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Джиро д'Италия-2018. Синяя майка. Превью

Джиро д'Италия-2018. Синяя майка. Превью

 

 

 



 Прежде, чем прогнозировать, кто в финале Джиро д'Италия-2018 облачится в синюю майку лидера горной классификации, разберёмся, где гонщики смогут набрать ценные горные очки, борьба за которые будет становиться всё жарче с каждым этапом. Начнем с того, что всего на Джиро д'Италия-2018 будет 39 категорийных вершин:


Одна вершина Cima Coppi;
Восемь гор первой категории;
Девять подъемов второй категории;
Девять гор третьей категории;
Двенадцать горных финишей четвертой категории.

Самым урожайным на горные очки будет 20-й этап, включающий в себя 3 вершины первой категории (Col Du Mont-Tseuc, Col Saint Pantaleon и финиш на горе Червиния). Максимально на этом этапе на нем можно выиграть 105 очков.

Вторым по значимости будет 19-й этап, на котором можно заработать максимум 102 очка. Этап до Бардонеккьи включает в себя прохождение Колле-дель-Лис (Colle Del Lys) 2-й категории, Колле Де Финистере (наивысшей точка Джиро д’Италия - премия Cima Coppi), вершины в Сестриере (3-й категории) и финиш в подъем Jafferau (1 категории).

Третьим по количеству горных очков будет этап под номером 14, на котором в зачет горной майки можно получить 71 очко. Этап включает в себя три вершины третьей категории, одну вершину второй категории и финиш в гору первой категории Дзонколан.
 
Покорители вершин в зачет Maglia Azzurra получают очки:
 
Cima Coppi – 45; 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1;
гора 1-ой категории – 35; 18, 12, 9, 6, 4, 2 и 1;
гора 2-ой категории – 15; 8, 6, 4, 2, 1;
гора 3-ей категории – 7; 4, 2, 1;
гора 4-ой категории – 3; 2, 1.
 
Борьба за майку горного короля на Джиро д'Италия всегда полна сюрпризов.

Первый вариант развития событий - горная майка достается гонщикам, которые целенаправленно борются за нее, уезжая в отрывы и проходя десятки километров гор впереди пелотона. Таким образом эту майку выигрывали Джованни Висконти в 2015, Микель Ниеве в 2016, Хулиан Аредондо в 2014 и т.д.

Второй вариант - в ряды претендентов на звание горного короля входят гонщики, изначально ставившие целью борьбу за розовую майку, но в силу обстоятельств упустившие свои шансы. По ходу гонки они могут поменять свои планы и попытаться спасти ситуацию, включившись в борьбу за горную майку. Именно так поступил в прошлом году Микель Ланда, стартовавший с прицелом на генеральную классификацию, но рано потерявший много времени в общем зачёте. Ланда стал бороться за майку горного короля и выиграл её.

Третий вариант - майка достанется одному из генеральщиков как бонус при борьбе за розовую майку.


 
  Джованни Висконти (Bahrain-Merida)

 


Итальянский велогонщик команды Bahrain Merida выигрывал синюю майку в 2015 году. Висконти обладает всеми способностями, чтобы стать главным фаворитом Maglia Azzurra в этом году. Он обладает отличным горным ходом, умеет первоклассно проходить спуски, а также  благодаря своему рывку способен выигрывать промежуточные финиши из небольшой группы. Итальянец прекрасно смотрелся на Туре Альп, поэтому он обладает всеми шансами, чтобы повторить свой успех трехлетней давности.
 

 


 
  Дарвин Атапума (UAE-Team Emirates)

 

 

 


Миниатюрный колумбиец, как и многие представители этой страны, является отменным горняком. Он уже был близок в борьбе за горные майки на Джиро в 2016 (3 место) и на Тур де Франс в 2017 (4 место). Атапума запомнился своим выступлением в 2016 году, когда на  Джиро д'Италия  стал 2-м на этапе до Изоар, а на Вуэльте Испании занял 2-е место на 20-м этапе до Alto de Aitana. Колумбиец нацеливается на этапы, где можно выиграть максимум очков, не распыляясь на отъезды  в отрывы на менее «урожайных» этапах.

 

Гонщики команды Movistar


 
Испанская команда едет на Джиро без ярко выраженного капитана. У каждого гонщика будет возможность использовать свой шанс, в том числе и в борьбе за майку лучшего горняка.  Карлос Бетанкур, Ричард Карапаc, Дайер Кинтана, Рубен Фернандеc, Рафаэль Валс и Эдуардо Сепульведа – все они способны хорошо проходить подъемы, поэтому ожидаем атаки и агрессивное ведение гонки в их исполнении.

 



  Микель Ниеве (Mitchelton-Scott)

 

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / DI MEO / ZENNARO


Испанец имел бы равные с Висконти шансы в борьбе за горную майку, если бы в австралийской команде не было двух капитанов. Ниеве выигрывал классификацию лучшего горного гонщика два года назад. Он побеждал на легендарных вершинах и, как горняк,  имеет отличные шансы в борьбе за синюю майку. Если бы у него была свобода действий, атак от него можно было бы ждать на 14, 19 и 20 этапах. В этом сезоне Микель Ниеве ярко не выступал, но, возможно, на Джиро его форма будет звенящей.

 


 
 Роберт Гесинк (LottoNL-Jumbo)

 

 

 

Photo © @RGUpdate


В последние годы Гесинк постепенно уходит от роли генеральщика и становится вольным охотником за отдельными этапами. Конечно, если Беннетт будет в отличной готовности, то голландец будет главным помощником в горах, а возможно и сам готов взять на себя капитанские полномочия.Так как на данный момент неизвестно, в какой он форме, то логичнее предположить, что Гесинк нацелится на отдельные этапы и попробует примерить майку горного короля. Послужной список голландца ставит его в один ряд с фаворитами на майку горного короля Джиро д'Италия-2018.


