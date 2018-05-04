Саймон Йейтс о 14-м этапе Джиро д’Италия-2018

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 00:49
Саймон Йейтс: «Сложно заработать преимущество, когда едешь на скорости 10 км/ч»
Саймон Йейтс защитил розовую майку лидера на 14-м этапе Джиро д’Италия-2018. 25-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott финишировал 2-м на королевском горном этапе. Он поехал за Крисом Фрумом (Sky), атаковавшим за 4,3 км до финиша, и пересёк линию финиша через 6 секунд.
Два британских велогонщика заняли 1-е и 2-е место на этапе. В последний раз такое удалось на 8-м этапе в 2013 году Алексу Даусетту и Брэдли Уиггинсу.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Саймон Йейтс: «Я рад и не рад одновременно. Старался выиграть этап, сделал всё возможное, чтобы догнать Криса. Мне просто не хватило сил. Но учитывая розовую майку, финишировать вторым тоже хорошо.
Было невероятно тяжело, финиш я пересёк совершенно опустошённым. Думаю, я хорошо прошёл этот подъём. Самым трудным был отрезок от отметки 7 км до финиша до отметки 3 км. Сложно заработать преимущество, когда едешь на скорости 10 км/ч.
Как и ожидалось, разрывы не были большими. Мне не удалось сразу сесть за Фрумом. Он выбрал отличный момент для атаки, мощно ускорился. До финиша было ещё далеко, поэтому я поехал своим темпом, чтобы он не отыграл ещё больше. До финала гонки ещё далеко.
Но сейчас у меня недостаточно запаса, чтобы выиграть Джиро. Разрыв (относительно Тома Дюмулина) не такой большой. Думаю, он легко вернёт время в разделке, и мы не знаем, смогу ли я отыгрываться на каждом из подъёмов.
С Крисом Фрумом та же ситуация, что и с Томом Дюмулином. Ему тоже удастся легко отыграть время, он не сдался».
Результаты 14 этапа Джиро д'Италия-2018
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