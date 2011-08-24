Протест команды Bora-Hansgrohe по поводу дисквалификации Петера Сагана был отклонён

Петер Саган уезжает с Тур де Франс-2017, но не согласен с решением о своей дисквалификации

Чемпион мира, словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe Петер Саган вынужден уехать домой после 4-го этапа Тур де Франс-2017, где он должен был бороться за шестую подряд зелёную майку лучшего спринтера.

Саган был дисквалифицирован комиссарами Международного союза велосипедистов за то, что прижав к барьерам британского спринтера Марка Кэвендиша (Dimension Data), вызвал падение гонщиков.

Немецкая команда Bora-Hansgrohe была не согласна с решением судей и подала официальный протест против дисквалификации, который был отклонён.

Петер Саган вынужден смириться с решением комиссаров, но утром 5 июля, перед тем, как уехать с гонки, на пресс-конференции он сказал, что не согласен с дисквалификацией.

Twitter/NBCSN

Петер Саган: «Что я могу сделать? Мне остаётся лишь принять решение жюри. Конечно, я не согласен с ними, потому что не считаю, что делал в спринте что-то не так.

Самое плохое, что упал Марк, и важно, чтобы он смог восстановиться, мне очень жаль, что так получилось. Но как вы могли видеть по видео, спринт был безумным. И такой спринт не первый и не последний. Я желаю Марку восстановления».