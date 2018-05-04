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Крис Фрум о победе на 19-м этапе Джиро д'Италия-2018

Крис Фрум: "Это был рассчитанный риск"

 

  Крис Фрум сделал дубль, выиграв второй королевский этап в этом выпуске итальянского Гран-тура. На 19-м этапе Джиро д’Италия-2018 капитан команды Sky на гравийном участке с колеса своего помощника Кенни Элиссонде атаковал в одиночку за 80 км до финиша на подъёме Колле делле Финестре.

 

Он первым прошёл высшую точку гонки – Чима Коппи, а затем продолжил наращивать преимущество до подножия финального подъёма Бардонеккья.  На 9 км этого подъёма Крис Фрум не позволил соперникам приблизиться к себе, и в итоге перехватил розовую майку лидера, а также возглавил горную классификацию.

 

Крис Фрум стал 24-м гонщиком в истории, надевавшим по меньшей мере на один день майку лидера на всех трёх Гран-турах. На данный момент это в общей сложности 80-й день британского гонщика в майке лидера – 1 на Джиро д’Италия, 59 на Тур д Франс, 20 дней на Вуэльте Испании.

 

Лишь четыре гонщика в истории опережают по количеству дней, проведённых в майке лидера – это Эдди Меркс (201 день), Бернар Ино (125 дней), Жак Анкетиль (110 дней) и Мигель Индурайн (93 дня).

 

Фрум сумел за последние 4 этапа выбрать отставание в 4:52 в общем зачёте и возглавить его.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Крис Фрум: «В сложные моменты надо искать решения, которые кажутся безумными. Думаю, эта атака как раз одна из самых безумных в моей карьере.

 

Такое тактическое решение мы обсуждали прошлым вечером вместе с нашим специалистом по питанию, потому что для подобной атаки нужна стратегия правильного подкрепления сил.

 

В начале гонки было много атак. Моя команда задала высокую скорость на Финестре, чтобы подготовить для меня почву. Великолепно так вести гонку, в этом весь велоспорт. Если бы я просто дожидался финального подъёма, то не смог бы выиграть три минуты, чтобы перехватить розовую майку.

 

А подъём на Финестре я хорошо знал с тех пор, как в прошлом году был в этой области в тренировочном лагере (в июне 2017 года, после Критериума Дофине). Поэтому правильно распределил скорость и свои силы. Это был рассчитанный риск. Финестре был отличным местом для атаки, потому что гравийная дорога напомнила мне дороги в Африке.

 

Если сзади нет большой группы, а у других лидеров нет помощников, то генеральщики должны были прилагать те же усилия, что и я. Я получал данные о разрывах от мотоциклов сопровождения и по радио. Очень долго мне не хватало 20 секунд до розовой майки. Единственное, что  я не знал, хорошо ли идёт нога у Тома Дюмулина. Но я чувствовал, что все шли на пределе. Это была жёсткая гонка.

 

Джиро д’Италия – непредсказуемая. Гонка может перевернуться с ног на голову без видимых причин, она больше похожа на Гран-тур, построенный по схеме классик. На Тур де Франс выше уровень, все сильнейшие гонщики и команды, но гонка более контролируемая. А вот на Джиро случится может что угодно.

 

Гонка ещё не закончена, мы ничего не празднуем. Все видели, как быстро может розовая майка поменять владельца.

 

Конечно, ощущения потрясающие, учитывая, насколько трудным у меня был старт.

 

Я отдал все силы, проведя день впереди, но всё равно сегодня старался не выходить за свой лимит. Надеюсь, смогу завтра отфинишировать».

 

  Николя Порталь: «Мы забыли, что это Крис Фрум. Он хотел бороться до конца, показал, насколько силён. Это невероятно. Чаще всего мы выбираем тактику защиты. Но на этой гонке оказались в другой ситуации. Ему надо было набрать форму после падания. И вчера, и сегодня команда придерживалась плана. Мы увидели, что некоторые генеральщики проявили слабость. Фруми чувствовал себя хорошо, и мы решили, что на Колле делле Финестре будет всё или ничего».

