Саймон Йейтс, Том Дюмулин, Доменико Поццовиво, Крис Фрум о 18-м этапе Джиро д’Италия-2018

Преимущество лидера генеральной классификации Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott) после первого из связки трёх решающих горных этапов третьей недели Джиро д’Италия-2018 сократилось с 56 до 28 секунд. На данный момент это один из самых небольших разрывов в общем зачёте между 1-м и 2-м местом с 2008 года, когда Денис Меньшов выигрывал 26 секунд у Данило Ди Луки.

Саймон Йейтс сумел ответить на первую атаку своего ближайшего соперника Тома Дюмулина (Sunweb), но когда голландский гонщик закрыл просвет после атаки Криса Фрума (Sky), Йейтсу уже не хватило сил поехать за ним, и он потерял контакт.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Саймон Йейтс: «После первого ускорения Тома Дюмулина я посмотрел на него, чтобы понять, как он себя чувствует. Когда же он уехал во второй раз, я не смог закрыть просвет. Я устал. Но я в порядке. Совсем не жалею, что тратил так много сил на Джиро ранее, потому что это было необходимо. Если бы я не вёл гонку агрессивно, то уже проигрывал бы Дюмулину. Я собрал 50 бонусных секунд, больше, чем время, с которым лидирую сейчас. Почувствовал себя плохо только на одном километре. Я всё ещё удерживаю розовую майку, а ближайшие два горных этапа подходят мне гораздо больше, чем сегодняшний.

Все ждут, что Том будет проигрывать мне на каждом подъёме, потому что он раздельщик. Но он – классный гонщик, сегодня у меня не хватило сил поехать за ним. Был ли это знак моего первого кризиса? Хороший вопрос. Не знаю, надеюсь, что нет.

Возможно, мне надо снова поехать в атакующем стиле, если не сработает тактика защиты. Атаки работали всю гонку, возможно, надо будет к ним вернуться».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «За последние 18 дней у Саймона не было ни единого момента слабости. Сегодня подъём с таким ровным градиентом подходил силовым гонщикам. Если Фрум и Дюмулин собирались отыгрывать время, то сегодня, определённо был их день. Но впереди более трудные этапы, где будут атаки. Наверное, завтра самый тяжёлый этап Джиро д’Италия-2018. Финальный подъём будет очень длинным и очень крутым. Надеюсь, что Саймон не станет завтра отвечать атакой! Он настойчив, а сегодня не был собой доволен. Он понимает, что важная часть гонки ещё впереди. Он крепкий орешек, будет бороться».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Том Дюмулин: «Наконец-то я отыграл немного времени. Сегодня был идеальный для меня этап. Сначала ехали медленно, а потом пошли на полной скорости на подъёме. Я ждал верного момента, за 2 км до финиша решил попробовать, посмотреть, что получится. На мою первую атаку Йейтс ответил, а потом атаковал Фрум, за которым я поехал с Поццовиво. Позже я увидел, что Йейтс выпал, что, конечно, мне выгодно. Но я не ожидал, что он не удержится. День был хорошим, но впереди два совсем других этапа. Гонка не закончена».

Доменико Поццовиво: «Я постарался сразу сесть на колесо Фрума, хотел создать давление на розовую майку. Я видел, что Йейтс позади меня. А теперь борьба снова обостряется».

Крис Фрум: «Если бы я только не упал в Иерусалиме. С каждым днём чувствую себя всё лучше, но мне необходимо возвращать время. Этап прошёл хорошо. Но он только первый из трёх горных этапов.

Я не имел понятия, что Йейтс идёт на пределе. Когда ускорился, оглянулся и увидел Поццовиво с Дюмулином, но не Саймона. Эту атаку мы подготовили заранее. Ваут чувствовал себя хорошо. Мы решили, что он ускорится, чтобы я мог переложиться к нему на последних километрах. Это отлично сработало.

Впервые мы увидели, что Йейтс не был в 100% форме, что удивило, потому что до этого момента был силён. Но после того, что случилось сегодня, каждый будет думать о том, чтобы его атаковать. Так что завтра и послезавтра всякое может случиться».