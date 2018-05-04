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Саймон Йейтс, Том Дюмулин, Доменико Поццовиво, Крис Фрум о 18-м этапе Джиро д’Италия-2018

Саймон Йейтс, Том Дюмулин, Доменико Поццовиво, Крис Фрум о 18-м этапе Джиро д’Италия-2018

 

 

 

  Преимущество лидера генеральной классификации Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott) после первого из связки трёх решающих горных этапов третьей недели Джиро д’Италия-2018 сократилось с 56 до 28 секунд. На данный момент это один из самых небольших разрывов в общем зачёте между 1-м и 2-м местом с 2008 года, когда Денис Меньшов выигрывал 26 секунд у Данило Ди Луки.

 

Саймон Йейтс сумел ответить на первую атаку своего ближайшего соперника Тома Дюмулина (Sunweb), но когда голландский гонщик закрыл просвет после атаки Криса Фрума (Sky), Йейтсу уже не хватило сил поехать за ним, и он потерял контакт.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 Саймон Йейтс: «После первого ускорения Тома Дюмулина я посмотрел на него, чтобы понять, как он себя чувствует. Когда же он уехал во второй раз, я не смог закрыть просвет. Я устал. Но я в порядке. Совсем не жалею, что тратил так много сил на Джиро ранее, потому что это было необходимо. Если бы я не вёл гонку агрессивно, то уже проигрывал бы Дюмулину. Я собрал 50 бонусных секунд, больше, чем время, с которым лидирую сейчас. Почувствовал себя плохо только на одном километре. Я всё ещё удерживаю розовую майку, а ближайшие два горных этапа подходят мне гораздо больше, чем сегодняшний.

 

  Все ждут, что Том будет проигрывать мне на каждом подъёме, потому что он раздельщик. Но он – классный гонщик, сегодня у меня не хватило сил поехать за ним. Был ли это знак моего первого кризиса? Хороший вопрос. Не знаю, надеюсь, что нет.

Возможно, мне надо снова поехать в атакующем стиле, если не сработает тактика защиты. Атаки работали всю гонку, возможно, надо будет к ним вернуться».

 

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «За последние 18 дней у Саймона не было ни единого момента слабости. Сегодня подъём с таким ровным градиентом подходил силовым гонщикам. Если Фрум и Дюмулин собирались отыгрывать время, то сегодня, определённо был их день. Но впереди более трудные этапы, где будут атаки. Наверное, завтра самый тяжёлый этап Джиро д’Италия-2018. Финальный подъём будет очень длинным и очень крутым. Надеюсь, что Саймон не станет завтра отвечать атакой! Он настойчив, а сегодня не был собой доволен. Он понимает, что важная часть гонки ещё впереди. Он крепкий орешек, будет бороться».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Том Дюмулин: «Наконец-то я отыграл немного времени. Сегодня был идеальный для меня этап. Сначала ехали медленно, а потом пошли на полной скорости на подъёме. Я ждал верного момента, за 2 км до финиша решил попробовать, посмотреть, что получится. На мою первую атаку Йейтс ответил, а потом атаковал Фрум, за которым я поехал с Поццовиво. Позже я увидел, что Йейтс выпал, что, конечно, мне выгодно. Но я не ожидал, что он не удержится. День был хорошим, но впереди два совсем других этапа. Гонка не закончена».

 

  Доменико Поццовиво: «Я постарался сразу сесть на колесо Фрума, хотел создать давление на розовую майку. Я видел, что Йейтс позади меня. А теперь борьба снова обостряется».

 

  Крис Фрум: «Если бы я только не упал в Иерусалиме. С каждым днём чувствую себя всё лучше, но мне необходимо возвращать время. Этап прошёл хорошо. Но он только первый из трёх горных этапов.

 

  Я не имел понятия, что Йейтс идёт на пределе. Когда ускорился, оглянулся и увидел Поццовиво с Дюмулином, но не Саймона. Эту атаку мы подготовили заранее. Ваут чувствовал себя хорошо. Мы решили, что он ускорится, чтобы я мог переложиться к нему на последних километрах. Это отлично сработало.

 

  Впервые мы увидели, что Йейтс не был в 100% форме, что удивило, потому что до этого момента был силён. Но после того, что случилось сегодня, каждый будет думать о том, чтобы его атаковать. Так что завтра и послезавтра всякое может случиться».

