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Матей Мохорич и Саймон Йейтс о 10-м этапе Джиро д’Италия-2018

Матей Мохорич – победитель 10 этапа Джиро д’Италия-2018

 

 

  23-летний гонщик команды Bahrain-Merida Матей Мохорич (Matej Mohoric) продолжил победную серию словенских гонщиков на Джиро д’Италия. С 2014 года хотя бы на одном этапе итальянского Гран-тура побеждали гонщики из Словении – Лука Мезгец выиграл 21-й этап в 2014; Ян Поланц – 5-й этап в 2015 и 5-й этап в 2017; Примож Роглич – 9-й этап в 2016 году.

 

  Матей Мохорич отобрался в первый отрыв, уехавший со старта 10-го этапа, но за 130 км до финиша пелотон догнал беглецов. Мохорич не сдался и атаковал уже за 35 км до финиша. В итоге словенский гонщик и немецкий гонщик команды AG2R La Mondiale Нико Денц (Nico Denz) опередили пелотон на 34 секунды и разыграли спринт.

 

23-летний Матей Мохорич стал самым молодым победителем этапа Джиро д’Италия-2018 после 24-летнего Ричарда Карапаса (Movistar) и 25-летнего Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott).

 

Саймон Йейтс сохранил на своих плечах розовую майку лидера.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Матей Мохорич: «Сегодня ставил цель – отобраться в отрыв. Мне удалось уехать с 12 гонщиками с самого старта. Но, к сожалению, из-за того, что случилось с Чавесом, пелотон добрал отрыв. Потом я ехал рядом с Доменико Поццовиво, а затем спросил его, могу ли я попробовать поехать за Виллеллой, потому что хорошо себя чувствую. Он дал мне зелёный свет.

 

  Я рад, что воспользовался этим шансом, хотя не был убеждён, что смогу выиграть в спринте у Нико Денца. Поэтому несколько раз  я пытался его сбросить, но хотя я атаковал его несколько раз, потом он со мной сотрудничал в отрыве. Я решил рискнуть всем в спринте. Не был уверен в себе, но когда увидел, что он не может обойти меня, то выдал максимум до самого финиша.

 

 Этап получился трудным, следовательно, и спринт мы разыгрывали не так, как если бы были свежими. Я не слишком хорош в спринтах, где разгон начинается с небольшой скорости. Поэтому я спуртовал, стараясь увеличить скорость так сильно, насколько смогу.

 

  Наша команда приехала на Джиро д’Италия-2018, чтобы выиграть этап, и мы пытались это сделать. В отрыв уезжал Джованни Висконти и я, а Никколо Бонифацио боролся на спринтерских этапах. Но нашей главной целью остаётся помощь Доменико Поццовиво в борьбе за как можно более высокое место в общем зачёте.

 

  В этом году я сделал большой шаг вперёд. В команде Bahrain-Merida чувствую себя хорошо – меня очень поддерживают, предоставляют массу возможностей поработать на свой личный результат. Я очень счастлив».

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

  Саймон Йейтс: «На данный момент это был самый агрессивный этап из всех, что я видел. Такое обычно случается только на коротких этапах. Но этот был долгим, а гонка получилась беспощадной. Высокую скорость удерживали до конца.

 

  Сначала я подумал, что Эстебан Чавес сможет вернуться, но этап был на самом деле безумным. Ужасно жаль, что с ним так получилось, потому что знаю, как много он работал ради этой гонки. Что касается тактики команды, то я бы предпочёл, чтобы он был рядом, чтобы мы могли разыгрывать больше вариантов и тактик в финале.

 

  Я боюсь не третьей недели, а разделки. Знаю, что на ней потеряю время. Поэтому я боролся за три секунды на промежуточном  спринте. Буду доволен, если удастся собирать секунды тут и там. Уверен, что продолжу хорошо идти гонку, меня поддерживает великолепная команда. Понимаю, что будет трудно. Соперники очень сильные. Но я уверен в себе как всегда, осознаю, чего стараюсь достичь».

 

Результаты 10 этапа Джиро д’Италия-2018

 

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Теги к статье: Матей Мохорич Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Shega
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    Shega-Фото
    https://velolive.com/velo_race/giro/16026-esteban-chaves-poteryal-shansy-na-bor
    bu-za-obschiy-zachet-na-10-m-etape-giro-ditaliya-2018.html
    вот здесь)
  • VeloVelo
    Тур Калифорнии-2018. Этап 3 (2)
    VeloVelo-Фото

    Поздравляю Тома с Победой! 
    Но, каков Берналь! 

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Очень интересный этап. Претендентов много.
    Соглашусь со Стасом - Батальин, Улисси, Велленс.
    Но, есть еще другие - Брамбилла, Штыбар, Конти, Хирт и т.д. и т.п.

  • velodoctor
    Тур Калифорнии-2018. Этап 3 (2)
    velodoctor-Фото

    Красивый этап придумали, похож на имолу где Зак победил, но тут холмы были покруче.

  • VeloVelo
    Падение на 10-м этапе Джиро д’ ... (2)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "Я удивился, что Чавес выпал, этап из-за этого получился очень тяжёлым"

    Ключевая фраза для характеристики всего этапа. Если бы не Чавес,
    этап был бы транзитным и первоначальный отрыв доехал бы на 99%.
    Завтра кто-то заплатит, возможно, за сегодняшние "убегалки".

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Cyclisme
    Где-то читал, что Мэтт Уайт говорил, что у Чавито сильно болело горло перед стартом, от этого и все проблемы.

    Где читал?



    Мохорич сегодня просто монстр. Это была а-ля классика в его исполнении. Брависсимо! Денц - красавец!

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    VeloVelo-Фото
    Специально зарегился, чтобы это написать? ))
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    старт-шоссе 82-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=wGAyMzv2LI8             



    В этом ролике пара фраз от Дмитрия Седуна для тех кто недопонял что произошло сегодня с Чавесем.

  • ungvar
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (9)
    ungvar-Фото

    Батальин, Улисси, Велленс.

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    Адриен-Фото
    Жаль не жаль,но это уже - ТЕНДЕНЦИЯ. Неужели не замечаете ? Причем и с Лопесом - примерно тоже самое. Оба потенциально очень сильны . А вот что касается ВОЛЕВЫХ качеств (извините - повторяюсь), то - для велосипедистов МИРОВОЙ лиги - мягко говоря,на недостаточном уровне. Нет той ХОРОШЕЙ дерзости, самоуверенности, которая просто необходима ПОБЕДИТЕЛЯМ. Армстронг, Контадор, Канчеллара, Винокуров, Вальверде - у них дефицита этого добра не было абсолютно. А Лопес и Чавес груз прошлых неудач и поражений, каких-то жизненных невзгод и перепетий носят с собой как горбун свой горб... Прав был Мартинелли, когда недавно заявил, что у Чавеса в горах на нынешней Джиро кроме сокомандника конкурентов нет... И вдруг - как вырубило. Причем этап не из королевских... Аллергия ? Сам аллергик, эта неприятность подбирается по нарастающей, она обязательно дала бы о себе знать на прошлых этапах. Непохоже ... Что-то там произошло у Чавеса в выходной.

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