Крис Фрум о победе на 14-м этапе Джиро д’Италия-2018

Hammill

Крис Фрум о победе на 14-м эта ... (3) Наверное, впервые с Вуэльты 11-го года я симпатизировал Фрумми.

M-07

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96) Болеть за команду - это не значит оскорблять соперников и обвинять их, если побеждают они, а не кто-то из твоих. Ну и болеть за проект, где в основном иностранцы и болеть за этих иностранцев только из-за команды, ну не знаю, тем более когда так красиво запели про СССР и страну. Вот если бы за казахов только болели, тогда и были бы уместны эти красивые слова.

Гонщик

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96) Фрумыч просто сделал то , что долен был сделать , теперь можно и столетнего коньячку накатить .

Hammill

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96) Не поверишь, но мне самому Вино симпатичен: и его стиль ведения гонок, и просто потому что он добился. Вот банально, человек в жизни чего-то добился. Да, я уверен, что он - д*пер, ибо там по другому было никак, катаясь в те времена, в такой команде и с такими людьми. Но у меня такое мировоззрение, что все на этом уровне потребляют. Поэтому не делаю различий между Вино и например Вальверде, которого ты частенько тут хейтеришь. А вот ты делаешь. Это либо невежество, либо двуличность. Я думаю, тут второе и это как раз вызывает неприязнь.

Arciv

Тур Норвегии-2018. Этап 4 (3) Цитата: GTX 5 Следующий горный,или есть шанс,что Гроневеген возьмёт генерал? Следующий горный,или есть шанс,что Гроневеген возьмёт генерал?

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96) Передаточные соотношения на монте Зонколане 2018: Йейтс и Дюмолин 34×30 , Пино 34×32 , Фрум 38/34x32 , Хансен 39×32 (!). Большинство остальных 36×32 . Шимановские мотоцыклы имели в запасе велосипеды со звёздами 36 на 30 . И немного юмора: В эту субботу и быть не могло других раскладов на Зонколане - БРИТАНИЯ №1 и №2 а причина сему СВАДЬБА принца и принцессы в тамошнем королевстве И хотя epic stage №14 смотрело по ТВ не 3 млрд. человек как тут свадебную церемоню (ну так утверждают медиа) я думаю наше вело-меньшенство получило больше удовольствия од просмотра)

Shega

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96) Давно не читала столько комментариев в стиле "что ест... сколько ест... за счет чего едет". Как-то даже непривычно.

А от этапа (красивого на самом деле) основная радость одна - наконец-то прекратятся переживания (у одних) и радость (у других) по поводу "Фрум не тот... Скай не та". Сезон недавно начался, а выводы о том, что всё и вся не то, как-будто он завершается. Причем, с чего это взято - не понятно. Что все так удивляются его победе? Он - один из сильнейших гонщиков, которого везёт группа "грегори - генеральщиков" (и пусть только психологически на этом этапе, но ведь везет). И он едет так, как должен ехать. Всё по плану. Когда план срывается и не срабатывает запасной, это видно по нему сразу - дергается... суетится... мечется. Этого и близко не было ни на одной из прошедших гонок. Значит, всё в порядке. Задача стать победителем на Дзонколане явно была - он стал. Вошел в историю. Всё как всегда)

А то ведь у комментатора (может быть для поддержания интриги) между трагическим "Фрумми ловит просвет... Фрумми отстает" до "Фрум находится в голове пелатона" временной зазор минимальный. Даже начать переживать не успеваешь.

Скай - машина. И пока она, мне кажется, идет без сбоев. По плану.

Brodyazhnik

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96) Получу конечно свою порцию банановых шкурок: но если бы Фрум не спустился к хвосту, где нет камер, а уже оттуда вдруг не поехал как налегке - может и поверил бы в чистую победу. За Тома аж радость - так хорошо усидел. Но за Ейтса еще больше радости. ПыСы: Господа и товарищи фанаты Астаны. Не обижайтесь. Но вы уже притомили. Не все обязаны любить вашу команду. И превращать любую ветку, где кто-то высказался про Астану в скандал на 50-100 сообщений ну не стоит. Ну в конце концов заведите себе сайт, тщательно отсеивайте достойных, и пишите там хвалебные оды, чтоб ваши души и глаза радовались.

Гонщик

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96) Цитата: veloster А кто-нибудь вообще, в принципе, ставил сегодня на Фрума?

естественно , пора укатывать деток . естественно , пора укатывать деток .

M-07

Тур Калифорнии-2018. Этап 7 (4) А смысл за Катюшей сейчас следить? Команда и не российская уже, и наших там немного осталось.