 

 

Результаты 18 этапа Джиро д’Италия-2018

 

 

Фотогалерея 18 этапа Джиро д’Италия-2018

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Теги к статье: Саймон Йейтс Том Дюмулин Доменико Поццовиво Крис Фрум Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    Адриен-Фото
    Ну а "непривилегированные" что ? Смирились и просто участвуют ни на что не надеясь - как бараны ? Или они не ведают того, о чем ВЫ уверенно осведомлены ? Вот скажите, какая, к примеру, футбольная команда на серьезном чемпионате будет играть против соперника, у которого на одного игрока больше, а ворота на пару метров уже и на метр ниже ? ПОШЛЮТ ПОДАЛЬШЕ ПОДОБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ !.. Ни от одной велокоманды мирового уровня серьезных протестов по поводу "узаконенного допинга для избранных" не наблюдалось. Они что, сами себе враги или англичане всех чем-то держат в узде ? Сомневаюсь... Поэтому "бумажка" НЕОБХОДИМА ! А без нее все эти "теории заговора" - переливание из пустого в порожнее - просто ТРЕП. И победы Фрума и Йейтса (если таковая случится) надо принимать как в известной песне - БЛАГОДАРНО. Хочется того или нет ... Ну а лично мне думается, что и сейчас все едут в РАВНЫХ условиях - как и в "ту эпоху".
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    VeloVelo-Фото

    Поддерживаю и присоединяюсь.

  • VeloVelo
    Тур Бельгии-2018. Этап 2 (1)
    VeloVelo-Фото

    Андре с новой победой.

  • aksbor
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    aksbor-Фото
    А Вам,я вижу,бумажка нужна обязательно. Просто часто (не всегда конечно) видно,что гонец того -объелся. Помню Рикко на Туре 2008 г. Сразу стало понятно: что-то не то. И вот через пару дней снимают и Рикко,и всю его команду. Помню и зубодробительные разделки Шумахера, и чудесные воскрешения Лэндиса, и много еще чего. Сейчас почему-то многие считают,что велоспорт стал чище. Курдюков говорит - это было в "ту эпоху", в "эпоху Симони или Армстронга". Но допинг то остался,просто его узаконили, и появились привилегированные люди,которым на законных основаниях дозволено его принимать. Когда борьбу в генерале иногда решают считанные секунды,такое преимущество становится решающим. И Саймон,и Фрумми - люди конечно подготовленные,много работают,много тренируются,но,как знать,добились ли бы они результата без той малости,которую им дает применение легальных для них, но запрещенных для всех остальных препаратов.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чима Коппи почти аккурат посрединке этапа, просев должен быть жестким. Том Дюма среди генеральщиков больше всего будет в опасности.

    Кроме того важное дело на этапе сИграют коварыне спуски (кто рискнёт? может тот же Фрум), ну и погода - фактор, который поВлияет не только на велогонщиков, но может и на ТВ-трансляцию, что не хотелось бы

    Очень урожайный этап на горыне очки, так что снова большой отрыв с италяьнцами аля Чикконе, Маснада и прочее вплоть до Ару. Может Эстабан Чавес Рубио решит показать всем латино-кубинский класс) покорение горных высот и снова облачиться в синюю майку лучшего горняка

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    Александра-Фото

    Я даже не знаю, что думать. Никаких прогнозов у меня нет. Тем интереснее будет завтра!

    Продолжаю болеть за Тома, раз уж Чавито не смог.

  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    SoulThief-Фото

    Хотелось бы отметить один положительный момент на сайте.

    После того, как удалили возможность поставить минус под комментом, единственным вариантом показать свое негативное отношение к сообщению стало написать гадость в ответ. Это вызывало появление целых простыней с руганью.

    Так вот плюс в том, что администрация удаляет эти дискуссии полностью, и в итоге остаются только более или менее содержательные комментарии. Молодцы. Не знаю, чем мешали минусы, но подобный подход не позволяет скатиться к личным разборкам в каждом обсуждении.

    P. S. Верните минусы, иногда их очень не хватает(

  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    SoulThief-Фото
    Именно что себе. При этом не Фруму и не Дюмолану. Гонец изначально должен быть очень сильным. И если я себе минуты буду кидать, то Ейтс - секунды. Возможности организма не беспредельны.
  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    Tom_Boonen-Фото

    Цитата: SoulThief
    Регулярно таким знатокам предлагают покушать ЭПО, взять с собой десяток ингаляторов и заехать на Дзонколан. Ну, чтобы доказать, что любое дно может стать мегачемпионом используя допинг.

    Крайне неудачные советы. На ЭПО "любое дно" будет кидать огромные минуты самому себе полугодичной давности. Это  действительно доказано многими экспериментами. А вот от ингаляторов дополнительные лёгкие ещё ни у кого не выросли.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото
    Том завтра на Финестре может отвалить и потерять все.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
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5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063
8 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
9 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
10 Импи Д. (RSA) (MTS) 941

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