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Состав команды Sky на Джиро д’Италия-2018

Британская команда Sky объявила состав на Джиро д’Италия-2018

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс, победитель Вуэльты Испании, Крис Фрум стартует на Джиро д’Италия впервые с 2010 года и будет бороться за победу на итальянском Гран-туре.

 

  В борьбе за розовую майку  32-летнего британского гонщика поддержат 28-летний испанский гонщик Давид де ла Крус (David de la Cruz), 26-летний французский гонщик Кенни Элиссонд (Kenny Elissonde), 30-летний колумбийский гонщик Серхио Энао (Sergio Henao), 36-летний белорусский гонщик Василий Кириенко (Vasil Kiryienka), 37-летний немецкий гонщик Кристиан Кнес (Christian Knees), 30-летний нидерландский гонщик Ваут Пулс (Wout Poels) и 28-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio).

 

Состав команды Sky на Джиро д’Италия-2018

 

 

  Крис Фрум: «Мне всегда нравилось выступать в гонках в Италии. В этом году было очень приятно принять участие в Туре Альп и Тиррено-Адриатико. На этот раз я совсем по-другому начал сезон, поставил целью выйти на пик формы немного раньше, чем обычно. Новую мотивацию мне придаёт, что я буду бороться за победу на третьем подряд Гран-туре. Конечно, несколько рискованно нацеливаться на Джиро перед Тур де Франс, но считаю, что если не дам себе шанса побороться на итальянском Гран-туре, буду сожалеть об этом всю жизнь.

 

Также отдаю себе отчёт, что существует более глобальная проблема, и мы с командой, как я говорил ранее, сделаем всё, чтобы помочь разрешить её как можно быстрее. Тем временем я сфокусирован на гонках, хотел бы выиграть розовую майку, но у меня нет иллюзий относительно того, насколько сложной может быть гонка».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Sky: «Благодаря владельцам нашей команды, ключевым партнёрам, гонщикам и персоналу у нас крепкие связи с Италией, мы любим Джиро д’Италия со всеми её традициями. Это одна из самых красивых гонок в мире. Раньше гонщики нашей команды поднимались на подиум, но никогда не выигрывали розовую майку, за которую мы намерены бороться.

 

  Кроме того, Крис Фрум поедет третий подряд Гран-тур. Каждый в велоспорте понимает, насколько это трудно. Крису будет помогать сильный, талантливый и универсальный состав. Вклад каждого гонщика будет очень важен».

 

 

Состав команды Sky на Джиро д’Италия-2018:

 

Chris Froome, (Великобритания)

David De La Cruz , (Испания)

Kenny Elissonde, (Франция)

Sergio Henao, (Колумбия)

Vasil Kiryienka, (Беларусь)

Christian Knees, (Германия)

Wout Poels , (Голландия)

Salvatore Puccio, (Италия)

 

Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Sky Крис Фрум Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Василий

    ayahuasca

    Сегодня, 16:18 | Регистрация: 9.06.2017

    Да разгорится холивар!!! )) Или нет))

     

    Вася едет и это здорово!

    1. chel

      Сегодня, 17:02 | Регистрация: 6.07.2014

      Васе бы на Туре что-нибудь зацепить, а на Джиро у него уже все есть.bru

      1. Имя: Александр

        kwwk

        Сегодня, 17:36 | Регистрация: 31.05.2014

        Вася сам выбрал этот путь, к сожалению, он не слабее де Гента мог бы кататься по отрывам, но в Скае ему светят только разделки если дадут добро. А так у него очень специфическая роль: он гонщик для форс-мажоров, ну и выдать десяток км ближе к финишу.

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 16:59 | Регистрация: 8.07.2017

    Итак, грядёт битва: король Крис-I против герцога Тома. 

    Кто станет царствовать на грант-турах?

    Сохранит ли корону афробританец Фрум или её наденет евроголландец Дюмулен?

     

    Фрум должен быть чист перед ВАДА на этой Джиро как бриллиант наивысшего качества.

     

    Мы, зрители, получим незабываемые эмоции и несравнимое удовольствие.

     

    Итак, король против претендента на престол.

    Уже скоро. 

    Ждём!

     

     

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
  3. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 17:54 | Регистрация: 25.06.2016

    Как-то с легонца Фрум излагает - типа, чо не поехать-то, гонка годная, опять же намек на третий тур подряд...

    Команда, конечно, команда мечты - впрочем, почти как всегда.

     

    Будем на Джиро в Италии и, к сожалению, не сможем смотреть гонку с русским комментарием. Надеемся, что будут повторы на Ютьюбе.

     

    Когда мы были на этапе Вуэльты, к автобусу Скай было не подойти - толпа. Можно было с важным видом только сказать - я видел это!... я видел кусок шлема и уха Фруума!..

     

    В этот раз разделка в Тренто пойдет по улице, на которой мы сняли жилье - так вышло, я не старалась! М.б., увидим и другие интересные части... :-))

  4. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 18:24 | Регистрация: 3.07.2011

    Наверно близкий к оптимальному состав. Интересно каким колесом будет Пулс. Думаю на третьей неделе-последним, а до этого последним- Элисонде.

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:30 | Регистрация: 30.06.2017

    Проверка на чистоплотность Фруми. Вот и посмотрим.Или алхимики Королевы Елизаветы и учителя Гарри Поттера придумали новейшее зелье специально для афроангличанина? Смайл)))

  6. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 18:33 | Регистрация: 18.09.2014

    Позволю себе немного лирики.

    7 сентября после этапа Вуэльты Крис сказал: "Сегодня все сработало в мою пользу".

    Лично для меня этот цинизм совершенно обесценивает все, что будет сказано и сделано позже. Я понимаю, что с Фрумом Джиро будет ярче, острее, скандальнее, и в итоге, возможно, зрелище окажется прибыльнее для целого ряда людей. Но лично для меня ожидание старта сезона гранд туров обесценивается позицией, которую занимают органиаторы Джиро, Скай и сам Фрум.

    Я бы желала для Дюмулана других обстоятельств старта, и для меня уже вторично, подтвердит он свой титул или нет. Слишком мутная вода в этой реке.

    1. Имя: Сергей

      BaTman

      Сегодня, 19:45 | Регистрация: 8.09.2017

      Я вот не совсем понимаю подобные комментарии. Т.е. вы считаете что всё уже куплено и продано, и нет смысла смотреть. Но продолжаете читать форумы и смотреть. Или это попытка просто очернить праздник другим, типа смотрите смотрите, но матч "договорняк".

      1. Имя: Александра

        Александра

        Сегодня, 20:05 | Регистрация: 18.09.2014

        Этот комментарий - мое частное мнение, которое, насколько я понимаю, не нарушает правил форума.
        Про "все куплено" вы домыслили. Читать и смотреть я продолжаю, потому что одно допинговое дело - еще не все велошоосе. И остается только удивляться, что один коммент способен очернить вам праздник.)

  7. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 19:28 | Регистрация: 18.01.2010

    Очень сильный состав. Будет полное доминирование

  8. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 20:55 | Регистрация: 4.01.2018

    Раньше гонщики нашей команды поднимались на подиум, но никогда не выигрывали розовую майку
    Или перевод не совсем точен, или Дэйв уже не помнит. Не "гонщики", а "гонщик", то бишь Уран однажды в Скае смог попасть на подиум.

  9. Имя: Стас

    ungvar

    Сегодня, 21:00 | Регистрация: 9.05.2012

    Баланс смещен в сторону гор. 3 роллера в составе.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
5 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
7 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
9 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
10 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 931

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