Сэм Беннетт, Элиа Вивиани, Саймон Йейтс о 7-м этапе Джиро д'Италия-2018

Сэм Беннетт – победитель 7 этапа Джиро д’Италия-2018

27-летний ирландский гонщик команды BORA – hansgrohe Сэм Беннетт (Sam Bennett) одержал победу на 7-м этапе Джиро д’Италия-2018.

Этап завершился общим спринтом. Сэм Беннетт точно рассчитал момент, выйдя с колеса Элиа Вивиани (Quick Step Floors) на последних десятках метров, и обошёл итальянского гонщика на финишной черте.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Ирландский гонщик долго шёл к своей первой победе на этапе Гран-тура. В прошлом году на этапах Джиро д’Италия он трижды становился третьим и один раз вторым. В этом году он дважды финишировал 3-м на 2-м и 3-м этапах.

Для Элиа Вивиани это 10-й подиум Джиро д’Италия ( три победы, 4 вторых места и 3 третьих).

Саймон Йейтс (Mitchelton - Scott) благополучно финишировал на этапе, сохранив розовую майку лидера.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Сэм Беннетт: «То, что я стал первым ирландским победителем этапа после Стивена Роча, выигрывавшего в 1987 году, показывает, насколько трудно взять победу на этапе Джиро д’Италия.

Конечно, я счастлив. Главное – терпение и вера в себя. Я знал, что способен на победу. На протяжении последних шести недель у меня всё шло гладко, и на двух первых этапах я хорошо спринтовал.

Для меня эта победа принесла огромное облегчение! Я знал, что моё время придёт, хотя были те, кто в это не верил. Я много раз подходил так близко к победе, но сегодня точный расчёт времени стал ключевым элементом успеха. Обойти Вивиани было совсем не легко. Я заранее решил, что сяду на колесо Вивиани вместо того, чтобы развозить его, как на первых этапах. Мне надо было потерпеть, чтобы не спринтовать слишком рано. Думаю, терпение – самое сложное из того, что требовалось сегодня для победы. Я видел, как гонщики Quick Step Floors оглядываются, проверяя, где я нахожусь, возможно, стараясь этим заставить меня паниковать и сорваться рано. Но выждал, и это принесло плоды.

Сегодня просто всё сошлось как надо. Успех позволит команде больше верить в меня, нас также будут больше уважать в пелотоне.

Чувствую, что сегодня буду спать как младенец, с моих плеч упал груз. Самое большое давление я создавал на себя сам».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Элиа Вивиани: «На последних 5 км мы оказались позади, когда проезжали тоннель. Поэтому мне с ребятами пришлось потратить много сил, чтобы вернуться в голову группы. Я сидел у них на колесе, но Беннетт ни разу не упустил моё колесо, его тактика была отличной. Модоло поехал рано, но и я тоже спринтовал рано. Когда спринт проходит на побережье, ветер играет большую роль. Именно поэтому Бонифацио финишировал третьим, выехав с дальних позиций.

Кроме того, тяжело ощущаются в ногах три последних этапа. Каждый спринт – это отдельная история, которая начинается задолго до финиша. Если бы вы увидели меня сегодня за пять километров до финиша, то подумали бы, что бороться в спринте я не смогу. Но команда вывезла меня вперёд, мы были быстрыми, но победил самый быстрый гонщик. Мы же должны смотреть вперёд, двигаться к новым целям».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Саймон Йейтс: «Конечно, сегодня у меня особенный день – впервые лидирую на Гран-тура. Поэтому я немного нервничал на старте, но этап прошёл хорошо, потому что отрыв уехал рано. Этна мне понравилась чередованием взрывных участков и отдыха, но Монтеверджине, что будет завтра – это ровный подъём. Если нога пойдёт, возможно, что-то предприму снова. Мне надо продолжать выигрывать время в подъёмах у ребят, которые быстро едут разделку. От Тома Дюмулина меня отделяют 16 секунд, поэтому надо поработать. Обычно я довольно стабильно выступаю в течение трёх недель».