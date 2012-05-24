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Крис Фрум о победе на 14-м этапе Джиро д’Италия-2018

Крис Фрум: «Разведка Дзонколана помогла мне выиграть этап Джиро д’Италия-2018»

 

 

 Крис Фрум вошёл в историю, став победителем этапов на всех трёх Гран-турах. Он впервые в карьере выиграл этап итальянского Гран-тура. Эта победа также стала для Фрума первой в сезоне.

 

На королевском горном 14-м этапе Джиро д’Италия-2018 к подножию финального подъёма на Дзонколан вместе с Крисом Фрумом в голове группы находились три помощника – Давид де ла Крус, Ваут Пулс и Серхио Энао. Когда начался подъём, Пулс взвинтил скорость в группе розовой майки, которая начала просеиваться.

 

 32-летний британский гонщик команды Sky атаковал на второй части подъёма к вершине Дзонколана, за 4,3 км до финиша.  Лидер общего зачёта Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) поехал в погоню за своим соотечественником и проиграл Фруму на финише 6 секунд.

 

 Благодаря победе на этапе Крис Фрум поднялся с 12-й на 5-ю строчку в общем зачёте, где проигрывает Саймону Йейтсу 3 минуты 10 секунд.

 

 

Photo Credits: POOL LUCA BETTINI 14a GIRO 2018

 

https://velolive.com/uploads/posts/2018-05/1526755777_giro-ditalia-2018-chris-froome_winner_stage-14.jpg

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

   Крис Фрум: «Последние недели команда настолько хорошо меня поддерживала, поэтому я особенно счастлив одержать победу.

 

   За 4 км до финиша я почувствовал, что в все идут на пределе, и понял, что настал момент для атаки. Я проводил разведку, хорошо знал последние километры. Команда великолепно отработала, доставив меня на эту точку подъёма. Ваут Пулс приложил массу сил, очень осложнил гонку другим.

 

  Саймон Йейтс потрясающе проехал. До самой финишной черты Саймон просто ехал за мной. Я слышал, что выигрывал 10 секунд, потом 5, потом снова 10. Я не знал, собирается ли он добрать меня или нет. На последнем километре я думал, что он меня догонит, потому что его рывок сильнее, чем у меня.  Каким же облегчением было услышать за 100 м до финиша, что я еду за победой на этапе.

 

  Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и помогал не падать духом. Я ни разу не допускал мысли покинуть гонку. Эта Джиро д’Италия уже оставит незабываемые воспоминания о победе на вершине Дзонколана, одного из самых легендарных подъёмов в Италии. Мне помогло, что я знал гору.

 

После тяжёлого старта на этой Джиро этот результат придал сил, но мне надо быть реалистом – я проигрываю 3 минуты в общем зачёте. Будет трудно вернуться на позицию, где смогу бороться за победу в генеральной классификации».

 

  Давид де ла Крус: «Весь день наша команда работала слаженно. Ваут великолепно довёз Криса до середины подъёма. Наш план сработал идеально. Команде было очень важно взять победу на этом этапе».

 

 

14-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Результаты 14 этапа Джиро д'Италия-2018

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky

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  1. Имя: Игорь

    Lungo

    Вчера, 23:37 | Регистрация: 24.05.2012

    Надеюсь эта победа придаст силы Крису на следующих этапах.

  2. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 00:01 | Регистрация: 14.12.2015

    Это подарок от Фрумми королевской семье на свадьбу принца. Надеюсь в Виндзорском дворце есть достойные болельщики, которые оценят сегодняшний подвиг! 

  3. Имя: Евгений

    Hammill

    Сегодня, 01:07 | Регистрация: 11.02.2017

    Наверное, впервые с Вуэльты 11-го года я симпатизировал Фрумми.

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Criterium du Dauphine


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Hammill
    Крис Фрум о победе на 14-м эта ... (3)
    Hammill-Фото

    Наверное, впервые с Вуэльты 11-го года я симпатизировал Фрумми.

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    M-07-Фото
    Болеть за команду - это не значит оскорблять соперников и обвинять их, если побеждают они, а не кто-то из твоих. Ну и болеть за проект, где в основном иностранцы и болеть за этих иностранцев только из-за команды, ну не знаю, тем более когда так красиво запели про СССР и страну. Вот если бы за казахов только болели, тогда и были бы уместны эти красивые слова.
  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    Гонщик-Фото

    Фрумыч просто сделал то , что долен был сделать , теперь можно и столетнего коньячку накатить .

