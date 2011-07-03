Джиро д'Италия-2018. Розовая майка. Претенденты

Первый Гран-тур сезона, Джиро д’Италия, в этом году привлекает особое внимание не только стартом за пределами Европы, восхождением на Этну и Дзонколан, но и тем, что впервые болельщики и сами гонщики смогут оценить, насколько повлияет на ход гонки то, что у генеральщиков будет на одного помощника меньше, так как по новым правилам команды стартуют в составе 8, а не 9 человек.

Также впервые за много лет на Джиро д’Италия на защиту своего титула выйдет победитель прошлого года, Том Дюмулин, выигравший юбилейный 100-й выпуск Corsa Rosa. Он является одним из главных претендентов на победу.

(В последний раз дубль на Джиро д'Италия удалось сделать Мигелю Индурайну в 1992 и 1993 годах).



Однако, по-моему, обзор генеральщиков следует начать с одного из наиболее вероятных претендентов на победу в Джиро д’Италия-2018 - Криса Фрума.

Кристофер Фрум (Sky)

Британец принял решение и стартует в Джиро д'Италия-2018 с одной целью – победить в генеральной классификации и тем самым обеспечить себе место в списке гонщиков, побеждавших во всех трёх Гран-турах.

Являясь одним из лучших (если не самым лучшим) генеральщиков нашего времени, Крис Фрум способен добывать преимущество везде и всюду. Невозможно вспомнить ни одного гонщика, который умел бы распределять свои силы и ехать «по приборам» так, чтобы выпадать в начале подъема, а к концу уезжать от своих ближайших преследователей. Его козырь – гонки с раздельным стартом. На нынешней Corsa Rosa лишь несколько человек способны бросить вызов британцу в этой дисциплине.

Фрум начал сезон не очень убедительно. Его 10-е место в общем зачете Вуэльты Андалусии и 34-е место в генеральной классификации на Тиррено-Адриатико не говорили бы абсолютно ничего, однако... Уже на Туре Альп мы увидели, что британец прогрессирует, а его форма становится лучше день ото дня. Другое преимущество Фрума – его команда. Мощный горный поезд в лице Энао, Элисонде, Де Ла Круса в лучшей их форме не отпустит никого на длинных подъемах, а Ваут Пулс вообще способен заехать в топ 10 общего зачета, как это было на Вуэльте Испании-2017. Таким образом, Кристофер Фрум – фаворит номер 1 на Джиро д'Италия.

Том Дюмулин (Sunweb)

Прошлогодний победитель итальянского Гран-тура является главным соперником Фрума на этой гонке. Дюмулин так же, как и британец, умеет проходить длинные горы в стиле гонок с раздельным стартом, распределяя силы и мощность по всему подъему. Однако, на разделках он будет выглядеть ожидаемо сильнее, являясь первоначально специалистом именно этой дисциплины. Том также имеет сильную команду, тот же Сэм Омен, являясь перспективным многодневщиком, может попробовать себя в борьбе за майку лучшего молодого гонщика. Будем надеяться, что голландец справился со своими проблемами с желудочно-кишечным трактом, и теперь ничто не встанет на его пути к розовой майке.

Тибо Пино (FDJ-Groupama)

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Француз испытывал дикое разочарование, финишировав 4-м в общем зачете прошлогодней Джиро д'Италии, поэтому ему не терпится взять реванш. Пино очень универсален, является одним из лучших горняков современности. Он умеет хорошо проходить гонки с раздельным стартом, но отличается от всех именно своей взрывной манерой ведения гонки. Ему больше, чем остальным, подходят среднегорные этапы и этапы с запредельными градиентами. Помимо прочего он способен забирать бонификационные секунды, финишируя из небольшой группы генеральщиков. Однако его бесконечные атаки не всегда действуют на тех, кто привык ехать горы ровно, и в результате он лишь зря тратит энергию на бесполезные рывки. Одержав победу на Туре Альп, он показал, что готов бороться за победу на Джиро д'Италии-2018, и имеет все предпосылки для этого.

Мигель Лопес (Astana)

Photo credit: ©Bettiniphoto

Молодой колумбиец является самым перспективным генеральщиком нового поколения. На прошлой Вуэльте Испании он показал, что способен быть сильнейшим на горных этапах. И всё же его преимущество - молодость - может одновременно стать и его главной проблемой.Однако, несмотря на отсутствие опыта, он полон сил, а его результаты на гонках этого сезона показывают, что он готов заявить о себе, как о будущем доминаторе Гран-туров. Есть надежда, что именно он будет грозой соперников на легендарных подъемах вроде Дзонколана, Этны и Червиньи. Хотя, конечно, на индивидуальных гонках он слабее первых трех претендентов.

Несмотря на это, колумбиец проводит много времени на разделочном велосипеде, тренируя индивидуальный ход, поэтому будем верить, что в горах он сможет возместить свои убытки, полученные на разделках. “Супермен”, наряду с Фрумом, имеет не менее сильную команду. Весь состав “Астаны” нацелен сделать все возможное, чтобы помочь Лопесу в борьбе за генеральную классификацию. Ян Гирт, Танел Кангерт и Андрей Зейц будут главными помощниками в горах, а на других рельефах поддержку окажут универсалы в лице Алексея Луценко, Луиса Леона Санчеса и Пельо Бильбао.

Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida)

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

35-летний итальянский гонщик имеет давние счеты с итальянской супермногодневкой. Он занял 2-е место в общем зачете Тура Альп и 5-е место на Льеж-Бастонь-Льеж в нынешнем сезоне, что подтверждает его конкурентоспособность в любом профиле. Его физические данные – главное преимущество на высокогорных этапах.

