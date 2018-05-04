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Крис Фрум потерял время на 4-м этапе Джиро д’Италия-2018

Крис Фрум потерял 21 секунду на 4-м этапе Джиро д'Италия-2018

 

  Крис Фрум пересёк финишную черту 4-го этапа Джиро д’Италия-2018 через 21 секунду после победителя Тима Велленса (Lotto FIX All). На финальных 900 метрах, где средний градиент составлял 8.5%, а максимальный 13%, капитан команды Sky оказался прижат к барьерам и был вынужден затормозить, потеряв в итоге время в общем зачёте, где теперь уступает лидеру гонки Роану Деннису (BMC) 55 секунд и 54 секунды проигрывает защищающему титул Тому Дюмулину (Sunweb).

 

 

  После финиша в интервью Cyclingnews Крис Фрум сказал: «Этап получился тяжёлым, ребята отлично поработали, чтобы удержать меня в голове группы. К сожалению, как раз перед финалом на последнем километре мне пришлось остановиться, потому что я оказался притёрт к барьерам. В критический момент потерял позицию перед финальным броском.

 

  Насчёт предстоящих этапов настроен оптимистично. Чувствую себя хорошо, с каждым днём после падения мне всё лучше. Я упал на правую сторону, а теперь начинаю сидеть ровнее. Сейчас моя цель – завтрашний этап».

 

Результаты 4 этапа Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (5)
    VeloVelo-Фото

    За 1,5 км торчок в 12%.
    За 2 км начинается подъем 8,4%.

    Согласен, спринтерам не выжить. Ибо панчеры очень голодны.
    Да и генералы тоже что-то предпримут сто очков. 
    Хороший этап. Короткий и яркий.

    Поставил бы на Улисси. Или на Конти. Или Штыбар.

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Velolive Спасибо за превью!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    У кого есть возможность увидеть долину храмов , это восхитительно.
  • Андрон
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (23)
    Андрон-Фото
    Вон как оно было, спасибо. По десятисекундной картинке не всегда можно понять действительно происходящее.
  • Stack
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (23)
    Stack-Фото

    Цитата: Cyclisme
    Похоже повторяется ситуация Тура 2017 когда на Пейрагуде Ланда уехал от Фрума, теперь вот Пульс сделал то же самое


    А надо было целый поезд построить, чтобы затащить Фрума в 600-метровую горку? Вы серьезно ищете в этом какие-то подводные камни?
    Ланда тогда за этапом рванул. Тащить последние 200 метров в тот градиент 16-17% имело какой-то практический смысл против возможности выиграть этап?
    Здесь аналогично, Пулс смог бы затащить Фрума на 17 секунд быстрее на паре сотен метров? Кроме того, с Фрумом был Энао, этого вполне достаточно.

    А еще ЛЛ Санчес и Бильбао бросили капитана Лопеса. В Астане тоже драма?)

  • Brodyazhnik
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (23)
    Brodyazhnik-Фото

    А мне очень понравилась концовка этапа. Очень интересная борьба. Хотелось чтоб Ейтс выиграл :(

  • 3NSN
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (23)
    3NSN-Фото
    Пулс вторая ставка Ская, учитывая его кондиции до перелома ключицы, и прошлые заслуги, то вполне хорошая. Возможно если Фрум не ощухается, то капитанские полномочия перейдут к Пулсу.

    Честно говоря хотелось бы верить, что у Фрума пик придётся на вторую часть гранд-тура. А пока все видят, что в 10-ке генерала его нет. Горы прояснят, что к чему. На туре Альп Фрумм не феерил, но и не проваливался. А исходя из прошлого гранд тура, то были момент, что Кинтана Нибали Пино играли в гляделки и не уезжали от Дюмолона, то тут если Скай оживёт, а Дюмолан окажется в кризисе, всё может резко поменятся.
  • Yuriy 17
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (23)
    Yuriy 17-Фото

    Почему здесь фото с Катюшей на подиуме?

    В командном зачёте теперь ведь впереди Mitchelton-Scott.

  • Cyclisme
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (23)
    Cyclisme-Фото
    Цитата: Den0595
    Наоборот, Жозе прокололся и Слава отдал ему свой велосипед, потом Жозе из технички дали его велосипед и снова пришлось останавливаться для наладки руля, много нервовов и сил потратил, жалко
    Теперь все ясно, спасибо
  • Den0595
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (23)
    Den0595-Фото
    Наоборот, Жозе прокололся и Слава отдал ему свой велосипед, потом Жозе из технички дали его велосипед и снова пришлось останавливаться для наладки руля, много нервовов и сил потратил, жалко

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