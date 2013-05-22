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Протест команды Bora-Hansgrohe против снятия Петера Сагана с Тур де Франс-2017

Команда Bora-Hansgrohe подала протест против исключения Петера Сагана с Тур де Франс-2017

 

  Немецкая команда Bora-Hansgrohe сообщила, что подала официальный протест по поводу дисквалификации гонщика команды Петера Сагана по результатам 4го этапа Тур де Франс-2017.

 

   Действующий чемпион мира Петер Саган отрицает, что его действия стали причиной падения британского спринтера Марка Кэвендиша (Dimension Data) на финальных 200 метрах дистанции 4-го этапа. Петер настаивает, что придерживался своей линии, и не мог видеть Кэвендиша на правой стороне.

Команда подала протест, требуя исправить результаты 4-го этапа Тур де Франс-2017.

 

Протест команды Bora-Hansgrohe против снятия Петера Сагана с Тур де Франс-2017

 

 

  Петер Саган: «Во время спринта я не знал, что Марк Кэвендиш находится позади меня. Он приблизился с правой стороны, а я хотел сесть на колесо Кристоффа. Марк очень быстро подъехал сзади, у меня просто не было времени отреагировать и сдвинуться влево. Он въехал в меня, а затем врезался в забор. Когда после финиша мне сказали, что Марк упал, я сразу пошёл узнать, как он себя чувствует. Мы с ним друзья и коллеги, такие падения, это всегда неприятно. Я надеюсь, что Марк быстро восстановится».

 

 

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Теги к статье: Петер Саган Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:32 | Регистрация: 4.07.2013

    Поддерживаю протест.
    Кэву Здоровья!

  2. LMan

    Сегодня, 01:35 | Регистрация: 11.04.2017

    Саган двигался прямолинейно, Кэвендиш в зазор между Саганом и ограждением в любом случае не влез бы, а движение Сагана своим локтем, на мой взгляд, это уже пошла ловля равновесия как последствие от соприкосновения Кэвендиша.

    1. Адриен

      Сегодня, 01:53 | Регистрация: 17.05.2015

      Действительно, первым попытался отодвинуть Кэвендиш. Локоть Сагана - как инстинктивная самооборона.Но пострадал - и довольно серьезно - именно Кэвендиш. Поэтому вина на Сагане. Упал бы Саган - наказали бы Кэвендиша - для чего-то же нужны эти комиссии? Вот они и "действуют" и "реагируют".

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 01:51 | Регистрация: 22.05.2013

    А организаторы могут изменить решение? 

  4. Имя: Сергей

    Серж

    Сегодня, 04:23 | Регистрация: 26.08.2015

    Мне кажется, что вполне могут изменить решение. Скорее всего команда согласовала свой протест со спонсором, а ругаццо с производителем кухонной утвари наврятли есть резон, неизвестно, докуда те пойдут. Тем более сам Саган милашка, хороший чувак и перед Кэвом извинился. Да  и  кто будет вместо него на три вопроса на евроспорте каждый день отвечать?

  5. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 05:04 | Регистрация: 11.07.2015

    мани мани мани)

    ну вы поняли о чем я.

    НЕ ВЫГОДНО снимать Сагана.

    на этом Орги потеряют кучу денег.

    правила ничто,бабки все))

     

    Майк Тайсон в нынешние времена с легкостью выиграл бы пару этапов ТДФ)

     

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  6. Имя: Евгений

    evgeny1330

    Сегодня, 05:36 | Регистрация: 23.09.2015

    Саган, конечно поступил по свински, и мне он сильно не нравится из-за своих идиотских кривляний, но наверное это перебор. Надо было его оштрафовать конкретно на хорошую сумму и очки в спринтерском зачете обнулить. Этого бы хватило, глядишь и мозги бы на место встали.

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ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Чемпион мира Петер Саган снят ... (44)
    Виктор Сироткин-Фото

    правило 12.104 - спринт, нарушающий нормы о чём говорит? Где можно посмотреть формулировку?

    В такой неоднозначной ситуации необходимо подробное расследование. И видео со всех сторон очень бы пригодилось, но из-за ветки дерева на вертолетном плане в самый нужный момент не видно гонщиков.

    Кэв толкает плечом или головой Сагана в бок и, прогнозируемо, получает ответную реакцию. Так вот степень ответной реакции и есть уровень вины Сагана. Но установить степень ответной реакции никто не может, т.к. нет видео с видом сверху.

    По моим представлениям вины Сагана нет. Комиссары вынесли решение, которое грязным пятном ложится на ТдФ.

  • Meilleur
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (33)
    Meilleur-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    ребята,какое такое Скай шоу? Фрум едет с ЛИШНИМ весом.
    он отвалится завтра в этой горе.
    про чо вы вообще?( откуда столько веры в Скай? в себя верьте.

    Ну, а чего тогда вы в Контадора верите, судя Фрума по Дофине? :) Давай и Контадора по Дофине тогда оценивать или просто сразу победу Порту или Фульсану отдадим. Что тут вообще думать? acute

  • evgeny1330
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (152)
    evgeny1330-Фото
    Словаку очень сильно везло, рано или поздно за все приходится платить.
  • evgeny1330
    Протест команды Bora-Hansgrohe ... (7)
    evgeny1330-Фото

    Саган, конечно поступил по свински, и мне он сильно не нравится из-за своих идиотских кривляний, но наверное это перебор. Надо было его оштрафовать конкретно на хорошую сумму и очки в спринтерском зачете обнулить. Этого бы хватило, глядишь и мозги бы на место встали.

  • rude_rider
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (33)
    rude_rider-Фото
    редактор появился на сайте .. надж
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Протест команды Bora-Hansgrohe ... (7)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    мани мани мани)

    ну вы поняли о чем я.

    НЕ ВЫГОДНО снимать Сагана.

    на этом Орги потеряют кучу денег.

    правила ничто,бабки все))

     

    Майк Тайсон в нынешние времена с легкостью выиграл бы пару этапов ТДФ)

     

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (33)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    ребята,какое такое Скай шоу? Фрум едет с ЛИШНИМ весом.

    он отвалится завтра в этой горе.

    про чо вы вообще?( откуда столько веры в Скай? в себя верьте.

  • Серж
    Протест команды Bora-Hansgrohe ... (7)
    Серж-Фото

    Мне кажется, что вполне могут изменить решение. Скорее всего команда согласовала свой протест со спонсором, а ругаццо с производителем кухонной утвари наврятли есть резон, неизвестно, докуда те пойдут. Тем более сам Саган милашка, хороший чувак и перед Кэвом извинился. Да  и  кто будет вместо него на три вопроса на евроспорте каждый день отвечать?

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (97)
    VeloVelo-Фото

    *Удалено мною*

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Было интервью Фрума, где он говорил, что перенастроил "ПИК" на 3-ю неделю. Это было перед
    ТДФ-2016. Перед ТДФ-2017 он намекнул, что делает то же самое.

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10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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