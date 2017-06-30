Тибо Пино – капитан команды Groupama-FDJ на Джиро д’Италия-2018

27-летний французский гонщик Тибо Пино (Thibaut Pinot) стартует на Джиро д’Италия второй раз в карьере и второй год подряд. В прошлом году он занял на итальянском Гран-туре 4-е место и теперь возвращается на эту гонку, чтобы улучшить свой результат.

Помогать Тибо Пино будут 35-летний французский гонщик Вильям Бонне, 33-летний французский гонщик Матьё Ладанью, 35-летний швейцарский гонщик Стив Морабито, 27-летний австрийский гонщик Георг Прайдлер, 28-летний швейцарский гонщик Себастьян Рейхенбах, 31-летний французский гонщик Антони Ру и 34-летний французский гонщик Жереми Руа.

Бонне, Ладанью, Морабито и Рейхенбах входили в состав FDJ на Джиро д’Италия в прошлом году.

Марк Мадьо, генеральный менеджер команды Groupama-FDJ: «Костяк команды составляют те же гонщики, что принимали участие в Джиро д’Италия-2017, тогда команда завершила гонку 3-й в командном зачёте. Думаю, у нас конкурентоспособный состав, который будет помогать Тибо».

Тибо Пино: «В этом году маршрут Джиро д’Италия мне нравится больше, преимущество дают финиши в подъём, 6 вместо 4, а также финиши этапов, подходящие взрывным гонщикам, - их больше, чем этапов, которые завершаются спуском. И разделка будет иметь меньше влияния. Я провёл разведку дистанции этапа в Тренто, она легче, чем та, что была в прошлом году».

Состав команды Groupama-FDJ на Джиро д’Италия-2018:

Thibaut Pinot, (Франция)

William Bonnet, (Франция)

Matthieu Ladagnous, (Франция)

Steve Morabito, (Швейцария)

Georg Preidler, (Австрия)

Sebastien Reichenbach, (Швейцария)

Anthony Roux, (Франция)

Jeremy Roy, (Франция)