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Первая французская победа на этапе Тур де Франс-2017

Арно Демар, Александр Кристофф, Андре Грайпель, Герант Томас и Джон Дегенкольб о 4-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

 

  Чемпион Франции Арно Демар одержал первую в карьере победу на Тур де Франс, выиграв спринт на 4-м этапе, и это первая победа французского гонщика на этапе в этом выпуске Большой Петли.

 

  25-летний французский гонщик команды FDJ опередил Петера Сагана (BORA – hansgrohe) и Александра Кристоффа (Katusha – Alpecin), позже словацкий гонщик был дисквалифицирован, Александр Кристофф поднялся на вторую строчку классификации этапа, а тройку призёров замкнул Андре Грайпель (Lotto Soudal).

 

  На финальном километре произошли два завала, которые выбили из борьбы нескольких спринтеров. В первый из завалов попал лидер общего зачёта Герант Томас (Sky), он не получил серьёзных повреждений и быстро вернулся на велосипед.

 

Первая французская победа на этапе Тур де Франс-2017

 

 

 

  Во второй завал, вызванный падением Марка Кэвендиша (Dimension Data) повлёк за собой падение Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo) и Бена Свифта (UAE Team Emirates). Переломов удалось избежать Джону Дегенкольбу и Бену  Свифту, но Марк Кэвендиш не мог шевелить правой рукой, и второй осмотр показал, что у него перелом плеча, а значит, британский спринтер не сможет продолжить гонку.

 

 

Первая французская победа на этапе Тур де Франс-2017

 

Первая французская победа на этапе Тур де Франс-2017

 

Первая французская победа на этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/Thomas MAHEUX

Photo  © ASO/Pauline BALLET

 

  Арно Демар (FDJ): «Опередить сильнейших спринтеров мира на Тур де Франс  -этого момента я ждал давно. Мы вместе с командой много работали ради этого, и теперь эта работа принесла свои плоды. Через две минуты после финиша я не смог сдержать слёз, скрыл их за очками, потому что эта победа экстраординарна, она одержана на Тур де Франс.

 

  Все мечтают выиграть этап Тур де Франс. Я ставлю эту победу так же высоко, как и на Милан-Сан-Ремо, хотя большинство зрителей знает лишь Тур де Франс. Это огромная победа. Возможно, то, что я выиграл Милан-Сан-Ремо в 2015 после трудного года, помогло мне в смысле уверенности в себе, а также побудило команду нанять великолепных гонщиков, чтобы меня развозить в спринтах. Нам пришлось перестроить подготовку к спринту на сегодняшнем этапе из-за травм и болезней гонщиков команды, но даже с травмированным коленом Микаэль Делаж боролся за позиции ради меня за 5 км до финиша. Мне пришлось самому спринтовать, потому что Якопо Гварньери упал за 600 м до финиша, но на промежутке от 10 км до финиша до 3 км до финиша меня идеально везли. Я понимал, что спринт будет хаотичным, потому что все ещё свежие, и весь этап ехали медленно. В финале я нашёл свою линию, был быстрее Кристофа, и не видел последнего завала».

 

 

  Александр Кристофф (Katusha-Alpecin): «Я сказал ребятам, что к финишу лучше взять контроль над гонкой. Думаю, наша команда отлично отработала, особенно Марко Халлер. В конце мне не хватило Рика (Цабеля), возможно, будь он впереди, я бы смог подобраться немного ближе. Но, мне кажется, Демар опередил бы меня в любом случае. Я доволен сегодняшним этапом. Этот спринт получился у меня лучше предыдущего, надеюсь, в следующие дни смогу выступить ещё лучше».

 

  Андре Грайпель (Lotto Soudal): «Юрген Руландтс идеально развёз меня на последнем километре. Но я слишком долго колебался, прежде, чем начать спринт, и, наверное, в этот момент потерял победу на этапе. Но Демар сегодня был очень силён. Стабильная работа команды в финале даёт мне уверенность перед следующими этапами».

 

 

  Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo): «Перед тем, как упал Кэвендиш, был ещё один завал, поэтому я оказался немного позади. Я как раз выезжал вперёд для спринта, а Кэв находился передо мной, я не смог его объехать и перепрыгнул через него. Я перевернулся через руль, падение было очень болезненным. К счастью, переломов нет. Но правое плечо у меня всё ещё болит, посмотрим завтра, как буду чувствовать себя на велосипеде. Я надеюсь продолжить гонку».

 

Первая французская победа на этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Герант Томас (Sky): “Я падал, но я в порядке. Я привык к таким падениям. За 3 км до финиша мы старались держаться впереди, я шёл на 20-й позиции, когда впереди меня произошёл завал. Мне было некуда ехать, я ударился, но без последствий. Не думаю, что причиной стало качество дороги, здесь они намного лучше, чем на других гонках, чем на Джиро д’Италия. Такое случается во время спринтов».

 

 

 

Результаты 4 этапа Тур де Франс-2017

 

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare FDJ Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото
    Ясен пень был, что он сойдет. Думаю, что еще Деге и Свифт 50х50, возможно, по ходу следующего этапа сойдут.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    EL-Fenomeno-Фото

    КЭВ сходит с ТдФ...Сашен загрёб его с собой..ещё бы, так приложиться к барьерам + по голове великом((
    Mark Cavendish after crash (фотка)

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    +++
  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    Посчитал комментарий грубым, но кажется он все равно дошел до нужного адресата) Фантазии... У 80 процентов форума такие же фантазии, жаль только не о том мечтаем.
  • EL-Fenomeno
    Чемпион мира Петер Саган снят ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: psi
    Какой то бред...
    Посмотрите раскадровку. Кэв сам прилег на Сагана, после чего тот, вполне естесственно дернул локтем, типа "отстань". Не дернул бы локтем, Кэв все равно так же бы лег...
    SagCav
     

    Всё может быть...

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    А у Сагана было обычное движение локтем при усилии, как делает тот же Фрум, кузнечик старый добрый, вкрутил гашетку газа по-полной и вот локоть и вылез. Если бы басни про смещение баланса были правдой, то он бы мотылялся - то в одну сторону, то в другую. Бодайся, милок, ложись, комрады все равно добрые, жертву жалеют.
  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото

    Цитата: stalcker23
    Д

    Куда коммент-то удалил про быка? А? Иди-ка уже спать со своими фантазиями. И продолжай считать мои минусы. Поможет заснуть)

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото

    Д

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото

    Цитата: stalcker23
    https://streamable.com/j7gqb для особенно тугих, никого не хотел оскорблять, просто факт)


    Мнения не изменил. Хамская выходка Сагана. У Кэва было обычное смещение баланса в сторону продавливаемой педали на максимальной мощности. Ну может немного еще сторонился ограждения, но не было грубости, что самое главное.

     

    ЗЫ. stalcker23, сам ты тугой)

  • SVS
    Чемпион мира Петер Саган снят ... (39)
    SVS-Фото
    Сорри. коррекция - никто ничего не удалял. Просто я перепутал темы (статьи). Так что - я сам себе злобный буратино. Сорри за ошибку.

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