- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 22:24
18-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея
18-й этап Джиро д’Италия-2018 с финишем в подъём 1-й категории Прато Невозо, первый из трёх горных этапов финальной недели итальянского Гран-тура, завершился победой гонщика из отрыва. Отрыв дня, в который уехали 14 гонщиков, сформировался сразу после старта. Пелотон быстро отпустил беглецов, которые к началу восхождения на Прато Невозо набрали 16 минут преимущества, что позволило гонщикам отрыва разыграть этап.
За 7 км до финиша, на середине подъёма, впереди остались четверо: немецкий гонщик команды Quick Step Floors Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann), его соотечественник, гонщик команды Bora-hansgrohe Кристоф Пфингштен (Christoph Pfingsten), итальянский гонщик команды Androni - Sidermec – Bottecchia Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) и испанский гонщик команды Israel Cycling Academy Рубен Пласа (Ruben Plaza).
Пласа, после атак которого сформировалась эта группа, затем выпадал и снова добирал своих попутчиков. На финальном километре Пласа догнал Шахмана и Каттанео и включился в борьбу за победу на этапе. Но ни Рубен Пласа, ни Маттиа Каттанео не смогли обойти Максимилиана Шахмана, одержавшего свою первую профессиональную победу и первую в карьере победу на этапе Гран-тура.
В то время как гонщик отрыва разбирались между собой, генеральщики вели свою борьбу. Мигель Лопес (Astana), защищавший белую майку лучшего молодого гонщика, ответил на атаку своего ближайшего в этой классификации соперника Ричарда Карапаса (Movistar). Колумбийский гонщик прошёл Карапаса, а затем продолжил уезжать от группы розовой майки в одиночку, в итоге стал лучшим из группы генеральщиков на Прато Невозо, финишировав 11-м через 10 минут 48 секунд после гонщиков отрыва. В итоге Лопес улучшил свою позицию в общем зачёте на одну строчку, став 6-м.
В классификации лучшего молодого гонщика Мигель Лопес увеличил своё преимущество над Ричардом Карапасом с полуминуты до 1 минуты 5 секунд.
На атаку Тома Дюмулина (Sunweb) за 1,7 км до финиша тут же ответил лидер общего зачёта Саймон Йейтс (Mitchelton – Scott) и Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida). Но когда за 1,2 км до финиша атаковал Крис Фрум (Sky), за ним смогли сесть только Поццовиво и Дюмулин. Саймону Йейтсу пришлось защищать розовую майку лидера в одиночку, а затем перед самым финишем ему помог добравший своего капитана Микель Ниеве.
В итоге Саймон Йейтс защитил свою позицию в общем зачёте, потеряв при этом половину преимущества. И теперь перед двумя горными этапами Саймона Йейтса от его ближайшего соперника Тома Дюмулина отделяет 28 секунд.
Крис Фрум остался на 4-й позиции генеральной классификаации, но его отставание от Саймона Йейтса сократилось на 28 секунд, а от третьего места Фрума теперь отделяют 39 секунд.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
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