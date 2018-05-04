Ричард Карапас - победитель 8 этапа Джиро д'Италия-2018

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 00:06
Ричард Карапас, Давиде Формоло, Саймон Йейтс о 8-м этапе Джиро д'Италия-2018
24-летний Ричард Карапас (Richard Carapaz) из команды Movistar стал первым в истории эквадорским гонщиком, выигравшим этап Гран-тура. На 8-м этапе Джиро д’Италия-2018 с финишем в подъём Монтеверджине-ди-Меркольяно отрыв дня не сумел удержать преимущество до финиша, последним из гонщиков отрыва на последних 1,5 километрах был пройден Кун Бауман (LottoNL-Jumbo). Лидирующий в классификации лучшего молодого гонщика, Ричард Карапас атаковал за 2 км до финиша и уехал от соперников, опередив ближайшего из них, Давиде Формоло (Bora-hansgrohe) на 7 секунд. Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) финишировал 5-м и сохранил на плечах розовую майку лидера.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Ричард Карапас: «Я в невероятном восторге от победы. О таком успехе мечтает каждый ребёнок, когда начинает крутить педали. Я знал, что если доеду до подножия подъёма с большой группой, то смогу атаковать ближе к вершине, не дожидаясь спринта. К счастью, у меня всё получилось.
У меня хорошо шла нога, поэтому решил уехать заранее, за 2 км. Посчитал, что это был верный момент, чтобы уехать в одиночку, потому что в спринте я бы не смог победить.
Я сказал командной техничке, что собираюсь атаковать. Увидел, что гонщик AG2R выскочил ,после того, как команда Sky чуть сбавила скорость. Тогда я понял, что настал хороший момент для атаки. Из-за дождя многие нервничали, поэтому проходить финальный подъём оказалось труднее. Но мне это помогло. Когда моё преимущество достигло 10 секунд, я продолжил продавливать. Мне пришлось ехать осторожно, чтобы не упасть на мокрой дороге.
Победа на этапе Джиро д’Италия значит для меня очень много - это результат многих лет упорной работы, которую начал, когда был ребёнком. Я счастлив, что выиграл в борьбе со столькими сильными соперниками. Мне жаль, что в Эквадоре нет велоспорта. Плачевно, что мы не получаем поддержки. Надеюсь, что эта победа откроет двери для других детей, обладающих талантом, которые придут за мной.
Когда пересекал финишную черту, было много мыслей: что я первый эквадорский гонщик, выигравший этап Гран-тура, что впервые гонщик из Эквадора побеждает на таком уровне. Я также первый эквадорец, принявший участие в Джиро д’Италия.
Сюда я приехал с желанием хорошо выступить. Эта победа останется в моём сердец навсегда. Невероятно. Мне хотелось узнать, на что похожа эта гонка, что я могу сделать в велоспорте. До Рима ещё далеко, могут быть сюрпризы. Постараюсь удерживать белую майку как можно дольше».
Давиде Формоло: «Этап получился тяжёлым, дождь сделал финал ещё труднее. Команда помогала мне весь день. На последних километрах я подумал, что могу попробовать атаковать. Конечно, было бы приятнее взять победу на этапе, но я доволен, что занял 2-е место. После падения и потери времени этот результат даёт уверенность перед следующими горными этапами».
Саймон Йейтс: «Из-за дождя этап оказался труднее, чем я ожидал, но ничего драматичного не случилось. Так как повороты были очень сколькими, мы поехали медленнее. Хотел взять на финише бонусные секунды, но меня закрыли. Подъём шли очень быстро, поэтому создать просвет было тяжело. Завтра селекция будет более серьёзной. Сегодня я отлично себя чувствовал».
Джек Хейг: «Мы хотели, чтобы отрыв набрал преимущество в пять минут, и были бы довольны, если бы он удержался до финиша. Но из-за погоды пелотон поехал быстрее».
Результаты 8 этапа Джиро д'Италия-2018
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