VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Элиа Вивиани и Саймон Йейтс о 17-м этапе Джиро д’Италия-2018

Четвёртая победа Элиа Вивиани на этапах Джиро д’Италия-2018

 

 

  Элиа Вивиани стал первым за 12 лет итальянцем, одержавшем победу на четырёх этапах одного выпуска Джиро д’Италия. В последний раз четыре этапа в одном выпуске итальянского Гран-тура выигрывал Алессандро Петакки в 2005 году.

 

Бельгийская команда Quick Step Floors на Джиро д’Италия-2018 уже повторила своё достижение прошлого года, когда Фернандо Гавирия также принёс команде четыре победы на этапах.

 

На 16-м этапе Джиро д’Италия-2018, сокращённом на 5,5 км из-за увеличения нейтральной зоны, атаки начались с самого старта. Отрывы формировались несколько раз, но ни один из них не смог добиться значительного преимущества.

 

В один из отрывов команда Quick Step Floors отправила Максимилиана Шахмана. Затем чемпион Чехии Зденек Штыбар закрыл позднюю атаку за 5 км до финиша. За 600 м до финиша Штыбар растянул пелотон, а затем Фабио Сабатини идеально вывез Элиа Вивиани, который обошёл Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe)  и Никколо Бонифацио (Bahrain-Merida) и одержал 10-ю победу в сезоне, четвёртую на этапе этого выпуска Джиро д’Италия.

 

  Никколо Бонифацио в третий раз занял 3-е место на этапе Джиро д’Италия-2018.

 

Благодаря четвёртой победе на этапе Элиа Вивиани укрепил свою позицию в очковой классификации, где лидирует с 290 очками. Его ближайший соперник в борьбе за цикламеновую майку  Сэм Беннет идёт на 2-й позиции с 232 очками.

 

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) финишировал в общей группе, сохранив на плечах розовую майку лидера.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Элиа Вивиани: «Мы знали, что этап наверняка будет очень сложным, потому что проходил после разделки и дня отдыха, когда все немного восстановили силы.  никак не мог уехать, все хотели уехать, и так продолжалось до финиша. Сформировалась сильная группа, но только Bora – hansgrohe и LottoNL-Jumbo контролировали разрыв.

 

Мы немного поиграли сегодня, но, думаю, поступили правильно. Я немного нервничал в начале этапа, потому что подъём со старта подходил Беннету и давал ему уникальную возможность перехватить у меня майку. Но всё же мы выбрали тактику защиты – сначала, когда я выпал в подъёме, а потом вернулся в группу, потом, когда построили развозящий поезд в финале.

 

Цикламеновая майка – важная цель для меня, надеюсь удержать её до Рима.

 

 Сегодня мы не хотели брать ответственность на себя, но я сказал ребятам развозить меня, если этап завершится спринтом. Саба (Фабио Сабатини) сегодня был великолепен. Он закрывал меня от встречного ветра до отметки 200 м. Если вы заметили, я оставил просвет перед Сабой (Фабио Сабатини), который начал развоз за 400 м. Обычно это идеальный момент для спурта, но сегодня было рановато из-за встречного ветра.

 

  Я постарался удерживать просвет в несколько метров до Сабы, пока не увидел отметку 200 м. Ван Поппель заметил меня, попытался опередить. Но когда он спуртовал, я подумал, что это отличный рывок, которым я могу воспользоваться, сев на колесо, а потом выдав свой спринт.

 

  У меня отлично шла нога, но победу я одержал благодаря самоотверженной работе моих экстраординарных товарищей по команде. Они заслужили четвёртую победу, а я чувствую огромную радость.

 

  Единственный раз я сомневался в себе в Имоле, когда у меня случился плохой день. Но я приехал сюда с отлично подготовленной командой, которая помогает мне побеждать на этапах».

 

 

  Зденек Штыбар: «Очень тяжёлый этап, потому что со старта пошли в подъём, а отрыв не мог уехать. Я отобрался в хорошую группу из 20 человек, но слаженной работы там не получилось, продолжались атаки. После финального подъёма мы сказали, что работаем на Вивиани, помня о цикламеновой майке.  В начале этапа мы думали, что большая часть команды останется с Элиа, если он не сможет удержать скорость, а потом мы вывезем его вперёд. Но у него был очень хороший день. Его форма великолепна, несмотря на то, что пошла третья неделя гонки. Он отфинишировал, взял четвёртую победу. Это потрясающе».

