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Сэм Беннетт, Элиа Вивиани, Саймон Йейтс о 7-м этапе Джиро д'Италия-2018

Сэм Беннетт – победитель 7 этапа Джиро д’Италия-2018

 

 

  27-летний ирландский гонщик команды BORA – hansgrohe Сэм Беннетт (Sam Bennett) одержал победу на 7-м этапе Джиро д’Италия-2018.

Этап завершился общим спринтом. Сэм Беннетт точно рассчитал момент, выйдя с колеса Элиа Вивиани (Quick Step Floors) на последних десятках метров, и обошёл итальянского гонщика на финишной черте.  

 

Сэм Беннетт, Элиа Вивиани, Саймон Йейтс о 7-м этапе Джиро д'Италия-2018

 

Сэм Беннетт, Элиа Вивиани, Саймон Йейтс о 7-м этапе Джиро д'Италия-2018

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Ирландский гонщик долго шёл к своей первой победе на этапе Гран-тура. В прошлом году на этапах Джиро д’Италия он трижды становился третьим и один раз вторым. В этом году он дважды финишировал 3-м на 2-м и 3-м этапах.

 

Для Элиа Вивиани это 10-й подиум Джиро д’Италия ( три победы, 4 вторых места и 3 третьих).

 

Саймон Йейтс (Mitchelton - Scott) благополучно финишировал на этапе, сохранив розовую майку лидера.

 

Сэм Беннетт, Элиа Вивиани, Саймон Йейтс о 7-м этапе Джиро д'Италия-2018

 

Сэм Беннетт, Элиа Вивиани, Саймон Йейтс о 7-м этапе Джиро д'Италия-2018

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

  Сэм Беннетт: «То, что я стал первым ирландским победителем этапа после Стивена Роча, выигрывавшего в 1987 году, показывает, насколько трудно взять победу на этапе Джиро д’Италия.

 

  Конечно, я счастлив. Главное – терпение и вера в себя. Я знал, что способен на победу. На протяжении последних шести недель у меня всё шло гладко, и на двух первых этапах я хорошо спринтовал.

 

  Для меня эта победа принесла огромное облегчение! Я знал, что моё время придёт, хотя были те, кто в это не верил. Я много раз подходил так близко к победе, но сегодня точный расчёт времени стал ключевым элементом успеха. Обойти Вивиани было совсем не легко. Я заранее решил, что сяду на колесо Вивиани вместо того, чтобы развозить его, как на первых этапах. Мне надо было потерпеть, чтобы не спринтовать слишком рано. Думаю, терпение – самое сложное из того, что требовалось сегодня для победы. Я видел, как гонщики Quick Step Floors оглядываются, проверяя, где я нахожусь, возможно, стараясь этим заставить меня паниковать и сорваться рано. Но выждал, и это принесло плоды.

 

  Сегодня просто всё сошлось как надо. Успех позволит команде больше верить в меня, нас также будут больше уважать в пелотоне.

 

  Чувствую, что сегодня буду спать как младенец, с моих плеч упал груз. Самое большое давление я создавал  на себя сам».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Элиа Вивиани: «На последних 5 км мы оказались позади, когда проезжали тоннель. Поэтому мне с ребятами пришлось потратить много сил, чтобы вернуться в голову группы. Я сидел у них на колесе, но Беннетт ни разу не упустил моё колесо, его тактика была отличной. Модоло поехал рано, но и я тоже спринтовал рано. Когда спринт проходит на побережье, ветер играет большую роль. Именно поэтому Бонифацио финишировал третьим, выехав с дальних позиций.

 

  Кроме того, тяжело ощущаются в ногах три последних этапа. Каждый спринт – это отдельная история, которая начинается задолго до финиша. Если бы вы увидели меня сегодня за пять километров до финиша, то подумали бы, что бороться в спринте я не смогу. Но команда вывезла меня вперёд, мы были быстрыми, но победил самый быстрый гонщик. Мы же должны смотреть вперёд, двигаться к новым целям».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Саймон Йейтс: «Конечно, сегодня у меня особенный день – впервые лидирую на Гран-тура. Поэтому я немного нервничал на старте, но этап прошёл хорошо, потому что отрыв уехал рано. Этна мне понравилась чередованием взрывных участков и отдыха, но Монтеверджине, что будет завтра – это ровный подъём. Если нога пойдёт, возможно, что-то предприму снова. Мне надо продолжать выигрывать время в подъёмах у ребят, которые быстро едут разделку. От Тома Дюмулина меня отделяют 16 секунд, поэтому надо поработать. Обычно я довольно стабильно выступаю в течение трёх недель».

 

 

Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2018

 

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Примавера - это Милан — Сан-Ремо.
    А ее взял Нибали. Или есть еще одна Примавера?
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.
  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    M-07-Фото

    Цитата: Cyclisme
    Просто если представить ситуацию что Кинтана и Микель отвалятся, на брусчатке например, а дистанцировать минуты на 3 их может Нибали или тот же Дюмолен, если поедет, то Вальверде, учитывая его непредвиденные кризисы в горах, за жёлтую майку не поборется.