 
  Джулио Чикконе (Bardiani - CSF)

 

 


23-летний итальянский горняк заявил о себе именно на Джиро д’Италия, одержав победу на 10-м этапе в 2016 году. С того момента Чикконе добился серьезного прогресса. Он занял 9-е место в общем зачете Тура Альп и выиграл классику Giro dell'Appennino. Этот гонщик находится в отличной форме и при благоприятном стечении обстоятельств способен заехать в топ-15 общего зачета, а также стать претендентом на борьбу за топ-3 в зачете майки молодого гонщика. Ему пожет помешать выступить на сто процентов недавнее падение во время тренировки, Чикконе ушиб правую сторону тела, но  несмотря на синяки и ссадины, он всё же выйдет на старт Джиро д'Италия-2018.


 
 Бен Херманс (Israel Cycling Academy)


 
Израильская команда впервые в истории получила приглашение на итальянский Гран-тур, поэтому все гонщики будут стараться изо всех сил, чтобы доказать, что их пригласили не зря. Херманс – один из лидеров команды, неплохой горняк, скорее всего, будет бороться именно за майку горного короля. Команда ставит на бельгийца, как гонщика на общий зачет, однако в этой категории список претендентов слишком внушительный, поэтому, на мой взгляд, у него больше шансов побороться именно за Maglia Azzurra.


 
 Николас Роч (BMC)


 
33-летний ирландец стартует Джиро д'Италия-2018  в качестве одного из капитанов наряду с Роаном Деннисом. В его шансы в борьбе за общий зачет не очень-то верится, однако он отличный горняк и умеет быстро восстанавливаться. Поэтому, если карта с австралийцем не сыграет,  Роч обязательно воспользуется шансом в борьбе за Maglia Azzurra или же поборется за победу на одном из этапов.
 


 
  Давиде Виллелла (Astana)
 


Прошлогодний победитель гороховой майки Вуэльты Испании, новобранец “Астаны”, является одним из фаворитов в борьбе за синюю майку Джиро д'Италия-2018.  Он сильный горняк, его главное его преимущество –   способность быстро восстанавливаться, что позволяет ему каждый день уезжать в отрывы и набирать заветные очки, пока другие претенденты переводят дух. Конечно, итальянец будет одним из оруженосцев Лопеса, однако есть вероятность, что  как только представится шанс, Виллелла обязательно его использует.

 


 
Глеб Терентьев

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Теги к статье: горная классификация Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур превью

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Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (18)
    Sezar-Фото
    Тут, имхо, главное, чтобы ему в гарнире не пришлось всем улыбаться, это выглядело бы странно)).
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (18)
    Sezar-Фото
    Вообще не смущает. Ровно там где надо.
  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (18)
    Bjoern-Фото

    Над Фрумом дамоклов меч уже занесен, так, что не особо важно каким он там заедет. Думаю итоговая тойка будет такая - Йейтс, Ару, Пино

  • f16
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (18)
    f16-Фото
    думается Фрум будет грегори у Пулса
  • close2you
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (18)
    close2you-Фото
    Глеб Терентьев, спасибо за супер корректное превью!???
  • Yuriy 17
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (18)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Меня удивляет почему все с такой уверенностью ставят Дюмулана в фафориты.На мой взгляд из генеральщиков именно его =форма=,на начало  этого сезона, вызывает больше всего вопросов.

    Просим напомнить, какую форму демонстрировал Дюмулан на начало прошлого сезона? 

    Какие успехи у него были?

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (18)
    Адриен-Фото

    Конечно, Лопес как тот пресловутый рекламный "папа" - может... Но с прошлого года он демонстрирует какую-то хроническую нестабильность. С блеском берет королевский этап, а на следующем следует спад... Посмотрим. Все же с упорством ставлю на Ару - как на одного из обладателей места на подиуме. И очень настырен Пино... А вот от кого действительно жду прорыва - от Луценко. Просто очень интересно, его предыдущие успехи - счастливые эпизоды или ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ восхождение к большим победам?

  • velodoctor
    Оливано Локателли покидает ком ... (7)
    velodoctor-Фото

    Здоровья итальянцу, надеюсь всем пойдёт на пользу это расставание. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Оливано Локателли покидает ком ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Кирюха
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Удачи и скорейшего выздоровления. Первые успехи есть ,Власов сегодня выиграл , думаю и в Инсбруке он претендент номер 1.
    Ты вообще следишь за гонками?Власов едет многодневку!И как он же поедем в Германии?Ты столько много писал про русвело,но ты даже не шаришь в спорте.Удачи тебе
    вы о чем? Я что то не понял. Может я и не понимаю в велоспорте , но читать не разучился . увидел протоколы ,в Тоскане он сегодня занял первое место. Причём тут Германия уважаемый , я не понял где я писал о Германии? И не только о русвело . и о казахских ,узбекских ,украинских ,латышских, литовских ,белорусских велопроэктах готов с удовольствием поговорить и оставить свои комментарии. Будь то Локателли или Вайнштейнс или Гончар или Конышев мне очень интересно следить как на постсоветском пространстве ,в велоклубы приходят знаковые персонажи мировогр велоспорта. Спасибо.
  • ungvar
    Лиуве Вестра признался в употр ... (21)
    ungvar-Фото
    Весь мир не крутится вокруг Астаны

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1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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