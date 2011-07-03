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- Дата:
- Сегодня, 19:32
Состав команды Astana на Джиро д’Италия-2018
Казахстанская команда Astana стартует на Джиро д’Италия-2018 в следующем составе: Пельо Бильбао, Ян Хирт, Танел Кангерт, Андрей Зейц, Луис Леон Санчес, Давиде Виллелла, Алексей Луценко и Мигель Анхель Лопес.
24-летний колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес впервые поедет Джиро д’Италия, но это будет его третий в карьере старт на Гран-туре. В прошлом году Лопес одержал победу на двух этапах Вуэльты Испании и занял 8-е место в общем зачёте испанского Гран-тура.
В интервью Cyclingnews Мигель Лопес сказал: «Давления не чувствую, поеду Джиро д’Италия-2018 день за днём, но, конечно, я думаю о генеральной классификации. Мне всегда нравилась эта гонка, она очень красивая. Всегда смотрел её по телевизору, но сам ещё ни разу на ней не был».
Самые опытные в составе команды Astana на Джиро д’Италия-2018 – 34-летний испанский гонщик Луис-Леон Санчес, для которого Джиро станет 19-м Гран-туром в карьере, 31-летний казахстанский гонщик Андрей Зейц, который поедет 16-й Гран-тур в карьере и в восьмой раз стартует на Джиро д’Италия и 31-летний эстонский гонщик Танел Кангерт, стартующий на Гран-туре в 12-й раз в карьере и в пятый раз на Джиро д’Италия.
25-летний казахстанский гонщик Алексей Луценко, победитель этапа Вуэльты Испании прошлого года, поедет шестой Гран-тур в карьере, а на Джиро д’Италия стартует впервые.
Новобранец команды Astana, 27-летний чешский гонщик Ян Хирт в прошлом году занял на Джиро д’Италия 12-е место в общем зачёте. Ещё один новобранец команды – 26-летний итальянский гонщик Давдиде Виллелла, в прошлом году стал победителем классификации лучшего горного гонщика на Вуэльте Испании. На Джиро д’Италия Виллелла стартует в четвёртый раз в карьере.
28-летний испанский гонщик Пельо Бильбао поедет Джиро д’Италия второй раз в карьере, его лучшим результатом в прошлом году на итальянском Гран-туре стало 4-е место на этапе.
Состав команды Astana на Джиро д’Италия-2018:
Miguel Lopez, (Колумбия)
Jan Hirt, (Чехия)
Pello Bilbao, (Испания)
Tanel Kangert, (Эстония)
Davide Villella, (Италия)
Alexey Lutsenko, (Казахстан)
Luis Leon Sanchez, (Испания)
Andrey Zeits, (Казахстан)
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