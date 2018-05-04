Крис Фрум потерял время на 4-м этапе Джиро д’Италия-2018

Крис Фрум потерял 21 секунду на 4-м этапе Джиро д'Италия-2018

Крис Фрум пересёк финишную черту 4-го этапа Джиро д’Италия-2018 через 21 секунду после победителя Тима Велленса (Lotto FIX All). На финальных 900 метрах, где средний градиент составлял 8.5%, а максимальный 13%, капитан команды Sky оказался прижат к барьерам и был вынужден затормозить, потеряв в итоге время в общем зачёте, где теперь уступает лидеру гонки Роану Деннису (BMC) 55 секунд и 54 секунды проигрывает защищающему титул Тому Дюмулину (Sunweb).

После финиша в интервью Cyclingnews Крис Фрум сказал: «Этап получился тяжёлым, ребята отлично поработали, чтобы удержать меня в голове группы. К сожалению, как раз перед финалом на последнем километре мне пришлось остановиться, потому что я оказался притёрт к барьерам. В критический момент потерял позицию перед финальным броском.

Насчёт предстоящих этапов настроен оптимистично. Чувствую себя хорошо, с каждым днём после падения мне всё лучше. Я упал на правую сторону, а теперь начинаю сидеть ровнее. Сейчас моя цель – завтрашний этап».