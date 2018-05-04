Элиа Вивиани и Саймон Йейтс о 17-м этапе Джиро д’Италия-2018

Четвёртая победа Элиа Вивиани на этапах Джиро д’Италия-2018

Элиа Вивиани стал первым за 12 лет итальянцем, одержавшем победу на четырёх этапах одного выпуска Джиро д’Италия. В последний раз четыре этапа в одном выпуске итальянского Гран-тура выигрывал Алессандро Петакки в 2005 году.

Бельгийская команда Quick Step Floors на Джиро д’Италия-2018 уже повторила своё достижение прошлого года, когда Фернандо Гавирия также принёс команде четыре победы на этапах.

На 16-м этапе Джиро д’Италия-2018, сокращённом на 5,5 км из-за увеличения нейтральной зоны, атаки начались с самого старта. Отрывы формировались несколько раз, но ни один из них не смог добиться значительного преимущества.

В один из отрывов команда Quick Step Floors отправила Максимилиана Шахмана. Затем чемпион Чехии Зденек Штыбар закрыл позднюю атаку за 5 км до финиша. За 600 м до финиша Штыбар растянул пелотон, а затем Фабио Сабатини идеально вывез Элиа Вивиани, который обошёл Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe) и Никколо Бонифацио (Bahrain-Merida) и одержал 10-ю победу в сезоне, четвёртую на этапе этого выпуска Джиро д’Италия.

Никколо Бонифацио в третий раз занял 3-е место на этапе Джиро д’Италия-2018.

Благодаря четвёртой победе на этапе Элиа Вивиани укрепил свою позицию в очковой классификации, где лидирует с 290 очками. Его ближайший соперник в борьбе за цикламеновую майку Сэм Беннет идёт на 2-й позиции с 232 очками.

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) финишировал в общей группе, сохранив на плечах розовую майку лидера.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Элиа Вивиани: «Мы знали, что этап наверняка будет очень сложным, потому что проходил после разделки и дня отдыха, когда все немного восстановили силы. никак не мог уехать, все хотели уехать, и так продолжалось до финиша. Сформировалась сильная группа, но только Bora – hansgrohe и LottoNL-Jumbo контролировали разрыв.

Мы немного поиграли сегодня, но, думаю, поступили правильно. Я немного нервничал в начале этапа, потому что подъём со старта подходил Беннету и давал ему уникальную возможность перехватить у меня майку. Но всё же мы выбрали тактику защиты – сначала, когда я выпал в подъёме, а потом вернулся в группу, потом, когда построили развозящий поезд в финале.

Цикламеновая майка – важная цель для меня, надеюсь удержать её до Рима.

Сегодня мы не хотели брать ответственность на себя, но я сказал ребятам развозить меня, если этап завершится спринтом. Саба (Фабио Сабатини) сегодня был великолепен. Он закрывал меня от встречного ветра до отметки 200 м. Если вы заметили, я оставил просвет перед Сабой (Фабио Сабатини), который начал развоз за 400 м. Обычно это идеальный момент для спурта, но сегодня было рановато из-за встречного ветра.

Я постарался удерживать просвет в несколько метров до Сабы, пока не увидел отметку 200 м. Ван Поппель заметил меня, попытался опередить. Но когда он спуртовал, я подумал, что это отличный рывок, которым я могу воспользоваться, сев на колесо, а потом выдав свой спринт.

У меня отлично шла нога, но победу я одержал благодаря самоотверженной работе моих экстраординарных товарищей по команде. Они заслужили четвёртую победу, а я чувствую огромную радость.

Единственный раз я сомневался в себе в Имоле, когда у меня случился плохой день. Но я приехал сюда с отлично подготовленной командой, которая помогает мне побеждать на этапах».

Зденек Штыбар: «Очень тяжёлый этап, потому что со старта пошли в подъём, а отрыв не мог уехать. Я отобрался в хорошую группу из 20 человек, но слаженной работы там не получилось, продолжались атаки. После финального подъёма мы сказали, что работаем на Вивиани, помня о цикламеновой майке. В начале этапа мы думали, что большая часть команды останется с Элиа, если он не сможет удержать скорость, а потом мы вывезем его вперёд. Но у него был очень хороший день. Его форма великолепна, несмотря на то, что пошла третья неделя гонки. Он отфинишировал, взял четвёртую победу. Это потрясающе».

Сэм Беннет: «Я пару раз заскользил, немного занервничал. Нога шла, просто не получилось. Вопрос расчёта времени».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Саймон Йейтс: «Ожидал, что сегодняшний этап будет намного легче. Но скорость была высокой, каждый хотел уехать в отрыв. Были также кандидаты на спринтерскую развязку. Мы не хотели осложнять гонку, но другие команды решили это сделать, потому что им не нравились составы отрывов. Мы же были бы довольны, если бы отрыв уехал, но остальные были против. В итоге всё свелось к спринту.

В ближайшие три дня буду в основном следить за Томом Дюмулином, а также за остальными генеральщиками. По мере того, как проходят дни, чувствую, что всё ближе к победе в общем зачёте, но также знаю, что впереди трудные дни, и мне надо быть осторожным. Завтра единственный этап, на котором я знаю финальный подъём. Но я жду, что, наконец, отрыву удастся преуспеть».