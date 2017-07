Первая французская победа на этапе Тур де Франс-2017

Чемпион Франции Арно Демар одержал первую в карьере победу на Тур де Франс, выиграв спринт на 4-м этапе, и это первая победа французского гонщика на этапе в этом выпуске Большой Петли.

25-летний французский гонщик команды FDJ опередил Петера Сагана (BORA – hansgrohe) и Александра Кристоффа (Katusha – Alpecin), позже словацкий гонщик был дисквалифицирован, Александр Кристофф поднялся на вторую строчку классификации этапа, а тройку призёров замкнул Андре Грайпель (Lotto Soudal).

На финальном километре произошли два завала, которые выбили из борьбы нескольких спринтеров. В первый из завалов попал лидер общего зачёта Герант Томас (Sky), он не получил серьёзных повреждений и быстро вернулся на велосипед.

🎥 Check out a rider's-eye view of the crash that took down Geraint Thomas in the latest @VelonCC @GoProFR #TDF2017 highlights 🎥 pic.twitter.com/7PKrCUAjSl