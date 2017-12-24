VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Падение на 10-м этапе Джиро д’Италия не помешало Тому Дюмулину подняться на 2-е место в общем зачёте

Том Дюмулин: «Сейчас чувствую себя нормально, посмотрим, что будет завтра»

 

 

  Защищающий свой титул победителя Джиро д’Италия прошлого года Том Дюмулин упал на финальных 20 км 10-го этапа, на спуске с последнего подъёма, но быстро вернулся в гонку и в итоге поднялся на вторую строчку общего зачёта. 27-летний нидерландский гонщик команды Sunweb был вынужден поменять велосипед, а затем с помощью Сэма Омена, вернувшегося за капитаном, вернулся в группу.

 

По итогам этапа Том Дюмулин уступает лидеру генеральной классификации Саймону Йейтсу (Mitchelton-Scott) 41 секунду.

 

 

 

  Том Дюмулин: «Рад, что наша команда такая сильная. Очень благодарен ребятам за всё, что они сделали – они провели отличную работу, не позволив Чавесу вернуться. А потом потрясающий Сэм быстро вернул меня в группу после падения.

 

  Первый гонщик пелотона выбрал неверную траекторию прохождения поворота, в который мы зашли на слишком большой скорости. Все ударили по тормозам, я тоже затормозил, но слишком поздно, поэтому упал. После душа, когда пройдёт время, уверен, будет больно. На данный момент я чувствую себя нормально, посмотрим, что будет завтра. 

 

Невероятно, как силён Йейтс. Он так легко выиграл промежуточный спринт.

 

Я удивился, что Чавес выпал, этап из-за этого получился очень тяжёлым. Очевидно, у него был плохой день, что может случиться с каждым».

 

  Марк Реф, спортивный директор команды Sunweb: «Сегодня был очень трудный этап протяжённостью 244 км. С самого старта гонка пошла на высокой скорости, а потом так и продолжала, потому что Чавес, который шёл вторым в общем зачёте , выпал, а почти все генеральщики старались, чтобы он остался позади. К сожалению, из-за падения мы потеряли Луиса Верваке, который приехал во второй группе. Но впереди у нас были Чед Хага, Лауренс Тен Дам, Сэм Омен и Том. В финале Том упал, но с помощью Сэма быстро вернулся и финишировал в тем же временем, что и группа из 60 гонщиков».

 

Результаты 10 этапа Джиро д’Италия-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:37 | Регистрация: 24.12.2017

    На первой фото можно подумать что он выбрался из кустов с рулоном туалетной бумаги, а вообще красавчик.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Реклама

Ближайшие старты

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia

8 - 13 мая 2018

4 Jours de Dunkerque

13 - 19 мая 2018

Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • ungvar
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (8)
    ungvar-Фото

    Батальин, Улисси, Велленс.

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    Адриен-Фото
    Жаль не жаль,но это уже - ТЕНДЕНЦИЯ. Неужели не замечаете ? Причем и с Лопесом - примерно тоже самое. Оба потенциально очень сильны . А вот что касается ВОЛЕВЫХ качеств (извините - повторяюсь), то - для велосипедистов МИРОВОЙ лиги - мягко говоря,на недостаточном уровне. Нет той ХОРОШЕЙ дерзости, самоуверенности, которая просто необходима ПОБЕДИТЕЛЯМ. Армстронг, Контадор, Канчеллара, Винокуров, Вальверде - у них дефицита этого добра не было абсолютно. А Лопес и Чавес груз прошлых неудач и поражений, каких-то жизненных невзгод и перепетий носят с собой как горбун свой горб... Прав был Мартинелли, когда недавно заявил, что у Чавеса в горах на нынешней Джиро кроме сокомандника конкурентов нет... И вдруг - как вырубило. Причем этап не из королевских... Аллергия ? Сам аллергик, эта неприятность подбирается по нарастающей, она обязательно дала бы о себе знать на прошлых этапах. Непохоже ... Что-то там произошло у Чавеса в выходной.
  • zhekinson
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    zhekinson-Фото
    Цитата: Goth13
    Но спустился кто-то с комманды


    кто же как не дядя Сэм Оомен,только он из Санвеба удержался с Томом в лидирующей группе.
  • M-07
    Эстебан Чавес потерял шансы на ... (6)
    M-07-Фото
    Да половина гонки - это ничто по меркам ГТ. Вот когда почти весь ГТ на лидирующих позициях, и один этап лишает всего, а тем более одно падение, точнее, последствия этого падения, которые сводят все усилия на нет, как это было у Крошвайка, вот это очень жаль. А такое, как у Чавеса - это обыденность.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Падение на 10-м этапе Джиро д’ ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    На первой фото можно подумать что он выбрался из кустов с рулоном туалетной бумаги, а вообще красавчик.
  • Goth13
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    Goth13-Фото
    Дюмолан упал..точнее прилег на стенку склона - за 15 км до финиша на спуске не вписался в поворот. Ему даже вел меняли. Но спустился кто-то с комманды и добрали первую группу.
  • hodorik
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    hodorik-Фото

    Ставлю как и ставил победу тура на Димулена и на горного Пино . Ейтца две недели не вытянут 100%.

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    Гонщик-Фото

    Похоже Фрум сходить не собирается , тогда вопрос о победителе открытый , на третей неделе жахнет так , что мало не покажется .

  • Tom_Boonen
    Эстебан Чавес потерял шансы на ... (6)
    Tom_Boonen-Фото
    Да что вы, просто ингалятор вовремя забыл использовать. У всех такое бывало.
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    Berdok-Фото

    фрумыч ф дисятке!

    явно расчитывает на этап в риме!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 мая

Tom Stamsnijder (Team Sunweb)

16 мая

Simon Gerrans (BMC Racing Team)

Anthony Turgis (Cofidis)

Tanguy Turgis (Vital Concept)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2018 (83)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)