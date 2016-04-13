Элиа Вивиани и Сэм Беннетт о Джиро д’Италия-2018

Элиа Вивиани – победитель очковой классификации и четырёх этапов, Сэм Беннетт – победитель трёх этапов Джиро д’Италия-2018

На Джиро д’Италия-2018 победы на всех спринтерских этапах поделили между собой 29-летний итальянский гонщик команды Quick Step Floors Элиа Вивиани и 27-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт.

Элиа Вивиани одержал 4 победы на этапах (2-й, 3-й, 13-й и 17-й) и стал обладателем цикламеновой майки лучшего в очковой классификации, где опередил Сэма Беннетта на 59 очков.

Сэм Беннетт выиграл спринт в Риме, на 21-м этапе, где опередил Элиа Вивиани, и завершил Джиро д’Италия-2018 с тремя победами на этапах (7, 12-м 21-м).

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Image - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Элиа Вивиани: «Пере стартом Джиро д’Италия-2018 ставил целью победу на трёх этапах и цикламеновую майку. В Рим я приехал с четырьмя победами и майкой, гонка прошла идеально. Но я не смог бы ничего выиграть без феноменальных товарищей по команде. На равнине они строили для меня идеальный развозящий поезд, на горных этапах оставались рядом со мной и помогали благополучно добраться до финиша. Три недели гонки были незабываемыми, я получил замечательный опыт. За это благодарю каждого из моих товарищей по команде, персонал и потрясающих болельщиков, которые приветствовали нас каждый день!»

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Мы не могли бы просить большего, потому что наслаждались внушительной полосой успехов. Наш активный подход к гонке, стойкость и блестящий командный дух были вознаграждены – пять побед на этапах, легендарная цикламеновая майка – это замечательные достижения, которыми мы гордимся. Они мотивируют нас продолжать работать, чтобы держаться наверху и во второй половине сезона».

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Сэм Беннетт: «В середине Джиро д’Италия я считал, что смогу выиграть в Риме. Но последние два дня гонки мне было очень тяжело. Думаю, я слишком выложился на первой неделе, потом добавил на второй и заплатил за это на финальных днях гонки. Когда проснулся утром перед стартом 21-го этапа, ноги так устали, что даже не был уверен, что смогу побороться в спринте.

Однако менталитет победителя таков, что всегда хочется выигрывать больше. Я просто не мог подвести товарищей по команде. Маршрут этапа оказался очень трудным, я не мог оторвать руки от руля, потому что ехали по брусчатке. Но когда скорость выросла, почувствовал себя лучше, команда снова работала великолепно. Ребята так старались ради меня, закрывали просветы, провели мощный развоз. Без них одержать победу не удалось бы.

За 2 км старался удерживать свою позицию. Несколько гонщиков хотели сесть на колесо Вивиани. Финал получился супербыстрым. Я знал, что Вивиани умеет дать мощное второе ускорение, поэтому спринтовал как можно позднее.

Следующие цели? Не знаю, сколько формы останется для чемпионата страны. Мечтаю надеть майку чемпиона Ирландии, чтобы представлять цвета страны на крупных гонках».

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Наше задачей было попадание в топ-10 общего зачёта и одна победа на этапе. А теперь у нас два гонщика в десятке сильнейших, три победы на этапе и множество подиумов. Мы выполнили даже больше, что заставляет гордиться. Слаженность работы команды была превосходной, и гонщики, и персонал ,и два спортивных директора – Кристиан Пёмер и Йейс Земке, отработали блестяще».