 

 

  Сэм Беннет: «Я пару раз заскользил, немного занервничал. Нога шла, просто не получилось. Вопрос расчёта времени».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Саймон Йейтс: «Ожидал, что сегодняшний этап будет намного легче. Но скорость была высокой, каждый хотел уехать в отрыв. Были также кандидаты на спринтерскую развязку. Мы не хотели осложнять гонку, но другие команды решили это сделать, потому что им не нравились составы отрывов. Мы же были бы довольны, если бы отрыв уехал, но остальные были против. В итоге всё свелось к спринту.

 

  В ближайшие три дня буду в основном следить за Томом Дюмулином, а также за остальными генеральщиками. По мере того, как проходят дни, чувствую, что всё ближе к победе в общем зачёте, но также знаю, что впереди трудные дни, и мне надо быть осторожным. Завтра единственный этап, на котором я знаю финальный подъём. Но я жду, что, наконец, отрыву удастся преуспеть».

 

 

Результаты 17 этапа Джиро д’Италия-2018

 

Фотогалерея 17 этапа Джиро д'Италия-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Элиа Вивиани Саймон Йейтс Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Реклама

Ближайшие старты

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia

22 - 24 мая 2018

Tour des Fjords

23 - 27 мая 2018

Baloise Belgium Tours

30 мая - 3 июня 2018

Skoda-Tour de Luxembourg

3 июня 2018

Gran Premio Citta di Lugano

3 - 10 июня 2018

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Starch27
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    Starch27-Фото

    Хотелось бы чтобы капнул астматик Саймон, но слабо верится. Тем более лучше, чтобы он капнул на следующих двух этапах, там он сможет больше потерять.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Бельгии-2018. Этап 1 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    До папы далеко конечно очень, слишком тяжёлый и жирный , очень много шума пока а результата толком нет. Пока даже до гуардини далеко.
  • Anna P.
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (9)
    Anna P.-Фото

    Эх, все-таки и в наблюдении за гонкой дома по телевизору есть свои плюсы - смотались на старт в Рива дель Гарда - пока вернулись, даже на итальянском не посмотрели.

    Но драйв ощутили...

  • M-07
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    M-07-Фото
    Вот был бы 21 этап не этапом дружбы, а как любой другой этап, могло быть интересно, не понимаю, зачем эти этапы дружбы нужны.
  • M-07
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    M-07-Фото

    Если Том хочет бороться за победу, то именно на этом этапе надо атаковать, ибо вряд ли он сможет выиграть й Саймона время на 19 и 20 этапах.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я бы согласился что этап для Тома, ( для любого горняка гораздо зотратнее пройти 180 км по равнине чем ему) если бы он шел на первой позиции. Но он идет вторым и ему надо атаковать, а атаковать в горах он не способен. И эту минуту у Йейтса он уже не отыграет, скорее даже выпадит из тройки. Если даже он попытается что-то предпринять, то в следующие два дня он потеряет больше, скорее всего он уже будет держаться за свою вторую позицию.

  • LLL
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (9)
    LLL-Фото

    Чавес проигрывает 1.50. Что-то его дела совсем разладились. Вернет ли форму...

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    velodoctor-Фото

    По идее завтра должны кучей заехать с минимальными разрывами как обычно. 

  • dunlopss
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    dunlopss-Фото

    Пелотон есть кому разганять, к горе подлетят на безумной скорости, чтоб никто не убежал. А потом будет бой, желающих затащить достаточно. 

     

    Фрумми, не подведи.

  • kimi
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (9)
    kimi-Фото

    как ару получил + 6 минут. вот артист

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 мая

Lorenzo Rota (Bardiani - CSF)

24 мая

Tony Gallopin (AG2R)

Romain Hardy (Fortuneo - Samsic)

25 мая

Ian Stannard (Team Sky)

Geraint Thomas (Team Sky)

Dorian Godon (Cofidis)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063
8 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
9 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
10 Импи Д. (RSA) (MTS) 941

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2018 (139)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)