Крис Фрум о 15-м этапе Джиро д’Италия-2018

Крис Фрум теряет время на 15-м этапе Джиро д’Италия-2018

На следующий день после победы на Дзонколане, в свой день рождения 20 мая, на 15-м этапе Джиро д’Италия-2018, капитан команды Sky Крис Фрум не смог удержаться в группе розовой майки, а затем выпал и из второй группы.

На спуске с вершины 2-й категории Пассо-ди-Сант-Антонио (Passo di Sant'Antonio) из группы розовой майки атаковал Мигель Лопес (Astana), группа розовой майки ускорилась, а Крис Фрум потерял с ней контакт, после чего разрыв лишь рос. К моменту, когда лидер общего зачёта Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) атаковал за 18 км до финиша, капитан команды Sky проигрывал около полуминуты.

В итоге на финиш британский гонщик приехал со своим помощником Ваутом Пулсом, проиграв победителю этапа Саймону Йейтсу 1 минуту 32 секунды.

В генеральной классификации Крис Фрум потерял две позиции, переместившись с 5-й на 7-ю строчку общего зачёта, где проигрывает 4 минуты 52 секунды.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

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Крис Фрум: «Очень разочарован, но такова гонка. Когда на одном этапе расходуешь много сил, то платишь за это на следующий день. Вчера я потратил массу энергии, чтобы выиграть этап. Нормально, что сегодня у меня не шла нога.

Йейтс впечатляюще проехал этап. Теперь будет очень сложно забрать у него майку лидера. Он показал, что всегда готов атаковать.

Предстоящая разделка очень важна на этой Джиро д’Италия. Мы все ждём, что её выиграет Том Дюмулин, но на третьей неделе Джиро может случиться что угодно.

Постараюсь выспаться и восстановиться в день отдыха. Ещё до того, как приехал на эту гонку, понимал, что Джиро ‘Италия будет трудной».