    Ну Том вряд ли поедет Тур, тем более как второй ГТ на генерал подряд. А так посмотрим, как бы не получилось, как в прошлом году с Кинтаной.

  • Cyclisme
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    Cyclisme-Фото
    Цитата: tim147
    Об Амадоре я тоже писал по итогам прошлого этапа и считаю, что при его нынешней форме (9 м на Андалусии и 1м на относительно слабой по составу Примавере, к тому же откровенно подаренное ему Вальверде)подиум на Джиро ему не светил. При каких раскладах Амадор, который значительно хуже стал ездить в горах, мог оказаться выше в генерале Пино,Ару,Йейтса,Чавеса, Поццовиво, не говоря уже о Томе и Крисе, я не представляю. Максимум, на что он мог здесь расчитывать - это этап из отрыва при удачном стечении обстоятельств. Имею все основания полагать, что Унсуэ по-прежнему знает свое дело и надеюсь, что хотя бы на ТдФ Амадор в качестве грегари сможет оказаться полезным своей ударной триаде.
    Прочитал ваш комментарий под прошлым этапом, возможно вы и правы насчёт Андрея и он бы не потянул. Мне почему то кажется, что определенные шансы у него были бы, но, наверное топ 3, указанные мною выше не свершились бы, максимум топ 10. Но есть же ещё Солер, Ланда. Просто если представить ситуацию что Кинтана и Микель отвалятся, на брусчатке например, а дистанцировать минуты на 3 их может Нибали или тот же Дюмолен, если поедет, то Вальверде, учитывая его непредвиденные кризисы в горах, за жёлтую майку не поборется. А потом, проехав Тур это трио, достаточно себя измотав поедет Вуэльту, где тоже все их перспективы достаточно туманны. Конечно, хочется, чтобы Мовистар доказал всем правоту своего выбора и у них все получилось, но Унсуэ очень рискует, ставя на одну гонку три лидера, а на другие не столь сильных ребят. Надеюсь, что Джиро для Мувиков не окажется провальным и за десятку Бетанкур с Карапазом все же поборются)))
  • Sezar
    Этна: первый горный тест генер ... (5)
    Sezar-Фото

    Оч.толково, разумно и взвешенно, все основные тенденции выловлены четко. Спасибо!

  • Андрон
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (6)
    Андрон-Фото

    Хорошо, что без трансфера, люди отдохнут получше. Уже 100 лет, как не занимаюсь велоспортом непосредственно, а по привычке - никуда не переезжать - как же хорошо. Ребята отдохнут нормально. 

      Потому что: вместо релаксации люди трясутся в автобусе или тащатся в аэропорт с доездами на автобусе туда-сюда. Уверяю, что номальному восстановлению это никак не способствует.

  • Андрон
    Этна: первый горный тест генер ... (5)
    Андрон-Фото
    Опять вы,люди, цепляетесь. Теперь к стилистике. Отмечены моменты, не характерные для повседневного течения грандтура. Ну неплохо ведь.
  • tim147
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    tim147-Фото
    Об Амадоре я тоже писал по итогам прошлого этапа и считаю, что при его нынешней форме (9 м на Андалусии и 1м на относительно слабой по составу Примавере, к тому же откровенно подаренное ему Вальверде)подиум на Джиро ему не светил. При каких раскладах Амадор, который значительно хуже стал ездить в горах, мог оказаться выше в генерале Пино,Ару,Йейтса,Чавеса, Поццовиво, не говоря уже о Томе и Крисе, я не представляю. Максимум, на что он мог здесь расчитывать - это этап из отрыва при удачном стечении обстоятельств. Имею все основания полагать, что Унсуэ по-прежнему знает свое дело и надеюсь, что хотя бы на ТдФ Амадор в качестве грегари сможет оказаться полезным своей ударной триаде.
  • Андрон
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    Андрон-Фото

    Цитата: tim147
    Все генеральщики финишировали дружной семьей, один только Бетанкур  умудрился потерять 23 сек. В Мувистар грядет смена капитана.

      Неужели тут кто-то рассчитывал, что Бетанкур поедет серьезно на генерал? Думаю, Мовистар рассчитывает, что Бетанкур сможет стать хорошим горным грегари в команде. Эта Джиро как испытательный полигон для Мувиков. 

  • tim147
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    tim147-Фото

    Этап смотрел фрагментами, падающего Бетанкура не заметил. На всякий случай заглянул на сайт Мувистар - там рассыпаются в комплиментах Карапасу, о каком-либо чп с Бетанкуром ни слова. Вывод - парень просто не потянул, как кстати и вчера(может, опять лишние кг?).

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8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
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