итальянский Гран-тур проходил хорошо, не хватало только личной победы.

 

 Я приложил усилия, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Вчера совершил небольшую ошибку в финале, но нога шла отлично, что подтвердилось сегодня.

 

11-й этап до Озимо похож на сегодняшний. Будут также горные этапы, где постараюсь побороться за победу из отрыва».

 

  Джованни Висконти: «Сегодняшний результат хорош для морального настроя и команды, но я не могу быть полностью им доволен. Домашняя победа стала бы воплощением мечты. Но предпочитаю считать стакан наполовину полным, потому что не ожидал, что у меня настолько хорошо пойдёт нога. Я помог Доменико (Поццовиво) вернуться в пелотон, и на финише пришлось заплатить за те усилия».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

  Роан Деннис: «Сегодня был хороший день, ехали довольно медленно из-за встречного ветра. Немного нервничали, потому что не знали, будут ли боковые ветра.

  Завтра очень важный день в моём четырёхлетнем плане превращения в генеральщика, тест, который покажет, правильно ли я готовился к гонке на тренировках. Мы узнаем, придётся ли что-то поменять в работе в будущем или продолжить так, как сейчас.

 

  Каждый этап Джиро д’Италия чем-то отличается. В Израиле главным фактором был ветер, вчера – позиция и очень долгий спринт в подъём. Сегодня ехали немного более спокойно. За 2 км до финиша на подъёме сегодня чувствовал себя отлично,  был уверен, что если возникнет просвет, смогу его закрыть.

 

  Завтра в основном будем поступать так, как на Туре Романдии. Если попаду в затруднительное положение, пойму, что не отвечать на ускорения, то просто поеду своей скоростью, надеюсь, что это поможет вернуться. Я знаю Этну.  В тренировочном лагере отработал каждый подъём. На той дороге, по которой поедем завтра, самая сложная часть – у подножия, а потом пойдёт легче. Надеюсь удержать розовую майку».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

  Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) защитил позицию лучшего молодого гонщика и финишировал 4-м. За 15 км до финиша Шахманн был остановлен завалом, но с помощью товарищей по команде добрал пелотон за 7 км до финиша, а затем боролся за победу в спринте.

 

  Максмилиан Шахманн: «Думаю, вчера была моя ошибка, а не неудача. Но сегодня мне действительно не повезло, потому что я видел поворот, понимал, что группа идёт очень быстро. Я предвидел, что может случиться, но они упали так внезапно, что избежать завала не смог. Моя левая нога застряла среди 10 велосипедов, поэтому потерял полминуты. Команда же сработала великолепно, построили поезд Quick Step. Когда увидел, что меня ждут ребята в синих майках, почувствовал уверенность, что смогу догнать пелотон до подъёма.

 

  Я боролся, чтобы вернуться вперёд, и ошибся в финале, вышел из поворота не на лучшей позиции. Нога сегодня шла отлично, но я в процессе обучения, всё, что было, поможет мне в будущем. Постараюсь защитить белую майку на Этне, готов к борьбе, к тому, что придётся помучиться».

 

 

Результаты 5 этапа Джиро д’Италия-2018

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Теги к статье: Энрико Баттальин Джованни Висконти Роан Деннис Максимилиан Шахманн Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Завтра, наконец, оформится список претендентов на генерал. 

  • Адриен
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    Адриен-Фото
    Да, надеюсь. Перед гонкой многие отмечали состав Астаны - мол, сильна именно горовосходителями - Хирт, Бильбао, Лопес, Кангерт, Зейц, Виллелла... Может завтра решаться "протянуть" пелетон, тем более надо сокращать отставание Лопеса и подтягивать Бильбао. Тогда и повторения прошлогоднего "колхоза" не будет.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    VeloVelo-Фото

    Schachmann - правильно произносить Шахман.
    Тема закрыта. Источник - Forvo.
    Не еврей, поскольку две "n" на конце. 
    Шахман - немец. И, судя по всему, талантливый парень. Удачи Максу!

