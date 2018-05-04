17-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

17-й этап Джиро д’Италия-2018 начался с многочисленных атак, однако, ни одна из них не увенчалась успехом. Нейтральная зона была увеличена организаторами до 5,5 км, таким образом общая протяжённость этапа составила 149,5 км.

Этап завершился общим спринтом, который проходил в сложных погодных условиях, под проливным дождём.

Победу в спринте одержал 29-летний итальянский гонщик команды Quick Step Floors Элиа Вивиани. Он обошёл на финише ирландского гонщика команды Bora-hansgrohe Сэма Беннетта и итальянского гонщика команды Bahrain-Merida Никколо Бонифацио.

Выиграв четвёртый этап в этом выпуске итальянского Гран-тура, Вивиани укрепил и свою позицию в очковой классификации, где с 290 очками опережает ближайшего соперника Сэма Беннетта на 58 очков.

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) сохранил на плечах розовую майку лидера.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi