 18-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

Адриен

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64) Ну а "непривилегированные" что ? Смирились и просто участвуют ни на что не надеясь - как бараны ? Или они не ведают того, о чем ВЫ уверенно осведомлены ? Вот скажите, какая, к примеру, футбольная команда на серьезном чемпионате будет играть против соперника, у которого на одного игрока больше, а ворота на пару метров уже и на метр ниже ? ПОШЛЮТ ПОДАЛЬШЕ ПОДОБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ !.. Ни от одной велокоманды мирового уровня серьезных протестов по поводу "узаконенного допинга для избранных" не наблюдалось. Они что, сами себе враги или англичане всех чем-то держат в узде ? Сомневаюсь... Поэтому "бумажка" НЕОБХОДИМА ! А без нее все эти "теории заговора" - переливание из пустого в порожнее - просто ТРЕП. И победы Фрума и Йейтса (если таковая случится) надо принимать как в известной песне - БЛАГОДАРНО. Хочется того или нет ... Ну а лично мне думается, что и сейчас все едут в РАВНЫХ условиях - как и в "ту эпоху".

VeloVelo

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64) Поддерживаю и присоединяюсь.

VeloVelo

Тур Бельгии-2018. Этап 2 (1) Андре с новой победой.

aksbor

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64) А Вам,я вижу,бумажка нужна обязательно. Просто часто (не всегда конечно) видно,что гонец того -объелся. Помню Рикко на Туре 2008 г. Сразу стало понятно: что-то не то. И вот через пару дней снимают и Рикко,и всю его команду. Помню и зубодробительные разделки Шумахера, и чудесные воскрешения Лэндиса, и много еще чего. Сейчас почему-то многие считают,что велоспорт стал чище. Курдюков говорит - это было в "ту эпоху", в "эпоху Симони или Армстронга". Но допинг то остался,просто его узаконили, и появились привилегированные люди,которым на законных основаниях дозволено его принимать. Когда борьбу в генерале иногда решают считанные секунды,такое преимущество становится решающим. И Саймон,и Фрумми - люди конечно подготовленные,много работают,много тренируются,но,как знать,добились ли бы они результата без той малости,которую им дает применение легальных для них, но запрещенных для всех остальных препаратов.

EL-Fenomeno

Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16) Чима Коппи почти аккурат посрединке этапа, просев должен быть жестким. Том Дюма среди генеральщиков больше всего будет в опасности. Кроме того важное дело на этапе сИграют коварыне спуски (кто рискнёт? может тот же Фрум), ну и погода - фактор, который поВлияет не только на велогонщиков, но может и на ТВ-трансляцию, что не хотелось бы Очень урожайный этап на горыне очки, так что снова большой отрыв с италяьнцами аля Чикконе, Маснада и прочее вплоть до Ару. Может Эстабан Чавес Рубио решит показать всем латино-кубинский класс) покорение горных высот и снова облачиться в синюю майку лучшего горняка

Александра

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64) Я даже не знаю, что думать. Никаких прогнозов у меня нет. Тем интереснее будет завтра! Продолжаю болеть за Тома, раз уж Чавито не смог.

SoulThief

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64) Хотелось бы отметить один положительный момент на сайте. После того, как удалили возможность поставить минус под комментом, единственным вариантом показать свое негативное отношение к сообщению стало написать гадость в ответ. Это вызывало появление целых простыней с руганью. Так вот плюс в том, что администрация удаляет эти дискуссии полностью, и в итоге остаются только более или менее содержательные комментарии. Молодцы. Не знаю, чем мешали минусы, но подобный подход не позволяет скатиться к личным разборкам в каждом обсуждении. P. S. Верните минусы, иногда их очень не хватает(

SoulThief

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64) Именно что себе. При этом не Фруму и не Дюмолану. Гонец изначально должен быть очень сильным. И если я себе минуты буду кидать, то Ейтс - секунды. Возможности организма не беспредельны.

Tom_Boonen

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (64) Цитата: SoulThief Регулярно таким знатокам предлагают покушать ЭПО, взять с собой десяток ингаляторов и заехать на Дзонколан. Ну, чтобы доказать, что любое дно может стать мегачемпионом используя допинг. Крайне неудачные советы. На ЭПО "любое дно" будет кидать огромные минуты самому себе полугодичной давности. Это действительно доказано многими экспериментами. А вот от ингаляторов дополнительные лёгкие ещё ни у кого не выросли.

старт-шоссе 82

Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16) Том завтра на Финестре может отвалить и потерять все.