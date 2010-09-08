Мигель Лопес, Том Дюмулин, Доменико Поццовиво, Тибо Пино о 15-м этапе Джиро д’Италия-2018

15-й этап Джиро д’Италия-2018, завершающий вторую неделю итальянского Гран-тура, вновь стал днём борьбы генеральщиков. На финальных 18 км 15-го горного этапа Джиро д’Италия-2018 после атаки лидера общего зачёта Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott) в группе, следующей за ним остались Том Дюмулин (Sunweb), Мигель Лопес (Astana), Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Ричард Карапас (Movistar) и Тибо Пино (Groupama-FDJ). После атаки Ричарда Карапаса за 4 км до финиша Том Дюмулин потерял контакт с этой группой, но сумел вернуться в неё на финальном километре и даже сразился в спринте, финишировав 3-м.

В этой группе генеральщиков, из которой за 18 км до финиша выпал Крис Фрум (Sky), шла также борьба за белую майку лучшего молодого гонщика. Мигель Лопес, финишировав 2-м, сумел увеличить своё преимущество над потерявшим белую майку на 14-м этапе Ричардом Карапасом на 6 секунд.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Мигель Лопес: «После вчерашнего этапа до Дзонколана сегодня было ещё тяжелее. Гонка шла на очень высокой скорости, особенно на трёх первых подъёмах. Приходилось отвечать на атаки из группы. Когда атаковал Йейтс, один раз я ответил на его рывок, но потом он уехал. Затем каждый из нашей группы пробовал атаковать. Я сделал всё возможное, защитил мою белую майку. И я рад, что, несмотря на вчерашние усилия, чувствую себя довольно хорошо. Я финишировал вторым, выиграл несколько секунд».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Том Дюмулин: «Сегодня был ещё один тяжёлый день, в конце этапа у меня абсолютно не осталось сил. Поэтому могу гордиться тем, что после такого дня смог финишировать 3-м. Команда снова отлично работала. Сэм (Омен) проредил группу по высшему классу.

На финальном подъёме пришлось прикладываться очень мощно, и я всё сделал правильно. Но Йейтс очень силён. Когда он атаковал, его скорость была настолько высокой, экстраординарной, что я был совершенно уверен, что не смогу за ним удержаться.

Когда мы стали его преследовать, в нашей группе начались тактические игры, все оглядывались друг на друга. Они уехали от меня, но мне удалось вернуться, и я считаю это своей моральной победой.

Мне пришлось потратить все силы, чтобы держаться с этими пятью попутчиками после атаки Йейтса. Но в итоге это не имело значения, потому что все они просто бросили погоню. Если бы я сразу поехал за Йейтсом сам, то проиграл бы ему меньше времени. А из-за того, что все они забили, я проиграл много. Пино мало работал со мной. Поццовиво сделал несколько коротких протяжек. Да, конечно, я понимаю их. Это велоспорт. Именно это делает его таким красивым. В любом случае, я сделал максимум.

Йейтс в такой великолепной форме, что, возможно, он способен и разделку проехать очень хорошо. Во вторник я сделаю всё возможное, а потом посмотрим. Но даже если я проеду идеальную разделку, а он нет, если даже я перехвачу лидерство, он просто уедет от нас в горах, где ему захочется. Так что будет очень сложно.

Я очень доволен своей формой и результатом. Возможно, эту Джиро д’Италия я не выиграю, но я каждый день доказываю, что принадлежу этой избранной компании генеральщиков. Надеюсь, продолжу борьбу до Рима, посмотрим, что это даст».

Photo © Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto

Доменико Поццовиво: «День был очень тяжёлым и потому, что ехали на следующий день после этапа с финишем на Дзонколане, и из-за плохой погоды. На вершине Тре Крочи было холодно, на спуске мне было трудно. Мы весь день удерживали высокую скорость. Финальные подъёмы были не длинными, но крутыми, поэтому оказалось трудно удержаться впереди. Когда группа порвалась перед подъёмом на Косталиссойо, я находился за Фрумом. Потом мне пришлось постараться, чтобы вернуться вперёд. За эти потраченные силы я заплатил, когда пытался закрыть просвет за Йейтсом. Мы приблизились к нему, но догнать не удалось, потому что в группе не было слаженной работы».

Тибо Пино: «В группе начали бороться за белую майку Ричард Карапас и Мигель Лопес. Они просто следили друг за другом и не работали. Я считал, что нам удастся догнать Йейтса, но мы не смогли. Саймон Йейтс сегодня был очень силён».