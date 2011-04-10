Команда Androni Giocattoli Sidermec объявила состав на Джиро д’Италия-2018

Генеральный менеджер проконтинентальной команды Androni Giocattoli Sidermec Джанни Савио объявил состав на Джиро д’Италия-2018. На старт итальянского Гран-тура 4 мая выйдут итальянские гонщики: 33-летний Франческо Гавацци (Francesco Gavazzi), 23-летний Давиде Баллерини (Davide Ballerini), 32-летний Мануэль Беллетти (Manuel Belletti), 27-летний Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo), 33-летний Марко Фраппорти (Marco Frapporti), 24-летний Фаусто Маснада (Fausto Masnada), 23-летний Андреа Вендраме (Andrea Vendrame) и 31-летний колумбийский гонщик Родольфо Торрес (Rodolfo Torres).

Джанни Савио: «На спринтерских этапах будем помогать Мануэлю Беллетти, а также возлагаем надежды на Франческо Гавацци. Три горняка команды - Маттиа Каттанео, который вернулся после падения, случившегося на «Коппи и Бартали», а также Фаусто Маснада и колумбиец Родольфо Торрес. В состав на Джиро вошёл опытный Марко Фраппорти, а также два интересных молодых гонщика Давиде Баллерини и Андреа Вендраме. У нас универсальный и боевой состав. Ребята отлично подготовлены. Как обычно, будем стараться изо всех сил».

Состав команды Androni Giocattoli Sidermec на Джиро д’Италия-2018:

Francesco Gavazzi, (Италия);

Davide Ballerini, (Италия);

Manuel Belletti, (Италия);

Mattia Cattaneo, (Италия);

Marco Frapporti, (Италия);

Fausto Masnada, (Италия);

Rodolfo Torres, (Колумбия);

Andrea Vendrame, (Италия).