Протест команды Bora-Hansgrohe против снятия Петера Сагана с Тур де Франс-2017

правило 12.104 - спринт, нарушающий нормы о чём говорит? Где можно посмотреть формулировку?

В такой неоднозначной ситуации необходимо подробное расследование. И видео со всех сторон очень бы пригодилось, но из-за ветки дерева на вертолетном плане в самый нужный момент не видно гонщиков.

Кэв толкает плечом или головой Сагана в бок и, прогнозируемо, получает ответную реакцию. Так вот степень ответной реакции и есть уровень вины Сагана. Но установить степень ответной реакции никто не может, т.к. нет видео с видом сверху.

По моим представлениям вины Сагана нет. Комиссары вынесли решение, которое грязным пятном ложится на ТдФ.