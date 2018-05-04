Тим Велленс – победитель 4 этапа Джиро д’Италия-2018

Тим Велленс, Майкл Вудс, Роан Деннис о 4-м этапе Джиро д’Италия-2018

Тим Велленс одержал победу на 4-м этапе Джиро д’Италия-2018. Этап завершался финишем в 900-метровый подъём со средним градиентом 8,5% и максимальным 13%. 26-летний бельгийский гонщик приехал на итальянский Гран-тур с целью выиграть этап и не упустил шанс. Он атаковал на финальных метрах и обошёл канадского гонщика Майкла Вудса (EF Education First) и итальянского гонщика Энрико Баттальина (LottoNL-Jumbo).

Это второй, выигранный Тимом Велленсом этап Джиро д’Италия, первую победу он одержал в 2016 году из одиночного отрыва.

31-летний канадский гонщик Майкл Вудс впервые в карьере занял на этапе Гран-тура призовое место. В прошлом году его лучшим результатом были 5-е места на 6-м и 8-м этапах.

Роан Деннис (BMC) финишировал на 4-м этапе через 4 секунды после Тома Велленса и удержал розовую майку лидера.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Тим Велленс: «Сегодня с самого старта команда планировала бороться за победу на этапе. Перед началом этапе в интернете мы увидели, что меня называют главным претендентом, поэтому мы ехали, выкладываясь по полной. Известно, что на Сицилии извилистые дороги, и поэтому пелотон немного нервничал до первого промежуточного спринта. План состоял в том, чтобы мне помогала вся команда. Так и было. Последнюю мощную протяжку сделал Адам Хансен. Тосх Ван дер Санде вывез меня на идеальную позицию за 500 м до финиша. Я не был уверен в победе до самого конца. За 250 м атаковал Энрико Баттальин, я поехал за ним, а потом обогнал его за 200 м, но только после финиша узнал, что выиграл этап.

Два года назад я атаковал из отрыва и наслаждался первым успехом на Джиро д’Италия, но сегодняшняя победа вызвала во мне больше эмоций, потому что было такое чувство, что я победил весь пелотон. Теперь после этого успеха мне спокойнее. Ехать Джиро д’Италия будет легче, но мои товарищи по команде тоже способны выигрывать этапы.

Я знаю, что являюсь гонщиком на валлонские классики, на Ломбардию, на недельные гонки, а также на этапы Гран-туров, но бороться за генеральную классификацию на трёхнедельных гонках – это не для меня».

Майкл Вудс: «Никогда не побеждал на гонке Мирового тура, поэтому, конечно, не мог считаться фаворитом до тех пор, пока не финишировал вот так. Весь день чувствовал себя отлично, знал, что смогу сегодня заехать высоко. Последний подъём оказался очень трудным и выматывающим. Велленс просто был сильнее. Всё дело в мощности. Я пытался поймать момент и обойти его, но не смог, хотя приложил все силы.

На сегодняшний этап я был нацелен, очень хотел хорошо выступить. Посмотрим, что будет завтра. Я приехал на гонку, чтобы бороться за победу на таких этапах как сегодня, хотя не собираюсь терять время в общем зачёте. Мне интересно, как у меня получится пройти первые большие горы. Если на них продолжу выступать хорошо, то переместим фокус на генеральную классификацию.

Подготовка к Вуэльте Испании прошлого года у меня была другой, потому что перед стартом я работал в тренировочном лагере на высоте, в Колорадо. В начале испанского Гран-тура я не был очень взрывным. Перед Джиро д’Италия в этом году я проехал много гонок, но не работал на высоте, потому что заболел. Думаю, теперь я более взрывной, но не уверен, как у меня получится проходить более протяжённые подъёмы. 2-е место на Льеж-Бастонь-Льеж повлияло на мой сезон, но Джиро, конечно, совершенно другая гонка. Хотя я чувствую уверенность в себе, не хочу сейчас давить на себя слишком большими ожиданиями».

Роан Деннис: «Надеть розовую майку в Израиле - это одно, а удержать её после первого итальянского этапа – нечто особенное. Моя личная цель – хотел бы носить эту майку до Рима. А если реально, то у меня долгосрочные перспективы, постараюсь извлечь уроки из этой Джиро д’Италия.

Команда проделала великолепную работу, чтобы вывезти меня на позицию.Алессандро Де Марки и Николас Роч были со мной в финале. Все помнят, что я терял майку лидера через день на Тур де Франс и Вуэльте Испании. Теперь же удерживаю её два дня, всё это благодаря моим товарищам по команде».