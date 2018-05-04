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16-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 16-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

  

 

  16-й этап  Джиро д’Италия-2018 – индивидуальная гонка на время протяжённость 34,2 км с преимущественно равнинным рельефом, открыла третью заключительную неделю 101-го выпуска итальянского Гран-тура. Этап осложнял периодически накрапывающий дождь.

 

  Чемпион Австралии в разделке, 27-летний гонщик команды BMC Роан Деннис стал победителем этапа, показав на всех отсечках лучшее время. Он проехал дистанцию за 40 минут со средней скоростью 51,3 км/ч, опередив на секунд немецкого гонщика команды Katusha-Alpecin Тони Мартина и на секунды действующего чемпиона мира в разделке Тома Дюмулина (Sunweb).

 

  Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) удержал розовую майку лидера, хотя его преимущество в генеральной классификации над Томом Дюмулином сократилось с 2 минут 11 секунд до 56 секунд.

 

  В классификации лучшего молодого гонщика Мигель Лопес (Astana) увеличил своё преимущество над Ричардом Карапасом (Movistar) с 20 секунд до полуминуты.

 

  После 16 этапа 6 гонщиков были оштрафованы судьями гонки за сидение на колесе другого гонщика, езду за мотоциклом или автомобилем. Самое серьёзное наказание получили гонщики команды UAE Team Emirates Диего Улисси и Валерио Конти, которые были оштрафованы на 2 минуты.  

 

Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Бен Херманс (Israel Cycling Academy) и Реми Каванья (Quick Step Floors) получили 30 секунд штрафа. Фабио Ару (UAE Team Emirates) был оштрафован на 20 секунд.

 

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран- тур

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4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063
8 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
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10 Импи Д. (RSA) (MTS) 941

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