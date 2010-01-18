Состав команды Sky на Джиро д’Италия-2018:

Британская команда Sky объявила состав на Джиро д’Италия-2018

Четырёхкратный победитель Тур де Франс, победитель Вуэльты Испании, Крис Фрум стартует на Джиро д’Италия впервые с 2010 года и будет бороться за победу на итальянском Гран-туре.

В борьбе за розовую майку 32-летнего британского гонщика поддержат 28-летний испанский гонщик Давид де ла Крус (David de la Cruz), 26-летний французский гонщик Кенни Элиссонд (Kenny Elissonde), 30-летний колумбийский гонщик Серхио Энао (Sergio Henao), 36-летний белорусский гонщик Василий Кириенко (Vasil Kiryienka), 37-летний немецкий гонщик Кристиан Кнес (Christian Knees), 30-летний нидерландский гонщик Ваут Пулс (Wout Poels) и 28-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio).

Крис Фрум: «Мне всегда нравилось выступать в гонках в Италии. В этом году было очень приятно принять участие в Туре Альп и Тиррено-Адриатико. На этот раз я совсем по-другому начал сезон, поставил целью выйти на пик формы немного раньше, чем обычно. Новую мотивацию мне придаёт, что я буду бороться за победу на третьем подряд Гран-туре. Конечно, несколько рискованно нацеливаться на Джиро перед Тур де Франс, но считаю, что если не дам себе шанса побороться на итальянском Гран-туре, буду сожалеть об этом всю жизнь.

Также отдаю себе отчёт, что существует более глобальная проблема, и мы с командой, как я говорил ранее, сделаем всё, чтобы помочь разрешить её как можно быстрее. Тем временем я сфокусирован на гонках, хотел бы выиграть розовую майку, но у меня нет иллюзий относительно того, насколько сложной может быть гонка».

Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Sky: «Благодаря владельцам нашей команды, ключевым партнёрам, гонщикам и персоналу у нас крепкие связи с Италией, мы любим Джиро д’Италия со всеми её традициями. Это одна из самых красивых гонок в мире. Раньше гонщики нашей команды поднимались на подиум, но никогда не выигрывали розовую майку, за которую мы намерены бороться.

Кроме того, Крис Фрум поедет третий подряд Гран-тур. Каждый в велоспорте понимает, насколько это трудно. Крису будет помогать сильный, талантливый и универсальный состав. Вклад каждого гонщика будет очень важен».

Состав команды Sky на Джиро д’Италия-2018:

Chris Froome, (Великобритания)

David De La Cruz , (Испания)

Kenny Elissonde, (Франция)

Sergio Henao, (Колумбия)

Vasil Kiryienka, (Беларусь)

Christian Knees, (Германия)

Wout Poels , (Голландия)

Salvatore Puccio, (Италия)