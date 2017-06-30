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Состав команды Groupama-FDJ на Джиро д’Италия-2018

Тибо Пино – капитан команды Groupama-FDJ на Джиро д’Италия-2018

 

27-летний французский гонщик Тибо Пино (Thibaut Pinot) стартует на Джиро д’Италия второй раз в карьере и второй год подряд. В прошлом году он занял на итальянском Гран-туре 4-е место и теперь возвращается на эту гонку, чтобы улучшить свой результат.

 

Помогать Тибо Пино будут 35-летний французский гонщик Вильям Бонне, 33-летний французский гонщик Матьё Ладанью, 35-летний швейцарский гонщик Стив Морабито, 27-летний австрийский гонщик Георг Прайдлер, 28-летний швейцарский гонщик Себастьян Рейхенбах, 31-летний французский гонщик Антони Ру  и 34-летний французский гонщик Жереми Руа.

 

Бонне, Ладанью, Морабито и Рейхенбах входили в состав FDJ на Джиро д’Италия в прошлом году.

 

  Марк Мадьо, генеральный менеджер команды Groupama-FDJ: «Костяк команды составляют те же гонщики, что принимали участие в Джиро д’Италия-2017, тогда команда завершила гонку 3-й в командном зачёте. Думаю, у нас конкурентоспособный состав, который будет помогать Тибо».

 

  Тибо Пино: «В этом году маршрут Джиро д’Италия мне нравится больше, преимущество дают финиши в подъём, 6 вместо 4, а также финиши этапов, подходящие взрывным гонщикам, - их больше, чем этапов, которые завершаются спуском. И разделка будет иметь меньше влияния. Я провёл разведку дистанции этапа в Тренто, она легче, чем та, что была в прошлом году».

 

 

Состав команды Groupama-FDJ на Джиро д’Италия-2018:

 

Thibaut Pinot, (Франция)

William Bonnet, (Франция)

Matthieu Ladagnous, (Франция)

Steve Morabito, (Швейцария)

Georg Preidler, (Австрия)

Sebastien Reichenbach, (Швейцария)

Anthony Roux, (Франция)

Jeremy Roy, (Франция)

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Пино силен на сегодня.Подиум обеспечен.Команда не такая уж сильная.

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Amgen Tour of California

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Состав команды Quick Step Floo ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Возможно, Вивиани сейчас не на ноге, но и соперников-спринтеров особо на Джиро не наблюдается. 

    Да и развозящий поезд Quick Step получше других будет.

     

  • ktilp-12
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (56)
    ktilp-12-Фото

     Все таки будет справедливо если выиграет НЕ Фрумм, чтобы потом не возвращать титул, пусть сразу получить победу настоящий победитель.

  • Bjoern
    Состав команды Astana на Джиро ... (10)
    Bjoern-Фото

    Жалко, что Хирту свободу не дадут, а то был бы главным претендентом на майку горного короля да и попутно на пару горных этапов

  • Astanaforever
    Состав команды Groupama-FDJ на ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Пино силен на сегодня.Подиум обеспечен.Команда не такая уж сильная.
  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2018. Альтимет ... (31)
    Velolive-Team-Фото
    Специально для Вас, из архивов сайта, если где ещё найдете, то скиньте ссылку.

  • ungvar
    Состав команды Astana на Джиро ... (10)
    ungvar-Фото

    По составу

    1. Скай

    2. Астана

    3. Мичелтон-Скотт

     

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (56)
    rude_rider-Фото
    да понял я о чем речь.

    если сравнивать топ раздельщиков между собой то куда не шло
    а вот притягивать за уши тех кто далек от этого обьясняется просто. вы за него болеете или просто так хотите

    если брать статистику общую то видно кто и чего стоит
    а судить или опровергать только по результатам одной гонки думаю не правильно
  • svenfischer
    Джиро д'Италия-2018. Альтимет ... (31)
    svenfischer-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    Так у нас всё и написано в текст
    "Обращаем внимание на то, что Калашио присвоена 2я категория сложности, о чём свидетельствует рисунок такой-то, а не 1я (информация на таком-то рисунке с официальной альтиметрии неактуальна)," - такого текста нет. И уточнять такие вопросы надо у 1источников заранее, а не когда материал уже выложен
  • Astanaforever
    Состав команды BMC на Джиро д’ ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Бмс ловить нечего на Джиро.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Альтимет ... (31)
    Sezar-Фото

    Нашла коса на камень )).

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