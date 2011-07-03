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Состав команды Astana на Джиро д’Италия-2018

Состав команды Astana на Джиро д’Италия-2018

 

 

  Казахстанская команда Astana стартует на Джиро д’Италия-2018 в следующем составе: Пельо Бильбао, Ян Хирт, Танел Кангерт, Андрей Зейц, Луис Леон Санчес, Давиде Виллелла, Алексей Луценко и Мигель Анхель Лопес.

 

Состав команды Astana на Джиро д’Италия-2018

 

24-летний колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес впервые поедет Джиро д’Италия, но это будет его третий в карьере старт на Гран-туре. В прошлом году Лопес одержал победу на двух этапах Вуэльты Испании и занял 8-е место в общем зачёте испанского Гран-тура.

 

В интервью Cyclingnews Мигель Лопес сказал: «Давления не чувствую, поеду Джиро д’Италия-2018 день за днём, но, конечно, я думаю о генеральной классификации. Мне всегда нравилась эта гонка, она очень красивая. Всегда смотрел её по телевизору, но сам ещё ни разу на ней не был».

 

  Самые опытные в  составе команды Astana на Джиро д’Италия-2018 – 34-летний испанский гонщик Луис-Леон Санчес, для которого Джиро станет 19-м Гран-туром в карьере, 31-летний казахстанский гонщик Андрей Зейц, который поедет 16-й Гран-тур в карьере и в восьмой раз стартует на Джиро д’Италия и 31-летний эстонский гонщик Танел Кангерт, стартующий на Гран-туре в 12-й раз в карьере и в пятый раз на Джиро д’Италия.

 

25-летний казахстанский гонщик Алексей Луценко, победитель этапа Вуэльты Испании прошлого года, поедет шестой Гран-тур в карьере, а на Джиро д’Италия стартует впервые.

 

Новобранец команды Astana, 27-летний чешский гонщик Ян Хирт в прошлом году занял на Джиро д’Италия 12-е место в общем зачёте. Ещё один новобранец команды – 26-летний итальянский гонщик Давдиде Виллелла, в прошлом году стал победителем классификации лучшего горного гонщика на Вуэльте Испании. На Джиро д’Италия Виллелла стартует в четвёртый раз в карьере.

 

28-летний испанский гонщик Пельо Бильбао поедет Джиро д’Италия второй раз в карьере, его лучшим результатом в прошлом году на итальянском Гран-туре стало 4-е место на этапе.

 

 

Состав команды Astana на Джиро д’Италия-2018:

 

Miguel Lopez, (Колумбия)

Jan Hirt, (Чехия)

Pello Bilbao, (Испания)

Tanel Kangert, (Эстония)

Davide Villella, (Италия)

Alexey Lutsenko, (Казахстан)

Luis Leon Sanchez, (Испания)

Andrey Zeits, (Казахстан)

 

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Теги к статье: Astana Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:18 | Регистрация: 30.06.2017

    Классный состав, на подобие dream team 2015 года на Джиро...где команда с Ару, Ланда, Луис Леон Санчес, Кангерт, Роза, Катальдо, Зейц, Малакарне, Тиралонго просто феерели почти в полном составе в горах.Даже Тиньков проявил свою гниловатость в своем интервью, сказав, что что то не так с этими ребятами, намекнув на потребление запрещенных препаратов.Ну он был всегда такой сущностью, ненавидя все не тинькоффское, особенно как кость в горле ему была Астана. Оставим его гниль. Так, вот эта команда очень похожа на ту. Пожелаем им длинного поезда в горах, и попутного ветра. Лопесу, подиума.

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 20:26 | Регистрация: 3.07.2011

    По сути единственные кто может помешать Скаю контролировать группу, может взорвать гонку и просеять пелотон до малой группы или растаскать его по горам. А вот хватит ли Лопеса на всю гонку-это вопрос.

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Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Camel
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39)
    Camel-Фото
    О! "Классный" пример! )) Поц приехал третьим на разделке с хорошим тягуном, когда равнинные раздельщики, Канчеллара и Мартин, дали ему полторы минуты.
    И это было пять лет назад. Спустя пять лет Поццовиво в разделке не добавил. Поццовиво постарел на пять лет. И, в конце концов, Поццовиво перенёс травму.
    Откуда у него появится ход на разделку? Тем более на ту разделку, где идут Фрум и Дюмолин?
  • ДимаЛел
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39)
    ДимаЛел-Фото
    04.09.2013 Вуэльта Испании-2013. Этап 11
    Tarazona - Tarazona, 38.8 км, ITT
    1. Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Leopard 51:00
    2. Tony Martin (Ger) Omega Pharma - Quick Step 0:37
    3. Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R 01:24
    4. Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 01:25
  • Camel
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39)
    Camel-Фото

    Так ведь все разделки так или иначе являются техническими. )) Согласны?

