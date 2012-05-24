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Крис Фрум о 15-м этапе Джиро д’Италия-2018

Крис Фрум теряет время на 15-м этапе Джиро д’Италия-2018

 

 

  На следующий день после победы на Дзонколане, в свой день рождения 20 мая, на 15-м этапе Джиро д’Италия-2018,  капитан команды Sky Крис Фрум не смог удержаться в группе розовой майки, а затем выпал и из второй группы.

 

На спуске с вершины 2-й категории Пассо-ди-Сант-Антонио (Passo di Sant'Antonio) из группы розовой майки атаковал Мигель Лопес (Astana), группа розовой майки ускорилась, а Крис Фрум потерял с ней контакт, после чего разрыв лишь рос. К моменту, когда лидер общего зачёта Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) атаковал за 18 км до финиша, капитан команды Sky проигрывал около полуминуты.

 

 

  В итоге на финиш британский гонщик приехал со своим помощником Ваутом Пулсом, проиграв победителю этапа Саймону Йейтсу 1 минуту 32 секунды.

В генеральной классификации Крис Фрум потерял две позиции, переместившись с 5-й на 7-ю строчку общего зачёта, где проигрывает 4 минуты 52 секунды.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 Photo © Team Sky/ Getty Images Sport

 

 

  Крис Фрум: «Очень разочарован, но такова гонка. Когда на одном этапе расходуешь много сил, то платишь за это на следующий день. Вчера я потратил массу энергии, чтобы выиграть этап. Нормально, что сегодня у меня не шла нога.

 

Йейтс впечатляюще проехал этап. Теперь будет очень сложно забрать у него майку лидера. Он показал, что всегда готов атаковать.

 

Предстоящая разделка очень важна на этой Джиро д’Италия. Мы все ждём, что её выиграет Том Дюмулин, но на третьей неделе Джиро может случиться что угодно.

 

Постараюсь выспаться и восстановиться в день отдыха. Ещё до того, как приехал на эту гонку, понимал, что Джиро ‘Италия будет трудной».

 

Результаты 15 этапа Джиро д'Италия-2018

15-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Игорь

    Lungo

    Вчера, 23:11 | Регистрация: 24.05.2012

    Человек, не робот. Вызывает уважение

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    M-07-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    а Дюмолен доказал что умеет не только держаться в горах, но и здорвоо камбечить (с учётом некого бездейтсвия тех, кто впереди него).

    Да он часто так обороняется в горах, не отвечает на атаки, а идёт своим темпом, что и умеют лучше всего раздельщики.

  • Rebellix
    Мигель Лопес, Том Дюмулин, Дом ... (2)
    Rebellix-Фото
    Том практически назвал вещи своими именами
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этап крутяк вышел good поБольше бы таких на всех ГТ и совсем не обязательно крутейшей финишной горы.

    Я теперь больше всего начал болеть за Карапаза. Очень хочу чтобы он надел белую майку лучшего молодого в Риме.

    а Дюмолен доказал что умеет не только держаться в горах, но и здорвоо камбечить (с учётом некого бездейтсвия тех, кто впереди него).

    Итальянцы ждут победы на горном этапе своего, а тут только пробелы, ещё и Ару спёкся совсем (думал вообще сядет в техничку и сойдёт). Поццовиво когда то пойдёт как Йейтс в горе или он наметил для себя Финестре (которого может не быть вообще из-за снега).

    Цитата: Cyclisme
    Фрум впервые наверное за всю карьеру стал из биоробота человеком. За него переживаешь...

    похвально, плюсанул. Днюха в человека была сегодня, а подарок приготовил(и) заранее.

    Пацан английский, команда австралийская. Кто знает, мож кактусов завезли каких ему хитрых.

    спасибо, подняли натсроение)

  • Starch27
    Мигель Лопес, Том Дюмулин, Дом ... (2)
    Starch27-Фото

    Том понимает, что у Саймона обострилась астма

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    M-07-Фото

    Такие тут дискуссии относительно странности формы Йейтса, будто он от близких к своему пику Кинтаны, Нибали и Барде так уезжает. А он уезжает всего лишь от Пино и Поццовиво, далёкого от лучшей формы и нападавщегося Фрума и раздельщика Дюмулина.

    Вот если кризисов и на 3-й неделе не будет (точнее, если он продолжить так же шарашить) - это будет странно. Я думаю, что вряд ли его в таком темпе хватит на всю Джиро.

  • Earl57
    Крис Фрум о победе на 14-м эта ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Tom_Boonen
    Цитата: Александра
    Я аж подавилась, сам Том Боонен!))
    Крис сказал, что сегодня все сработало в его пользу.

    Не удивляйтесь, он тоже увлекается велоспортом.
     
    Я таки не пойму вас, вам кажется, что это очень грубо? Я думал, что он наоборот приуменьшил своё влияние на ситуацию. Да и что-то похожое по смыслу, наверно, можно часто услышать от гонщиков.

    День, когда это было сказано. 7 сентября.

  • Колёсник
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    Колёсник-Фото
    Однако, Том сегодня на последнем километре отыграл больше 20 секунд. И вчера под финиш секунды сократил немного. Как будто перестраховывается, а на финиш выдаёт. То ли распределиться не может, боится загнаться рано, то ли х.з.? Но сил явно вагон.
  • Vadik22
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    Vadik22-Фото
    Извините больше не будем
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    EL-Fenomeno-Фото
    есть чуйка (а вдруг!) что если Фрум и Берналь на каком то будущем ТдФ/Джиро/Вуэльте пойдут вместе, то случится "восстание и бунт", как в той истории с Рочем и тем итальянцем на "В" (простите, забыл фамилию уже). И тогда посмотрим за кого будут "солдаты" СКАЙ и не станет ли это окончанием карьеры (для) Криса
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: aksbor
    Вот Саймон Йейтс - в безвестности сидел,
    И тут вдруг счастье - астмой заболел.
    Пошли лекарства, всякие примочки
    И горы он проходит будто кочки.
    А Фрум в подарок выслал ингалятор -
    И вот пред нами новый терминатор!
    Победа эта станет не последней -
    У Фрума замечательный наследник!
    Они все спорта чистого посланцы
    Породистые, гордые британцы.
    И говорят,не слишком привередлив
    К примочкам был и сэр великий - Брэдли! 
    Ну вы замочили))))

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6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063
8 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
9 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
10 Импи Д. (RSA) (MTS) 941

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