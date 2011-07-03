Состав команды Astana на Джиро д’Италия-2018:

Camel

Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39) О! "Классный" пример! )) Поц приехал третьим на разделке с хорошим тягуном, когда равнинные раздельщики, Канчеллара и Мартин, дали ему полторы минуты.

И это было пять лет назад. Спустя пять лет Поццовиво в разделке не добавил. Поццовиво постарел на пять лет. И, в конце концов, Поццовиво перенёс травму.

Откуда у него появится ход на разделку? Тем более на ту разделку, где идут Фрум и Дюмолин?

ДимаЛел

Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39) 04.09.2013 Вуэльта Испании-2013. Этап 11

Tarazona - Tarazona, 38.8 км, ITT

1. Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Leopard 51:00

2. Tony Martin (Ger) Omega Pharma - Quick Step 0:37

3. Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R 01:24

4. Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 01:25

Camel

Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39) Так ведь все разделки так или иначе являются техническими. )) Согласны? Поццовиво никогда не финишировал на разделках в списке тех, на кого обращают внимание относительно последующих этапов. Т.е., Поц никогда не поправлял своё генеральное место благодаря разделке. А что касается Ару, так он вообще к финишу третьей недели слюни пускает. Разделка в конце ГТ - это для него сейчас как закинуть ногу через ухо и при этом улыбаться. Он пока не готов. Всё может измениться при возникновении форсмажора.

Astanaforever

Lotto Fix ALL – название коман ... (5) Где спорт? Деньги, деньги, мани..... Поэтому с Фрумом тянут, чтобы побольше срубить бабла с его и с помощью его участия в Джиро.Мир изменился.

Sezar

Состав команды Astana на Джиро ... (2) По сути единственные кто может помешать Скаю контролировать группу, может взорвать гонку и просеять пелотон до малой группы или растаскать его по горам. А вот хватит ли Лопеса на всю гонку-это вопрос.

Astanaforever

Состав команды Astana на Джиро ... (2) Классный состав, на подобие dream team 2015 года на Джиро...где команда с Ару, Ланда, Луис Леон Санчес, Кангерт, Роза, Катальдо, Зейц, Малакарне, Тиралонго просто феерели почти в полном составе в горах.Даже Тиньков проявил свою гниловатость в своем интервью, сказав, что что то не так с этими ребятами, намекнув на потребление запрещенных препаратов.Ну он был всегда такой сущностью, ненавидя все не тинькоффское, особенно как кость в горле ему была Астана. Оставим его гниль. Так, вот эта команда очень похожа на ту. Пожелаем им длинного поезда в горах, и попутного ветра. Лопесу, подиума.

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39) Фрум мечтает и хочет (хоть в открытую и не говорит) недостающую ему розовую майку чтобы в очередной раз войти в историю + оформить "Большой шлем" велоспорта. С учётом того что почти все биги готовятся к ТдФ, то если Крис возьмёт Джиро, может на Туре отдыхать и быть грегори, правда уже не у Пулса, а у Томаса или Бергаля (даже так)).

Тем более после победы Дюмолена на Джиро 2017 только ленивый не упоминал о будущем батле на высшем уровне между Томом и Крисом в рамках гранд-тура. И хотя большинство это ожидало (и хотело) на Тур де Франс (конечно не сейчас, а через год-два) сие событие случится (верю!) уже в 2018-м, пускай на Джиро, но блин, это и ведь тоже самый настоящий ГТ

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2018. Синяя ма ... (1) Джиро (как и Вуэльта) по определению обозначает: хочешь быть в ТОПе (подиум или 5-ка в генерале) должен брать горные этапы, а значит колесить в майке горного короля. Может даже с перерывами, но я думаю никто из генеральщиков не откажется от Мальи Адзурры на финальном подиуме в Риме, если забронирует себе это одияние на последней недели баталий.

Ставка как всегда будет на горы 1-й категории, ибо уже за вершину 2-й категории "только " 15 баллов победителю, хотя пытаться будут многие и на первой неделе даже не совсем горняки) Ключевой момент: Самым урожайным на горные очки будет 20-й этап, включающий в себя 3 вершины первой категории (Col Du Mont-Tseuc, Col Saint Pantaleon и финиш на горе Червиния). Максимально на этом этапе можно выиграть 105 очков. Вторым по значимости будет 19-й этап, на котором можно заработать максимум 102 очка.

Sezar

Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39) Не то чтобы не умеет. Технические разделки едет хорошо, силовые, очевидно, в силу веса пера-плохо. Но и тут нюанс, если ветер в спину, то ништяк словит. Ару едет их не так плохо как Барде, Мартин, Мейнтьес и т.п. вермишелеобразные, но свои 2 мин. От Тома на 34 км. Словит. Это не фатально, если будет хороший горный ход и ...... кризис лидерства.

RexDroid

Lotto Fix ALL – название коман ... (5) фиксики