Lotto Fix ALL – название команды Lotto Soudal на Джиро д’Италия-2018
На Джиро д’Италия-2018 команда Lotto Soudal будет называться Lotto Fix ALL. Это сделано по желанию титульного спонсора – бельгийской компании Soudal, мирового производителя полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и кровельных уплотнителей - с целью привлечения внимания к продукции компании на международном рынке. Подобное изменения названия на одну гонку команда практиковала дважды – на гонке Париж-Ницца в 2016 и 2017 году.
Во время Джиро д’Италия-2018 изменится не только название команды Lotto Soudal, но и дизайн веломаек, где по центру появится надпись крупным шрифтом: «FIX ALL».
Дирк Коревиц, исполнительный директор компании Soudal: «Так как Джиро д’Италия - один из трёх Гран-туров, гонка собирает огромную аудиторию зрителей по всему миру. Джиро будут смотреть в 171 стране, а Италия - важный рынок для компании Soudal. Мы желаем команде удачи на Джиро д’Италия, с нетерпением ждём, когда увидим майки Fix All по телевизору».
О! "Классный" пример! )) Поц приехал третьим на разделке с хорошим тягуном, когда равнинные раздельщики, Канчеллара и Мартин, дали ему полторы минуты. И это было пять лет назад. Спустя пять лет Поццовиво в разделке не добавил. Поццовиво постарел на пять лет. И, в конце концов, Поццовиво перенёс травму. Откуда у него появится ход на разделку? Тем более на ту разделку, где идут Фрум и Дюмолин?
Классный состав, на подобие dream team 2015 года на Джиро...где команда с Ару, Ланда, Луис Леон Санчес, Кангерт, Роза, Катальдо, Зейц, Малакарне, Тиралонго просто феерели почти в полном составе в горах.Даже Тиньков проявил свою гниловатость в своем интервью, сказав, что что то не так с этими ребятами, намекнув на потребление запрещенных препаратов.Ну он был всегда такой сущностью, ненавидя все не тинькоффское, особенно как кость в горле ему была Астана.
Оставим его гниль.
Так, вот эта команда очень похожа на ту.
Пожелаем им длинного поезда в горах, и попутного ветра. Лопесу, подиума.
Фрум мечтает и хочет (хоть в открытую и не говорит) недостающую ему розовую майку чтобы в очередной раз войти в историю + оформить "Большой шлем" велоспорта. С учётом того что почти все биги готовятся к ТдФ, то если Крис возьмёт Джиро, может на Туре отдыхать и быть грегори, правда уже не у Пулса, а у Томаса или Бергаля (даже так)). Тем более после победы Дюмолена на Джиро 2017 только ленивый не упоминал о будущем батле на высшем уровне между Томом и Крисом в рамках гранд-тура. И хотя большинство это ожидало (и хотело) на Тур де Франс (конечно не сейчас, а через год-два) сие событие случится (верю!) уже в 2018-м, пускай на Джиро, но блин, это и ведь тоже самый настоящий ГТ
Джиро (как и Вуэльта) по определению обозначает: хочешь быть в ТОПе (подиум или 5-ка в генерале) должен брать горные этапы, а значит колесить в майке горного короля. Может даже с перерывами, но я думаю никто из генеральщиков не откажется от Мальи Адзурры на финальном подиуме в Риме, если забронирует себе это одияние на последней недели баталий. Ставка как всегда будет на горы 1-й категории, ибо уже за вершину 2-й категории "только " 15 баллов победителю, хотя пытаться будут многие и на первой неделе даже не совсем горняки)
Ключевой момент:
Самым урожайным на горные очки будет 20-й этап, включающий в себя 3 вершины первой категории (Col Du Mont-Tseuc, Col Saint Pantaleon и финиш на горе Червиния). Максимально на этом этапе можно выиграть 105 очков.
Вторым по значимости будет 19-й этап, на котором можно заработать максимум 102 очка.
Не то чтобы не умеет. Технические разделки едет хорошо, силовые, очевидно, в силу веса пера-плохо. Но и тут нюанс, если ветер в спину, то ништяк словит. Ару едет их не так плохо как Барде, Мартин, Мейнтьес и т.п. вермишелеобразные, но свои 2 мин. От Тома на 34 км. Словит. Это не фатально, если будет хороший горный ход и ...... кризис лидерства.