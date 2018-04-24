Состав команды Israel Cycling Academy на Джиро д’Италия-2018:

Команда Israel Cycling Academy объявила состав на Джиро д’Италия-2018

Проконтинентальная израильская команда Israel Cycling Academy объявила состав на Джиро д’Италия-2018. На старт итальянского Гран-тура 4 мая выйдут: 28-летний канадский гонщик Гийом Буавен (Guillaume Boivin), 30-летний австралийский гонщик Зак Демпстер (Zak Dempster), 31-летний бельгийский гонщик Бен Херманс (Ben Hermans), 23-летний латвийский гонщик Кристс Нейландс (Krists Neilands), 24-летний израильский гонщик Гай Нив (Guy Niv), 38-летний испанский гонщик Рубен Пласа (Ruben Plaza), 23-летний израильский гонщик Гай Сагив (Гай Сагив) и 27-летний итальянский гонщик Кристиан Сбаральи (Kristian Sbaragli).

Рубен Пласа – самый опытный гонщик команды, побеждал на этапах Тур де Франс и Вуэльты Испании, в этом сезоне стал победителем трёхдневной гонки «Вуэльта Кастилии и Леона». За свою карьеру 12 раз стартовал на Гран-турах. На джиро д’Италия будет стартовать в третий раз в карьере.

«Дорожным» капитаном команды будет Зак Демпстер, который умеет моментально читать ситуацию в гонке. Бен Херманс, последние четыре года выступавший в команде BMC, также является опытным гонщиком, на Джиро д’Италия будет стартовать четвёртый раз в карьере. На недавнем Туре Альп Бен Херманс занял 13-е место в общем зачёте. Гийом Буавен и Кристиан Сбаральи будут бороться в спринтах. Израильский гонщик Гай Нив – горняк, который также любит на скорости проходить спуски. Его соотечественник Гай Сагив – универсал. Действующий чемпион Латвии Кристс Нейландс – универсал, который хорошо проходит подъёмы.

Рон Барон, совладелец Israel Cycling Academy: «Я всё ещё не могу поверить, что команда Israel Cycling Academy стартует на Джиро д’Италия. Для молодой команды, основанной менее четырёх лет назад, мечта воплотилась в реальность. Мы смогли представить конкурентоспособный состав, который будет выступать под израильским флагом на итальянском Гран-туре. То, что в состав вошли два молодых израильских гонщика, сигнализирует следующим поколениям велосипедистов Израиля, что упорный труд может воплотить мечту в жизнь».

Кьелль Карлстрём, менеджер команды: «Главной целью команды Israel Cycling Academy является изменение отношения к велоспорту в Израиле. Поэтому команда была основана. Израильские гонщики Сагив и Нив невероятно прогрессируют. Конечно, брать их на Гран-тур – это определённый риск. Но мы знаем, что они продолжают совершенствоваться, они доказали, что психологически готовы и сделают всё, чтобы хорошо выступить в гонке. Я горжусь, что они будут в составе.

Никто в команде не показывал такого большого прогресса за такое короткое время, как Гай Нив. На прошлой неделе он проехал Тур Альп в атакующем стиле, даже отважился на одиночку атаку на спуске во время финального этапа. Да, ему будет тяжело на Джиро, особенно на равнинных и ветреных этапах, но он заслужил свой шанс стартовать на итальянском Гран-туре. Гай Нив – стабильный гонщик. Он доказал, что команда может на него рассчитывать.

Уверен, что мы собрали сбалансированную, опытную и разностороннюю команду. Мы решительно настроены активно вести гонку, победа на этапе стала бы вишенкой на торте».

Состав команды Israel Cycling Academy на Джиро д’Италия-2018:

Ben Hermans, (Бельгия);

Guillaume Boivin, (Канада);

Zakkari Dempster, (Австралия);

Guy Niv, (Израиль);

Krists Neilands, (Латвия);

Ruben Plaza, (Испания);

Kristian Sbaragli, (Италия);

Guy Sagiv, (Израиль).