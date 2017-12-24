Падение на 10-м этапе Джиро д’Италия не помешало Тому Дюмулину подняться на 2-е место в общем зачёте

Том Дюмулин: «Сейчас чувствую себя нормально, посмотрим, что будет завтра»

Защищающий свой титул победителя Джиро д’Италия прошлого года Том Дюмулин упал на финальных 20 км 10-го этапа, на спуске с последнего подъёма, но быстро вернулся в гонку и в итоге поднялся на вторую строчку общего зачёта. 27-летний нидерландский гонщик команды Sunweb был вынужден поменять велосипед, а затем с помощью Сэма Омена, вернувшегося за капитаном, вернулся в группу.

По итогам этапа Том Дюмулин уступает лидеру генеральной классификации Саймону Йейтсу (Mitchelton-Scott) 41 секунду.

Том Дюмулин: «Рад, что наша команда такая сильная. Очень благодарен ребятам за всё, что они сделали – они провели отличную работу, не позволив Чавесу вернуться. А потом потрясающий Сэм быстро вернул меня в группу после падения.

Первый гонщик пелотона выбрал неверную траекторию прохождения поворота, в который мы зашли на слишком большой скорости. Все ударили по тормозам, я тоже затормозил, но слишком поздно, поэтому упал. После душа, когда пройдёт время, уверен, будет больно. На данный момент я чувствую себя нормально, посмотрим, что будет завтра.

Невероятно, как силён Йейтс. Он так легко выиграл промежуточный спринт.

Я удивился, что Чавес выпал, этап из-за этого получился очень тяжёлым. Очевидно, у него был плохой день, что может случиться с каждым».

Марк Реф, спортивный директор команды Sunweb: «Сегодня был очень трудный этап протяжённостью 244 км. С самого старта гонка пошла на высокой скорости, а потом так и продолжала, потому что Чавес, который шёл вторым в общем зачёте , выпал, а почти все генеральщики старались, чтобы он остался позади. К сожалению, из-за падения мы потеряли Луиса Верваке, который приехал во второй группе. Но впереди у нас были Чед Хага, Лауренс Тен Дам, Сэм Омен и Том. В финале Том упал, но с помощью Сэма быстро вернулся и финишировал в тем же временем, что и группа из 60 гонщиков».