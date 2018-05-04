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18-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 18-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

 

  18-й этап Джиро д’Италия-2018 с финишем в подъём 1-й категории Прато Невозо, первый из трёх горных этапов финальной недели итальянского Гран-тура, завершился победой гонщика из отрыва.  Отрыв дня, в который уехали 14 гонщиков, сформировался сразу после старта.  Пелотон быстро отпустил беглецов, которые к началу восхождения на Прато Невозо набрали 16 минут преимущества, что позволило гонщикам отрыва разыграть этап.

 

  За 7 км до финиша, на середине подъёма, впереди остались четверо: немецкий гонщик команды Quick Step Floors Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann), его соотечественник, гонщик команды Bora-hansgrohe Кристоф Пфингштен (Christoph Pfingsten), итальянский гонщик команды Androni - Sidermec – Bottecchia Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) и испанский гонщик команды Israel Cycling Academy Рубен Пласа (Ruben Plaza).

 

  Пласа, после атак которого сформировалась эта группа, затем выпадал и снова добирал своих попутчиков. На финальном километре Пласа догнал Шахмана и Каттанео и включился в борьбу за победу на этапе. Но ни Рубен Пласа, ни Маттиа Каттанео не смогли обойти Максимилиана Шахмана, одержавшего свою первую профессиональную победу и первую в карьере победу на этапе Гран-тура.

 

 

  В то время как гонщик отрыва разбирались между собой, генеральщики вели свою борьбу. Мигель Лопес (Astana), защищавший белую майку лучшего молодого гонщика, ответил на атаку своего ближайшего в этой классификации соперника Ричарда Карапаса (Movistar). Колумбийский гонщик прошёл Карапаса, а затем продолжил уезжать от группы розовой майки в одиночку, в итоге стал лучшим из группы генеральщиков на Прато Невозо, финишировав 11-м через 10 минут 48 секунд после гонщиков отрыва. В итоге Лопес улучшил свою позицию в общем зачёте на одну строчку, став 6-м.

 

В классификации лучшего молодого гонщика Мигель Лопес увеличил своё преимущество над Ричардом Карапасом с полуминуты до 1 минуты 5 секунд.

 

На атаку Тома Дюмулина (Sunweb) за 1,7 км до финиша тут же ответил лидер общего зачёта Саймон Йейтс (Mitchelton – Scott) и Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida). Но когда за 1,2 км до финиша атаковал Крис Фрум (Sky),  за ним смогли сесть только Поццовиво и Дюмулин. Саймону Йейтсу пришлось защищать розовую майку лидера в одиночку, а затем перед самым финишем ему помог добравший своего капитана Микель Ниеве.

 

  В итоге Саймон Йейтс защитил свою позицию в общем зачёте, потеряв при этом половину преимущества. И теперь перед двумя горными этапами Саймона Йейтса от его ближайшего соперника Тома Дюмулина отделяет 28 секунд.

 

  Крис Фрум остался на 4-й позиции генеральной классификаации, но его отставание от Саймона Йейтса сократилось на 28 секунд, а от третьего места Фрума теперь отделяют 39 секунд.

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур фотогалерея

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    Адриен-Фото
    Ну а "непривилегированные" что ? Смирились и просто участвуют ни на что не надеясь - как бараны ? Или они не ведают того, о чем ВЫ уверенно осведомлены ? Вот скажите, какая, к примеру, футбольная команда на серьезном чемпионате будет играть против соперника, у которого на одного игрока больше, а ворота на пару метров уже и на метр ниже ? ПОШЛЮТ ПОДАЛЬШЕ ПОДОБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ !.. Ни от одной велокоманды мирового уровня серьезных протестов по поводу "узаконенного допинга для избранных" не наблюдалось. Они что, сами себе враги или англичане всех чем-то держат в узде ? Сомневаюсь... Поэтому "бумажка" НЕОБХОДИМА ! А без нее все эти "теории заговора" - переливание из пустого в порожнее - просто ТРЕП. И победы Фрума и Йейтса (если таковая случится) надо принимать как в известной песне - БЛАГОДАРНО. Хочется того или нет ... Ну а лично мне думается, что и сейчас все едут в РАВНЫХ условиях - как и в "ту эпоху".
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    VeloVelo-Фото

    Поддерживаю и присоединяюсь.

