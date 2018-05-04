Матей Мохорич и Саймон Йейтс о 10-м этапе Джиро д’Италия-2018

Матей Мохорич – победитель 10 этапа Джиро д’Италия-2018

23-летний гонщик команды Bahrain-Merida Матей Мохорич (Matej Mohoric) продолжил победную серию словенских гонщиков на Джиро д’Италия. С 2014 года хотя бы на одном этапе итальянского Гран-тура побеждали гонщики из Словении – Лука Мезгец выиграл 21-й этап в 2014; Ян Поланц – 5-й этап в 2015 и 5-й этап в 2017; Примож Роглич – 9-й этап в 2016 году.

Матей Мохорич отобрался в первый отрыв, уехавший со старта 10-го этапа, но за 130 км до финиша пелотон догнал беглецов. Мохорич не сдался и атаковал уже за 35 км до финиша. В итоге словенский гонщик и немецкий гонщик команды AG2R La Mondiale Нико Денц (Nico Denz) опередили пелотон на 34 секунды и разыграли спринт.

23-летний Матей Мохорич стал самым молодым победителем этапа Джиро д’Италия-2018 после 24-летнего Ричарда Карапаса (Movistar) и 25-летнего Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott).

Саймон Йейтс сохранил на своих плечах розовую майку лидера.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Матей Мохорич: «Сегодня ставил цель – отобраться в отрыв. Мне удалось уехать с 12 гонщиками с самого старта. Но, к сожалению, из-за того, что случилось с Чавесом, пелотон добрал отрыв. Потом я ехал рядом с Доменико Поццовиво, а затем спросил его, могу ли я попробовать поехать за Виллеллой, потому что хорошо себя чувствую. Он дал мне зелёный свет.

Я рад, что воспользовался этим шансом, хотя не был убеждён, что смогу выиграть в спринте у Нико Денца. Поэтому несколько раз я пытался его сбросить, но хотя я атаковал его несколько раз, потом он со мной сотрудничал в отрыве. Я решил рискнуть всем в спринте. Не был уверен в себе, но когда увидел, что он не может обойти меня, то выдал максимум до самого финиша.

Этап получился трудным, следовательно, и спринт мы разыгрывали не так, как если бы были свежими. Я не слишком хорош в спринтах, где разгон начинается с небольшой скорости. Поэтому я спуртовал, стараясь увеличить скорость так сильно, насколько смогу.

Наша команда приехала на Джиро д’Италия-2018, чтобы выиграть этап, и мы пытались это сделать. В отрыв уезжал Джованни Висконти и я, а Никколо Бонифацио боролся на спринтерских этапах. Но нашей главной целью остаётся помощь Доменико Поццовиво в борьбе за как можно более высокое место в общем зачёте.

В этом году я сделал большой шаг вперёд. В команде Bahrain-Merida чувствую себя хорошо – меня очень поддерживают, предоставляют массу возможностей поработать на свой личный результат. Я очень счастлив».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Саймон Йейтс: «На данный момент это был самый агрессивный этап из всех, что я видел. Такое обычно случается только на коротких этапах. Но этот был долгим, а гонка получилась беспощадной. Высокую скорость удерживали до конца.

Сначала я подумал, что Эстебан Чавес сможет вернуться, но этап был на самом деле безумным. Ужасно жаль, что с ним так получилось, потому что знаю, как много он работал ради этой гонки. Что касается тактики команды, то я бы предпочёл, чтобы он был рядом, чтобы мы могли разыгрывать больше вариантов и тактик в финале.

Я боюсь не третьей недели, а разделки. Знаю, что на ней потеряю время. Поэтому я боролся за три секунды на промежуточном спринте. Буду доволен, если удастся собирать секунды тут и там. Уверен, что продолжу хорошо идти гонку, меня поддерживает великолепная команда. Понимаю, что будет трудно. Соперники очень сильные. Но я уверен в себе как всегда, осознаю, чего стараюсь достичь».