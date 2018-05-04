Крис Фрум о победе на 19-м этапе Джиро д'Италия-2018

Крис Фрум: "Это был рассчитанный риск"

Крис Фрум сделал дубль, выиграв второй королевский этап в этом выпуске итальянского Гран-тура. На 19-м этапе Джиро д’Италия-2018 капитан команды Sky на гравийном участке с колеса своего помощника Кенни Элиссонде атаковал в одиночку за 80 км до финиша на подъёме Колле делле Финестре.

Он первым прошёл высшую точку гонки – Чима Коппи, а затем продолжил наращивать преимущество до подножия финального подъёма Бардонеккья. На 9 км этого подъёма Крис Фрум не позволил соперникам приблизиться к себе, и в итоге перехватил розовую майку лидера, а также возглавил горную классификацию.

Крис Фрум стал 24-м гонщиком в истории, надевавшим по меньшей мере на один день майку лидера на всех трёх Гран-турах. На данный момент это в общей сложности 80-й день британского гонщика в майке лидера – 1 на Джиро д’Италия, 59 на Тур д Франс, 20 дней на Вуэльте Испании.

Лишь четыре гонщика в истории опережают по количеству дней, проведённых в майке лидера – это Эдди Меркс (201 день), Бернар Ино (125 дней), Жак Анкетиль (110 дней) и Мигель Индурайн (93 дня).

Фрум сумел за последние 4 этапа выбрать отставание в 4:52 в общем зачёте и возглавить его.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Крис Фрум: «В сложные моменты надо искать решения, которые кажутся безумными. Думаю, эта атака как раз одна из самых безумных в моей карьере.

Такое тактическое решение мы обсуждали прошлым вечером вместе с нашим специалистом по питанию, потому что для подобной атаки нужна стратегия правильного подкрепления сил.

В начале гонки было много атак. Моя команда задала высокую скорость на Финестре, чтобы подготовить для меня почву. Великолепно так вести гонку, в этом весь велоспорт. Если бы я просто дожидался финального подъёма, то не смог бы выиграть три минуты, чтобы перехватить розовую майку.

А подъём на Финестре я хорошо знал с тех пор, как в прошлом году был в этой области в тренировочном лагере (в июне 2017 года, после Критериума Дофине). Поэтому правильно распределил скорость и свои силы. Это был рассчитанный риск. Финестре был отличным местом для атаки, потому что гравийная дорога напомнила мне дороги в Африке.

Если сзади нет большой группы, а у других лидеров нет помощников, то генеральщики должны были прилагать те же усилия, что и я. Я получал данные о разрывах от мотоциклов сопровождения и по радио. Очень долго мне не хватало 20 секунд до розовой майки. Единственное, что я не знал, хорошо ли идёт нога у Тома Дюмулина. Но я чувствовал, что все шли на пределе. Это была жёсткая гонка.

Джиро д’Италия – непредсказуемая. Гонка может перевернуться с ног на голову без видимых причин, она больше похожа на Гран-тур, построенный по схеме классик. На Тур де Франс выше уровень, все сильнейшие гонщики и команды, но гонка более контролируемая. А вот на Джиро случится может что угодно.

Гонка ещё не закончена, мы ничего не празднуем. Все видели, как быстро может розовая майка поменять владельца.

Конечно, ощущения потрясающие, учитывая, насколько трудным у меня был старт.

Я отдал все силы, проведя день впереди, но всё равно сегодня старался не выходить за свой лимит. Надеюсь, смогу завтра отфинишировать».

Николя Порталь: «Мы забыли, что это Крис Фрум. Он хотел бороться до конца, показал, насколько силён. Это невероятно. Чаще всего мы выбираем тактику защиты. Но на этой гонке оказались в другой ситуации. Ему надо было набрать форму после падания. И вчера, и сегодня команда придерживалась плана. Мы увидели, что некоторые генеральщики проявили слабость. Фруми чувствовал себя хорошо, и мы решили, что на Колле делле Финестре будет всё или ничего».