Крис Фрум: «Я не сдаюсь и решительно настроен»

Крис Фрум проиграл 40 секунд на 11-м этапе Джиро д’Италия-2018

На 11-м этапе Джиро д’Италия-2018, финишировавшего в подъём 4-й категории, Крис Фрум выпал из растянувшейся группы и пересёк финиш через 40 секунд после победителя этапа Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott). Капитану команды Sky, который оказался задержан завалом на предпоследнем подъёмы в Озимо, пришлось добирать группу перед финальным подъёмом, в котором он выпал. Но в интервью после финиша британский гонщик сказал, что не собирается сдаваться, несмотря на то, что в третий раз теряет время на этапах с финишем в подъём.

Крис Фрум: «В финале произошёл завал, за которым я застрял. Поэтому возник просвет за пелотоном, мне пришлось догонять на равнинном отрезке. А потом сразу начался финальный подъём. У меня просто не хватило сил в ногах, чтобы после погони удержаться с теми, кто находился в голове.

День получился тяжёлым, хотя этап не был таким долгим, как прошлый. Но после вчерашнего этапа получился ещё один жесткий финиш.

Скажу честно, что падение перед стартом в Иерусалиме нанесло мне удар. Если в такой гонке ты не в абсолютно идеальной форме, это не скроешь. Невозможно долго делать вид, что всё в порядке.

Чувствую прогресс, надеюсь, что смогу сделать максимум возможного. Собираюсь продолжать борьбу. Хорошо, что у меня в ногах увеличивается количество гоночных километров, потому что в этом году не так много выступал в гонках.

Конечно, я не сдаюсь. Вчера мы увидели, как быстро эта гонка может изменить положение дел генеральщика. Я буду и дальше прилагать все силы, я мотивирован, команда настроена решительно, собираемся сделать всё, что в наших силах».