    Поццовиво никогда не финишировал на разделках в списке тех, на кого обращают внимание относительно последующих этапов. Т.е., Поц никогда не поправлял своё генеральное место благодаря разделке.

     

    А что касается Ару, так он вообще к финишу третьей недели слюни пускает. Разделка в конце ГТ - это для него сейчас как закинуть ногу через ухо и при этом улыбаться. Он пока не готов.

     

    Всё может измениться при возникновении форсмажора.

  • Astanaforever
    Lotto Fix ALL – название коман ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Где спорт? Деньги, деньги, мани..... Поэтому с Фрумом тянут, чтобы побольше срубить бабла с его и с помощью его участия в Джиро.Мир изменился.
  • Sezar
    Состав команды Astana на Джиро ... (2)
    Sezar-Фото

    По сути единственные кто может помешать Скаю контролировать группу, может взорвать гонку и просеять пелотон до малой группы или растаскать его по горам. А вот хватит ли Лопеса на всю гонку-это вопрос.

  • Astanaforever
    Состав команды Astana на Джиро ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Классный состав, на подобие dream team 2015 года на Джиро...где команда с Ару, Ланда, Луис Леон Санчес, Кангерт, Роза, Катальдо, Зейц, Малакарне, Тиралонго просто феерели почти в полном составе в горах.Даже Тиньков проявил свою гниловатость в своем интервью, сказав, что что то не так с этими ребятами, намекнув на потребление запрещенных препаратов.Ну он был всегда такой сущностью, ненавидя все не тинькоффское, особенно как кость в горле ему была Астана. Оставим его гниль. Так, вот эта команда очень похожа на ту. Пожелаем им длинного поезда в горах, и попутного ветра. Лопесу, подиума.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Фрум мечтает и хочет (хоть в открытую и не говорит) недостающую ему розовую майку чтобы в очередной раз войти в историю + оформить "Большой шлем" велоспорта. С учётом того что почти все биги готовятся к ТдФ, то если Крис возьмёт Джиро, может на Туре отдыхать и быть грегори, правда уже не у Пулса, а у Томаса или Бергаля (даже так)).
    Тем более после победы Дюмолена на Джиро 2017 только ленивый не упоминал о будущем батле на высшем уровне между Томом и Крисом в рамках гранд-тура. И хотя большинство это ожидало (и хотело) на Тур де Франс (конечно не сейчас, а через год-два) сие событие случится (верю!) уже в 2018-м, пускай на Джиро, но блин, это и ведь тоже самый настоящий ГТ

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Синяя ма ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Джиро (как и Вуэльта) по определению обозначает: хочешь быть в ТОПе (подиум или 5-ка в генерале) должен брать горные этапы, а значит колесить в майке горного короля. Может даже с перерывами, но я думаю никто из генеральщиков не откажется от Мальи Адзурры на финальном подиуме в Риме, если забронирует себе это одияние на последней недели баталий.
    Ставка как всегда будет на горы 1-й категории, ибо уже за вершину 2-й категории "только " 15 баллов победителю, хотя пытаться будут многие и на первой неделе даже не совсем горняки)

     

    Ключевой момент:

    Самым урожайным на горные очки будет 20-й этап, включающий в себя 3 вершины первой категории (Col Du Mont-Tseuc, Col Saint Pantaleon и финиш на горе Червиния). Максимально на этом этапе можно выиграть 105 очков.

    Вторым по значимости будет 19-й этап, на котором можно заработать максимум 102 очка.

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39)
    Sezar-Фото

    Не то чтобы не умеет. Технические разделки едет хорошо, силовые, очевидно, в силу веса пера-плохо. Но и тут нюанс, если ветер в спину, то ништяк словит. Ару едет их не так плохо как Барде, Мартин, Мейнтьес и т.п. вермишелеобразные, но свои 2 мин. От Тома на 34 км. Словит. Это не фатально, если будет хороший горный ход и ...... кризис лидерства.

  • RexDroid
    Lotto Fix ALL – название коман ... (5)
    RexDroid-Фото
    фиксики

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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