  • Arciv
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    Arciv-Фото
    Да,Гессинку не повезло в карьере,а сейчас такое чувство, что всё по низходячей идёт. Всё хуже и хуже. Надеюсь хоть этап выдернет
  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    Адриен-Фото

    Соглашусь... Насчет Лопеса уже писал - не хватает стабильности, но ОПЯТЬ приходит на ум Джиро 2016, и ее великолепный итог - отыгрывание Нибали нескольких МИНУТ буквально за пару этапов до окончания гонки. Так что , как говорится, ПОКА болезненно, но - не смертельно... Что касается "приговоров" Фруму и Ару - будем надеяться , что это ТАКТИКА(или стратегия), сбережение и РАСПРЕДЕЛЕНИЕ сил на самые трудные последующие ВСЁ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ этапы. Окончательные выводы делать рано, впереди еще целых две с половиной недели. И как бы не оказались в хвосте те, кто сейчас рвет и мечет - сегодня Судьба подставила ножку Лопесу, а завтра кому ?.. Да, кстати, глядя на Бильбао, невольно возникает аналогия с другим баском - Ландой и ситуацией на Джиро - 2015... Интересно будет посмотреть - когда начнутся королевские этапы - на его истинные возможности, пока он - лучший по результатам в генерале в Астане и судя по разделке - в отличной форме... Будет ли РАСПРЕДЕЛЕНИЕ капитанства или все же останется ставка на Лопеса? Ланде тогда - в 2015 - не доверили...

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Гонщик
    Проверка паспортов состотся несомненно...

    Надеюсь это будет настоящая "проверка паспортов"

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Этна продувается ,кто то прогноз смотрел? Осадки если будут ,то тяжко придётся?

    Вот именно встречного ветера не хочется, а то он испортит всю малину и нам, и велогонщикам. И тогда точно будет колхоз.

    Цитата: Yuriy 17
    За 3-е место - широкая группа товарищей.

    там шесть таких крЭпких товарищей и 3 "в запасе" (Мейнтьес, Вудс и Беннет)

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    Velolive-Team-Фото
    еще один остался
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    EL-Fenomeno-Фото

    Единственный израильский велогонщик сегодня сошёл, ну а чё, показал себя на старте Джиро можно и домой возвращаться.

    А Лопезу да уж, не повезло больше всех и как не старался Луис Леон (да и сам колумбиец) минус, т.е. плюс 42 секунды в пассиве уже в М.А. есть. Теперь главное восстановление, а то Этна не проканает если биги пойдут на полную ,а Мигелю аукнется то падение.
    Висконти жаль, так дома старался, хотел взять сицилийский этап, но увы, не хватили мощи.

    Цитата: GTX
    Цитата: Александра
    А мне Шацман понравился. Упрямый парнишка, как раз в стиле Квиков.
    Что еще за Шацман, он же не еврей, ШаШман

    По букавх так вообще читается Щачман какой то))

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото

    А какой смысл Денису завтра держаться за розовую майку? Добить себя и команду и покончить с какими либо надеждами? Я думаю что программу максимум он уже перевыполнил. Завтра он полюбому проиграет ,такие гонщики как Simon Yates,Tim Wellens, Pello Bilbao,  Domenico Pozzovivo, Thibaut Pinot  30 секунд с него снимут.



    Скорее всего Денис проиграет завтра минуты 4-5, и это легко. Я надеюсь что падение Лопеса сегодня было не серьездным и завтра он сможет дать бой ,если будет = при ноге = как говорит Сережа. Трудно делать прогноз на завтра, но отсев будет большой. Думаю что из 40 гонщиков которые идут сейчас в пределах 2 минут останеться человек 15.

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    Zhanzhak-Фото
    Сожалею, но хороших новостей не дождёмся. 48летний водитель мотоцикла, скончался в госпитале спустя несколько часов. Кровавая Джира, какая то... Ну, а пелотону желаю «терпеть»! P/S: Берегите себя.

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