 

 

Результаты 19 этапа Джиро д'Италия-2018

 

Фотогалерея 19 этапа Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Shega
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Shega-Фото

    Пробежала глазами по восхищенным одам Фруму и Скай. И вспомнились все похоронные комментарии про "не тот" и "не та", аналогии комментатора между тогдашними Фрумом и Виггинсом и нынешними Ваутом и Фрумом и хочется сказать: "Поторопились, однако, ... господа!"
    Как-то не получается ни у кого (кроме  болельщиков Скай и Фрума, для которых они всегда самые лучшие) более ли менее точно оценить тактику, стратегию и силы Скай и их капитана). Помятуя о "Машине Скай" пора бы уж к этой команде подходить с какими-то индивидуальными мерками, которые для других команд явно не подходят. Равно как и наоборот. Да и капитан у них не "Фруми", а - Фрум! Без фамильярности, но с уважением.
    P.S. Порадовали сегодня комментарии Р. Хамидулина - четко, профессионально, взвешенно и грамотно. Без заполошности и излишней трагедизации. Спасибо!

  • Tom_Boonen
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    Tom_Boonen-Фото

    Сегодня уже после половины Финестре ни у кого не осталось никакой команды. Разве что Пино немного помог швейцарец. Завтра от подножия первой горы до самого финиша не будет ни одного участка, где от команды будет хоть какая-то физическая помощь, кроме небольших участков на финальном подъеме. И если Том хочет выиграть, то он сам должен позаботиться о том, чтобы у Фрума к этому моменту не осталось помощников. И в этом ему опять же не поможет даже самая сильная команда, лишь только сильная нога. Так что все шансы отыграться есть, но после 19-го этапа, кажется, что у Фрума ещё больше шансов нарастить свой отрыв.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Александра-Фото
    "Два - лучше одного".
    Да, с этим не поспоришь.)
  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Александра-Фото
    Нет, я ничего не ждала от Чавеса. Я просто за него болела.И болею.) Поэтому я не разочарована. Этап взял - молодец!
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    VeloVelo-Фото

    Жаль Семён Филипыча. Надеюсь, это поражение его закалит.

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Адриен-Фото
    = На Поццовиво, Ару, Бетанкура... кто там еще?, могли расчитывать только их преданные болельщики. Неужели от этих гонщиков можно было ожидать чего-то серьезного в генерале =
    Но вы же САМИ ожидали подобного от Чавеса ? Чем он лучше Ару или Бетанкура ? И в чем вы ПРАВЕЕ их болельщиков ?
  • explosiveua
    Том Дюмулин, Тибо Пино, Ричард ... (1)
    explosiveua-Фото

    До сегоднешнего дня лишь Контадора считал безумцем.. но черт возьми, сегодня Фрумитатор утер нос всем хейтерам!

    Это было Божественно:))

  • Khan
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Khan-Фото
    Два - лучше одного. И так к 20 этапу гонка еще не решена (шуткую я так).

    Сколько было таких гонок, которые выигрывались уже на второй неделе, а то и раньше. Ну там Джиро-13, Тур-13, Джиро-14, Тур-14, Джиро-15 и это я сильно не углублялся

    Подобие интриги к последнему дню это скорее исключение из правил для современных гонок, так что в этом плане даже несколько повезло
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: kwwk
    После того, как схлынули эмоции становится понятно, что в сегоднешнем спектакле участвовало не так уж и много актеров:
    - трио Ская - Пуччио, де ла Круз, Элисонд разметали всю велотруппу на начальном отрезке Финестре;
    - главный герой шоу - Фруминатор, индивидуальная разделка в три горы;
    - Том - актер второго плана, бился и не сдавался;
    - два малыша-плохиша: Карапас и Лопес;
    - Йетц - антигерой.
    И все, остальные массовка.

    Что тут можно сказть или добавить, только одно ЗАНАВЕС. Спекталь удался на на славу (может завтрабудет второй акт). А такие этапы нужно и надо сКачать чтобы потом было что вспомнить и детям не просто расказать, а ещё и показать.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Александра-Фото
    С одной стороны, вы правы, а с другой, всего два гонщика на первое место - это как-то жидковато.

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