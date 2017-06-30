- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 13:43
Элиа Вивиани – капитан команды Quick Step Floors на Джиро д’Италия-2018
Капитанские полномочия в команде Quick Step Floors на Джиро д’Италия-2018 возьмёт на себя 29-летний итальянский гонщик Элиа Вивиани, одержавший в этом сезоне 6 побед. В 2015 году Вивиани одержал победу на этапе итальянского Гран-тура. Команда будет помогать итальянскому спринтеру увеличить список побед на его домашнем Гран-туре, где Элиа Вивиани в последний раз стартовал в 2016 году.
Вместе с Элиа Вивиани на старт Джиро д’Италия-2018 выйдут: 31-летний итальянский гонщик Эрос Капекки, выигрывавший на Джиро этап в 2011 году; 22-летний французский гонщик Реми Каванья, ставший в этом году победителем классики Dwars door West-Vlaanderen; 33-летний датский гонщик Михаэль Мёркёв; 33-летний итальянский гонщик Фабио Сабатини; 24-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахманн, ставший в этом году победителем этапа Вуэльты Каталонии; 24-летний французский гонщик Флориан Сенешаль и 32-летнй чешский гонщик Зденек Штыбар.
Давиде Брамати, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Первая часть нашего сезона была фантастической, но она уже принадлежит истории. Мы не собираемся почивать на лаврах. Джиро д’Италия – одна из важнейших гонок календаря, на которой гонщики нашей команды всегда успешно выступали, выигрывали этапы, майки лидеров классификацию, занимали высокие места в общем зачёте. Поэтому естественно, что мы решительно настроены и готовы к новому вызову. В составе нашей команды сочетаются юность и опыт. Элиа будет нашим лидером на следующие три недели гонки. Но это не означает, что мы не будем активны на других этапах. Собираемся пользоваться каждой возможностью».
Состав команды Quick Step Floors на Джиро д’Италия-2018:
Eros Capecchi (Италия);
Rémi Cavagna (Франция);
Michael Mørkøv (Дания);
Fabio Sabatini (Италия);
Maximilian Schachmann (Германия);
Florian Sénéchal (Франция);
Zdenek Stybar (Чехия);
Elia Viviani (Италия).
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