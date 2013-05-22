Протест команды Bora-Hansgrohe против снятия Петера Сагана с Тур де Франс-2017

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 01:07
Команда Bora-Hansgrohe подала протест против исключения Петера Сагана с Тур де Франс-2017
Немецкая команда Bora-Hansgrohe сообщила, что подала официальный протест по поводу дисквалификации гонщика команды Петера Сагана по результатам 4го этапа Тур де Франс-2017.
Действующий чемпион мира Петер Саган отрицает, что его действия стали причиной падения британского спринтера Марка Кэвендиша (Dimension Data) на финальных 200 метрах дистанции 4-го этапа. Петер настаивает, что придерживался своей линии, и не мог видеть Кэвендиша на правой стороне.
Команда подала протест, требуя исправить результаты 4-го этапа Тур де Франс-2017.
Петер Саган: «Во время спринта я не знал, что Марк Кэвендиш находится позади меня. Он приблизился с правой стороны, а я хотел сесть на колесо Кристоффа. Марк очень быстро подъехал сзади, у меня просто не было времени отреагировать и сдвинуться влево. Он въехал в меня, а затем врезался в забор. Когда после финиша мне сказали, что Марк упал, я сразу пошёл узнать, как он себя чувствует. Мы с ним друзья и коллеги, такие падения, это всегда неприятно. Я надеюсь, что Марк быстро восстановится».
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