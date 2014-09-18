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Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2018

Команда Bahrain-Merida объявила состав на Джиро д’Италия-2018

 

 

  Команда Bahrain-Merida объявила состав на Джиро д’Италия-2018. 35-летний итальянский гонщик Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) будет бороться за общий зачёт. Вместе с ним на старт итальянского Гран-тура выйдут: 31-летний итальянский гонщик Мануэле Боаро (Manuele Boaro), 24-летний итальянский гонщик Никколо Бонифацио (Niccolo Bonifazio), 23-летний словенский гонщик Матей Мохорич (Matej Mohoric), 25-летний итальянский гонщик Антонио Нибали (Antonio Nibali), 22-летний словенский гонщик Домен Новак (Domen Novak), 35-летний белорусский гонщик Константин Сивцов (Kanstantsin Siutsou) и 35-летний итальянский гонщик Джованни Висконти (Giovanni Visconti).

 

Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2018

 

  Альберто Вольпи, главный спортивный директор команды Bahrain-Merida: «В прошлом году, когда наша команда дебютировала на Джиро д’Италия, Винченцо Нибали занял 3-е место в генеральной классификации. В этом году мы вновь стартуем с высокомотивированной конкурентоспособной командой, все гонщики которой находятся в хорошей форме. Мы постараемся быть командой во всех смыслах этого слова – и во время, и вне гонки, потому что, только работая вместе, можно преодолеть все трудности и вызовы. Наши гонщики готовы к борьбе, не имеет значения, что мы не являемся фаворитами в борьбе за общий зачёт, думаю, мы сможем извлечь из этого пользу.

 

Доменико Поццовиво – наш лидер на генеральную классификацию, Никколо Бонифацио  - на спринтерские этапы. Джованни Висконти будет ставкой на среднегорные этапы, финиши в подъём, в то время как Матей Мохорич – наш «джокер». Он очень талантливый молодой гонщик, мы дадим ему свободу действий.

 

Думаю, эта Джиро д’Италия скроена под настоящих горняков, финишей в гору будет больше, чем в 2017. У нас идеальная команда, которая сможет помочь добиться преимущества на горных финишах. У Домена Новака, Антонио Нибали, Константина Сивцова и Мануэле Боаро есть все качества, чтобы помогать на горных этапах».

 

 

Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2018:

 

Domenico Pozzovivo, (Италия)

Manuele Boaro, (Италия)

Niccolo Bonifazio, (Италия)

Matej Mohoric, (Словения)

Antonio Nibali, (Италия)

Domen Novak, (Словения)

Kanstantsin Siutsou, (Беларусь)

Giovanni Visconti, (Италия)

 

 

Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Bahrain-Merida Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 20:58 | Регистрация: 4.01.2018

    У Новака на картинке кажется имя и фамилию спутали местами ))

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:03 | Регистрация: 30.06.2017

    Поццовиво хорош, но нет у него поезда в горах.

  3. Имя: Василий

    ayahuasca

    Сегодня, 21:22 | Регистрация: 9.06.2017

    Цитата: Astanaforever
    Поццовиво хорош, но нет у него поезда в горах.

    Хорош на 4-6 место, с поездом или без, имхо!

    Этапчик горный - да, генерал - нет.

  4. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 21:31 | Регистрация: 8.07.2017

    Посмотрел результаты Доменико Поццовиво в генерале на Джиро с 12 по 17 годы: четыре раза был в 10-ке на местах с 5 по 10-е. 

    Для велогонщика ростом 165 см и не колумбийца, это почти гениально.

    Если правда, что ему уже 35 лет, то вряд ли он претендент на подиум в генерале.

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
  5. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 21:33 | Регистрация: 18.09.2014

    Нуууу, не знаааю...

    Цитата: ayahuasca

    Хорош на 4-6 место, с поездом или без, имхо!
    Этапчик горный - да, генерал - нет.

    Плюсую.

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