  • Hammill
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    Hammill-Фото
    Не поверишь, но мне самому Вино симпатичен: и его стиль ведения гонок, и просто потому что он добился. Вот банально, человек в жизни чего-то добился. Да, я уверен, что он - д*пер, ибо там по другому было никак, катаясь в те времена, в такой команде и с такими людьми. Но у меня такое мировоззрение, что все на этом уровне потребляют. Поэтому не делаю различий между Вино и например Вальверде, которого ты частенько тут хейтеришь. А вот ты делаешь. Это либо невежество, либо двуличность. Я думаю, тут второе и это как раз вызывает неприязнь.
  • Arciv
    Тур Норвегии-2018. Этап 4 (3)
    Arciv-Фото
    Цитата: GTX
    5
    Следующий горный,или есть шанс,что Гроневеген возьмёт генерал?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    EL-Fenomeno-Фото

    Передаточные соотношения на монте Зонколане 2018:

    Йейтс и Дюмолин 34×30, Пино 34×32, Фрум 38/34x32, Хансен 39×32 (!). Большинство остальных 36×32. Шимановские мотоцыклы имели в запасе велосипеды со звёздами 36 на 30.

     

    И немного юмора:

    В эту субботу и быть не могло других раскладов на Зонколане - БРИТАНИЯ №1 и №2 brit а причина сему СВАДЬБА принца и принцессы в тамошнем королевстве heart И хотя epic stage №14 смотрело по ТВ не 3 млрд. человек как тут свадебную церемоню (ну так утверждают медиа) я думаю наше вело-меньшенство получило больше удовольствия од просмотра)

     

  • Shega
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    Shega-Фото

    Давно не читала столько комментариев в стиле "что ест... сколько ест... за счет чего едет". Как-то даже непривычно.
    А от этапа (красивого на самом деле) основная радость одна - наконец-то прекратятся переживания (у одних) и радость (у других) по поводу "Фрум не тот... Скай не та". Сезон недавно начался, а выводы о том, что всё и вся не то, как-будто он завершается. Причем, с чего это взято - не понятно. Что все так удивляются его победе? Он - один из сильнейших гонщиков, которого везёт группа "грегори - генеральщиков" (и пусть только психологически на этом этапе, но ведь везет). И он едет так, как должен ехать. Всё по плану. Когда план срывается и не срабатывает запасной, это видно по нему сразу - дергается... суетится... мечется. Этого и близко не было ни на одной из прошедших гонок. Значит, всё в порядке. Задача стать  победителем на Дзонколане явно была - он стал. Вошел в историю. Всё как всегда)
    А то ведь у комментатора (может быть для поддержания интриги) между трагическим "Фрумми ловит просвет... Фрумми отстает" до "Фрум находится в голове пелатона" временной зазор минимальный. Даже начать переживать не успеваешь.
    Скай - машина. И пока она, мне кажется, идет без сбоев. По плану.

  • Brodyazhnik
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    Brodyazhnik-Фото

    Получу конечно свою порцию банановых шкурок: но если бы Фрум не спустился к хвосту, где нет камер, а уже оттуда вдруг не поехал как налегке - может и поверил бы в чистую победу.

    За Тома аж радость - так хорошо усидел. Но за Ейтса еще больше радости. 

    ПыСы: Господа и товарищи фанаты Астаны. Не обижайтесь. Но вы уже притомили. Не все обязаны любить вашу команду. И превращать любую ветку, где кто-то высказался про Астану в скандал на 50-100 сообщений ну не стоит. Ну в конце концов заведите себе сайт, тщательно отсеивайте достойных, и пишите там хвалебные оды, чтоб ваши души и глаза радовались.

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (96)
    Гонщик-Фото

    Цитата: veloster
    А кто-нибудь вообще, в принципе, ставил сегодня на Фрума?
    естественно , пора укатывать деток .

  • M-07
    Тур Калифорнии-2018. Этап 7 (4)
    M-07-Фото
    А смысл за Катюшей сейчас следить? Команда и не российская уже, и наших там немного осталось.

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3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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