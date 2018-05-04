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Саймон Йейтс о 14-м этапе Джиро д’Италия-2018

Саймон Йейтс: «Сложно заработать преимущество, когда едешь на скорости 10 км/ч»

 

 

Саймон Йейтс защитил розовую майку лидера на 14-м этапе Джиро д’Италия-2018. 25-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott финишировал 2-м на королевском горном этапе. Он поехал за Крисом Фрумом (Sky), атаковавшим за 4,3 км до финиша, и пересёк линию финиша через 6 секунд.

 

Два британских велогонщика заняли 1-е и 2-е место на этапе. В последний раз такое удалось на 8-м этапе в 2013 году Алексу Даусетту и Брэдли Уиггинсу.

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

   Саймон Йейтс: «Я рад и не рад одновременно. Старался выиграть этап, сделал всё возможное, чтобы догнать Криса. Мне просто не хватило сил. Но учитывая розовую майку, финишировать вторым тоже хорошо.

 

  Было невероятно тяжело, финиш я пересёк совершенно опустошённым. Думаю, я хорошо прошёл этот подъём. Самым трудным был отрезок от отметки 7 км до финиша до отметки 3 км. Сложно заработать преимущество, когда едешь на скорости 10 км/ч.

 

  Как и ожидалось, разрывы не были большими. Мне не удалось сразу сесть за Фрумом. Он выбрал отличный момент для атаки, мощно ускорился. До финиша было ещё далеко, поэтому я поехал своим темпом, чтобы он не отыграл ещё больше. До финала гонки ещё далеко.

 

  Но сейчас у меня недостаточно запаса, чтобы выиграть Джиро. Разрыв (относительно Тома Дюмулина) не такой большой. Думаю, он легко вернёт время в разделке, и мы не знаем, смогу ли я отыгрываться на каждом из подъёмов.  

 

С Крисом Фрумом та же ситуация, что и с Томом Дюмулином. Ему тоже удастся легко отыграть время, он не сдался».

 

 

Результаты 14 этапа Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Hammill
    Крис Фрум о победе на 14-м эта ... (3)
    Hammill-Фото

    Наверное, впервые с Вуэльты 11-го года я симпатизировал Фрумми.

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    M-07-Фото
    Болеть за команду - это не значит оскорблять соперников и обвинять их, если побеждают они, а не кто-то из твоих. Ну и болеть за проект, где в основном иностранцы и болеть за этих иностранцев только из-за команды, ну не знаю, тем более когда так красиво запели про СССР и страну. Вот если бы за казахов только болели, тогда и были бы уместны эти красивые слова.
  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    Гонщик-Фото

    Фрумыч просто сделал то , что долен был сделать , теперь можно и столетнего коньячку накатить .

  • Hammill
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    Hammill-Фото
    Не поверишь, но мне самому Вино симпатичен: и его стиль ведения гонок, и просто потому что он добился. Вот банально, человек в жизни чего-то добился. Да, я уверен, что он - д*пер, ибо там по другому было никак, катаясь в те времена, в такой команде и с такими людьми. Но у меня такое мировоззрение, что все на этом уровне потребляют. Поэтому не делаю различий между Вино и например Вальверде, которого ты частенько тут хейтеришь. А вот ты делаешь. Это либо невежество, либо двуличность. Я думаю, тут второе и это как раз вызывает неприязнь.
  • Arciv
    Тур Норвегии-2018. Этап 4 (3)
    Arciv-Фото
    Цитата: GTX
    5
    Следующий горный,или есть шанс,что Гроневеген возьмёт генерал?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    EL-Fenomeno-Фото

    Передаточные соотношения на монте Зонколане 2018:

    Йейтс и Дюмолин 34×30, Пино 34×32, Фрум 38/34x32, Хансен 39×32 (!). Большинство остальных 36×32. Шимановские мотоцыклы имели в запасе велосипеды со звёздами 36 на 30.

     

    И немного юмора:

    В эту субботу и быть не могло других раскладов на Зонколане - БРИТАНИЯ №1 и №2 brit а причина сему СВАДЬБА принца и принцессы в тамошнем королевстве heart И хотя epic stage №14 смотрело по ТВ не 3 млрд. человек как тут свадебную церемоню (ну так утверждают медиа) я думаю наше вело-меньшенство получило больше удовольствия од просмотра)

     

  • Shega
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    Shega-Фото

    Давно не читала столько комментариев в стиле "что ест... сколько ест... за счет чего едет". Как-то даже непривычно.
    А от этапа (красивого на самом деле) основная радость одна - наконец-то прекратятся переживания (у одних) и радость (у других) по поводу "Фрум не тот... Скай не та". Сезон недавно начался, а выводы о том, что всё и вся не то, как-будто он завершается. Причем, с чего это взято - не понятно. Что все так удивляются его победе? Он - один из сильнейших гонщиков, которого везёт группа "грегори - генеральщиков" (и пусть только психологически на этом этапе, но ведь везет). И он едет так, как должен ехать. Всё по плану. Когда план срывается и не срабатывает запасной, это видно по нему сразу - дергается... суетится... мечется. Этого и близко не было ни на одной из прошедших гонок. Значит, всё в порядке. Задача стать  победителем на Дзонколане явно была - он стал. Вошел в историю. Всё как всегда)
    А то ведь у комментатора (может быть для поддержания интриги) между трагическим "Фрумми ловит просвет... Фрумми отстает" до "Фрум находится в голове пелатона" временной зазор минимальный. Даже начать переживать не успеваешь.
    Скай - машина. И пока она, мне кажется, идет без сбоев. По плану.

  • Brodyazhnik
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    Brodyazhnik-Фото

    Получу конечно свою порцию банановых шкурок: но если бы Фрум не спустился к хвосту, где нет камер, а уже оттуда вдруг не поехал как налегке - может и поверил бы в чистую победу.

    За Тома аж радость - так хорошо усидел. Но за Ейтса еще больше радости. 

    ПыСы: Господа и товарищи фанаты Астаны. Не обижайтесь. Но вы уже притомили. Не все обязаны любить вашу команду. И превращать любую ветку, где кто-то высказался про Астану в скандал на 50-100 сообщений ну не стоит. Ну в конце концов заведите себе сайт, тщательно отсеивайте достойных, и пишите там хвалебные оды, чтоб ваши души и глаза радовались.

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    Гонщик-Фото

    Цитата: veloster
    А кто-нибудь вообще, в принципе, ставил сегодня на Фрума?
    естественно , пора укатывать деток .

  • M-07
    Тур Калифорнии-2018. Этап 7 (4)
    M-07-Фото
    А смысл за Катюшей сейчас следить? Команда и не российская уже, и наших там немного осталось.

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