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Мигель Лопес, Том Дюмулин, Доменико Поццовиво, Тибо Пино о 15-м этапе Джиро д’Италия-2018

Мигель Лопес, Том Дюмулин, Доменико Поццовиво, Тибо Пино о 15-м этапе Джиро д’Италия-2018

 

 

  15-й этап Джиро д’Италия-2018, завершающий вторую неделю итальянского Гран-тура, вновь стал днём борьбы генеральщиков. На финальных 18 км 15-го горного этапа Джиро д’Италия-2018 после атаки лидера общего зачёта Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott) в группе, следующей за ним остались Том Дюмулин (Sunweb), Мигель Лопес (Astana), Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Ричард Карапас (Movistar) и Тибо Пино (Groupama-FDJ). После атаки Ричарда Карапаса за 4 км до финиша Том Дюмулин потерял контакт с этой группой, но сумел вернуться в неё на финальном километре и даже сразился в спринте, финишировав 3-м.

 

В этой группе генеральщиков, из которой за 18 км до финиша выпал Крис Фрум (Sky), шла также борьба за белую майку лучшего молодого гонщика. Мигель Лопес, финишировав 2-м,  сумел увеличить своё преимущество над потерявшим белую майку на 14-м этапе Ричардом Карапасом на 6 секунд.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Мигель Лопес: «После вчерашнего этапа до Дзонколана сегодня было ещё тяжелее. Гонка шла на очень высокой скорости, особенно на трёх первых подъёмах. Приходилось отвечать на атаки из группы. Когда атаковал Йейтс, один раз я ответил на его рывок, но потом он уехал. Затем каждый из нашей группы пробовал атаковать. Я сделал всё возможное, защитил мою белую майку. И я рад, что, несмотря на вчерашние усилия, чувствую себя довольно хорошо. Я финишировал вторым, выиграл несколько секунд».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Том Дюмулин: «Сегодня был ещё один тяжёлый день, в конце этапа у меня абсолютно не осталось сил. Поэтому могу гордиться тем, что после такого дня смог финишировать 3-м. Команда снова отлично работала. Сэм (Омен) проредил группу по высшему классу.

 

На финальном подъёме пришлось прикладываться очень мощно, и я всё сделал правильно. Но Йейтс очень силён. Когда он атаковал, его скорость была настолько высокой, экстраординарной, что я был совершенно уверен, что не смогу за ним удержаться.

 

  Когда мы стали его преследовать, в нашей группе начались тактические игры, все оглядывались друг на друга. Они уехали от меня, но мне удалось вернуться, и  я считаю это своей моральной победой.

 

  Мне пришлось потратить все силы, чтобы держаться с этими пятью попутчиками после атаки Йейтса. Но в итоге это не имело значения, потому что все они просто бросили погоню.  Если бы я сразу поехал за Йейтсом сам, то проиграл бы ему меньше времени. А из-за того, что все они забили, я проиграл много. Пино мало работал со мной. Поццовиво сделал несколько коротких протяжек. Да, конечно, я понимаю их. Это велоспорт. Именно это делает его таким красивым.  В любом случае, я сделал максимум.

 

 Йейтс в такой великолепной форме, что, возможно, он способен и разделку проехать очень хорошо. Во вторник я сделаю всё возможное, а потом посмотрим. Но даже если я проеду идеальную разделку, а он нет, если даже я перехвачу лидерство, он просто уедет от нас в горах, где ему захочется. Так что будет очень сложно.

 

  Я очень доволен своей формой и результатом. Возможно, эту Джиро д’Италия я не выиграю, но я каждый день доказываю, что принадлежу этой избранной компании генеральщиков. Надеюсь, продолжу борьбу до Рима, посмотрим, что это даст».

 

 

Photo © Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto

 

  Доменико Поццовиво: «День был очень тяжёлым и потому, что ехали на следующий день после этапа с финишем на Дзонколане, и из-за плохой погоды. На вершине Тре Крочи было холодно, на спуске мне было трудно. Мы весь день удерживали высокую скорость. Финальные подъёмы были не длинными, но крутыми, поэтому оказалось трудно удержаться впереди. Когда группа порвалась перед подъёмом на Косталиссойо, я находился за Фрумом. Потом мне пришлось постараться, чтобы вернуться вперёд. За эти потраченные силы я заплатил, когда пытался закрыть просвет за Йейтсом. Мы приблизились к нему, но догнать не удалось, потому что в группе не было слаженной работы».

 

  Тибо Пино: «В группе начали бороться за белую майку Ричард Карапас и Мигель Лопес. Они просто следили друг за другом и не работали. Я считал, что нам удастся догнать Йейтса, но мы не смогли. Саймон Йейтс сегодня был очень силён».

