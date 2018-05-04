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Состав команды EF Education First на Джиро д’Италия-2018

Майкл Вудс – капитан команды EF Education First на Джиро д’Италия-2018

 

 

  31-летний канадский гонщик Майкл Вудс будет капитаном команды EF Education First на Джиро д’Италия-2018. Вместе с ним на старт итальянского Гран-тура выйдут 26-летний американский гонщик Нейтан Браун, 23-летний британский гонщик Хью Карти, 31-летний австралийский гонщик Митчелл Докер, 26-летний американский гонщик Джо Домбровски, 30-летний итальянский гонщик Саша Модоло, 28-летний новозеландский гонщик Томас Скалли и 28-летний бельгийский гонщик Том Ван Асбрук.

 

Состав команды EF Education First на Джиро д’Италия-2018

 

 

  Майкл Вудс: «Моя большая цель на Джиро д’Италия – одержать победу на этапе. Никогда ещё не побеждал на гонках Мирового тура. Надеюсь, что на одном из 21 этапа мне удастся выиграть».

 

  Хуан-Мануэль Гарате, спортивный директор команды: «Джиро д’Италия станет новым шагом в карьере Майка Вудса. Думаю, после трудного начала сезона он приехал в Израиль именно в той форме, в какой планировалось. Если он будет наслаждаться каждым днём гонки, если продолжит чувствовать, что воплощает в жизнь свою мечту, думаю, его выступление будет очень успешным.

 

  Из всех гонок календаря Джиро д'Италия подходит Хью Карти больше всего. Свои шансы он получит на протяжённых подъёмах второй части гонки. Мы проследим, чтобы он не потратил много сил в первой части Джиро д’Италия, чтобы потом мог воспользоваться преимуществом поздних отрывов трёхнедельного Гран-тура.

 

  Саша Модоло – наш спринтер, он опытен и решительно настроен. Его ключевым помощником будет Том Ван Асбрук. Сезон Тома начался не слишком удачно, но Джиро д’Италия поможет ему найти свою форму.

 

  Верю, что Нейт Браун сможет проявить свой характер, ему нужно укрепить веру в себя, почувствовать, что мы верим в него. Ему остаётся только находить момент для атаки. Он очень способный.

 

  Митч Докер благодаря своим атлетическим качествам сможет помогать нашим лидером, координировать работу команды. Том Скалли также очень важный гонщик в составе на Джиро д’Италия. Он проехал брусчатые классики, точно знает, как выбирать правильную позицию в группе. Он умеет вывезти своих товарищей по команде, когда в пелотоне ощущается напряжённость. Он очень мотивирован помогать Саше и Майку. Также у него будет возможность реализовать свои шансы, если сумеет отобраться в отрыв.

 

  У Джо Домбровски уникальные способности адаптироваться к трудностям Альп. Он побеждал на  Baby Giro, мы уверены, что увидим его среди сильнейших на самых трудных горных этапах».

 

  Хуан-Мануэль Гарате о себе и умении видеть гонку: «Меня называют «Мистер 26», потому что я проехал 26 Гран-туров. Чтобы хорошо выступить на трёхнедельной гонке, необходимо отлично знать своё тело, понимать, где можешь поднажать, а где нет. Также важно держать в голове картинку всех этапов, не ехать 21 день гонки как однодневку. Успешно выступить одновременно и очень просто, и очень сложно, но я могу повторить слова моего первого спортивного директора Пьетро Алджери (Pietro Algeri), который много раз говорил мне по радио, когда я ставил перед собой целью генеральную классификацию Гран-тура: «Мануэль. Не сдавайся!»

 

 

Состав команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale на Джиро д’Италия-2018:

 

Nathan Brown, (США)

Tom Scully, (Новая Зеландия)

Hugh Carthy, (Великобритания)

Mitchell Docker, (Австралия)

Joseph Lloyd Dombrowski, (США)

Sacha Modolo, (Италия)

Tom Van Asbroeck, (Бельгия)

Michael Woods, (Канада)

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Теги к статье: EF Education First Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • SoulThief
    Стартовый протокол разделки 1 ... (4)
    SoulThief-Фото
    Не люблю болеть против кого-то, особенно, когда есть любимые гонцы, ЗА которых можно болеть с удовольствием. Но этот персонаж, за последние дни, пробудил огромное желание болеть против Астаны.
    Это же надо, своими бесконечными истериками добиться, чтобы нейтральных болельщиков отвернуло от твоей команды...
  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2018. Предстар ... (20)
    SoulThief-Фото
    Я, как болельщик Фрума, прочитал эту фразу так: "Фрум, как и я, находится не в сильнейших своих кондициях".
    То есть сравнил не себя с Фрумом, а себя и Фрума с лучшей формой. Что, на мой взгляд, недалеко от истины...
  • Earl57
    Стартовый протокол разделки 1 ... (4)
    Earl57-Фото

    Все команды, кроме Санвеб, определяют порядок по жребию. Жеребьевку проводят спортивные директора на специальном собрании у организаторов. То есть первым стартует гонщик из Квик степ, потом Бахрейн, Андрони и т.д. 22-м стартует гонщик из Санвеб. И так дальше по кругу 8 раз. Последним стартует Дюмулен как №1. Порядок гонщиков внутри команды определяют они сами.

  • levonardo
    Стартовый протокол разделки 1 ... (4)
    levonardo-Фото
    А Чиконе почему стартует так поздно?
  • Astanaforever
    Стартовый протокол разделки 1 ... (4)
    Astanaforever-Фото
    За, какие заслуги перед Джиро, Фруму дали поблажку стартовать 172 м в конце списка? Непонятно как формируется список? Том, вот понятно...он прошлогодний чемпион..А Фруми..??????
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Предстар ... (20)
    Sezar-Фото

    Читаю между строк и вырисовывается: у Фрума есть уверенность, что решение его устроит. По Ару ощущение, что ему надо оправдать доверие спонсора- отсюда что пора уже выигрывать. При этом понимает, что это вряд-ли, потому и такой грустный.

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Предстар ... (20)
    Sezar-Фото
    Не, я объективно:). Во-первых решение не принято. Во-вторых Фрум не виноват, что эти эксперты не шевелятся.
  • Гонщик
    Состав команды Astana на Джиро ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Найман
    Цитата: Paco1986
    Гор в этом Джиро мало,а значит успехи этих парней погоды не сделают,слишком много будет проиграно в разделках,чтобы потом рвать жылы в горах.
    Ну и не будем врать самим себе,никто из Астаны помешать Фруму стать победителем не сможет,ясное дело что будут брать этапы,Лопес,Луценко способен это делать,но не больше. 
    Фрум сам сдуется вот увидете
    ну он ка бэ и так не надутый , кожа и кости , но порвёт любого из сегодняшних претендентов .

  • hodorik
    5 колец Москвы-2018. Пролог (7)
    hodorik-Фото

    Цитата: Sm1T
    Ну хоть гонку вернули. Уже достижение :-)

    Она вроде бы никуда и не пропадала ...

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (60)
    rude_rider-Фото

    Мне нравится Фрум..он говорит прямо я хочу сделать рекорд три ГТ на сезон

    или он про три ГТ подряд?

    тогда все в его ногах и он это сможет сделать

     

    за сезон врятли такое возможно

    но эт же Фрум

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