  • VeloVelo
    Тур Бельгии-2018. Этап 2 (1)
    VeloVelo-Фото

    Андре с новой победой.

  • aksbor
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    aksbor-Фото
    А Вам,я вижу,бумажка нужна обязательно. Просто часто (не всегда конечно) видно,что гонец того -объелся. Помню Рикко на Туре 2008 г. Сразу стало понятно: что-то не то. И вот через пару дней снимают и Рикко,и всю его команду. Помню и зубодробительные разделки Шумахера, и чудесные воскрешения Лэндиса, и много еще чего. Сейчас почему-то многие считают,что велоспорт стал чище. Курдюков говорит - это было в "ту эпоху", в "эпоху Симони или Армстронга". Но допинг то остался,просто его узаконили, и появились привилегированные люди,которым на законных основаниях дозволено его принимать. Когда борьбу в генерале иногда решают считанные секунды,такое преимущество становится решающим. И Саймон,и Фрумми - люди конечно подготовленные,много работают,много тренируются,но,как знать,добились ли бы они результата без той малости,которую им дает применение легальных для них, но запрещенных для всех остальных препаратов.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чима Коппи почти аккурат посрединке этапа, просев должен быть жестким. Том Дюма среди генеральщиков больше всего будет в опасности.

    Кроме того важное дело на этапе сИграют коварыне спуски (кто рискнёт? может тот же Фрум), ну и погода - фактор, который поВлияет не только на велогонщиков, но может и на ТВ-трансляцию, что не хотелось бы

    Очень урожайный этап на горыне очки, так что снова большой отрыв с италяьнцами аля Чикконе, Маснада и прочее вплоть до Ару. Может Эстабан Чавес Рубио решит показать всем латино-кубинский класс) покорение горных высот и снова облачиться в синюю майку лучшего горняка

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    Александра-Фото

    Я даже не знаю, что думать. Никаких прогнозов у меня нет. Тем интереснее будет завтра!

    Продолжаю болеть за Тома, раз уж Чавито не смог.

  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    SoulThief-Фото

    Хотелось бы отметить один положительный момент на сайте.

    После того, как удалили возможность поставить минус под комментом, единственным вариантом показать свое негативное отношение к сообщению стало написать гадость в ответ. Это вызывало появление целых простыней с руганью.

    Так вот плюс в том, что администрация удаляет эти дискуссии полностью, и в итоге остаются только более или менее содержательные комментарии. Молодцы. Не знаю, чем мешали минусы, но подобный подход не позволяет скатиться к личным разборкам в каждом обсуждении.

    P. S. Верните минусы, иногда их очень не хватает(

  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    SoulThief-Фото
    Именно что себе. При этом не Фруму и не Дюмолану. Гонец изначально должен быть очень сильным. И если я себе минуты буду кидать, то Ейтс - секунды. Возможности организма не беспредельны.
  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64)
    Tom_Boonen-Фото

    Цитата: SoulThief
    Регулярно таким знатокам предлагают покушать ЭПО, взять с собой десяток ингаляторов и заехать на Дзонколан. Ну, чтобы доказать, что любое дно может стать мегачемпионом используя допинг.

    Крайне неудачные советы. На ЭПО "любое дно" будет кидать огромные минуты самому себе полугодичной давности. Это  действительно доказано многими экспериментами. А вот от ингаляторов дополнительные лёгкие ещё ни у кого не выросли.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото
    Том завтра на Финестре может отвалить и потерять все.

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