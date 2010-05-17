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Состав команды Bardiani-CSF на Джиро д’Италия-2018

Команда Bardiani-CSF объявила состав на Джиро д’Италия-2018

 

 

  Проконтинентальная команда Bardiani-CSF  определилась с окончательным составом на Джиро д’Италия-2018. На старт итальянского Гран-Тура выйдут итальянские гонщики: 24-летний Симоне Андреетта (Simone Andreetta), 28-летний Энрико Барбин (Enrico Barbin), 23-летний Джулио Чикконе (Giulio Ciccone), 28-летний Андреа Гуардини (Andrea Guardini), 25-летний Мирко Маэстри (Mirco Maestri), 26-летний Мануэль Сенни (Manuel Senni), 25-летний Паоло Симион (Paolo Simion) и 25-летний Алессандро Тонелли (Alessandro Tonelli).

 

Состав команды Bardiani-CSF на Джиро д’Италия-2018

 

 

 

  Роберто Ревербери, спортивный директор команды Bardiani-CSF: «Подготовка к  Джиро д’Италия проходила блестяще, особенно на недавних Туре Альп, Джиро дель’Апеннино и Туре Хорватии. Мы очень довольны результатами, которые показали ребята, многие именно на этих гонках заслужили место в составе на Джиро д’Италия-2018.

 

  Мы всегда чётко знали, какая команда нужна для этого выпуска Джиро. Для нас каждый этап – это шанс показать себя, атаковать и бороться за победу. Мы нацелены на этапы, и чтобы выполнить эту задачу, нам, помимо выдающегося выступления каждого отдельно взятого гонщика, нужна работа всей команды. Наш девиз – преданность делу и командный дух».

 

  Стефано Дзанатта, спортивный директор Bardiani-CSF: «Наш выбор гонщиков для Джиро д’Италия-2018 базировался на особенностях маршрута гонки и физической форме спортсменов. Каждый из этапов трудный и коварный. Чтобы быть конкурентоспособными, мы собрали молодой состав, средний возраст команды 25,5 лет. Но в то же время это опытные гонщики. Гуардини и Симион будут бороться на спринтерских этапах;  Чикконе и Сенни – ключевые гонщики в горах; Андреетта, Барбин, Маэстри и Тонелли сформируют атакующий блок, будут отбираться в отрывы. Мы уверены, что этот состав активно поведёт гонку».

 

 

Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Bardiani-CSF Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Андрей

    Khan

    Сегодня, 02:04 | Регистрация: 17.05.2010

    Я как-то проморгал, а чем дело Пирацци закончилось?

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