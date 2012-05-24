Крис Фрум о победе на 14-м этапе Джиро д’Италия-2018

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:24
Крис Фрум: «Разведка Дзонколана помогла мне выиграть этап Джиро д’Италия-2018»
Крис Фрум вошёл в историю, став победителем этапов на всех трёх Гран-турах. Он впервые в карьере выиграл этап итальянского Гран-тура. Эта победа также стала для Фрума первой в сезоне.
На королевском горном 14-м этапе Джиро д’Италия-2018 к подножию финального подъёма на Дзонколан вместе с Крисом Фрумом в голове группы находились три помощника – Давид де ла Крус, Ваут Пулс и Серхио Энао. Когда начался подъём, Пулс взвинтил скорость в группе розовой майки, которая начала просеиваться.
32-летний британский гонщик команды Sky атаковал на второй части подъёма к вершине Дзонколана, за 4,3 км до финиша. Лидер общего зачёта Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) поехал в погоню за своим соотечественником и проиграл Фруму на финише 6 секунд.
Благодаря победе на этапе Крис Фрум поднялся с 12-й на 5-ю строчку в общем зачёте, где проигрывает Саймону Йейтсу 3 минуты 10 секунд.
Photo Credits: POOL LUCA BETTINI 14a GIRO 2018
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Крис Фрум: «Последние недели команда настолько хорошо меня поддерживала, поэтому я особенно счастлив одержать победу.
За 4 км до финиша я почувствовал, что в все идут на пределе, и понял, что настал момент для атаки. Я проводил разведку, хорошо знал последние километры. Команда великолепно отработала, доставив меня на эту точку подъёма. Ваут Пулс приложил массу сил, очень осложнил гонку другим.
Саймон Йейтс потрясающе проехал. До самой финишной черты Саймон просто ехал за мной. Я слышал, что выигрывал 10 секунд, потом 5, потом снова 10. Я не знал, собирается ли он добрать меня или нет. На последнем километре я думал, что он меня догонит, потому что его рывок сильнее, чем у меня. Каким же облегчением было услышать за 100 м до финиша, что я еду за победой на этапе.
Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и помогал не падать духом. Я ни разу не допускал мысли покинуть гонку. Эта Джиро д’Италия уже оставит незабываемые воспоминания о победе на вершине Дзонколана, одного из самых легендарных подъёмов в Италии. Мне помогло, что я знал гору.
После тяжёлого старта на этой Джиро этот результат придал сил, но мне надо быть реалистом – я проигрываю 3 минуты в общем зачёте. Будет трудно вернуться на позицию, где смогу бороться за победу в генеральной классификации».
Давид де ла Крус: «Весь день наша команда работала слаженно. Ваут великолепно довёз Криса до середины подъёма. Наш план сработал идеально. Команде было очень важно взять победу на этом этапе».
14-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея
Результаты 14 этапа Джиро д'Италия-2018
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