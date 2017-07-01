Первая французская победа на этапе Тур де Франс-2017

Арно Демар, Александр Кристофф, Андре Грайпель, Герант Томас и Джон Дегенкольб о 4-м этапе Тур де Франс-2017

Чемпион Франции Арно Демар одержал первую в карьере победу на Тур де Франс, выиграв спринт на 4-м этапе, и это первая победа французского гонщика на этапе в этом выпуске Большой Петли.

25-летний французский гонщик команды FDJ опередил Петера Сагана (BORA – hansgrohe) и Александра Кристоффа (Katusha – Alpecin), позже словацкий гонщик был дисквалифицирован, Александр Кристофф поднялся на вторую строчку классификации этапа, а тройку призёров замкнул Андре Грайпель (Lotto Soudal).

На финальном километре произошли два завала, которые выбили из борьбы нескольких спринтеров. В первый из завалов попал лидер общего зачёта Герант Томас (Sky), он не получил серьёзных повреждений и быстро вернулся на велосипед.

🎥 Check out a rider's-eye view of the crash that took down Geraint Thomas in the latest @VelonCC @GoProFR #TDF2017 highlights 🎥 pic.twitter.com/7PKrCUAjSl — Team Sky 🚲 (@TeamSky) 4 июля 2017 г.

Во второй завал, вызванный падением Марка Кэвендиша (Dimension Data) повлёк за собой падение Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo) и Бена Свифта (UAE Team Emirates). Переломов удалось избежать Джону Дегенкольбу и Бену Свифту, но Марк Кэвендиш не мог шевелить правой рукой, и второй осмотр показал, что у него перелом плеча, а значит, британский спринтер не сможет продолжить гонку.

Photo © ASO/Thomas MAHEUX

Photo © ASO/Pauline BALLET

Арно Демар (FDJ): «Опередить сильнейших спринтеров мира на Тур де Франс -этого момента я ждал давно. Мы вместе с командой много работали ради этого, и теперь эта работа принесла свои плоды. Через две минуты после финиша я не смог сдержать слёз, скрыл их за очками, потому что эта победа экстраординарна, она одержана на Тур де Франс.

Все мечтают выиграть этап Тур де Франс. Я ставлю эту победу так же высоко, как и на Милан-Сан-Ремо, хотя большинство зрителей знает лишь Тур де Франс. Это огромная победа. Возможно, то, что я выиграл Милан-Сан-Ремо в 2015 после трудного года, помогло мне в смысле уверенности в себе, а также побудило команду нанять великолепных гонщиков, чтобы меня развозить в спринтах. Нам пришлось перестроить подготовку к спринту на сегодняшнем этапе из-за травм и болезней гонщиков команды, но даже с травмированным коленом Микаэль Делаж боролся за позиции ради меня за 5 км до финиша. Мне пришлось самому спринтовать, потому что Якопо Гварньери упал за 600 м до финиша, но на промежутке от 10 км до финиша до 3 км до финиша меня идеально везли. Я понимал, что спринт будет хаотичным, потому что все ещё свежие, и весь этап ехали медленно. В финале я нашёл свою линию, был быстрее Кристофа, и не видел последнего завала».

Александр Кристофф (Katusha-Alpecin): «Я сказал ребятам, что к финишу лучше взять контроль над гонкой. Думаю, наша команда отлично отработала, особенно Марко Халлер. В конце мне не хватило Рика (Цабеля), возможно, будь он впереди, я бы смог подобраться немного ближе. Но, мне кажется, Демар опередил бы меня в любом случае. Я доволен сегодняшним этапом. Этот спринт получился у меня лучше предыдущего, надеюсь, в следующие дни смогу выступить ещё лучше».

Андре Грайпель (Lotto Soudal): «Юрген Руландтс идеально развёз меня на последнем километре. Но я слишком долго колебался, прежде, чем начать спринт, и, наверное, в этот момент потерял победу на этапе. Но Демар сегодня был очень силён. Стабильная работа команды в финале даёт мне уверенность перед следующими этапами».

Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo): «Перед тем, как упал Кэвендиш, был ещё один завал, поэтому я оказался немного позади. Я как раз выезжал вперёд для спринта, а Кэв находился передо мной, я не смог его объехать и перепрыгнул через него. Я перевернулся через руль, падение было очень болезненным. К счастью, переломов нет. Но правое плечо у меня всё ещё болит, посмотрим завтра, как буду чувствовать себя на велосипеде. Я надеюсь продолжить гонку».

Герант Томас (Sky): “Я падал, но я в порядке. Я привык к таким падениям. За 3 км до финиша мы старались держаться впереди, я шёл на 20-й позиции, когда впереди меня произошёл завал. Мне было некуда ехать, я ударился, но без последствий. Не думаю, что причиной стало качество дороги, здесь они намного лучше, чем на других гонках, чем на Джиро д’Италия. Такое случается во время спринтов».