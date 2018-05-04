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17-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 17-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

 

  17-й этап Джиро д’Италия-2018 начался с многочисленных атак, однако, ни одна из них не увенчалась успехом. Нейтральная зона была увеличена организаторами до 5,5 км, таким образом общая протяжённость этапа составила 149,5 км.

 

  Этап завершился общим спринтом, который проходил в сложных погодных условиях, под проливным дождём.

 

  Победу в спринте одержал 29-летний итальянский гонщик команды Quick Step Floors Элиа Вивиани. Он обошёл на финише ирландского гонщика команды Bora-hansgrohe Сэма Беннетта и итальянского гонщика команды Bahrain-Merida Никколо Бонифацио.

 

  Выиграв четвёртый этап в этом выпуске итальянского Гран-тура, Вивиани укрепил и свою позицию в очковой классификации, где с 290 очками опережает ближайшего соперника Сэма Беннетта на 58 очков.

 

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) сохранил на плечах розовую майку лидера.

 

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур фотогалерея

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Starch27
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    Starch27-Фото

    Хотелось бы чтобы капнул астматик Саймон, но слабо верится. Тем более лучше, чтобы он капнул на следующих двух этапах, там он сможет больше потерять.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Бельгии-2018. Этап 1 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    До папы далеко конечно очень, слишком тяжёлый и жирный , очень много шума пока а результата толком нет. Пока даже до гуардини далеко.
  • Anna P.
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (9)
    Anna P.-Фото

    Эх, все-таки и в наблюдении за гонкой дома по телевизору есть свои плюсы - смотались на старт в Рива дель Гарда - пока вернулись, даже на итальянском не посмотрели.

    Но драйв ощутили...

  • M-07
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    M-07-Фото
    Вот был бы 21 этап не этапом дружбы, а как любой другой этап, могло быть интересно, не понимаю, зачем эти этапы дружбы нужны.
  • M-07
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    M-07-Фото

    Если Том хочет бороться за победу, то именно на этом этапе надо атаковать, ибо вряд ли он сможет выиграть й Саймона время на 19 и 20 этапах.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я бы согласился что этап для Тома, ( для любого горняка гораздо зотратнее пройти 180 км по равнине чем ему) если бы он шел на первой позиции. Но он идет вторым и ему надо атаковать, а атаковать в горах он не способен. И эту минуту у Йейтса он уже не отыграет, скорее даже выпадит из тройки. Если даже он попытается что-то предпринять, то в следующие два дня он потеряет больше, скорее всего он уже будет держаться за свою вторую позицию.

  • LLL
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (9)
    LLL-Фото

    Чавес проигрывает 1.50. Что-то его дела совсем разладились. Вернет ли форму...

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    velodoctor-Фото

    По идее завтра должны кучей заехать с минимальными разрывами как обычно. 

  • dunlopss
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    dunlopss-Фото

    Пелотон есть кому разганять, к горе подлетят на безумной скорости, чтоб никто не убежал. А потом будет бой, желающих затащить достаточно. 

     

    Фрумми, не подведи.

  • kimi
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (9)
    kimi-Фото

    как ару получил + 6 минут. вот артист

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