 

 

Результаты 15 этапа Джиро д'Италия-2018

15-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

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Теги к статье: Мигель Лопес Том Дюмулин Доменико Поццовиво Тибо Пино Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Юрий

    Starch27

    Сегодня, 00:08 | Регистрация: 8.09.2010

    Том понимает, что у Саймона обострилась астма

  2. Rebellix

    Сегодня, 00:28 | Регистрация: 18.03.2018

    Том практически назвал вещи своими именами

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    M-07-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    а Дюмолен доказал что умеет не только держаться в горах, но и здорвоо камбечить (с учётом некого бездейтсвия тех, кто впереди него).

    Да он часто так обороняется в горах, не отвечает на атаки, а идёт своим темпом, что и умеют лучше всего раздельщики.

  • Rebellix
    Мигель Лопес, Том Дюмулин, Дом ... (2)
    Rebellix-Фото
    Том практически назвал вещи своими именами
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этап крутяк вышел good поБольше бы таких на всех ГТ и совсем не обязательно крутейшей финишной горы.

    Я теперь больше всего начал болеть за Карапаза. Очень хочу чтобы он надел белую майку лучшего молодого в Риме.

    а Дюмолен доказал что умеет не только держаться в горах, но и здорвоо камбечить (с учётом некого бездейтсвия тех, кто впереди него).

    Итальянцы ждут победы на горном этапе своего, а тут только пробелы, ещё и Ару спёкся совсем (думал вообще сядет в техничку и сойдёт). Поццовиво когда то пойдёт как Йейтс в горе или он наметил для себя Финестре (которого может не быть вообще из-за снега).

    Цитата: Cyclisme
    Фрум впервые наверное за всю карьеру стал из биоробота человеком. За него переживаешь...

    похвально, плюсанул. Днюха в человека была сегодня, а подарок приготовил(и) заранее.

    Пацан английский, команда австралийская. Кто знает, мож кактусов завезли каких ему хитрых.

    спасибо, подняли натсроение)

  • Starch27
    Мигель Лопес, Том Дюмулин, Дом ... (2)
    Starch27-Фото

    Том понимает, что у Саймона обострилась астма

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    M-07-Фото

    Такие тут дискуссии относительно странности формы Йейтса, будто он от близких к своему пику Кинтаны, Нибали и Барде так уезжает. А он уезжает всего лишь от Пино и Поццовиво, далёкого от лучшей формы и нападавщегося Фрума и раздельщика Дюмулина.

    Вот если кризисов и на 3-й неделе не будет (точнее, если он продолжить так же шарашить) - это будет странно. Я думаю, что вряд ли его в таком темпе хватит на всю Джиро.

  • Earl57
    Крис Фрум о победе на 14-м эта ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Tom_Boonen
    Цитата: Александра
    Я аж подавилась, сам Том Боонен!))
    Крис сказал, что сегодня все сработало в его пользу.

    Не удивляйтесь, он тоже увлекается велоспортом.
     
    Я таки не пойму вас, вам кажется, что это очень грубо? Я думал, что он наоборот приуменьшил своё влияние на ситуацию. Да и что-то похожое по смыслу, наверно, можно часто услышать от гонщиков.

    День, когда это было сказано. 7 сентября.

  • Колёсник
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    Колёсник-Фото
    Однако, Том сегодня на последнем километре отыграл больше 20 секунд. И вчера под финиш секунды сократил немного. Как будто перестраховывается, а на финиш выдаёт. То ли распределиться не может, боится загнаться рано, то ли х.з.? Но сил явно вагон.
  • Vadik22
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    Vadik22-Фото
    Извините больше не будем
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    EL-Fenomeno-Фото
    есть чуйка (а вдруг!) что если Фрум и Берналь на каком то будущем ТдФ/Джиро/Вуэльте пойдут вместе, то случится "восстание и бунт", как в той истории с Рочем и тем итальянцем на "В" (простите, забыл фамилию уже). И тогда посмотрим за кого будут "солдаты" СКАЙ и не станет ли это окончанием карьеры (для) Криса
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: aksbor
    Вот Саймон Йейтс - в безвестности сидел,
    И тут вдруг счастье - астмой заболел.
    Пошли лекарства, всякие примочки
    И горы он проходит будто кочки.
    А Фрум в подарок выслал ингалятор -
    И вот пред нами новый терминатор!
    Победа эта станет не последней -
    У Фрума замечательный наследник!
    Они все спорта чистого посланцы
    Породистые, гордые британцы.
    И говорят,не слишком привередлив
    К примочкам был и сэр великий - Брэдли! 
    Ну вы замочили))))

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
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7 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063
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9 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
10 Импи Д. (RSA) (MTS) 941

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