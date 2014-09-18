Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2018:

Команда Bahrain-Merida объявила состав на Джиро д’Италия-2018

Команда Bahrain-Merida объявила состав на Джиро д’Италия-2018. 35-летний итальянский гонщик Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) будет бороться за общий зачёт. Вместе с ним на старт итальянского Гран-тура выйдут: 31-летний итальянский гонщик Мануэле Боаро (Manuele Boaro), 24-летний итальянский гонщик Никколо Бонифацио (Niccolo Bonifazio), 23-летний словенский гонщик Матей Мохорич (Matej Mohoric), 25-летний итальянский гонщик Антонио Нибали (Antonio Nibali), 22-летний словенский гонщик Домен Новак (Domen Novak), 35-летний белорусский гонщик Константин Сивцов (Kanstantsin Siutsou) и 35-летний итальянский гонщик Джованни Висконти (Giovanni Visconti).

Альберто Вольпи, главный спортивный директор команды Bahrain-Merida: «В прошлом году, когда наша команда дебютировала на Джиро д’Италия, Винченцо Нибали занял 3-е место в генеральной классификации. В этом году мы вновь стартуем с высокомотивированной конкурентоспособной командой, все гонщики которой находятся в хорошей форме. Мы постараемся быть командой во всех смыслах этого слова – и во время, и вне гонки, потому что, только работая вместе, можно преодолеть все трудности и вызовы. Наши гонщики готовы к борьбе, не имеет значения, что мы не являемся фаворитами в борьбе за общий зачёт, думаю, мы сможем извлечь из этого пользу.

Доменико Поццовиво – наш лидер на генеральную классификацию, Никколо Бонифацио - на спринтерские этапы. Джованни Висконти будет ставкой на среднегорные этапы, финиши в подъём, в то время как Матей Мохорич – наш «джокер». Он очень талантливый молодой гонщик, мы дадим ему свободу действий.

Думаю, эта Джиро д’Италия скроена под настоящих горняков, финишей в гору будет больше, чем в 2017. У нас идеальная команда, которая сможет помочь добиться преимущества на горных финишах. У Домена Новака, Антонио Нибали, Константина Сивцова и Мануэле Боаро есть все качества, чтобы помогать на горных этапах».

Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2018:

Domenico Pozzovivo, (Италия)

Manuele Boaro, (Италия)

Niccolo Bonifazio, (Италия)

Matej Mohoric, (Словения)

Antonio Nibali, (Италия)

Domen Novak, (Словения)

Kanstantsin Siutsou, (Беларусь)

Giovanni Visconti, (Италия)