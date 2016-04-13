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Элиа Вивиани и Сэм Беннетт о Джиро д’Италия-2018

Элиа Вивиани – победитель очковой классификации и четырёх этапов, Сэм Беннетт – победитель трёх этапов Джиро д’Италия-2018

 

 

 

  На Джиро д’Италия-2018 победы на всех спринтерских этапах поделили между собой 29-летний итальянский гонщик команды Quick Step Floors Элиа Вивиани и  27-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт.

 

  Элиа Вивиани одержал 4 победы  на этапах (2-й, 3-й, 13-й и 17-й) и стал обладателем цикламеновой майки лучшего в очковой классификации, где опередил Сэма Беннетта на 59 очков.

 

  Сэм Беннетт выиграл спринт в Риме, на 21-м этапе, где опередил Элиа Вивиани, и завершил Джиро д’Италия-2018 с тремя победами на этапах (7, 12-м 21-м). 

 

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Image - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Элиа Вивиани: «Пере стартом Джиро д’Италия-2018 ставил целью победу на трёх этапах и цикламеновую майку. В Рим я приехал с четырьмя победами и майкой, гонка прошла идеально. Но я не смог бы ничего выиграть без феноменальных товарищей по команде. На равнине они строили для меня идеальный развозящий поезд, на горных этапах оставались рядом со мной и помогали благополучно добраться до финиша. Три недели гонки были незабываемыми, я получил замечательный опыт. За это благодарю каждого из моих товарищей по команде, персонал и потрясающих болельщиков, которые приветствовали нас каждый день!»

 

 Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Мы не могли бы просить большего, потому что наслаждались внушительной полосой успехов. Наш активный подход  к гонке, стойкость и блестящий командный дух были вознаграждены – пять побед на этапах, легендарная цикламеновая майка – это замечательные достижения, которыми мы гордимся. Они мотивируют нас продолжать работать, чтобы держаться наверху и во второй половине сезона».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Сэм Беннетт: «В середине Джиро д’Италия я считал, что смогу выиграть в Риме. Но последние два дня гонки мне было очень тяжело. Думаю, я слишком выложился на первой неделе, потом добавил на второй и заплатил за это на финальных днях гонки. Когда проснулся утром перед стартом 21-го этапа, ноги так устали, что даже не был уверен, что смогу побороться в спринте.

 

  Однако менталитет победителя таков, что всегда хочется выигрывать больше. Я просто не мог подвести товарищей по команде. Маршрут этапа оказался очень трудным, я не мог оторвать руки от руля, потому что ехали по брусчатке. Но когда скорость выросла, почувствовал себя лучше, команда снова работала великолепно. Ребята так старались ради меня, закрывали просветы, провели мощный развоз. Без них одержать победу не удалось бы.

 

  За 2 км старался удерживать свою позицию. Несколько гонщиков хотели сесть на колесо Вивиани. Финал получился супербыстрым. Я знал, что Вивиани умеет дать мощное второе ускорение, поэтому спринтовал как можно позднее.

 

  Следующие цели? Не знаю, сколько формы останется для чемпионата страны. Мечтаю надеть майку чемпиона Ирландии, чтобы представлять цвета страны на крупных гонках».

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Наше задачей было попадание в топ-10 общего зачёта и одна победа на этапе. А теперь у нас два гонщика в десятке сильнейших, три победы на этапе и множество подиумов. Мы выполнили даже больше, что заставляет гордиться. Слаженность работы команды была превосходной, и гонщики, и персонал ,и два спортивных директора – Кристиан Пёмер и Йейс Земке, отработали блестяще».

 

Фотогалерея 21 этапа Джиро д'Италия-2018

  

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Теги к статье: Элиа Вивиани Сэм Беннетт Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 12:13 | Регистрация: 8.07.2017

    Опять товарищи по команде не прикрыли хвост Вивиани на финише.

    Поэтому второй раз Сэм Беннетт смог сесть на колесо Вивиани и победить его.