Сам Поццовиво понимает, что годы уходят, и скорее всего, на Джиро д'Италия-2018 он поедет, словно в последний раз. Главным помощником итальянца в горах будет Константин Сивцов. Белорусский гонщик показал, что находится в отличной форме и не утратил былую мощность, и если у Поццовиво что-то пойдёт не так, он будет готов взять на себя капитанские полномочия.

Фабио Ару (UAE Team Emirates)

Поставить 27-летнего итальянца выше прочих претендентов не позволяют результаты этого года и то, что в команде UAE Team Emirates он выступает первый сезон. На Тиррено-Адриатико он остался за пределами топ-10 общего зачёта, на недавнем Туре Альп стал 6-м. Но Ару поедет девятый Гран-тур в карьере, в его копилке есть победа в генерале Вуэльты Испании 2015, а также второе и третье место в общем зачете Джиро. Он является прекрасным горняком и супермногодневщиком, его форма прогрессирует, а опыт выступления на этой гонке в прошлом делает его фаворитом в топ-5 общего зачета.

Саймон Йейтс и Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott)

Photo (с) TDWsport

Неизвестно, кто из этих двух гонщиков будет лидером на Джиро д’Италия-2018. Саймон Йейтс в этом сезоне одержал две победы, а также занял 4 место в общем зачете Вуэльты Каталонии и 2-е место в генеральной классификации Париж-Ницца. 25-летний британец уже вышел из ряда молодых и неопытных и готов взять на себя лидерство на Джиро д'Италия 2018.

С другой стороны, 28-летний колумбийский гонщик более титулован в плане выступлений на Гран-турах и в перспективе является одним из лучших горовосходителей нынешней Corsa Rosa. Нельзя сказать точно в какой он форме, ведь победа в общем зачете Herald Sun Tour была 2,5 месяца назад, но, безусловно, этот гонщик способен бороться за попадание в топ-5 общего зачета.

Главными помощниками в горах у капитанов будут Роман Кройцигер и Микель Ниеве. Испанец был одним из ключевых горных помощников в Sky. Теперь посмотрим, что он сможет показать на Джиро в новой для себя команде. Также интересно, сможет ли Кройцигер удержать форму до Джиро и если да, то чешский гонщик – это «тёмная лошадка» в cоставе Mitchelton-Scott.

Джордж Беннетт (LottoNL-Jumbo)

Прогресс 28-летнего новозеландца налицо: из года в год он демонстрирует подъем в результатах. В этом сезоне он занимал места в топ-10 всех многодневок, которые проехал, за исключением Тура Даун Андер (11-е место). Беннет обладает отличным горном ходом. Думаю, он сможет, как минимум, повторить свой результат, который показал в общем зачёте на Вуэльте Испании-2016, где замкнул десятку сильнейших. Хотя почему бы ему не замахнуться на более высокое место?

Давиде Формоло (Bora - hansgrohe)

25-летний итальянец с одной стороны ещё молод, но с другой - достаточно зрел для того, чтобы продемонстрировать отличное выступление в самой любимой из его гонок. Отличительная черта Формоло – это стабильность, которую он продемонстрировал в этом году. Пока еще он не показал горный ход, которым обладают его соперники, а также не является хорошим раздельщиком, однако на всех многодневках этого сезона он занимал места в топ-10 и стал 7-м на Льеж-Бастонь-Льеж. Все это говорит о том, что он является неплохим генеральщиком, и обладает прекрасной формой в преддверии Джиро д'Италия.

Майкл Вудс (EF Education First-Drapac p/b Cannondale)

Кто бы мог подумать, что за столь короткий промежуток времени, этот канадский гонщик станет звездой велоспорта и одним из фаворитов на попадание в 10-ку сильнейших общего зачета Джиро д'Италия. Если бы 6 лет назад Майклу Вудсу сказали, что он будет бороться за победу на одной из классик – монументов, то он сам бы не поверил в это. На прошлогодней Вуэльте Испании Вудс занял 7-е место в общем зачете и показал, что, несмотря на свой возраст, прогрессирует из года в год. В начале этого сезона Вудс не выделялся результатами, но, судя по его второму месту на Льеж-Бастонь-Льеж, с формой у него все в порядке. В силу своих физических данных канадец не обладает хорошим индивидуальным ходом, однако он неплохой горняк, хорошо чувствует себя на двузначных градиентах и на этапах, напоминающих классики. Посмотрим, сможет ли Вудс удивить всех и в этот раз.

Роан Деннис (BMC)

Многими гонщиками было доказано, что раздельщики могут мощно ехать в горах. Индурайн, Уиггинс, Дюмулин – все они первоначально именно специалисты гонок с раздельным стартом. Раз смогли они, то почему не сможет Деннис? Тем более, что он уже был вторым в общем зачете прошлогодней Тиррено-Адриатико. Роан Деннис – один из сильнейших раздельщиков современности. Если он и сможет заехать в топ-10 общего зачета, то в большей степени благодаря своему индивидуальному ходу. Деннис не раз признавался, что его цель на ближайшие несколько лет – стать конкурентоспособным гонщиком на Гран-турах и научиться сводить потери в горах к минимуму. Неизвестно, в какой готовности этот гонщик сейчас, однако, совершенно точно можно сказать, что он один из главных фаворитов на открывающую Джиро д'Италия десятикилометровую разделку.

Вмешаться в борьбу за общий зачет могут и такие гонщики, как Луис Мейнтьес, Роберт Гесинк и другие. Гонка остается открытой. Возможно, кто-то новый удивит нас своим результатом.

Глеб Терентьев