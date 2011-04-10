- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 20:42
Команда Androni Giocattoli Sidermec объявила состав на Джиро д’Италия-2018
Генеральный менеджер проконтинентальной команды Androni Giocattoli Sidermec Джанни Савио объявил состав на Джиро д’Италия-2018. На старт итальянского Гран-тура 4 мая выйдут итальянские гонщики: 33-летний Франческо Гавацци (Francesco Gavazzi), 23-летний Давиде Баллерини (Davide Ballerini), 32-летний Мануэль Беллетти (Manuel Belletti), 27-летний Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo), 33-летний Марко Фраппорти (Marco Frapporti), 24-летний Фаусто Маснада (Fausto Masnada), 23-летний Андреа Вендраме (Andrea Vendrame) и 31-летний колумбийский гонщик Родольфо Торрес (Rodolfo Torres).
Джанни Савио: «На спринтерских этапах будем помогать Мануэлю Беллетти, а также возлагаем надежды на Франческо Гавацци. Три горняка команды - Маттиа Каттанео, который вернулся после падения, случившегося на «Коппи и Бартали», а также Фаусто Маснада и колумбиец Родольфо Торрес. В состав на Джиро вошёл опытный Марко Фраппорти, а также два интересных молодых гонщика Давиде Баллерини и Андреа Вендраме. У нас универсальный и боевой состав. Ребята отлично подготовлены. Как обычно, будем стараться изо всех сил».
Состав команды Androni Giocattoli Sidermec на Джиро д’Италия-2018:
Francesco Gavazzi, (Италия);
Davide Ballerini, (Италия);
Manuel Belletti, (Италия);
Mattia Cattaneo, (Италия);
Marco Frapporti, (Италия);
Fausto Masnada, (Италия);
Rodolfo Torres, (Колумбия);
Andrea Vendrame, (Италия).
Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2018
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