     

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
  2. Имя: Антоний

    Kreo69

    Сегодня, 16:15 | Регистрация: 13.04.2016

    Оба гонщика достойно и результативно проехали Джиро. Сэм у Сагана опыта поднабрался )))

     

    У Вивиани поводов для огорчения быть не должно он в КвикСтепе на своем месте, в отличии от Скай. Так же как и Гавирия в прошлом году, Элиа на этой Джиро взял 4 этапа и цикламеновую майку.

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Комментарии

  • archi
    Итоги Джиро д’Италия-2018 по о ... (5)
    archi-Фото

    Цитата: Student
    Astana (Kaz) - 1007 / Казахстан - 0 Ты просто умыл чувака)))
    Вот, оказывается в чем дело!!!!! Казахстан

  • DV
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (14)
    DV-Фото

    Отличный результат. При более сильных помошниках может бороться за победу на ГТурах

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Смотря на итоговый протокол Джиро поражаюсь всё-таки какая же разница между первыми 12 и остальными; С.Йейтс за 2 этапа капнул на час с лишнем и даже в ТОП 20 не вошёл. Так что:

    Фрум - герой

    Дюмолин - браво и аплодисменты

    М.А.Лопез - молодэцЬ)
    Карапазу - слава

    Вивиани (и Беннету) - ящик шампанского на двоих

    Всем остальынм  - спасибо за участие.

     

    P.S.

    Д.Баллерини - получил приз самого агресивного (Комбатив трофи); он собрал больше всего очков на летучих премиях трагуарде волантэ.

     

    P.P.S.

    На этой Джиро (данные у меня по окончанию 19 этапа, а ведь был ещё и 20-й горный) орги Джиро вместе с ЮСиАй и ещё какой то оф.конторой (есть её название на сайклингньюз) проверили 8 велосипедов на "моторчики" (мех.допинг): Карапаза, Пино, Лопеса, Дюмолена, Райшенбаха, Формоло Омена...и ФРума (само собой). А всего уже 135 (!) разных велосипедов. Так что по этой части в спортсменов-велогонщиков точно все чисто.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (51)
    EL-Fenomeno-Фото

    на Джиро 2013, впервые за 7 лет (тогда) был "первый этап дружбы". Не знаю стоит ли давать/возвращать индивидуальную разделку на последний этап как любили орги Джиро делать всегда до этого (Меньшов наверное во время лайфа ещё раз вздрогнул...ох этот дождь и брусчатка 2009 года), но верю что в свой последний год на посту директора итал. ГТ сеньор Маруо Веньи сделает горную разделку на 21-м этапе) crazy к примеру на Монте-Граппе, чтобы у всех глаза на лоб вылезли

  • EL-Fenomeno
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    47 секунд между первым и вторым в зачёте молодых - это второй результат после 41 секунды Джиро 2013; тогда Бетанкур (№5 в итоге) выиграл у Майки (№7 в итоге).

    Не знаю был ли Карапаз даже скрытым лидером Мовистара перед стартом этой Джиро, но выиграть этап в белой майке лучшего молодого, впервые в истории итал. ГТ для своей страны это заслуживает внимания.

    Удачи ему в будущем, думаю орги Мувиков отправят его на следующий год на Вуэльту за подиумом или же на ТдФ за майкой лушего молодого уже там

  • Sipe
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (23)
    Sipe-Фото
    Всем гонцам.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (14)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Астана вроде Баллерини подписывает?
  • Anna P.
    Том Дюмулин – призёр Джиро д’И ... (7)
    Anna P.-Фото

    Кстати Оомен в интервью Cycling news сокрушался, что был не в состоянии помочь Тому, не было сил.

    Том говорит, что Сэм похож на него в юности :-).  Старина Том...

  • Александра
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (14)
    Александра-Фото

    Хорош парнишка.

  • Anna P.
    Том Дюмулин – призёр Джиро д’И ... (7)
    Anna P.-Фото
    Весной полкоманды получили серьезные травмы, все лучшие грегори. Об этом писал Велолайв, что у Тома плохая поддержка на Джиро.

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1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

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