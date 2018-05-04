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Крис Фрум: «Я не сдаюсь и решительно настроен»

 Крис Фрум проиграл 40 секунд на 11-м этапе Джиро д’Италия-2018

 

 

  На 11-м этапе Джиро д’Италия-2018, финишировавшего в подъём 4-й категории,   Крис Фрум выпал из растянувшейся группы и пересёк финиш через 40 секунд после победителя этапа Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott). Капитану команды Sky, который оказался задержан завалом на предпоследнем подъёмы в Озимо, пришлось добирать группу перед финальным подъёмом, в котором он выпал. Но в интервью после финиша британский гонщик сказал, что не собирается сдаваться, несмотря на то, что в третий раз теряет время на этапах с финишем в подъём.

 

 

  Крис Фрум: «В финале произошёл завал, за которым я застрял. Поэтому возник просвет за пелотоном, мне пришлось догонять на равнинном отрезке. А потом сразу начался финальный подъём. У меня просто не хватило сил в ногах, чтобы после погони удержаться с теми, кто находился в голове.

 

 День получился тяжёлым, хотя этап не был таким долгим, как прошлый. Но после вчерашнего этапа получился ещё один жесткий финиш.

 

  Скажу честно, что падение перед стартом в Иерусалиме нанесло мне удар. Если в такой гонке ты не в абсолютно идеальной форме, это не скроешь. Невозможно   долго делать вид, что всё в порядке.

 

 Чувствую прогресс, надеюсь, что смогу сделать максимум возможного. Собираюсь продолжать борьбу. Хорошо, что у меня в ногах увеличивается количество гоночных километров, потому что в этом году не так много выступал в гонках.

 

  Конечно, я не сдаюсь. Вчера мы увидели, как быстро эта гонка может изменить положение дел генеральщика. Я буду и дальше прилагать все силы, я мотивирован, команда настроена решительно, собираемся сделать всё, что в наших силах».

 

Результаты 11 этапа Джиро д'Италия-2018

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • zhekinson
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    zhekinson-Фото
    честно говоря,думал что Том достанет Йейтса,но...
    вспоминаю все Гран-туры,и на каждом что у Адама,что у Саймона был кризисный день когда они всё теряли в генерале.
    Кстати,вчера на вопрос корра RAI Sport о том что может это лучше для вас что Чавес "капнул",Саймон политкорректно ответил что нет,мол,теперь с тактикой не помудришь и всё такое,но у самого лыба была на лице - вот так вот.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    VeloVelo-Фото

    Димулен точно так же )
    И Фрум в своей лучшей форме )

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Вообще смотрю что после пролога в классифике рост показали трое Ару, Фрумм, Карапаз. У последнего это вылилось в небольшой спад после победы.Ару тоже пережил трехдневный негатив, но похоже начинает выбираться из него , у Фрума сейчас наступает. В общем все они подойдут к третьей неделе с приростом функциональных возможностей. Моя идея такая если все будет ок то:Ару , Лопес, Поцовиво ,потому что колесник. Плюс двое раздельщиков Демулен и Фрум. Ейтс для меня тёмная лошадка, Помню их по молодым на лавенире , они с братом феерили.

    Но не видел их никогда генеральщиками на три недели
  • Den0595
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (5)
    Den0595-Фото

    Я думаю может вполне попробовать Тони Мартин, помнится его первая гонка за апельсин на вуэльте Валенсии в том году, очень похожая концовка, но тогда он еще не провёл в Катюше много времени и не успел деградировать как это почему то принято в этой команде ( не все к счастью)

  • veloQazaQ
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    veloQazaQ-Фото
    Лопез пасет Фрума... а там на 3 неделе видно будет... может переключится на ТомДюма или ИЕйтса
  • veloQazaQ
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    veloQazaQ-Фото
    скорее всего потеряет на 3 неделе минут 3-5 в горах. а в разделке привезет 2-3. итого дебит с кредитом не сходится.
  • veloQazaQ
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    veloQazaQ-Фото
    ТомДюм имеет в перспективе один кризис... наступит на торчке... и тут ему даже разделка непоможет... разве что за подиум... а Ейтс как перенесет торчки после 2хнедель... интересно. кажется он слишком выкладывается в первую
  • segun70
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    segun70-Фото
    https://vk.com/videos-122940029

    Будет вскоре, ждите.
  • veloQazaQ
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    veloQazaQ-Фото
    афтор... фотографии кажется слишком много... рябит. половина будет достаточно
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Норвегии-2018. Этап 1 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Аберастури ,если такими темпами пойдёт, может и этапчик выиграет.

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